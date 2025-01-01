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Oto Tamir Yazılımı
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Oto Tamir Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Oto tamir yazılımı, otomotiv teknisyenlerine hem araba tamir süreçlerinde hem de idari görevlerde yardımcı olan araçlardan oluşur. Kaporta atölyeleri, muayene merkezleri ve çarpışma onarım tesisleri gibi hizmet işletmeleri, araç veritabanlarını yönetmek ve onarım geçmişleri, bakım programları, iş tahminleri, teşhisler, onarım haritaları ve parça siparişi dahil olmak üzere önemli bilgileri izlemek için bu çözümleri kullanır. Yöneticiler ekipleri içindeki iletişimi ve organizasyonu kolaylaştırmak için belirli özelliklerden yararlanabilirler. Ek olarak, birçok oto tamir sistemi faturalama, muhasebe ve envanter yönetimi yazılımıyla entegre olur. Bazı çözümler ayrıca sürücülerin kişisel araba tamir maliyetlerini tahmin etmelerine ve yerel tamircilerden fiyat teklifi almalarına da olanak tanır.

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ALLDATA

ALLDATA

alldata.com

Alldata, otomotiv servisleri için onarım ve teşhis bilgisi sağlayan kapsamlı bir uygulamadır. Kullanıcılar aracılık bilgilerine kolayca erişir ve süreçleri yönetir.

Fullbay

Fullbay

fullbay.com

Fullbay, bulut tabanlı ağır hizmet yönetim yazılımıdır. Araç bakımını planlar, envanteri yönetir ve önleyici bakım ile onarımları takip eder.

PartsTech

PartsTech

partstech.com

PartsTech, onarım atölyelerinin doğru otomotiv parçalarını hızlı bir şekilde bulmalarını ve sipariş etmelerini sağlayan bir uygulamadır.

TruVideo

TruVideo

truvideo.com

TruVideo, otomobil bayilerine video iletişimi ile müşteri etkileşimini artırmayı sağlayan bir uygulamadır. Müşterilere aracın videosunu gönderir.

Shop-Ware

Shop-Ware

shop-ware.com

Shop-Ware, otomotiv onarım atölyeleri için yönetim yazılımıdır. Teknisyenlerin verimliliğini artırır, müşteri iletişimini kolaylaştırır ve raporlar sunar.

Orderry

Orderry

orderry.com

Orderry, işlerin yönetimi, müşteri ilişkileri, envanter ve çalışan takibi gibi operasyonları otomatikleştiren bir yazılım uygulamasıdır.

FixIQ Pro

FixIQ Pro

fixiq.pro

FixIQ Pro, tüm iş süreçlerini otomatikleştiren bir araç servisi yönetim uygulamasıdır. İş yükünü yönetir ve performansı analiz eder.

AutoLeap

AutoLeap

autoleap.com

AutoLeap, otomobil onarım atölyeleri için bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır. İşlemleri kolaylaştırır, müşteri iletişimini ve randevu yönetimini optimize eder.

Shopgenie

Shopgenie

shopgenie.io

Shopgenie, otomotiv onarım atölyeleri için birleşik bir pazarlama, CRM ve çevrimiçi randevu platformudur. Ürünü tamamen ücretsiz çevrimiçi randevu aracıdır.

WebbRes

WebbRes

webbres.com

WebbRes, satış, kiralama ve servis işlemlerini bir araya getiren kullanımı kolay bir yazılım sistemidir.

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Oto Tamir Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog