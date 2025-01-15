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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Otomasyon Testi - En Popüler Uygulamalar - Filistin Bölgeleri
Otomasyon test araçları, yazılım testlerinin yürütülmesini yöneterek, minimum düzeyde komut dosyası kullanarak yazılım mühendisleri için test sürecini kolaylaştırır. Bu yaklaşım ekiplerine hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlıyor. Büyük kuruluşlar tarafından yaygın olarak kullanılan bu araçlar, ekiplerin üretime geçmeden önce uygulamaları üzerinde önceden yazılmış testleri yürütmesine olanak tanır. Uygulama sonrasında araçlar raporlar oluşturabilir ve sonuçları önceki testlerle karşılaştırabilir. Otomasyon test yazılımı, testleri tekrar tekrar ve günün herhangi bir saatinde gerçekleştirebilir; bu, sürekli teslimat ve sürekli test için gerekli bir yetenektir.
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TestGrid
testgrid.io
Test Altyapısı ve Uçtan Uca Test Bulutu TestGrid, gerçek mobil cihazları ve tarayıcıları bulutta veya şirket içinde barındırarak güvenli ve ölçeklenebilir test altyapısı sunar. Kullanıcılar, TestGrid ile yapay zeka destekli kodsuz testler, mobil uygulama, çapraz tarayıcı, görsel kullanıcı arayüzü testleri ve daha fazlasını içeren uçtan uca test otomasyonunu da gerçekleştirebilir. Herhangi bir uygulamayı/web sitesini geniş ölçekte test edin, her zaman kusursuz bir dijital deneyim sağlayın.
Applitools
applitools.com
Applitools, ekiplerin geleneksel test uygulamalarıyla uğraşmadan kusursuz dijital deneyimler sunmasına yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan bir test otomasyon platformudur. Applitools Eyes ve yeni nesil test bulutumuz Ultrafast Grid ile geliştiriciler ve QA mühendisleri, ön uç işlevselliğini, erişilebilirliğini ve görsel doğruluğunu benzeri görülmemiş bir hız ve doğrulukla hızlı bir şekilde doğrulamak için testler gerçekleştirebilir. Visual AI teknolojimiz, web ve mobil uygulamaların herhangi bir cihazda, tarayıcıda, işletim sisteminde veya yerel uygulamada tam olarak tasarlandığı gibi görünmesini ve çalışmasını sağlayarak kuruluşların kaliteye yaklaşımını değiştirir. Applitools hızlıdır, herhangi bir DevOps ortamıyla hızlı bir şekilde entegre edilebilir, ekipteki herkes tarafından kolayca kullanılabilir ve her sürümde hızı ve kaliteyi artırmak isteyen her boyuttaki kuruluş için ölçeklenebilir; günümüzün zorlu iş ortamında rekabet etmek için gerekli bir sonuçtur.
Endtest
endtest.io
Testleri oluşturmak, sürdürmek ve yürütmek karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Endtest düşük kodlu platform, ekibinizdeki herkesin gelişmiş QA mühendisliği deneyimi olmadan web ve mobil uygulamalar için yüksek kapsamlı testler oluşturmasına olanak tanır.
TestQuality
testquality.com
TestQuality, geliştirme ve QA uzmanları tarafından geliştirilen ve sola kaydırma, BDD, TDD/ATDD ve sürekli test gibi test yaklaşımlarını güçlendiren modern bir test yönetimi aracıdır. Hızlıdır, kullanıcı dostudur, sağlamdır ve Jira, GitHub, Selenium, Jenkins ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. TestQuality şunları sunar: - Etkin yazılım testi için web tabanlı test yönetimi platformu - Sorun ve gereksinim izleyicileri, CI/CD sistemleri ve GitHub, Jira, Jenkins ve Selenium dahil test otomasyon platformlarıyla sorunsuz entegrasyon - Test senaryolarının basitleştirilmiş oluşturulması ve test senaryolarının yönetimi test çalıştırmaları - Tüm test sürecinin kolaylaştırılmış koordinasyonu - Testlerin, kilometre taşlarının ve projelerin kolay yönetimi ve takibi için gösterge tabloları ve etkinlik raporları - Gerçek zamanlı bilgiler ve artırılmış üretkenlik için özelleştirilmiş yapılacaklar listeleri, filtreler ve e-posta bildirimleri
Mabl
mabl.com
mabl, ekiplere üretken yapay zeka tarafından desteklenenler de dahil olmak üzere en yenilikçi özelliklerinin kalitesini ve amacını garantilemeleri için güç veren birleşik, yapay zeka destekli test otomasyon platformudur. Web, mobil, API, erişilebilirlik ve performansa yönelik kapsamlı testlerle mabl, yeni nesil yazılım geliştirmeyi benimsemeniz için ihtiyaç duyduğunuz güvenilir temeli sağlar.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch, dünyanın her yerindeki QA ekipleri için gelişmiş bir test yönetim aracıdır. İşinizi kolaylaştırmaya ve ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda sağlamaya inanıyoruz. Her şeyi kapsayan Test Senaryosu Yönetimi aracımızla testleri ve projeleri hızlandırmak çocuk oyuncağı olacak. QA Touch, doğal ve sezgisel bir uygulama yöntemi sunar. Yeni süreçlere uyum sağlamanın can sıkıcı olduğunu biliyoruz ve sistemlerinize ve çalışma şeklinize uyum sağlayan bir araç geliştirdik. Sorunları tahsis etme ve izleme, bir test senaryosu çalıştırırken bir sorunu yayınlamanıza olanak tanıyan ve yazılımlar arasında aktarım ihtiyacını ortadan kaldıran yerleşik bir işlevdir. Test senaryolarını bir projeden diğerine veya bir proje içindeki modüller arasında kopyalamak ve taşımak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Araç, rekabet ortamını eşitlemeye yardımcı olmak ve şirketlere, ceplerini yakmadan sektörlerindeki devlerle gerçek anlamda rekabet edebilmeleri için bir araç sunmak üzere tasarlandı. QA Touch ile aşağıdakilerin keyfini çıkarın: 1. Tüm test varlıklarınız için tek, ortak bir depo. 2. Kurumsal özellikler, çalışma sürecinizi ve projenizi takip etmek için proje üretkenliğini ve Denetim günlüklerini içerir. 3. Sorunları Yönetmek, JIRA 4 ile kesintisiz iki yönlü entegrasyon sayesinde artık daha kolay. Proje yönetiminizi her zamankinden daha kolay hale getirmek için Microsoft Azure panoları. 5. Doğrudan kontrol panelinden projeyi sabitleme seçeneği, Durum güncellemeleri, yardım, günlükler ve raporlar gibi sezgisel özelliklerimizle Test yönetimini çocuk oyuncağı haline getirdik. 6. Bir nokta, tüm CI/CD etkinliklerini gerçekleştirmek için Jenkin ile entegrasyondur. 7. Cypress.io otomasyon test sonuçlarınızı QA Touch ile senkronize etmek için kullanışlı QA Touch-Cypress raportör entegrasyonu. 8. Uçtan uca ücretsiz ve açık kaynaklı otomasyon aracı Test Cafe için kullanımı kolay Reporter. 9. Çevik proje yönetimini daha zahmetsiz hale getirmek için QA Dokunmatik Panellerinden yararlanın. Panolar Çalışmalarınızın izlerini Organize Edin, Özelleştirin, Görselleştirin ve Takip Edin. QA Touch, test senaryoları oluşturma, test paketlerini paketleme, test çalıştırmaları gerçekleştirme, üçüncü taraf araç entegrasyonları ve kusursuz test Raporları, Gereksinimler, Dahili Hata Takibi, Zihin Haritaları, Panolar, Performans oluşturma gibi basit özelliklere sahip, uygun fiyatlı bir test çözümü sunar. kişiler test işlemlerini tek bir arayüzden (Dashboard) yönetebilmektedirler. Kullanıcılar, haritalama ve test senaryoları geliştirmeden ekibin eylemlerini izlemeye kadar uzanan geniş yelpazedeki kullanıcı dostu özelliklerden memnun kalacaklardır. QA Touch, yüksek kaliteli projelerin tesliminde mükemmelliği teşvik eder.
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin, bulutta barındırılan ve şirket içi küresel cihaz altyapısını, test otomasyonunu ve mobil, web, ses ve video için makine öğrenimi odaklı performans ve deneyim analitiği kalitesini birleştiren dünyanın ilk Dijital Deneyim Yapay Zeka Platformudur. HeadSpin, geliştirme yaşam döngüsü boyunca dağıtım kanallarında en iyi dijital deneyimleri sağlamak için mühendislik, kalite kontrol, operasyon ve ürün ekiplerine güç verir. Daha fazla bilgiyi www.HeadSpin.io adresinde bulabilirsiniz. Küresel Cihaz Altyapısı Dünya çapında gerçek taşıyıcı ve WiFi ağları üzerinde yüzlerce lokasyonda binlerce cihazla uçtan uca test ve izleme yapılmasına olanak tanır. SDK'ya gerek yok. Test Otomasyonu ve API'ler CI/CD iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur ve yayın öncesi ve sonrası işlevsellik ve performans testlerine olanak tanır. Tüm test çerçeveleri için destek. Performans, QoE ve Makine Öğrenimi Sorunları otomatik olarak ortaya çıkarır ve ses/video QoE'nin ölçülmesinden kod ve paket görünürlüğüne kadar yığının tüm katmanlarında altta yatan temel nedenlere işaret eder. Eylemlere Yönelik Bilgiler Planlama ve geliştirmeden sorun giderme ve operasyonlara kadar dijital deneyim yaşam döngüsü boyunca regresyon ve toplama öngörüleri sunar. Trendler, uyarılar ve analizler.
Loadmill
loadmill.com
AI API Odaklı Yaklaşımla Test Otomasyonunu Basitleştirin: Web, Mobil ve Yük Testini Yeniden Tanımlama. UÇTAN UCA ÇÖZÜM Test Otomasyonu Yaşam Döngüsü Boyunca Yapay Zekadan Yararlanma Loadmill, test otomasyonu için mükemmel bir çözümdür. Platformumuz fiziksel cihazlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak süreci daha verimli ve uygun maliyetli hale getiriyor. QA yöneticileri, Loadmill ile mobil, web ve yük testlerini kolayca otomatikleştirebilir ve en yüksek kalitede sonuçları garanti edebilir. Loadmill ile cihaz bağımlılığına elveda ve kolaylaştırılmış test otomasyonuna merhaba deyin. Daha fazla bilgi edinin: https://www.loadmill.com Bir demo ayırtın: https://www.loadmill.com/schedule-demo/ Web sitesi https://www.loadmill.com
BugBug
bugbug.io
BugBug, QA, test uzmanları, geliştiriciler ve ürün yöneticileri için düşük kodlu bir test otomasyon çözümüdür. Web siteleri ve web uygulamaları için uçtan uca testlerin tam otomasyonunu sunar. Araç, kullanıcıların regresyon testlerini otomatikleştirmesine ve genellikle BT altyapısıyla ilişkili maliyetleri azaltmasına olanak tanır. Sezgisel kayıt arayüzü ve kolay kullanıcı arayüzü, kullanıcıların 5 dakikadan daha kısa sürede otomatik bir test oluşturmasına olanak tanır. Freemium Planı sınırsız yerel test çalıştırması ve sınırsız sayıda kullanıcı sunar. BugBug, ihtiyaç duyduğunuzda kullanmanız için gelişmiş özellikler sunar - özel JavaScript çalıştırma, özel değişkenler oluşturma, otomatik seçicileri kullanma, akıllı bekleme, akıllı tıklama ve kaydırma ve çok daha fazlası. BugBug ile tüm test sürecini hızlandırın!
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect, canlı kullanıcı davranışı verilerinin veri odaklı, makine liderliğindeki analizi yoluyla E2E test paketlerini sürekli olarak oluşturan, sürdüren ve geliştiren ilk otonom, uçtan uca (E2E) regresyon testi çözümüdür. Kritik test kapsamı boşluklarını gideren, uzun test paketi çalışma sürelerini ve üretimdeki maliyetli hataları ortadan kaldıran ve büyük mühendislik kaynaklarını tüketen QA yükünü ortadan kaldıran, tam olarak yönetilen tek çözümdür.
Kobiton
kobiton.com
Kobiton, işletmelerin müşterilerine kusursuz mobil deneyimler sunabilmeleri için önde gelen mobil uygulama test platformudur. Kobiton'un esnek cihaz laboratuvarı yönetimi ve yapay zeka odaklı akıllı kalite paketi, mobil uygulamalara ilişkin en hızlı ve güvenilir bilgileri sunmak için dünya çapında 60.000'den fazla geliştirici ve test uzmanı tarafından kullanılıyor.
Cyara
cyara.com
Ödüllü Cyara CX Güvence Platformu, şirketlerin müşteri deneyimi gelişimini hızlandırmasına, tüm dijital ve ses kanallarında kaliteyi artırmasına ve müşteri yolculuklarını uçtan uca güvence altına almasına yardımcı olur. Cyara Platformu, tasarımdan işlevsellik ve regresyon testlerine, kullanıcı kabul testlerine, yük testlerine ve üretim izlemeye kadar müşteri deneyimine yönelik tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünü destekler. Müşterinin bakış açısından test yaparak, bu deneyimi sunmak için kullanılan karmaşık teknolojiler genelinde müşterinin deneyimini etkileyen sorunları tanımlamanızı sağlıyoruz. www.cyara.com CX Güvence Platformu Avantajları Tek Platform Tasarımdan izlemeye kadar tüm CX geliştirme ve güvence ihtiyaçlarını karşılayın. CX tasarımı, CX keşfi, işlevsel regresyon testi, performans testi, izleme ve sorun giderme işlemlerini gerçekleştirin. Tasarımları ve testleri yakalayan, tüm ekip üyelerinin işlevler arasında komut dosyalarını ve verileri paylaşmasına ve yeniden kullanmasına olanak tanıyan işbirliğine dayalı bir ortamda çalışın. Maksimum Üretkenlik Tam otomasyonla üretkenliği en üst düzeye çıkarın. Mevcut CX'i otomatik olarak keşfedin, test komut dosyalarını otomatik olarak oluşturun ve sürdürün, kullanımı kolay test komut dosyası yazmayı gerçekleştirin, test komut dosyalarını test türleri arasında yeniden kullanın ve test senaryoları ve kampanyalar genelinde test verilerini yeniden kullanın. Cyara, gerçek dünyadaki müşteri temasını simüle etmek amacıyla binlerce müşteri etkileşimini otomatik olarak oluşturmak için robot olarak Robotik Süreç Otomasyonunu (RPA) kullanıyor. En Kapsamlı Self servisten aracı destekli hizmete ve aracı masaüstüne kadar çok kanallı müşteri yolculuklarının tamamını garanti ederek en geniş CX güvencesi ihtiyaçlarını destekleyin. IVR, sohbet, SMS, e-posta ve diğerleri de dahil olmak üzere en geniş dijital ve sesli kanal yelpazesini test edin. Çevik ve DevOps'u etkinleştirir Çevik ve DevOps uygulamalarını etkinleştirerek geliştirmeyi hızlandırın ve kaliteyi artırın. Tasarım aşamasından test senaryoları oluşturarak sola kaydırın. Farklı ekipler için tasarlanmış görselleştirme ve etkinleştirme özellikleri aracılığıyla işbirliğini geliştirin.
Functionize
functionize.com
Functionize, zorlu yazılım test sürecini otomatikleştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini birleştiren akıllı bir test platformu sunar. Bulutta elastik ölçek testiyle test oluşturmayı geliştirmek, testlerdeki düzensizlikleri ortadan kaldırmak ve sürümleri hızlandırmak için her boyutta ve beceri grubundan ekiple çalışıyoruz. Functionize, kaliteye makine öğrenimi yaklaşımını benimseyerek kuruluşların daha yüksek kaliteli yazılımları daha hızlı sunmasına olanak tanır. Functionize, Gartner tarafından Agile ve DevOps'taki Harika Satıcılar listesinde inovasyon açısından tanınmaktadır ve Zillow, Hewlett Packard, Farmers Insurance, Honeywell ve Logitech gibi önde gelen kuruluşlar tarafından güvenilmektedir.
ContextQA
contextqa.com
ContextQA, kuruluşların otomasyon testi kapsamını geliştirmelerine, yazılım kalitesini yükseltmelerine, ürün dağıtımını hızlandırmalarına ve yapay zeka destekli SaaS çözümlerinin kullanımı yoluyla yazılım kalitesini korumaya ilişkin masrafları önemli ölçüde azaltmalarına olanak tanıyan çığır açıcı bir üründür. Az kodlu/kodsuz bir yaklaşım sunan ContextQA, test senaryolarını minimum çabayla birleştirme sürecini basitleştirerek ürünleriniz ve hizmetleriniz için otomasyon kapsamının hızlı bir şekilde genişletilmesine olanak tanır. Bu, hem bireysel özellikler hem de tüm geliştirme süreçleri için kusursuz regresyon testini kolaylaştırır ve böylece ekibin tükenmişliğini azaltır.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore, dünyanın en iyi mühendislik ekiplerine güç veren, piyasadaki en hızlı sürekli entegrasyon ve dağıtım (CI/CD) platformudur. Amacımız CI/CD uygulamalarını geliştiriciler için daha erişilebilir hale getirmek, mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunmak ve müşterilerimize bize davranılmasını istediğimiz gibi davranmaktır. Kodu GitHub veya Bitbucket'e aktardıktan sonra, testlerinizi birinci sınıf Docker, Kubernetes, iOS desteği ve önceden yüklenmiş 100'den fazla araç içeren bir platformda hızlı bir şekilde çalıştırır. Herhangi bir sürekli teslimat hattını otomatikleştirin. Özelleştirilebilir aşamalar, paralel yürütme, kontrol akışı anahtarları, gizli diziler ve bağımlılık yönetimi ile tam kontrole sahip olun. Derlemeleri başlatmak, günlükleri incelemek, SSH'yi doğrudan işlere aktarmak veya özel kontrol panelleri oluşturmak için Semaphore CLI'yi kullanın. Zaten dünya çapında binlerce işletmenin güvendiği bu özellik, ekibinizin daha hızlı hareket etmesine de yardımcı olabilir. Bulutta, şirket içinde veya kendi kendine barındırılan aracılar aracılığıyla hibrit bir çözüm olarak mevcuttur.
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL, veri ambarları, ETL/ELT, veri geçişleri ve ERP veya CRM uygulamaları gibi veri merkezli projeler için lider test otomatörüdür. Veri doğruluğunu otomatik olarak test etme ve doğrulama yeteneği sayesinde kuruluşların maliyetli hatalardan kaçınmasına ve memnun olmayan müşteri ve son kullanıcı riskini azaltmasına yardımcı olur. BiG EVAL, birçok şirketin halihazırda kullandığı, zaman alan manuel kontrolleri ortadan kaldırarak değerli zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar. Ayrıca kullanıcı dostu arayüz ve önceden oluşturulmuş şablonlar, araçla yeni tanışanlar için bile test oluşturmayı çok kolaylaştırır. Daha fazla özelleştirmeye ihtiyaç duyanlar için komut dosyası oluşturma seçenekleri mevcuttur. Şirketler, BiG EVAL'i kullanarak hatalı verilerden kaynaklanan riskleri önleyebilir, sorunsuz, verimli süreçler sağlarken kolaylıkla %300 yatırım getirisi elde edebilir.
Stack Moxie
stackmoxie.com
Cesaret ile kodsuz otomatik izleme. Stack Moxie, pazarlama ve satış operasyonlarına sistemlerin kusursuz çalıştığına dair güven vermek ve çalışmadıkları takdirde proaktif bir uyarı vermek için teknoloji yığınınız genelinde çalışır. - Stack Moxie, beklendiği gibi davrandığından emin olmak için test verileri oluşturarak veya verileri takip ederek sistemi izler. Kodsuz teknoloji yığınları için gözlemlenebilirlik gibi. - Stack Moxie, bir şeyin e-postayla veya gevşeklikle başarısız olduğu anda sizi uyarır. - Daha sonra uyumluluk iyileştirmesini kanıtlamak için sonuçları günlüğe kaydederiz ve ardından hataları daha hızlı düzeltmek için ayrıntılı günlük bilgilerini e-posta, paylaşılabilir bağlantılar veya PagerDuty aracılığıyla paylaşmanıza olanak tanırız.
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA, tek bir kod satırı olmadan testler oluşturmanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanır! Regresyon testi ve sentetik izleme için yeniden kullanılabilir tarayıcılar arası test senaryoları oluşturabilirsiniz.
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy, sıfırdan, tek bir kod satırı yazmadan testleri bir kez oluşturup her yerde çalıştırmayı mümkün kılmak için yapay zeka destekli testleri kullanan, kodsuz bir test otomasyon platformu olacak şekilde tasarlandı. Gerçek cihazlardan oluşan kitaplığımızı kullanarak manuel, otomatik kullanıcı arayüzü testleri ve keşif testleri çalıştırabilir ve test ile üretim ortamlarınız arasında aslına uygunluğu sağlayabilirsiniz. Yapay zeka test araçları Sofy'nin gücüyle ekibinizin sonuçlarından emin olabilir ve sonuçta harika ürünler ortaya çıkarabilirsiniz.
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ eksiksiz bir TAAS (Hizmet Olarak Test Otomasyonu) çözümüdür. Bulut tabanlı NLP odaklı kodsuz test otomasyon platformu, çevik geliştirme için idealdir. Çevik ekip üyelerinden herhangi biri Sprint içi test otomasyonunu sade İngilizce olarak geliştirebilir. Test Komut Dosyaları 2000'den fazla farklı İşletim Sistemi ve Tarayıcı kombinasyonunda yürütülebilir. TestBot'lar belirli bir gün/saatte çalışacak şekilde programlanabilir ve E-posta raporu AHQ motoru tarafından gönderilir. AHQ, eksiksiz test otomasyon çözümü sunan Dahili Exert Advisor modülüne sahiptir.
QATTS
qatts.com
Kurumsal için oluşturulmuş yeni nesil, uçtan uca Test Otomasyon Yazılımı. " Sektörün En Kapsamlı Uçtan Uca Test Otomasyon Platformu QATTS ile daha hızlı teslimat yapın, test kapsamınızı en üst düzeye çıkarın ve test otomasyonunuzdan maksimum yatırım getirisi elde edin. Tüm test otomasyonu ihtiyaçları için tek durak noktasıyız. QATTS'in özellikleri şunları içerir: Veriye Dayalı Strateji - Aracımız veriye dayalı stratejiler sağlar Tek Noktadan Otomasyon - Otomasyon Testi için Tek Noktadan çözümünüz Fonksiyonel Test - QATTS ile fonksiyonel testlere ulaşırsınız API Testi - QATTS API testini destekler Test Veri Yönetimi - Testinizi yönetebilirsiniz Agile - CI/CD Entegrasyonu - Aracımız CI/CD Veritabanı Testi ile entegredir - Veritabanı Testi gerçekleştirebilirsiniz Gerçek Zamanlı Bilgiler - Analizler gerçek zamanlı Web Arayüzü - Kolay erişim için Web Arayüzü Esnek Yürütme - Uygulama, Kodlama konusunda derin bilgiye sahip olmasanız bile esnek olun Düşük Kod Otomasyonu - Aracımızı kullanan otomasyon, minimum kod gerektirir Çok Dallı Destek
DoesQA
does.qa
Basit, sezgisel sürükle ve bırak kullanıcı arayüzüne sahip kodsuz test otomasyonu. Karmaşık testler ekibinizin herhangi bir üyesi tarafından kolayca oluşturulabilir ve sürdürülebilir; bu da QA'nın maliyetleri düşürürken gelişime ayak uydurmasını sağlar.
Autify
autify.com
Autify, herkesin Chrome uzantısıyla etkileşimlerini kaydedip ardından bu testleri gerçek cihazlar da dahil olmak üzere çeşitli PC ve mobil tarayıcılarda otomatik olarak çalıştırarak web ve mobil uygulamalar için E2E testlerini otomatikleştirmesine olanak tanır. E2E testlerinin bakımı genellikle zor olsa da Autify'ın yapay zekası, bir geliştirici uygulamada değişiklik yaptığında test senaryosunu otomatik olarak günceller. Autify, kodsuz test yazma ve otomatik kendi kendini iyileştirme işlevlerine yerleşik yapay zeka ile testler oluşturan, yöneten, yürüten, bakımını yapan ve raporlayan eksiksiz bir test aracıdır. Autify ile: -%307 Daha hızlı özellik yayınları -%98'e varan kapsam -Test otomasyon çabasının %97'sini ortadan kaldırın -Hızlı yatırım getirisi -47 dakikalık Autify ile çalışmak için öğrenme eğrisi -Yapay zeka kendi kendini iyileştirme özelliğiyle sıfır düşük bakım -%95 Test yazma süresi azaltma Autify yalnızca bir yazılım otomasyon test aracı değil, aynı zamanda ekibinizi destekleyen harika insanlardan oluşan bir iş ortağıdır. Bizimle ortak olan yeni müşterilerin %99'u bizimle kalıyor. 14 günlük ücretsiz denememizi deneyin veya benzersiz ihtiyaçlarınız hakkında bilgi almak için uzmanlarımızdan biriyle bir demo planlayın!
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector, buluttaki gerçek tarayıcıları kullanarak web sitelerinizi izlemenize ve test etmenize olanak tanıyan otomatik bir tarayıcı test hizmetidir. Testlerinizi kolayca oluşturmak, kaydetmek, yönetmek ve çalıştırmak için uyumlu bir çözüm sunuyoruz. Ayrıntılı test sonuçlarını inceleyin ve arızalar meydana geldiğinde bildirim alın. Web sitelerinizin ve uygulamalarınızın, tarayıcıda kullanıcı bakış açısıyla uçtan uca test ederek beklendiği gibi çalıştığından emin olun.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur, işletmelerin e-posta ve SMS mesajlarını yakalamak, test etmek, tasarlamak ve analiz etmek için kullandığı iletişim test platformudur. İşletmenizin gönderdiği her mesajın tam olarak planladığınız gibi görünmesini, hissettirilmesini ve çalışmasını sağlamak. Hesap bildirimleri ve uyarılarından promosyon teklifleri ve duyurulara kadar en kritik iletişimlerinizi kapsayan otomatik testleri hızla oluşturun. Çeşitli masaüstü ve mobil cihazlarda gerçek e-posta istemcilerini kullanarak ekran görüntüleri alarak müşterilerinizin göreceği şeyleri tam olarak önizleyin. QA ve geliştirme ekipleri, iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA/MFA), parola sıfırlamaları ve kişiselleştirmeyi test etmek için Mailosaur'u kullanıyor. Hizmet kullanılabilirliğinizin ve kullanıcı erişiminizin hiçbir zaman kod değişikliği veya hata nedeniyle kesintiye uğramamasını sağlamak. Geri kalan test mesajlarının gerçek müşterilere yanlışlıkla gönderilmesine gerek kalmadan her şeyi yakalamak için Mailosaur e-posta sunucularınızı kullanarak hazırlama ve geliştirme ortamlarını üretimden ayırın. Sistemlerinizin müşterilere gönderdiği mesajların kalitesini ve tutarlılığını sürekli izleyin. Tekliflerin, promosyon kodlarının ve kişiselleştirilmiş içeriğin her zaman işe yaramasını sağlamak. Mailosaur ile ekibiniz, test etmek için sınırsız sayıda merkezi olarak yönetilen e-posta adresine ve e-posta sunucusuna güvenli, anında erişime sahiptir. Ayrıca, ekibinizin kişisel telefonlarını kullanmasına gerek kalmadan, gerçek kullanıcı cihazlarını taklit edecek şekilde dünyanın her yerindeki telefon numaraları. Mailosaur, kaliteyi ve güveni artırmak için platformu kullanan tüm sektörlerde (sağlık hizmetleri, fintech, yazılım ve perakende dahil) dünyanın en iyi bilinen markaları ile hem startuplar hem de kuruluşlar tarafından güvenilmektedir.
Qase
qase.io
Qase, modern ve basit bir arayüze ve güçlü özelliklere sahip, QA ve Geliştirme ekipleri için oluşturulmuş modern bir test yönetimi aracıdır. Bu nedenle dünyanın her yerinden binlerce kuruluş Qase'e geçiyor. Hepsi bir arada test yönetimi çözümüdür. Test senaryosu yönetimi, hata yönetimi, test planları, bilgilendirici raporlar içeren test çalıştırmaları, zengin API ve web kancalarını içerir. Qase, Jira, Redmine, Trello ve diğerleri gibi en popüler sorun izleyicileriyle entegrasyonlar sunar. Uygulamadan çıkmadan bir sorun yaratırsınız; otomatik olarak yayınlanır. Slack ile entegrasyon, test çalıştırmalarının başlamasıyla ilgili bildirim almak istediğinizde kullanışlıdır. Hem manuel hem de otomatik testler için tasarlanmıştır. REST API aracılığıyla otomatik testlerinizle entegre olabilir ve sonuçları doğrudan uygulamaya gönderebilirsiniz. Web kancaları CI'nızdaki derlemeleri tetiklemeye yardımcı olacaktır.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA, yapay zeka tarafından desteklenen kodsuz bir test otomasyon platformudur. İsteğe bağlı olarak, bir QA mühendisini işe alma maliyetinin dörtte birinden daha az bir maliyetle, test oluşturma ve bakımını ekibinizin sorumluluğundan tamamen çıkarmak için bir test otomasyon hizmeti içerir. İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde bir plan özelleştirme konusunda bizimle konuşun.
Reflect
reflect.run
Reflect, web uygulamanız için otomatikleştirilmiş uçtan uca testler oluşturmak için en hızlı iş akışını sağlar. Reflect'te bir test oluşturmak için bulutumuzda araçlı bir tarayıcı oturumu başlatıyoruz ve bunu web uygulamamız içinde sizinle paylaşıyoruz. Bu yaklaşım, test ortamını tamamen kontrol etmemizi sağlar; bu, sitenizi test ederken gerçekleştirebileceğiniz sayısız farklı eylemi tespit edip doğru bir şekilde kaydedebileceğimiz anlamına gelir; Sürükle ve bırak, dosya yükleme ve görsel testler gibi karmaşık eylemler bile ek yapılandırma gerektirmeden sezgisel olarak yakalanır. Reflect'te gerçekleştirilen her test, çalışma sırasında tam olarak ne olduğunu gösteren bir HD video alır ve bu video, eylemlerinizi kaydettiğinizde otomatik olarak oluşturduğumuz İngilizce test adımlarıyla senkronize edilir. Geliştiricilerin bir hatayı yeniden oluşturmasına yardımcı olmanın yanı sıra temel nedeni tam olarak belirlemek için ağ günlükleri ve Javascript günlükleri gibi önemli tanılama bilgilerini de sağlıyoruz.
Sauce Labs
saucelabs.com
Code'a dayalı bir dünyada Sauce Labs, kodun herkes için, her yerde ve her zaman çalışmasını sağlamak için çabalıyor. Bu dijital güvendir. Sauce Labs, şirketlere müşterilerine güvenilir bir dijital marka deneyimi sunma konusunda güven veren sürekli test ve hata raporlama çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Sauce Labs Sürekli Test Bulutu, geliştirme ve üretimdeki kalite sinyallerini tanımlayarak, her tarayıcıda, işletim sisteminde ve cihazda her seferinde tam olarak olması gerektiği gibi görünen, çalışan ve performans gösteren web ve mobil uygulamaları yayınlama ve güncelleme yeteneğini hızlandırır. Daha fazla bilgi için lütfen https://saucelabs.com adresini ziyaret edin.
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılarak gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere, tekrarlanan ön ve arka ofis görevlerini otomatikleştirmek için kullanıcı faaliyetlerini izliyor. Aralık 2020'de şirket, halka arz için gizli olarak başvuruda bulundu ve 21 Nisan 2021'de halka açıldı.
Waldo
waldo.com
Waldo, mobil geliştiriciler için ürün inovasyon sürecini hızlandırıyor. Mobil uygulamalar her yerde hatalı özelliklerle ve kötü kullanıcı deneyimi yaratan uygulama çökmeleriyle boğuşuyor. Waldo'nun tescilli teknolojisi, mühendislik ekiplerinin geliştirme yaşam döngüsünün başlarında hataları yakalayıp düzeltmesine olanak tanır. Lemonade, Truebill ve Doximity gibi sektör liderleri Waldo'yu kullanıyor, böylece artık sürüm hızı ile ürün kalitesi arasında seçim yapmak zorunda kalmıyorlar.
Meticulous
meticulous.ai
Titiz yapay zeka, kayıtlı kullanıcı oturumlarından uçtan uca bir dizi test oluşturur ve sürdürür. Titiz, yeni özellikler veya son durumlar kullanıma sunuldukça sürekli olarak yeni testler ekler ve güncelliğini yitirdikçe eski testleri kaldırır; geliştiricilerin herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan test paketinizin her zaman güncel ve eksiksiz olmasını sağlar. Oturumları kaydetmek için yerel geliştirme, hazırlama ve önizleme URL ortamlarınıza bir komut dosyası etiketi ekleyin (isteğe bağlı: ek kapsam için üretim oturumlarını da kaydedin). Belirleyici bir planlama motoruyla Chromium seviyesinden yukarıya doğru oluşturuldu; bu da onu pulları ortadan kaldıran tek test aracı haline getiriyor. Testler, bir bilgi işlem kümesi genelinde büyük ölçüde paralel hale getirilerek 1000'lerce ekranı test etmenize ve 120 saniyeden kısa sürede sonuç almanıza olanak tanır.
TestProject
testproject.io
TestProject, test topluluğundaki 150.000'den fazla kullanıcının güvendiği, Web, Android, iOS ve API testleri için dünyanın ilk %100 ücretsiz test otomasyon platformudur. TestProject, bakım ve kurulum sorunlarını ortadan kaldırarak ve Selenium & Appium'u AI kendi kendini iyileştirme teknolojisiyle güçlendirerek test uzmanlarının ve geliştiricilerin kaliteyi hızla sağlamalarına yardımcı olur. Becerileriniz ne olursa olsun, TestProject, gelişmiş kodsuz özellikleri veya yerel Selenium API'leriyle uyumlu açık kaynaklı SDK'yı kullanarak birinci sınıf bir otomasyon deneyimi sağlamak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir. Üstüne üstlük, kullanışlı Eklenti kitaplıklarından, kullanıma hazır harika test raporlarından, CI/CD işlem hatlarınıza kusursuz entegrasyonlardan, verimliliği artırmak için dünya çapında ekip işbirliği seçeneklerinden ve tüm bunlardan ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. . TestProject, bireysel olarak ve ekipler halinde bir araya gelebilecek işbirlikçi bir topluluğu teşvik ederek, yazılım testinin geleceğini şekillendiriyor ve ekiplerin test zorluklarını kolaylıkla aşmasına ve kusursuz ürünler sunmasına yardımcı oluyor. 2015 yılında kuruldu ve 2019 yılında Tricentis tarafından satın alındı. Daha fazla bilgi edinmek için https://testproject.io/ adresini ziyaret edin.
BrowserStack
browserstack.com
TarayıcıStack, geliştiricilerin web sitelerini ve mobil uygulamalarını isteğe bağlı tarayıcılar, işletim sistemleri ve gerçek mobil cihazlarda, kullanıcıların sanal makineler, cihazlar veya emülatörlerden oluşan dahili bir laboratuvar kurmasına veya bakımını yapmasına gerek kalmadan test etmelerine olanak tanıyan bir bulut web ve mobil test platformudur. Dört ana ürünleri var: Live, App Live, Automate ve App Automate. Kullanıcılar, 1.200'den fazla isteğe bağlı gerçek mobil cihaz, tarayıcı ve işletim sistemi arasından seçim yapabilir ve binlerce eşzamanlı manuel ve otomatik testi desteklemek için güvenli, istikrarlı ve ölçeklenebilir bir altyapıya güvenebilir. Abonelik tabanlı hizmet, 2011 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde Ritesh Arora ve Nakul Aggarwal tarafından kuruldu ve o zamandan bu yana, bir web sitesinin düzenini ve performansını masaüstü tarayıcılarından test etmek için dünya çapındaki web geliştirme topluluğunda yaygın kabul gördü. TarayıcıStack'in 135'ten fazla ülkede 25.000'den fazla ücretli müşterisi ve 2.000.000 kayıtlı geliştiricisi vardır. Microsoft, ING, Mastercard, Dow Jones, Garmin, National Geographic, Volvo, NRK, HubSpot, Walt Disney ve AngularJS gibi sektör liderleri de dahil olmak üzere küresel şirketler web ve mobil testleri için TarayıcıStack'e güveniyor.San Francisco, Mumbai ve Dublin, TarayıcıStack özel bir kuruluştur. Ocak 2018'de TarayıcıStack, Accel'den 50 milyon $ Seri A topladı. Ekim 2015'te, TarayıcıStack, Economic Times Startup Awards tarafından Bootstrap Şampiyonu olarak tanındı. Mayıs 2019'da Ritesh Arora, #InsightsPodcast serisinde Accel Partners'tan Anand Daniel ile röportaj yaptı.
Virtuoso
virtuoso.qa
İşlevsel kullanıcı arayüzü ve uçtan uca test aracı. Robotik Süreç Otomasyonu, AI/ML ve Doğal Dil Programlamayı birleştirerek rakipsiz bir yazma deneyimi sunarken test bakımını da neredeyse sıfıra indirir.
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest, geliştiricilerin ve test uzmanlarının kodu daha hızlı göndermesine yardımcı olan lider bir dijital deneyim test bulutudur. 130 ülkeye yayılan 10.000'den fazla kurumsal müşteri ve 2.000.000'den fazla kullanıcıyla geliştiriciler ve test uzmanları, kalite güvence süreçlerini hızlandırmak ve sınıfının en iyisi dijital deneyime sahip ürünler sunmak için LambdaTest'e güveniyor. - Sürekli test bulutu LambdaTest'in Sürekli Test Bulutu, kuruluşların web ve mobil uygulamalarındaki değişiklikleri %70'e kadar daha hızlı bir şekilde test etmesine ve dağıtmasına olanak tanır, bu da geliştirme sürecini hızlandırmaya ve pazara sunma süresini iyileştirmeye yardımcı olur. - Çapraz Tarayıcı Test Bulutu Çapraz tarayıcı test bulutumuz, kullanıcıların web sitelerini ve web uygulamalarını çok çeşitli tarayıcılarda, işletim sistemlerinde ve cihazlarda test etmelerine olanak tanır. Gerçek zamanlı test, duyarlı tasarım testi ve hata ayıklama araçları gibi özellikleriyle geliştiricilerin web sitelerinin ve web uygulamalarının farklı tarayıcılarla uyumlu olmasını sağlayarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. - Gerçek cihaz bulutu Gerçek cihaz bulutu ile test uzmanları/geliştiriciler, mobil uygulamaları yayınlanmadan önce hataları erken yakalayabilir. LambdaTest'in Gerçek Cihaz Test Bulutu ile ekipler, uygulamalarının işlenmeyen hatalarını, kullanıcı arayüzünü/UX'ini, performansını ve işlevselliğini, üretime geçmeden önce test edebilir. Ekipler ayrıca en geniş mobil ve OTT cihaz yelpazesinde (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV ve Apple TV) test yapabilir. - Yapay zeka destekli görsel regresyon bulutu Uygulamaların tutarlı düzenlerini, tasarımlarını ve işlevselliğini sağlamak, görsel olarak mükemmel dijital deneyimler sunmak için çok önemlidir. LambdaTest'in görsel regresyon bulutu, bir kuruluşun web uygulamalarının görsel görünümünün ve işlevselliğinin tutarlı ve hatasız kalmasını sağlayarak sonuçta dijital deneyimi ve iş performansını artırır. Ekipler, uygulamalarını müşteriye sunmadan önce görsel kullanıcı arayüzü hatalarına ilişkin erken öngörüler elde edebilir. Test uzmanları/geliştiriciler, görsel sapmaları tanımlamak için 3000'den fazla tarayıcı ve gerçek cihaz kombinasyonunda otomatik görsel regresyon testleri çalıştırabilir. - Yapay zeka destekli Entegre Test İstihbaratı Test yürütme öngörüleri, kuruluşlara sürümlerin ve trendlerin kalitesine ilişkin daha derin bilgiler sağladığından dijital dönüşüm için kritik öneme sahiptir. LambdaTest'in entegre test zekası, test yürütme verilerini analiz ederek kuruluşlara, gelecekteki geliştirmeler hakkında bilinçli kararlara yol açabilecek ve uygulama kalitesini artırabilecek model ve trendlere ilişkin öngörüler sağlar. Bu, ayrıntılı ve eyleme geçirilebilir test yürütme verileriyle geliştirme ekiplerini güçlendirebilir ve daha iyi ve daha hızlı karar alma için veriler, öngörüler ve eylemler arasındaki boşluğu kapatabilir.
Witbe
witbe.net
Deneyim Kalitesi (QoE) sektöründe yenilikçiliğe öncülük eden Witbe, herhangi bir interaktif hizmetin (telefon, video, Web) kullanıcılarına herhangi bir cihazda (PC, akıllı telefon, STB) sunulan QoE'yi izlemek için ödüllü bir yaklaşım sunar ve herhangi bir ağ üzerinden (sabit, mobil, OTT). 2000 yılındaki kuruluşundan bu yana Witbe sürekli olarak büyüdü ve şu anda 50 farklı ülkede 300'den fazla müşteri tarafından güveniliyor. Yayıncılar, Operatörler, İçerik Sağlayıcılar ve Uygulama Geliştiricilerin tümü kusursuz hizmetler sağlamak için Witbe Robots'a güveniyor. Witbe, Euronext Growth'ta (ALTWIT.PA) listelenen halka açık bir şirkettir ve Paris, New York, San Jose, Denver, Montreal, Londra ve Singapur dahil olmak üzere dünyanın her yerinde ofisleri bulunmaktadır.
Keysight
keysight.com
Keysight, yenilikçilere dünyayı değiştiren teknolojileri keşfetme, tasarlama ve hayata geçirme gücü verir. Sektörün önde gelen küresel inovasyon ortağı olan Keysight'ın yazılım merkezli çözümleri, mühendislere tasarım ve geliştirme ortamında hizmet vererek yarının atılımlarını hızlı ve daha az riskle sunmalarına olanak tanır. Keysight, dünyanın önde gelen test ve ölçüm sağlayıcısı olarak gücünü kullanıyor ve bugün yenilikçilerin en iyi ürün deneyimlerini yaratmalarına yardımcı olmak için tasarım, emülasyon ve test zorluklarını hızla çözerek mühendisliğin sınırlarını zorlamalarına olanak tanıyor. İster tasarım ve geliştirme sürecinizi iyileştirmeyi, ağınızı optimize etmeyi ve güvenliğini sağlamayı, ister 6G, AV ve EV, Nesnelerin İnterneti veya kuantum hesaplama gibi teknolojilere bir adım önde başlamak için yapay zeka ve dijital ikizlerden yararlanmayı istiyor olun, Keysight tüm dünyada inovasyonu hızlandırır. En doğru ölçümlere dayalı akıllı bilgiler içeren iş akışı. Teknoloji bilgisi, ölçüm bilimi uzmanlığı ve özel çözümleri birleştirmemiz, bağlantılı ve dinamik dünyamızda güvenle ilerlemenize yardımcı olur. Keysight Technologies (NYSE: KEYS), merkezi Santa Rosa, Kaliforniya'da bulunan ve dünya çapında ofisleri ve üretimleri bulunan bir S&P 500 teknoloji şirketidir. Keysight'ın 2.000'den fazla patenti vardır ve yaklaşık 15.000 çalışanımız teknoloji devrimlerini başlatmak için dünya çapında yaklaşık 32.000 müşteriyle çalışmaktadır. Keysight müşterileri iletişim, endüstriyel otomasyon, havacılık ve savunma, otomotiv, enerji, yarı iletken ve genel elektronik pazarlarını kapsamaktadır.
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf, kullanıcı akışlarınızın %80'i için yalnızca 4 ayda otomatik uçtan uca testler oluşturur, bunları günün 24 saati korur ve altyapımızda sınırsız paralel test çalıştırmaları sağlar. Sıfır pullanmayı garanti ettiğimizi söylemiş miydik? Biz de bunu yapıyoruz. Aşağıdakileri içeren 90 günlük bir pilot programla başlayın: Kapsamlı bir test planı, açık kaynak Playwright'ta yazılmış, elinizde bulundurabileceğiniz otomatik testler ve seçtiğiniz ortamda sınırsız test çalıştırmaları. İster 100 test, ister 100.000 test olsun, kutudan çıktığı haliyle alacağınız her şeyin yararlı bir listesi burada. • Kullanıcı akışlarının %80'i için uçtan uca testler 4 ayda otomatikleştirilir. Testler, indirebileceğiniz açık kaynaklı Oyun Yazarı'nda yazılmıştır, böylece satıcıya bağımlı kalmazsınız. • AAA çerçevesinde ayrıntılı test matrisi ve ana hatları. • Seçtiğiniz herhangi bir ortamda sınırsız, paralel test çalışmaları. • Barındırdığımız ve bakımını yaptığımız %100 paralel çalışan altyapı. • Kesintili ve bozuk testlerin 24 saat bakımı. • %100 güvenilir sonuçlar garantilidir — sıfır pullanma. • Mesajlaşma uygulamanız aracılığıyla ve hata bildirimi olarak gönderilen, insanlar tarafından doğrulanmış hata raporları. • Dağıtım hattınız ve sorun izleyicilerinizle CI/CD entegrasyonu. • QA Wolf'taki tam zamanlı QA mühendislerine 24 saat erişim. ... her zaman istediğiniz QA çözümü.
Testlio
testlio.com
Testlio, manuel test, test otomasyonu ve birleştirilmiş yazılım testinde kanıtlanmış çözümlere sahip küresel bir yazılım test şirketidir. Teste yönelik benzersiz yaklaşımımız, dijital yenilikçilerin uygun ölçekte kaliteli ürünler sunmasına yardımcı olmak için insanları ve makineleri birleştirir. Herhangi bir konumda. Herhangi bir cihazda. Herhangi bir dilde. Herhangi bir ödeme yöntemiyle. Müşterilerimiz arasında Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair ve daha fazlası gibi dünyanın önde gelen küresel şirketleri bulunmaktadır. Dünyanın en yenilikçi ve en hızlı büyüyen firmaları aynı zamanda Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market ve çok daha fazlası dahil olmak üzere yazılım testleri için Testlio ile ortaklık yapıyor. Karmaşık zorlukların üstesinden gelmekten olağanüstü sonuçlar sunmaya kadar, yapay zeka ile geliştirilmiş çözümlerimiz size başarılı olmanız için gereken esnekliği, yenilikçiliği ve kanıtlanmış kaliteyi sunar: Test Otomasyonu: Performanslı, güvenilir ve geniş otomatik test kapsamına ihtiyacınız olduğunda Testlio ortağınızdır. Dağıtılmış bir gerçek cihaz ağı, gelişmiş bir yönetim modeli, aktarılabilir ve standartlara dayalı bir çerçeve ve kalite mühendislerinden oluşan küresel bir ekiple Testlio, bugün mevcut olan en esnek test otomasyon çözümünü sağlar. Başlıca Test Otomasyonu tekniklerimiz Otomatik test geliştirme ve Test otomasyonu yönetimidir. Manuel Test: Dijital uygulamanızın, akış etkinliğinizin, yerelleştirilmiş deneyiminizin ve/veya ödeme sisteminizin kusursuz bir şekilde çalışması gerektiğinde, seçiminiz Testlio'dur. 1.200'den fazla cihaz, 400'den fazla ödeme yöntemi, 150'den fazla ülke ve 100'den fazla dili kapsayan Testlio, en zorlu kalite kapısı gereksinimleriniz için en kanıtlanmış çözümdür. Başlıca manuel test tekniklerimiz, keşif testleri, yazılı testler, duman testleri ve sorun doğrulamadır. Fuesd Yazılım Testi: Yazılım yayınlama stratejiniz otomatik ve manuel testlerin bir kombinasyonunu gerektirdiğinde, Testlio bunu gerçekleştirmek için benzersiz bir donanıma sahiptir. Yapay zeka ve DevOps entegrasyonlarını mümkün kılan ve test çalışmalarının doğru insan ve makine karışımıyla eşleştirilmesini sağlayan sinyal odaklı bir yaklaşımdan yararlanan Fused Yazılım Testi, pazardaki en yenilikçi çözüm olduğunu kanıtlıyor. QA liderlerinin kalite, kapasite ve zamanında yayınlama konusundaki zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı oluyoruz. Daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: testlio.com
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io, öncelikle otomatik testler için yeni nesil bir Test Yönetim Sistemidir. Bu, otomatik ve manuel testlerinizi tek bir yerde senkronize etmek ve ekiple etkili bir şekilde işbirliği yapmak için güçlü bir çözümdür. Test faaliyetlerini Dev, PM ve BA gibi tüm ekip arkadaşları için tamamen görünür ve şeffaf hale getirir. Otomatik testlere ve CI\CD'ye derinlemesine entegrasyonla birlikte birçok sola kaydırma test yaklaşımına odaklandı. Sezgisel kullanıcı arayüzü, test senaryoları oluşturmayı, test planlarını organize etmeyi, test çalıştırmalarını yönetmeyi ve çevik sürekli test süreçlerini koordine etmeyi kolaylaştırır. Kullanıma hazır yerel test otomasyonu entegrasyonu, testlerinizi bir test yönetim sistemine aktarmayı süper hızlı hale getirir. Yerleşik canlı dokümantasyon ve işbirliği yetenekleri, tek tıklamayla herkese şeffaf görünürlük sağlar. Gelişmiş analiz raporlarına bakarak test durumunu ve kapsamını kolayca takip edin ve doğru yönlendirmeleri yapın. Testomat.io, klasik test senaryolarını ve BDD (Davranış odaklı geliştirme) / Salatalık senaryolarını destekler. Hızlı genel bakış ve ana özellikler: - Modern js otomatik test çerçeveleriyle entegrasyonlar - Git gibi test senaryoları için dallanma ve sürüm oluşturma - Adım veritabanı ve otomatik tamamlama ile gelişmiş BDD desteği - Kullanıma hazır gelişmiş CI\CD entegrasyonları (GitHub, GitLab, Bamboo, Jenkins) - Kesintili testler, e-posta ve mesajlaşma bildirimleri dahil gerçek zamanlı raporlama ve analizler - Otomatik oluşturulan canlı belgeler ve işbirliği araçları - Jira, Confluence yerel entegrasyonları - Testleri BDD formatına dönüştürme yeteneğine sahip diğer TMS'lerden ithalatçılar ve çok daha fazlası. .. Hiçbir engel olmadan güçlü ve işbirliğine dayalı bir alan yaratın. Kusursuz test otomasyonu entegrasyonlarıyla test yönetimine sahip olun. testomat.io Test Yönetim Sistemi ile bugün başlayın.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma, düşük kodlu bir yaklaşım sunan ve testlerin sade İngilizce olarak oluşturulmasına olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir test otomasyon aracıdır. Bu test otomasyon platformu istikrarlı ve güvenilir olarak tanımlanıyor ve testteki düzensizliği önemli ölçüde azalttığı iddia ediliyor. Platform özellikleri arasında web uygulaması, mobil uygulama ve API testi yer alır. Regresyondan görsel teste kadar çeşitli kullanım durumları desteklenir. Platform, test geliştirme ve yürütme, raporlama ve analiz, test verileri yönetimi ve yapay zeka odaklı test otomasyonu için tasarlanmıştır. Entegrasyonlar, eklentiler ve kapsamlı özellik kapsamı sağlar. Testler Doğal Dil İşleme (NLP) kullanılarak yazılabilir, böylece komut dosyası oluşturma daha sezgisel hale gelir. Testsigma ayrıca uygulama öğeleri değiştikçe eşlemesini otomatik olarak ayarlayan 'otomatik iyileştirme' testleri de sunar. Yapay zeka tabanlı Öneri Motoru, olası temel nedenleri belirleyerek test hatalarında hata ayıklamaya yardımcı olur ve tahmine dayalı hata tanımlama yeteneği, başarısız testlerden etkilenebilecek uygulama alanlarını öngörür. Platform, testleri bulutta veya yerel olarak çeşitli cihaz ortamlarında çalıştırma seçeneği sunar. CI/CD platformlarıyla yakın çalışarak sürekli testi destekler. Testsigma, test yönetimi, yazma, yürütme, raporlama ve yapay zeka öneri motoru ve görsel test gibi gelişmiş özellikleri sunabilen birleşik bir platform sunar.
Perfecto
perfecto.io
Perfecto by Perforce, sektörde en güvenilen web ve mobil uygulama test platformudur. Patchwork test stratejileri geçmişte kaldı çünkü Perfecto ile kullanıcılar dünyanın her yerinden kusursuz, uçtan uca bir test deneyiminin keyfini çıkarıyor. Gerçek cihazlarda, sanal cihazlarda veya her ikisinin birleşiminde (hangisi ihtiyaçlarınıza en uygunsa) test yapmak için kurumsal düzeyde buluttan yararlanın. Hata tespiti her zamankinden daha hızlıdır ve kullanıcıların döngüde çok daha erken tespit edip düzeltmelerine olanak tanır. Perfecto'nun güçlü akıllı raporlama özellikleri, test hatası analizi ve yanlış negatif filtreleme yoluyla sorunların hızlı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur. CI'nızdan testleri otomatikleştirin ve tüm raporlamanızı tek bir yerde senkronize edin. Sektörün en kapsamlı zengin test eserleriyle kusurları hızla düzeltin. Ağ sanallaştırma ve kullanıcı simülasyonu, kullanıcılarınız gibi test yapmanıza ve kusurlardan kaçma olasılığını azaltmanıza olanak tanır. Test kapsamını genişletin ve tüm takım zincirinizle tamamen entegre olun. Perfecto'nun BDD ve kodsuz otomasyon, paralel test yürütmeleri ve patlama yetenekleri, önde gelen DevOps araçları ve otomasyon çerçeveleriyle açık entegrasyonlar, CI kontrol panelleri, ısı haritaları, zengin yapı koleksiyonu ve makine öğrenimi odaklı dahil olmak üzere eşsiz gelişmiş yetenekleri sayesinde sürekli test hiç bu kadar ulaşılabilir olmamıştı test analitiği. Test stratejinizde devrim yapın ve Fortune 500 şirketlerinin yarısından fazlasının neden test ortağı olarak Perfecto'ya güvendiğini öğrenin. %99,9 çalışma süresi, daha iyi test, zaman ve para tasarrufu ve sonuç olarak üstün bir uygulama anlamına gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya 14 günlük ücretsiz denemeyi başlatmak için www.perfecto.io adresini ziyaret edin.