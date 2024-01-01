Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Otomasyon Testi - En Popüler Uygulamalar - Belarus
Otomasyon test araçları, yazılım testlerinin yürütülmesini yöneterek, minimum düzeyde komut dosyası kullanarak yazılım mühendisleri için test sürecini kolaylaştırır. Bu yaklaşım ekiplerine hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlıyor. Büyük kuruluşlar tarafından yaygın olarak kullanılan bu araçlar, ekiplerin üretime geçmeden önce uygulamaları üzerinde önceden yazılmış testleri yürütmesine olanak tanır. Uygulama sonrasında araçlar raporlar oluşturabilir ve sonuçları önceki testlerle karşılaştırabilir. Otomasyon test yazılımı, testleri tekrar tekrar ve günün herhangi bir saatinde gerçekleştirebilir; bu, sürekli teslimat ve sürekli test için gerekli bir yetenektir.
Yeni Uygulama Gönder
Qase
qase.io
Qase, modern ve basit bir arayüze ve güçlü özelliklere sahip, QA ve Geliştirme ekipleri için oluşturulmuş modern bir test yönetimi aracıdır. Bu nedenle dünyanın her yerinden binlerce kuruluş Qase'e geçiyor. Hepsi bir arada test yönetimi çözümüdür. Test senaryosu yönetimi, hata yönetimi, test planlar...
BrowserStack
browserstack.com
TarayıcıStack, geliştiricilerin web sitelerini ve mobil uygulamalarını isteğe bağlı tarayıcılar, işletim sistemleri ve gerçek mobil cihazlarda, kullanıcıların sanal makineler, cihazlar veya emülatörlerden oluşan dahili bir laboratuvar kurmasına veya bakımını yapmasına gerek kalmadan test etmelerine ...
Sauce Labs
saucelabs.com
Code'a dayalı bir dünyada Sauce Labs, kodun herkes için, her yerde ve her zaman çalışmasını sağlamak için çabalıyor. Bu dijital güvendir. Sauce Labs, şirketlere müşterilerine güvenilir bir dijital marka deneyimi sunma konusunda güven veren sürekli test ve hata raporlama çözümlerinin lider sağlayıcıs...
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector, buluttaki gerçek tarayıcıları kullanarak web sitelerinizi izlemenize ve test etmenize olanak tanıyan otomatik bir tarayıcı test hizmetidir. Testlerinizi kolayca oluşturmak, kaydetmek, yönetmek ve çalıştırmak için uyumlu bir çözüm sunuyoruz. Ayrıntılı test sonuçlarını inceleyin ve ar...
Virtuoso
virtuoso.qa
İşlevsel kullanıcı arayüzü ve uçtan uca test aracı. Robotik Süreç Otomasyonu, AI/ML ve Doğal Dil Programlamayı birleştirerek rakipsiz bir yazma deneyimi sunarken test bakımını da neredeyse sıfıra indirir.
TestProject
testproject.io
TestProject, test topluluğundaki 150.000'den fazla kullanıcının güvendiği, Web, Android, iOS ve API testleri için dünyanın ilk %100 ücretsiz test otomasyon platformudur. TestProject, bakım ve kurulum sorunlarını ortadan kaldırarak ve Selenium & Appium'u AI kendi kendini iyileştirme teknolojisiyle gü...
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest, geliştiricilerin ve test uzmanlarının kodu daha hızlı göndermesine yardımcı olan lider bir dijital deneyim test bulutudur. 130 ülkeye yayılan 10.000'den fazla kurumsal müşteri ve 2.000.000'den fazla kullanıcıyla geliştiriciler ve test uzmanları, kalite güvence süreçlerini hızlandırmak ve...
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA, yapay zeka tarafından desteklenen kodsuz bir test otomasyon platformudur. İsteğe bağlı olarak, bir QA mühendisini işe alma maliyetinin dörtte birinden daha az bir maliyetle, test oluşturma ve bakımını ekibinizin sorumluluğundan tamamen çıkarmak için bir test otomasyon hizmeti içerir. ...
Waldo
waldo.com
Waldo, mobil geliştiriciler için ürün inovasyon sürecini hızlandırıyor. Mobil uygulamalar her yerde hatalı özelliklerle ve kötü kullanıcı deneyimi yaratan uygulama çökmeleriyle boğuşuyor. Waldo'nun tescilli teknolojisi, mühendislik ekiplerinin geliştirme yaşam döngüsünün başlarında hataları yakalayı...
Testsigma
testsigma.com
Testsigma, düşük kodlu bir yaklaşım sunan ve testlerin sade İngilizce olarak oluşturulmasına olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir test otomasyon aracıdır. Bu test otomasyon platformu istikrarlı ve güvenilir olarak tanımlanıyor ve testteki düzensizliği önemli ölçüde azalttığı iddia ediliyor. Platfor...
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf, kullanıcı akışlarınızın %80'i için yalnızca 4 ayda otomatik uçtan uca testler oluşturur, bunları günün 24 saati korur ve altyapımızda sınırsız paralel test çalıştırmaları sağlar. Sıfır pullanmayı garanti ettiğimizi söylemiş miydik? Biz de bunu yapıyoruz. Aşağıdakileri içeren 90 günlük bir p...
Reflect
reflect.run
Reflect, web uygulamanız için otomatikleştirilmiş uçtan uca testler oluşturmak için en hızlı iş akışını sağlar. Reflect'te bir test oluşturmak için bulutumuzda araçlı bir tarayıcı oturumu başlatıyoruz ve bunu web uygulamamız içinde sizinle paylaşıyoruz. Bu yaklaşım, test ortamını tamamen kontrol etm...
Keysight
keysight.com
Keysight, yenilikçilere dünyayı değiştiren teknolojileri keşfetme, tasarlama ve hayata geçirme gücü verir. Sektörün önde gelen küresel inovasyon ortağı olan Keysight'ın yazılım merkezli çözümleri, mühendislere tasarım ve geliştirme ortamında hizmet vererek yarının atılımlarını hızlı ve daha az riskl...
Meticulous
meticulous.ai
Titiz yapay zeka, kayıtlı kullanıcı oturumlarından uçtan uca bir dizi test oluşturur ve sürdürür. Titiz, yeni özellikler veya son durumlar kullanıma sunuldukça sürekli olarak yeni testler ekler ve güncelliğini yitirdikçe eski testleri kaldırır; geliştiricilerin herhangi bir müdahalesine gerek kalmad...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur, işletmelerin e-posta ve SMS mesajlarını yakalamak, test etmek, tasarlamak ve analiz etmek için kullandığı iletişim test platformudur. İşletmenizin gönderdiği her mesajın tam olarak planladığınız gibi görünmesini, hissettirilmesini ve çalışmasını sağlamak. Hesap bildirimleri ve uyarılarınd...
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore, dünyanın en iyi mühendislik ekiplerine güç veren, piyasadaki en hızlı sürekli entegrasyon ve dağıtım (CI/CD) platformudur. Amacımız CI/CD uygulamalarını geliştiriciler için daha erişilebilir hale getirmek, mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunmak ve müşterilerimize bize davranılmasını isted...
Endtest
endtest.io
Testleri oluşturmak, sürdürmek ve yürütmek karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Endtest düşük kodlu platform, ekibinizdeki herkesin gelişmiş QA mühendisliği deneyimi olmadan web ve mobil uygulamalar için yüksek kapsamlı testler oluşturmasına olanak tanır.
Perfecto
perfecto.io
Perfecto by Perforce, sektörde en güvenilen web ve mobil uygulama test platformudur. Patchwork test stratejileri geçmişte kaldı çünkü Perfecto ile kullanıcılar dünyanın her yerinden kusursuz, uçtan uca bir test deneyiminin keyfini çıkarıyor. Gerçek cihazlarda, sanal cihazlarda veya her ikisinin birl...
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io, öncelikle otomatik testler için yeni nesil bir Test Yönetim Sistemidir. Bu, otomatik ve manuel testlerinizi tek bir yerde senkronize etmek ve ekiple etkili bir şekilde işbirliği yapmak için güçlü bir çözümdür. Test faaliyetlerini Dev, PM ve BA gibi tüm ekip arkadaşları için tamamen görü...
Witbe
witbe.net
Deneyim Kalitesi (QoE) sektöründe yenilikçiliğe öncülük eden Witbe, herhangi bir interaktif hizmetin (telefon, video, Web) kullanıcılarına herhangi bir cihazda (PC, akıllı telefon, STB) sunulan QoE'yi izlemek için ödüllü bir yaklaşım sunar ve herhangi bir ağ üzerinden (sabit, mobil, OTT). 2000 yılın...
Autify
autify.com
Autify, herkesin Chrome uzantısıyla etkileşimlerini kaydedip ardından bu testleri gerçek cihazlar da dahil olmak üzere çeşitli PC ve mobil tarayıcılarda otomatik olarak çalıştırarak web ve mobil uygulamalar için E2E testlerini otomatikleştirmesine olanak tanır. E2E testlerinin bakımı genellikle zor ...
DoesQA
does.qa
Basit, sezgisel sürükle ve bırak kullanıcı arayüzüne sahip kodsuz test otomasyonu. Karmaşık testler ekibinizin herhangi bir üyesi tarafından kolayca oluşturulabilir ve sürdürülebilir; bu da QA'nın maliyetleri düşürürken gelişime ayak uydurmasını sağlar.
QATTS
qatts.com
Kurumsal için oluşturulmuş yeni nesil, uçtan uca Test Otomasyon Yazılımı. " Sektörün En Kapsamlı Uçtan Uca Test Otomasyon Platformu QATTS ile daha hızlı teslimat yapın, test kapsamınızı en üst düzeye çıkarın ve test otomasyonunuzdan maksimum yatırım getirisi elde edin. Tüm test otomasyonu ihtiyaçlar...
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ eksiksiz bir TAAS (Hizmet Olarak Test Otomasyonu) çözümüdür. Bulut tabanlı NLP odaklı kodsuz test otomasyon platformu, çevik geliştirme için idealdir. Çevik ekip üyelerinden herhangi biri Sprint içi test otomasyonunu sade İngilizce olarak geliştirebilir. Test Komut Dosyaları 2000'den f...
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy, sıfırdan, tek bir kod satırı yazmadan testleri bir kez oluşturup her yerde çalıştırmayı mümkün kılmak için yapay zeka destekli testleri kullanan, kodsuz bir test otomasyon platformu olacak şekilde tasarlandı. Gerçek cihazlardan oluşan kitaplığımızı kullanarak manuel, otomatik kullanıcı arayüzü...
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA, tek bir kod satırı olmadan testler oluşturmanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanır! Regresyon testi ve sentetik izleme için yeniden kullanılabilir tarayıcılar arası test senaryoları oluşturabilirsiniz.
Stack Moxie
stackmoxie.com
Cesaret ile kodsuz otomatik izleme. Stack Moxie, pazarlama ve satış operasyonlarına sistemlerin kusursuz çalıştığına dair güven vermek ve çalışmadıkları takdirde proaktif bir uyarı vermek için teknoloji yığınınız genelinde çalışır. - Stack Moxie, beklendiği gibi davrandığından emin olmak için test v...
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL, veri ambarları, ETL/ELT, veri geçişleri ve ERP veya CRM uygulamaları gibi veri merkezli projeler için lider test otomatörüdür. Veri doğruluğunu otomatik olarak test etme ve doğrulama yeteneği sayesinde kuruluşların maliyetli hatalardan kaçınmasına ve memnun olmayan müşteri ve son kullanıcı...
ContextQA
contextqa.com
ContextQA, kuruluşların otomasyon testi kapsamını geliştirmelerine, yazılım kalitesini yükseltmelerine, ürün dağıtımını hızlandırmalarına ve yapay zeka destekli SaaS çözümlerinin kullanımı yoluyla yazılım kalitesini korumaya ilişkin masrafları önemli ölçüde azaltmalarına olanak tanıyan çığır açıcı b...
Functionize
functionize.com
Functionize, zorlu yazılım test sürecini otomatikleştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini birleştiren akıllı bir test platformu sunar. Bulutta elastik ölçek testiyle test oluşturmayı geliştirmek, testlerdeki düzensizlikleri ortadan kaldırmak ve sürümleri hızlandırmak için her boy...
TestGrid
testgrid.io
Test Altyapısı ve Uçtan Uca Test Bulutu TestGrid, gerçek mobil cihazları ve tarayıcıları bulutta veya şirket içinde barındırarak güvenli ve ölçeklenebilir test altyapısı sunar. Kullanıcılar, TestGrid ile yapay zeka destekli kodsuz testler, mobil uygulama, çapraz tarayıcı, görsel kullanıcı arayüzü te...
Kobiton
kobiton.com
Kobiton, işletmelerin müşterilerine kusursuz mobil deneyimler sunabilmeleri için önde gelen mobil uygulama test platformudur. Kobiton'un esnek cihaz laboratuvarı yönetimi ve yapay zeka odaklı akıllı kalite paketi, mobil uygulamalara ilişkin en hızlı ve güvenilir bilgileri sunmak için dünya çapında 6...
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect, canlı kullanıcı davranışı verilerinin veri odaklı, makine liderliğindeki analizi yoluyla E2E test paketlerini sürekli olarak oluşturan, sürdüren ve geliştiren ilk otonom, uçtan uca (E2E) regresyon testi çözümüdür. Kritik test kapsamı boşluklarını gideren, uzun test paketi çalışma sürele...
BugBug
bugbug.io
BugBug, QA, test uzmanları, geliştiriciler ve ürün yöneticileri için düşük kodlu bir test otomasyon çözümüdür. Web siteleri ve web uygulamaları için uçtan uca testlerin tam otomasyonunu sunar. Araç, kullanıcıların regresyon testlerini otomatikleştirmesine ve genellikle BT altyapısıyla ilişkili maliy...
Loadmill
loadmill.com
AI API Odaklı Yaklaşımla Test Otomasyonunu Basitleştirin: Web, Mobil ve Yük Testini Yeniden Tanımlama. UÇTAN UCA ÇÖZÜM Test Otomasyonu Yaşam Döngüsü Boyunca Yapay Zekadan Yararlanma Loadmill, test otomasyonu için mükemmel bir çözümdür. Platformumuz fiziksel cihazlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak...
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin, bulutta barındırılan ve şirket içi küresel cihaz altyapısını, test otomasyonunu ve mobil, web, ses ve video için makine öğrenimi odaklı performans ve deneyim analitiği kalitesini birleştiren dünyanın ilk Dijital Deneyim Yapay Zeka Platformudur. HeadSpin, geliştirme yaşam döngüsü boyunca da...
QA Touch
qatouch.com
QA Touch, dünyanın her yerindeki QA ekipleri için gelişmiş bir test yönetim aracıdır. İşinizi kolaylaştırmaya ve ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda sağlamaya inanıyoruz. Her şeyi kapsayan Test Senaryosu Yönetimi aracımızla testleri ve projeleri hızlandırmak çocuk oyuncağı olacak. QA Touch,...
mabl
mabl.com
mabl, ekiplere üretken yapay zeka tarafından desteklenenler de dahil olmak üzere en yenilikçi özelliklerinin kalitesini ve amacını garantilemeleri için güç veren birleşik, yapay zeka destekli test otomasyon platformudur. Web, mobil, API, erişilebilirlik ve performansa yönelik kapsamlı testlerle mabl...
TestQuality
testquality.com
TestQuality, geliştirme ve QA uzmanları tarafından geliştirilen ve sola kaydırma, BDD, TDD/ATDD ve sürekli test gibi test yaklaşımlarını güçlendiren modern bir test yönetimi aracıdır. Hızlıdır, kullanıcı dostudur, sağlamdır ve Jira, GitHub, Selenium, Jenkins ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde b...
Applitools
applitools.com
Applitools, ekiplerin geleneksel test uygulamalarıyla uğraşmadan kusursuz dijital deneyimler sunmasına yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan bir test otomasyon platformudur. Applitools Eyes ve yeni nesil test bulutumuz Ultrafast Grid ile geliştiriciler ve QA mühendisleri, ön uç işlevselliğini, e...
Cyara
cyara.com
Ödüllü Cyara CX Güvence Platformu, şirketlerin müşteri deneyimi gelişimini hızlandırmasına, tüm dijital ve sesli kanallarda kaliteyi artırmasına ve müşteri yolculuklarını uçtan uca güvence altına almasına yardımcı olur. Cyara Platformu, tasarımdan işlevsellik ve regresyon testlerine, kullanıcı kabul...
Testlio
testlio.com
Testlio, manuel test, test otomasyonu ve birleştirilmiş yazılım testinde kanıtlanmış çözümlere sahip küresel bir yazılım test şirketidir. Teste yönelik benzersiz yaklaşımımız, dijital yenilikçilerin uygun ölçekte kaliteli ürünler sunmasına yardımcı olmak için insanları ve makineleri birleştirir. Her...