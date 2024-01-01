Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Otomasyon Testi - En Popüler Uygulamalar - Avusturya
Otomasyon test araçları, yazılım testlerinin yürütülmesini yöneterek, minimum düzeyde komut dosyası kullanarak yazılım mühendisleri için test sürecini kolaylaştırır. Bu yaklaşım ekiplerine hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlıyor. Büyük kuruluşlar tarafından yaygın olarak kullanılan bu araçlar, ekiplerin üretime geçmeden önce uygulamalarında önceden yazılmış testleri yürütmesine olanak tanır. Uygulama sonrasında araçlar raporlar oluşturabilir ve sonuçları önceki testlerle karşılaştırabilir. Otomasyon test yazılımı, testleri tekrar tekrar ve günün herhangi bir saatinde gerçekleştirebilir; bu, sürekli teslimat ve sürekli test için gerekli bir yetenektir.
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BrowserStack
browserstack.com
TarayıcıStack, geliştiricilerin web sitelerini ve mobil uygulamalarını isteğe bağlı tarayıcılar, işletim sistemleri ve gerçek mobil cihazlarda, kullanıcıların sanal makineler, cihazlar veya emülatörlerden oluşan dahili bir laboratuvar kurmasına veya bakımını yapmasına gerek kalmadan test etmelerine ...
Qase
qase.io
Manuel ve otomatik testler için tek bir çalışma alanı. Yazılım test çabalarını artırmaya yardımcı olan Geliştirme ve Kalite Güvence ekipleri için test yönetim sistemi.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Web siteniz veya uygulamanız için doğrudan tarayıcınızda otomatik testler oluşturun veya kaydedin. Hataları ve gerilemeleri yakalamak için bunları sürekli çalıştırın. Kodlamaya gerek yok.
Sauce Labs
saucelabs.com
Web ve mobil uygulamalardan oluşan dünyanın en büyük sürekli test bulutu. Web tarayıcılarına, mobil emülatörlere, simülatörlere ve gerçek mobil cihazlara erişin.
Virtuoso
virtuoso.qa
İşlevsel kullanıcı arayüzü ve uçtan uca test aracı. Robotik Süreç Otomasyonu, AI/ML ve Doğal Dil Programlamayı birleştirerek rakipsiz bir yazma deneyimi sunarken test bakımını da neredeyse sıfıra indirir.
TestProject
testproject.io
Herkes için Ücretsiz Test Otomasyonu. Topluluk Destekli. TestProject, 1 numaralı test otomasyon topluluğu tarafından desteklenen web, mobil ve API testleri için ücretsiz, uçtan uca bir test otomasyon platformudur.
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
LambdaTest
app.lambdatest.com
Yeni Nesil Mobil Uygulamalar ve Çapraz Tarayıcı Test Bulutu Yeni nesil ürünümüzle benzersiz dijital deneyim sunun Yapay zeka destekli test bulut platformu. Tüm cihazlarda ve tarayıcılarda olağanüstü kullanıcı deneyimi sağlayın.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest'in QA platformu, kaliteli yazılım yayınlamanıza yardımcı olmak için kodsuz test otomasyonu ile profesyonel QA'yı birleştirir.
Waldo
waldo.com
Waldo, test otomasyonunu verimli bir şekilde ölçeklendirmek ve sürüm hızı ile ürün kalitesi arasında seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için sıfırdan oluşturulmuş, hiçbir komut dosyası içermeyen tek kodsuz test çözümüdür.
Reflect
reflect.run
İnanılmaz hızlı otomatik test. Reflect, regresyon testlerinin oluşturulmasını kolaylaştırır ve sürdürülmesini kolaylaştırır. Yüksek büyüme gösteren ekipler, geliştirme hızını yavaşlatmadan hataları yakalamak için Reflect'i kullanıyor.
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf, kullanıcı akışlarınızın %80'i için yalnızca 4 ayda otomatik uçtan uca testler oluşturur, bunları günün 24 saati korur ve altyapımızda sınırsız paralel test çalıştırmaları sağlar. Sıfır pullanmayı garanti ettiğimizi söylemiş miydik? Biz de bunu yapıyoruz. Aşağıdakileri içeren 90 günlük bir p...
Testsigma
testsigma.com
Testsigma, kutudan çıktığı gibi çalışan ve web uygulamaları, mobil uygulamalar ve API'ler için sadece birkaç dakika içinde testler oluşturmaya olanak tanıyan güçlü bir açık kaynaklı test otomasyon platformudur. Testsigma'nın eksiksiz platformu, geleneksel, parçalı bir test yığınının tüm yeteneklerin...
Meticulous
meticulous.ai
Kullanıcı trafiğini yeniden oynatarak web uygulamanızdaki görsel gerilemeleri otomatik olarak yakalayın. Bakım yükü olmadan kutudan çıktığı haliyle test etme.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur, e-postayı yakalamanıza ve test etmenize olanak tanıyan, ürününüzü oluşturmanıza, test etmenize ve sunmanıza yardımcı olan bir e-posta test yazılımıdır.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore, dünyanın en iyi mühendislik ekiplerine güç veren, piyasadaki en hızlı sürekli entegrasyon ve dağıtım (CI/CD) platformudur. Amacımız CI/CD uygulamalarını geliştiriciler için daha erişilebilir hale getirmek, mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunmak ve müşterilerimize bize davranılmasını isted...
Endtest
endtest.io
Testleri oluşturmak, sürdürmek ve yürütmek karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Endtest düşük kodlu platform, ekibinizdeki herkesin gelişmiş QA mühendisliği deneyimi olmadan web ve mobil uygulamalar için yüksek kapsamlı testler oluşturmasına olanak tanır.
Perfecto
perfecto.io
Perfecto by Perforce, sektörde en güvenilen web ve mobil uygulama test platformudur. Patchwork test stratejileri geçmişte kaldı çünkü Perfecto ile kullanıcılar dünyanın her yerinden kusursuz, uçtan uca bir test deneyiminin keyfini çıkarıyor. Gerçek cihazlarda, sanal cihazlarda veya her ikisinin birl...
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io, öncelikle otomatikleştirilmiş testler için yeni nesil bir Test Yönetim Sistemidir. Bu, otomatik ve manuel testlerinizi tek bir yerde senkronize etmek ve ekiple etkili bir şekilde işbirliği yapmak için güçlü bir çözümdür. Test faaliyetlerini Dev, PM ve BA gibi tüm ekip arkadaşları için t...
Keysight
keysight.com
Keysight, yenilikçilere dünyayı değiştiren teknolojileri keşfetme, tasarlama ve hayata geçirme gücü verir. Sektörün önde gelen küresel inovasyon ortağı olan Keysight'ın yazılım merkezli çözümleri, mühendislere tasarım ve geliştirme ortamında hizmet vererek yarının atılımlarını hızlı ve daha az riskl...
Witbe
witbe.net
Deneyim Kalitesi (QoE) sektöründe yenilikçiliğe öncülük eden Witbe, herhangi bir interaktif hizmetin (telefon, video, Web) kullanıcılarına herhangi bir cihazda (PC, akıllı telefon, STB) sunulan QoE'yi izlemek için ödüllü bir yaklaşım sunar ve herhangi bir ağ üzerinden (sabit, mobil, OTT). 2000 yılın...
Autify
autify.com
Autify, herkesin otomasyon testi yapmasına olanak tanıyan kodsuz bir test otomasyon platformudur. Test senaryolarını sürdürmek için yapay zekayı (AI) kullanır.
DoesQA
does.qa
Basit, sezgisel sürükle ve bırak kullanıcı arayüzüne sahip kodsuz test otomasyonu. Karmaşık testler ekibinizin herhangi bir üyesi tarafından kolayca oluşturulabilir ve sürdürülebilir; bu da QA'nın maliyetleri düşürürken gelişime ayak uydurmasını sağlar.
QATTS
qatts.com
Kurumsal için oluşturulmuş yeni nesil, uçtan uca Test Otomasyon Yazılımı. " Sektörün En Kapsamlı Uçtan Uca Test Otomasyon Platformu QATTS ile daha hızlı teslimat yapın, test kapsamınızı en üst düzeye çıkarın ve test otomasyonunuzdan maksimum yatırım getirisi elde edin. Tüm test otomasyonu ihtiyaçlar...
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ eksiksiz bir TAAS (Hizmet Olarak Test Otomasyonu) çözümüdür. Bulut tabanlı NLP odaklı kodsuz test otomasyon platformu, çevik geliştirme için idealdir. Çevik ekip üyelerinden herhangi biri Sprint içi test otomasyonunu sade İngilizce olarak geliştirebilir. Test Komut Dosyaları 2000'den f...
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy, sıfırdan, tek satır kod yazmadan testleri bir kez oluşturup her yerde çalıştırmayı mümkün kılmak için yapay zeka destekli testleri kullanan, kodsuz bir test otomasyon platformu olacak şekilde tasarlandı. Gerçek cihazlardan oluşan kitaplığımızı kullanarak manuel, otomatik kullanıcı arayüzü test...
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA, tek bir kod satırı olmadan testler oluşturmanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanır! Regresyon testi ve sentetik izleme için yeniden kullanılabilir tarayıcılar arası test senaryoları oluşturabilirsiniz.
Stack Moxie
stackmoxie.com
Cesaret ile kodsuz otomatik izleme. Stack Moxie, pazarlama ve satış operasyonlarına sistemlerin kusursuz çalıştığına dair güven vermek ve çalışmadıkları takdirde proaktif bir uyarı vermek için teknoloji yığınınız genelinde çalışır. - Stack Moxie, beklendiği gibi davrandığından emin olmak için test v...
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL, veri ambarları, ETL/ELT, veri geçişleri ve ERP veya CRM uygulamaları gibi veri merkezli projeler için lider test otomatörüdür. Veri doğruluğunu otomatik olarak test etme ve doğrulama yeteneği sayesinde kuruluşların maliyetli hatalardan kaçınmasına ve memnun olmayan müşteri ve son kullanıcı...
ContextQA
contextqa.com
ContextQA, kuruluşların otomasyon testi kapsamını geliştirmelerine, yazılım kalitesini yükseltmelerine, ürün dağıtımını hızlandırmalarına ve yapay zeka destekli SaaS çözümlerinin kullanımı yoluyla yazılım kalitesini korumaya ilişkin masrafları önemli ölçüde azaltmalarına olanak tanıyan çığır açan bi...
Functionize
functionize.com
Functionize, zorlu yazılım test sürecini otomatikleştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini birleştiren akıllı bir test platformu sunar. Bulutta elastik ölçek testiyle test oluşturmayı geliştirmek, testlerdeki düzensizlikleri ortadan kaldırmak ve sürümleri hızlandırmak için her boy...
TestGrid
testgrid.io
Test Altyapısı ve Uçtan Uca Test Bulutu TestGrid, gerçek mobil cihazları ve tarayıcıları bulutta veya şirket içinde barındırarak güvenli ve ölçeklenebilir test altyapısı sunar. Kullanıcılar, TestGrid ile yapay zeka destekli kodsuz testler, mobil uygulama, çapraz tarayıcı, görsel kullanıcı arayüzü te...
Kobiton
kobiton.com
Kobiton, işletmelerin müşterilerine kusursuz mobil deneyimler sunabilmeleri için önde gelen mobil uygulama test platformudur. Kobiton'un esnek cihaz laboratuvarı yönetimi ve yapay zeka odaklı akıllı kalite paketi, mobil uygulamalara ilişkin en hızlı ve güvenilir bilgileri sunmak için dünya çapında 6...
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect, canlı kullanıcı davranışı verilerinin veri odaklı, makine liderliğindeki analizi yoluyla E2E test paketlerini sürekli olarak oluşturan, sürdüren ve geliştiren ilk otonom, uçtan uca (E2E) regresyon testi çözümüdür. Kritik test kapsamı boşluklarını gideren, uzun test paketi çalışma sürele...
BugBug
bugbug.io
BugBug, QA, test uzmanları, geliştiriciler ve ürün yöneticileri için düşük kodlu bir test otomasyon çözümüdür. Web siteleri ve web uygulamaları için uçtan uca testlerin tam otomasyonunu sunar. Araç, kullanıcıların regresyon testlerini otomatikleştirmesine ve genellikle BT altyapısıyla ilişkili maliy...
Loadmill
loadmill.com
AI API Odaklı Yaklaşımla Test Otomasyonunu Basitleştirin: Web, Mobil ve Yük Testini Yeniden Tanımlama. UÇTAN UCA ÇÖZÜM Test Otomasyonu Yaşam Döngüsü Boyunca Yapay Zekadan Yararlanma Loadmill, test otomasyonu için mükemmel bir çözümdür. Platformumuz fiziksel cihazlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak...
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin, bulutta barındırılan ve şirket içi küresel cihaz altyapısını, test otomasyonunu ve mobil, web, ses ve video için makine öğrenimi odaklı performans ve deneyim analitiği kalitesini birleştiren dünyanın ilk Dijital Deneyim Yapay Zeka Platformudur. HeadSpin, geliştirme yaşam döngüsü boyunca da...
QA Touch
qatouch.com
QA Touch, dünyanın her yerindeki QA ekipleri için gelişmiş bir test yönetim aracıdır. İşinizi kolaylaştırmaya ve ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda sağlamaya inanıyoruz. Her şeyi kapsayan Test Senaryosu Yönetimi aracımızla testleri ve projeleri hızlandırmak çocuk oyuncağı olacak. QA Touch,...
mabl
mabl.com
mabl, ekiplere, üretken yapay zeka tarafından desteklenenler de dahil olmak üzere en yenilikçi özelliklerinin kalitesini ve amacını garanti etmelerini sağlayan, birleşik, yapay zeka destekli test otomasyon platformudur. Web, mobil, API, erişilebilirlik ve performansa yönelik kapsamlı testlerle mabl,...
TestQuality
testquality.com
TestQuality, geliştirme ve QA uzmanları tarafından geliştirilen ve sola kaydırma, BDD, TDD/ATDD ve sürekli test gibi test yaklaşımlarını güçlendiren modern bir test yönetimi aracıdır. Hızlıdır, kullanıcı dostudur, sağlamdır ve Jira, GitHub, Selenium, Jenkins ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde b...
Applitools
applitools.com
Applitools, ekiplerin geleneksel test uygulamalarıyla uğraşmadan kusursuz dijital deneyimler sunmasına yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan bir test otomasyon platformudur. Applitools Eyes ve yeni nesil test bulutumuz Ultrafast Grid ile geliştiriciler ve QA mühendisleri, ön uç işlevselliğini, e...
Cyara
cyara.com
Ödüllü Cyara CX Güvence Platformu, şirketlerin müşteri deneyimi gelişimini hızlandırmasına, tüm dijital ve sesli kanallarda kaliteyi artırmasına ve müşteri yolculuklarını uçtan uca güvence altına almasına yardımcı olur. Cyara Platformu, tasarımdan işlevsellik ve regresyon testlerine, kullanıcı kabul...
Testlio
testlio.com
Testlio, manuel test, test otomasyonu ve birleştirilmiş yazılım testinde kanıtlanmış çözümlere sahip küresel bir yazılım test şirketidir. Teste yönelik benzersiz yaklaşımımız, dijital yenilikçilerin uygun ölçekte kaliteli ürünler sunmasına yardımcı olmak için insanları ve makineleri birleştirir. Her...