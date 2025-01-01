Oto Tamir Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Oto tamir yazılımı, otomotiv teknisyenlerine hem araba tamir süreçlerinde hem de idari görevlerde yardımcı olan araçlardan oluşur. Kaporta atölyeleri, muayene merkezleri ve çarpışma onarım tesisleri gibi hizmet işletmeleri, araç veritabanlarını yönetmek ve onarım geçmişleri, bakım programları, iş tahminleri, teşhisler, onarım haritaları ve parça siparişi dahil olmak üzere önemli bilgileri izlemek için bu çözümleri kullanır. Yöneticiler ekipleri içindeki iletişimi ve organizasyonu kolaylaştırmak için belirli özelliklerden yararlanabilirler. Ek olarak, birçok oto tamir sistemi faturalama, muhasebe ve envanter yönetimi yazılımıyla entegre olur. Bazı çözümler ayrıca sürücülerin kişisel araba tamir maliyetlerini tahmin etmelerine ve yerel tamircilerden fiyat teklifi almalarına da olanak tanır.
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ALLDATA
alldata.com
Alldata, otomotiv servisleri için onarım ve teşhis bilgisi sağlayan kapsamlı bir uygulamadır. Kullanıcılar aracılık bilgilerine kolayca erişir ve süreçleri yönetir.
PartsTech
partstech.com
PartsTech, onarım atölyelerinin doğru otomotiv parçalarını hızlı bir şekilde bulmalarını ve sipariş etmelerini sağlayan bir uygulamadır.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay, bulut tabanlı ağır hizmet yönetim yazılımıdır. Araç bakımını planlar, envanteri yönetir ve önleyici bakım ile onarımları takip eder.
TruVideo
truvideo.com
TruVideo, otomobil bayilerine video iletişimi ile müşteri etkileşimini artırmayı sağlayan bir uygulamadır. Müşterilere aracın videosunu gönderir.
Shop-Ware
shop-ware.com
Shop-Ware, otomotiv onarım atölyeleri için yönetim yazılımıdır. Teknisyenlerin verimliliğini artırır, müşteri iletişimini kolaylaştırır ve raporlar sunar.
Orderry
orderry.com
Orderry, işlerin yönetimi, müşteri ilişkileri, envanter ve çalışan takibi gibi operasyonları otomatikleştiren bir yazılım uygulamasıdır.
FixIQ Pro
fixiq.pro
FixIQ Pro, tüm iş süreçlerini otomatikleştiren bir araç servisi yönetim uygulamasıdır. İş yükünü yönetir ve performansı analiz eder.
AutoLeap
autoleap.com
AutoLeap, otomobil onarım atölyeleri için bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır. İşlemleri kolaylaştırır, müşteri iletişimini ve randevu yönetimini optimize eder.
Shopgenie
shopgenie.io
Shopgenie, otomotiv onarım atölyeleri için birleşik bir pazarlama, CRM ve çevrimiçi randevu platformudur. Ürünü tamamen ücretsiz çevrimiçi randevu aracıdır.
WebbRes
webbres.com
WebbRes, satış, kiralama ve servis işlemlerini bir araya getiren kullanımı kolay bir yazılım sistemidir.