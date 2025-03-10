Otomasyon Testi - En Popüler Uygulamalar

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Otomasyon test araçları, yazılım testlerinin yürütülmesini yöneterek, minimum düzeyde komut dosyası kullanarak yazılım mühendisleri için test sürecini kolaylaştırır. Bu yaklaşım ekiplerine hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlıyor. Büyük kuruluşlar tarafından yaygın olarak kullanılan bu araçlar, ekiplerin üretime geçmeden önce uygulamaları üzerinde önceden yazılmış testleri yürütmesine olanak tanır. Uygulama sonrasında araçlar raporlar oluşturabilir ve sonuçları önceki testlerle karşılaştırabilir. Otomasyon test yazılımı, testleri tekrar tekrar ve günün herhangi bir saatinde gerçekleştirebilir; bu, sürekli teslimat ve sürekli test için gerekli bir yetenektir.
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Qase
qase.io
Qase, kalite güvence ve geliştirme ekipleri için test vakası yönetimi ve entegrasyonlar sunan bulut tabanlı bir test yönetim aracıdır.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack, web siteleri ve mobil uygulamalar için bulut tabanlı test platformu olup, gerçek cihazlarda ve tarayıcılarda test imkanı sağlar.
TestProject
testproject.io
TestProject, web, Android, iOS ve API test otomasyonu için tamamen ücretsiz bir platformdur. Kullanıcı dostu özelliklerle otomatik testler oluşturmayı sağlar.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Müfettişi, web sitelerini gerçek tarayıcılarla otomatik olarak test edip izlemeye yarayan bir bulut hizmetidir.
Virtuoso
virtuoso.qa
Virtuoso, test adımlarını anında oluşturma ve düzenleme imkanı sunarak test otomasyonunu kolaylaştıran bir araçtır.
Sauce Labs
saucelabs.com
Sauce Labs, web ve mobil uygulamaların farklı tarayıcılar ve cihazlar üzerinde test edilmesine yardımcı olan bir test platformudur.
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest, web ve mobil uygulamaları çeşitli tarayıci ve cihazlarda test etmeyi sağlayan bulut tabanlı bir test platformudur.
UiPath
uipath.com
UiPath, kullanıcı etkinliğini izleyerek tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştiren bir Robotik Proses Otomasyonu platformudur.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA, kodlama gerektirmeyen, AI destekli bir otomatik test platformudur. Test oluşturma ve yürütme işlemlerini kolaylaştırır.
Perfecto
perfecto.io
Perfecto, web ve mobil uygulamalar için gerçek ve sanal cihazlarda test yapmayı sağlayan bir test platformudur.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma, AI destekli kodsuz test otomasyon aracı olup, kullanıcıların İngilizce ile test oluşturmalarına ve çoklu cihazlarda test gerçekleştirmelerine olanak tanır.
Witbe
witbe.net
Witbe, dijital hizmetlerde kullanıcı deneyimini izlemek ve analiz etmek için robotlar kullanan bir araçtır. Hem bulut hem de yerel sistemlerle entegre olur.
Autify
autify.com
Autify, web ve mobil uygulamalar için otomatik E2E testler oluşturan, yöneten ve yürüten bir test otomasyon platformudur.
Functionize
functionize.com
Functionize, yapay zeka ile güçlendirilmiş bulut tabanlı bir test platformudur; yazılım testlerini otomatikleştirir ve kullanıcı dostu test oluşturma sağlar.
Applitools
applitools.com
Applitools, AI destekli otomatik görsel testler sunarak web ve mobil uygulamaların doğru görünüm ve işlevselliğini sağlamaya yardımcı olan bir platformdur.
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf, yazılım ekiplerine otomatik uçtan uca testler sağlayan bir platformdur. Hataları azaltır, testleri 24/7 bakımını yapar ve paralel test çalıştırır.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur, e-posta ve SMS mesajlarını test eden bir platformdur. Geliştiricilere, sahte adreslerle test yapma ve analiz imkanı sunar.
Waldo
waldo.com
Waldo, mobil geliştiriciler için otomatik testler oluşturan, kodsuz bir platformdur; hataları erken tespit ederek uygulama kalitesini artırır.
Reflect
reflect.run
Reflect, web uygulamaları için otomatik uçtan uca testler oluşturmayı hızlandıran bir uygulamadır. Testler, bulut tabanlı tarayıcı oturumlarıyla kaydedilir.
TestGrid
testgrid.io
TestGrid, mobil cihazlar ve tarayıcılar için uçtan uca test otomasyonu sunan bir platformdur. Kod gerektirmeden test oluşturmayı sağlar.
Keysight
keysight.com
Keysight uygulaması, kullanıcıların elektronik tasarım ve test çözümlerine erişmesini sağlar ve ürün geliştirmeyi hızlandırır.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir sürekli entegrasyon ve dağıtım platformudur.
Kobiton
kobiton.com
Kobiton, mobil uygulamaların gerçek cihazlarda test edilmesini sağlayan bir bulut tabanlı platformdur. Hem manuel hem de otomatik test imkanı sunar.
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io, otomatik ve manuel testleri entegre eden bir test yönetim sistemidir. Test raporları, işbirliği ve analizler sunar.
Loadmill
loadmill.com
LoadMill, kullanıcıların uygulama performansını test edip optimize etmelerini sağlayan bir yapay zeka destekli otomasyon aracıdır.
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin, mobil ve web uygulamaları için test otomasyonu ve analiz sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek cihazlarda performans ölçümü yapar.
BugBug
bugbug.io
BugBug, web uygulamaları için kodsuz test otomasyonu sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar otomatik testler oluşturarak süreci kolaylaştırabilir.
Endtest
endtest.io
Endtest, kodlama bilgisi olmadan web ve mobil uygulamalar için otomatik testler oluşturmanıza ve yürütmenize olanak tanıyan bir test otomasyon platformudur.
DoesQA
does.qa
Basit, sezgisel sürükle ve bırak kullanıcı arayüzüne sahip kodsuz test otomasyonu. Karmaşık testler ekibinizin herhangi bir üyesi tarafından kolayca oluşturulabilir ve sürdürülebilir; bu da QA'nın maliyetleri düşürürken gelişime ayak uydurmasını sağlar.
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ eksiksiz bir TAAS (Hizmet Olarak Test Otomasyonu) çözümüdür. Bulut tabanlı NLP odaklı kodsuz test otomasyon platformu, çevik geliştirme için idealdir. Çevik ekip üyelerinden herhangi biri Sprint içi test otomasyonunu sade İngilizce olarak geliştirebilir. Test Komut Dosyaları 2000'den fazla farklı İşletim Sistemi ve Tarayıcı kombinasyonunda yürütülebilir. TestBot'lar belirli bir gün/saatte çalışacak şekilde programlanabilir ve E-posta raporu AHQ motoru tarafından gönderilir. AHQ, eksiksiz test otomasyon çözümü sunan Dahili Exert Advisor modülüne sahiptir.
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy, sıfırdan, tek bir kod satırı yazmadan testleri bir kez oluşturup her yerde çalıştırmayı mümkün kılmak için yapay zeka destekli testleri kullanan, kodsuz bir test otomasyon platformu olacak şekilde tasarlandı. Gerçek cihazlardan oluşan kitaplığımızı kullanarak manuel, otomatik kullanıcı arayüzü testleri ve keşif testleri çalıştırabilir ve test ile üretim ortamlarınız arasında aslına uygunluğu sağlayabilirsiniz. Yapay zeka test araçları Sofy'nin gücüyle ekibinizin sonuçlarından emin olabilir ve sonuçta harika ürünler ortaya çıkarabilirsiniz.
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL, veri ambarları, ETL/ELT, veri geçişleri ve ERP veya CRM uygulamaları gibi veri merkezli projeler için lider test otomatörüdür. Veri doğruluğunu otomatik olarak test etme ve doğrulama yeteneği sayesinde kuruluşların maliyetli hatalardan kaçınmasına ve memnun olmayan müşteri ve son kullanıcı riskini azaltmasına yardımcı olur. BiG EVAL, birçok şirketin halihazırda kullandığı, zaman alan manuel kontrolleri ortadan kaldırarak değerli zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar. Ayrıca kullanıcı dostu arayüz ve önceden oluşturulmuş şablonlar, araçla yeni tanışanlar için bile test oluşturmayı çok kolaylaştırır. Daha fazla özelleştirmeye ihtiyaç duyanlar için komut dosyası oluşturma seçenekleri mevcuttur. Şirketler, BiG EVAL'i kullanarak hatalı verilerden kaynaklanan riskleri önleyebilir, sorunsuz, verimli süreçler sağlarken kolaylıkla %300 yatırım getirisi elde edebilir.
ContextQA
contextqa.com
ContextQA, kuruluşların otomasyon testi kapsamını geliştirmelerine, yazılım kalitesini yükseltmelerine, ürün dağıtımını hızlandırmalarına ve yapay zeka destekli SaaS çözümlerinin kullanımı yoluyla yazılım kalitesini korumaya ilişkin masrafları önemli ölçüde azaltmalarına olanak tanıyan çığır açıcı bir üründür. Az kodlu/kodsuz bir yaklaşım sunan ContextQA, test senaryolarını minimum çabayla birleştirme sürecini basitleştirerek ürünleriniz ve hizmetleriniz için otomasyon kapsamının hızlı bir şekilde genişletilmesine olanak tanır. Bu, hem bireysel özellikler hem de tüm geliştirme süreçleri için kusursuz regresyon testini kolaylaştırır ve böylece ekibin tükenmişliğini azaltır.
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect, canlı kullanıcı davranışı verilerinin veri odaklı, makine liderliğindeki analizi yoluyla E2E test paketlerini sürekli olarak oluşturan, sürdüren ve geliştiren ilk otonom, uçtan uca (E2E) regresyon testi çözümüdür. Kritik test kapsamı boşluklarını gideren, uzun test paketi çalışma sürelerini ve üretimdeki maliyetli hataları ortadan kaldıran ve büyük mühendislik kaynaklarını tüketen QA yükünü ortadan kaldıran, tam olarak yönetilen tek çözümdür.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch, dünyanın her yerindeki QA ekipleri için gelişmiş bir test yönetim aracıdır. İşinizi kolaylaştırmaya ve ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda sağlamaya inanıyoruz. Her şeyi kapsayan Test Senaryosu Yönetimi aracımızla testleri ve projeleri hızlandırmak çocuk oyuncağı olacak. QA Touch, doğal ve sezgisel bir uygulama yöntemi sunar. Yeni süreçlere uyum sağlamanın can sıkıcı olduğunu biliyoruz ve sistemlerinize ve çalışma şeklinize uyum sağlayan bir araç geliştirdik. Sorunları tahsis etme ve izleme, bir test senaryosu çalıştırırken bir sorunu yayınlamanıza olanak tanıyan ve yazılımlar arasında aktarım ihtiyacını ortadan kaldıran yerleşik bir işlevdir. Test senaryolarını bir projeden diğerine veya bir proje içindeki modüller arasında kopyalamak ve taşımak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Araç, rekabet ortamını eşitlemeye yardımcı olmak ve şirketlere, ceplerini yakmadan sektörlerindeki devlerle gerçek anlamda rekabet edebilmeleri için bir araç sunmak üzere tasarlandı. QA Touch ile aşağıdakilerin keyfini çıkarın: 1. Tüm test varlıklarınız için tek, ortak bir depo. 2. Kurumsal özellikler, çalışma sürecinizi ve projenizi takip etmek için proje üretkenliğini ve Denetim günlüklerini içerir. 3. Sorunları Yönetmek, JIRA 4 ile kesintisiz iki yönlü entegrasyon sayesinde artık daha kolay. Proje yönetiminizi her zamankinden daha kolay hale getirmek için Microsoft Azure panoları. 5. Doğrudan kontrol panelinden projeyi sabitleme seçeneği, Durum güncellemeleri, yardım, günlükler ve raporlar gibi sezgisel özelliklerimizle Test yönetimini çocuk oyuncağı haline getirdik. 6. Bir nokta, tüm CI/CD etkinliklerini gerçekleştirmek için Jenkin ile entegrasyondur. 7. Cypress.io otomasyon test sonuçlarınızı QA Touch ile senkronize etmek için kullanışlı QA Touch-Cypress raportör entegrasyonu. 8. Uçtan uca ücretsiz ve açık kaynaklı otomasyon aracı Test Cafe için kullanımı kolay Reporter. 9. Çevik proje yönetimini daha zahmetsiz hale getirmek için QA Dokunmatik Panellerinden yararlanın. Panolar Çalışmalarınızın izlerini Organize Edin, Özelleştirin, Görselleştirin ve Takip Edin. QA Touch, test senaryoları oluşturma, test paketlerini paketleme, test çalıştırmaları gerçekleştirme, üçüncü taraf araç entegrasyonları ve kusursuz test Raporları, Gereksinimler, Dahili Hata Takibi, Zihin Haritaları, Panolar, Performans oluşturma gibi basit özelliklere sahip, uygun fiyatlı bir test çözümü sunar. kişiler test işlemlerini tek bir arayüzden (Dashboard) yönetebilmektedirler. Kullanıcılar, haritalama ve test senaryoları geliştirmeden ekibin eylemlerini izlemeye kadar uzanan geniş yelpazedeki kullanıcı dostu özelliklerden memnun kalacaklardır. QA Touch, yüksek kaliteli projelerin tesliminde mükemmelliği teşvik eder.
Mabl
mabl.com
mabl, ekiplere üretken yapay zeka tarafından desteklenenler de dahil olmak üzere en yenilikçi özelliklerinin kalitesini ve amacını garantilemeleri için güç veren birleşik, yapay zeka destekli test otomasyon platformudur. Web, mobil, API, erişilebilirlik ve performansa yönelik kapsamlı testlerle mabl, yeni nesil yazılım geliştirmeyi benimsemeniz için ihtiyaç duyduğunuz güvenilir temeli sağlar.
TestQuality
testquality.com
TestQuality, geliştirme ve QA uzmanları tarafından geliştirilen ve sola kaydırma, BDD, TDD/ATDD ve sürekli test gibi test yaklaşımlarını güçlendiren modern bir test yönetimi aracıdır. Hızlıdır, kullanıcı dostudur, sağlamdır ve Jira, GitHub, Selenium, Jenkins ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. TestQuality şunları sunar: - Etkin yazılım testi için web tabanlı test yönetimi platformu - Sorun ve gereksinim izleyicileri, CI/CD sistemleri ve GitHub, Jira, Jenkins ve Selenium dahil test otomasyon platformlarıyla sorunsuz entegrasyon - Test senaryolarının basitleştirilmiş oluşturulması ve test senaryolarının yönetimi test çalıştırmaları - Tüm test sürecinin kolaylaştırılmış koordinasyonu - Testlerin, kilometre taşlarının ve projelerin kolay yönetimi ve takibi için gösterge tabloları ve etkinlik raporları - Gerçek zamanlı bilgiler ve artırılmış üretkenlik için özelleştirilmiş yapılacaklar listeleri, filtreler ve e-posta bildirimleri
Cyara
cyara.com
Ödüllü Cyara CX Güvence Platformu, şirketlerin müşteri deneyimi gelişimini hızlandırmasına, tüm dijital ve ses kanallarında kaliteyi artırmasına ve müşteri yolculuklarını uçtan uca güvence altına almasına yardımcı olur. Cyara Platformu, tasarımdan işlevsellik ve regresyon testlerine, kullanıcı kabul testlerine, yük testlerine ve üretim izlemeye kadar müşteri deneyimine yönelik tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünü destekler. Müşterinin bakış açısından test yaparak, bu deneyimi sunmak için kullanılan karmaşık teknolojiler genelinde müşterinin deneyimini etkileyen sorunları tanımlamanızı sağlıyoruz. www.cyara.com CX Güvence Platformu Avantajları Tek Platform Tasarımdan izlemeye kadar tüm CX geliştirme ve güvence ihtiyaçlarını karşılayın. CX tasarımı, CX keşfi, işlevsel regresyon testi, performans testi, izleme ve sorun giderme işlemlerini gerçekleştirin. Tasarımları ve testleri yakalayan, tüm ekip üyelerinin işlevler arasında komut dosyalarını ve verileri paylaşmasına ve yeniden kullanmasına olanak tanıyan işbirliğine dayalı bir ortamda çalışın. Maksimum Üretkenlik Tam otomasyonla üretkenliği en üst düzeye çıkarın. Mevcut CX'i otomatik olarak keşfedin, test komut dosyalarını otomatik olarak oluşturun ve sürdürün, kullanımı kolay test komut dosyası yazmayı gerçekleştirin, test komut dosyalarını test türleri arasında yeniden kullanın ve test senaryoları ve kampanyalar genelinde test verilerini yeniden kullanın. Cyara, gerçek dünyadaki müşteri temasını simüle etmek amacıyla binlerce müşteri etkileşimini otomatik olarak oluşturmak için robot olarak Robotik Süreç Otomasyonunu (RPA) kullanıyor. En Kapsamlı Self servisten aracı destekli hizmete ve aracı masaüstüne kadar çok kanallı müşteri yolculuklarının tamamını garanti ederek en geniş CX güvencesi ihtiyaçlarını destekleyin. IVR, sohbet, SMS, e-posta ve diğerleri de dahil olmak üzere en geniş dijital ve sesli kanal yelpazesini test edin. Çevik ve DevOps'u etkinleştirir Çevik ve DevOps uygulamalarını etkinleştirerek geliştirmeyi hızlandırın ve kaliteyi artırın. Tasarım aşamasından test senaryoları oluşturarak sola kaydırın. Farklı ekipler için tasarlanmış görselleştirme ve etkinleştirme özellikleri aracılığıyla işbirliğini geliştirin.
Testlio
testlio.com
Testlio, manuel test, test otomasyonu ve birleştirilmiş yazılım testinde kanıtlanmış çözümlere sahip küresel bir yazılım test şirketidir. Teste yönelik benzersiz yaklaşımımız, dijital yenilikçilerin uygun ölçekte kaliteli ürünler sunmasına yardımcı olmak için insanları ve makineleri birleştirir. Herhangi bir konumda. Herhangi bir cihazda. Herhangi bir dilde. Herhangi bir ödeme yöntemiyle. Müşterilerimiz arasında Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair ve daha fazlası gibi dünyanın önde gelen küresel şirketleri bulunmaktadır. Dünyanın en yenilikçi ve en hızlı büyüyen firmaları aynı zamanda Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market ve çok daha fazlası dahil olmak üzere yazılım testleri için Testlio ile ortaklık yapıyor. Karmaşık zorlukların üstesinden gelmekten olağanüstü sonuçlar sunmaya kadar, yapay zeka ile geliştirilmiş çözümlerimiz size başarılı olmanız için gereken esnekliği, yenilikçiliği ve kanıtlanmış kaliteyi sunar: Test Otomasyonu: Performanslı, güvenilir ve geniş otomatik test kapsamına ihtiyacınız olduğunda Testlio ortağınızdır. Dağıtılmış bir gerçek cihaz ağı, gelişmiş bir yönetim modeli, aktarılabilir ve standartlara dayalı bir çerçeve ve kalite mühendislerinden oluşan küresel bir ekiple Testlio, bugün mevcut olan en esnek test otomasyon çözümünü sağlar. Başlıca Test Otomasyonu tekniklerimiz Otomatik test geliştirme ve Test otomasyonu yönetimidir. Manuel Test: Dijital uygulamanızın, akış etkinliğinizin, yerelleştirilmiş deneyiminizin ve/veya ödeme sisteminizin kusursuz bir şekilde çalışması gerektiğinde, seçiminiz Testlio'dur. 1.200'den fazla cihaz, 400'den fazla ödeme yöntemi, 150'den fazla ülke ve 100'den fazla dili kapsayan Testlio, en zorlu kalite kapısı gereksinimleriniz için en kanıtlanmış çözümdür. Başlıca manuel test tekniklerimiz, keşif testleri, yazılı testler, duman testleri ve sorun doğrulamadır. Fuesd Yazılım Testi: Yazılım yayınlama stratejiniz otomatik ve manuel testlerin bir kombinasyonunu gerektirdiğinde, Testlio bunu gerçekleştirmek için benzersiz bir donanıma sahiptir. Yapay zeka ve DevOps entegrasyonlarını mümkün kılan ve test çalışmalarının doğru insan ve makine karışımıyla eşleştirilmesini sağlayan sinyal odaklı bir yaklaşımdan yararlanan Fused Yazılım Testi, pazardaki en yenilikçi çözüm olduğunu kanıtlıyor. QA liderlerinin kalite, kapasite ve zamanında yayınlama konusundaki zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı oluyoruz. Daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: testlio.com
Meticulous
meticulous.ai
Meticulous, kullanıcı oturumlarını kaydederek otomatik olarak test setleri oluşturur ve günceller. Testler, yüksek paralellikle hızla çalıştırılır.
QATTS
qatts.com
Kurumsal için oluşturulmuş yeni nesil, uçtan uca Test Otomasyon Yazılımı. " Sektörün En Kapsamlı Uçtan Uca Test Otomasyon Platformu QATTS ile daha hızlı teslimat yapın, test kapsamınızı en üst düzeye çıkarın ve test otomasyonunuzdan maksimum yatırım getirisi elde edin. Tüm test otomasyonu ihtiyaçları için tek durak noktasıyız. QATTS'in özellikleri şunları içerir: Veriye Dayalı Strateji - Aracımız veriye dayalı stratejiler sağlar Tek Noktadan Otomasyon - Otomasyon Testi için Tek Noktadan çözümünüz Fonksiyonel Test - QATTS ile fonksiyonel testlere ulaşırsınız API Testi - QATTS API testini destekler Test Veri Yönetimi - Testinizi yönetebilirsiniz Agile - CI/CD Entegrasyonu - Aracımız CI/CD Veritabanı Testi ile entegredir - Veritabanı Testi gerçekleştirebilirsiniz Gerçek Zamanlı Bilgiler - Analizler gerçek zamanlı Web Arayüzü - Kolay erişim için Web Arayüzü Esnek Yürütme - Uygulama, Kodlama konusunda derin bilgiye sahip olmasanız bile esnek olun Düşük Kod Otomasyonu - Aracımızı kullanan otomasyon, minimum kod gerektirir Çok Dallı Destek
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA, tek bir kod satırı olmadan testler oluşturmanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanır! Regresyon testi ve sentetik izleme için yeniden kullanılabilir tarayıcılar arası test senaryoları oluşturabilirsiniz.
Stack Moxie
stackmoxie.com
Cesaret ile kodsuz otomatik izleme. Stack Moxie, pazarlama ve satış operasyonlarına sistemlerin kusursuz çalıştığına dair güven vermek ve çalışmadıkları takdirde proaktif bir uyarı vermek için teknoloji yığınınız genelinde çalışır. - Stack Moxie, beklendiği gibi davrandığından emin olmak için test verileri oluşturarak veya verileri takip ederek sistemi izler. Kodsuz teknoloji yığınları için gözlemlenebilirlik gibi. - Stack Moxie, bir şeyin e-postayla veya gevşeklikle başarısız olduğu anda sizi uyarır. - Daha sonra uyumluluk iyileştirmesini kanıtlamak için sonuçları günlüğe kaydederiz ve ardından hataları daha hızlı düzeltmek için ayrıntılı günlük bilgilerini e-posta, paylaşılabilir bağlantılar veya PagerDuty aracılığıyla paylaşmanıza olanak tanırız.
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