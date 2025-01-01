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En Popüler Son Eklenenler Oto Tamir Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Oto tamir yazılımı, otomotiv teknisyenlerine hem araba tamir süreçlerinde hem de idari görevlerde yardımcı olan araçlardan oluşur. Kaporta atölyeleri, muayene merkezleri ve çarpışma onarım tesisleri gibi hizmet işletmeleri, araç veritabanlarını yönetmek ve onarım geçmişleri, bakım programları, iş tahminleri, teşhisler, onarım haritaları ve parça siparişi dahil olmak üzere önemli bilgileri izlemek için bu çözümleri kullanır. Yöneticiler ekipleri içindeki iletişimi ve organizasyonu kolaylaştırmak için belirli özelliklerden yararlanabilirler. Ek olarak, birçok oto tamir sistemi faturalama, muhasebe ve envanter yönetimi yazılımıyla entegre olur. Bazı çözümler ayrıca sürücülerin kişisel araba tamir maliyetlerini tahmin etmelerine ve yerel tamircilerden fiyat teklifi almalarına da olanak tanır.