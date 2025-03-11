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En Popüler Son Eklenenler Otomasyon Testi - En Popüler Uygulamalar

Otomasyon test araçları, yazılım testlerinin yürütülmesini yöneterek, minimum düzeyde komut dosyası kullanarak yazılım mühendisleri için test sürecini kolaylaştırır. Bu yaklaşım ekiplerine hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlıyor. Büyük kuruluşlar tarafından yaygın olarak kullanılan bu araçlar, ekiplerin üretime geçmeden önce uygulamaları üzerinde önceden yazılmış testleri yürütmesine olanak tanır. Uygulama sonrasında araçlar raporlar oluşturabilir ve sonuçları önceki testlerle karşılaştırabilir. Otomasyon test yazılımı, testleri tekrar tekrar ve günün herhangi bir saatinde gerçekleştirebilir; bu, sürekli teslimat ve sürekli test için gerekli bir yetenektir.