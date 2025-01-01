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Otomatik çevirici yazılımı, bir listeden alınan telefon numaralarını çevirerek ve canlı bir temsilciyle veya önceden kaydedilmiş bir mesajla bağlantı kurarak çalışır. Bu teknoloji, bireysel numaraları çevirmek için gereken manuel çabayı ortadan kaldırarak temsilcilerin mesajlarının içeriğini ve iletilmesini iyileştirmeye odaklanmasına olanak tanır. Otomatik çeviriciler satış, sağlık, eğitim ve konaklama gibi çeşitli sektörlerde kullanım alanı bulur. Otomatik çevirici yazılımının uygulanması tipik olarak bir bilgisayar, bir ses modemi ve aktif bir telefon hattını içerir, ancak bulut tabanlı alternatiflere de erişilebilir. Bazı çözümler işletmelerin gerekli donanımı bağımsız olarak tedarik etmesini ve yönetmesini gerektirirken, diğerleri donanım barındırmayı ürün paketlerinin bir parçası olarak içerir veya ek bir abonelik aracılığıyla sunar. Uygulama bir bilgisayarda veya cep telefonunda çalışabildiği için gerekli donanım her zaman spesifik değildir.
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ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
Five9
five9.com
Five9, bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımı olup, çok kanallı müşteri etkileşimlerini yönetmeyi ve operasyon verimliliğini artırmayı sağlar.
Vonage
vonage.com
Vonage uygulaması, ses, video ve metin iletişimini birleştirerek işletmelerin etkili işbirliği yapmasını sağlar. İnteraktif müşteri destek hizmetleri sunar.
Adversus
adversus.io
Adversus, çıkış aramalarını kolaylaştıran, manüel süreçleri otomatikleştiren ve iletişim akışlarını optimize eden bir otomatik çevirici uygulamasıdır.
Dialpad
dialpad.com
Dialpad, bulut tabanlı VoIP iletişim platformu olup, ekipler arası iletişimi geliştiren video konferans ve çağrı özellikleri sunar.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk, bulut tabanlı çağrı merkezi yazılımı, işletmelere çağrı yönetimi, müşteri verileri erişimi ve otomasyon çözümleri sunar.
Convoso
convoso.com
Convoso, satış ve lider yaratma ekipleri için bulut tabanlı bir çağrı merkezi yazılımıdır. Çok kanallı özellikler sunarak müşteri etkileşimini artırır.
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner, satış ekiplerinin çağrılarını otomatikleştirerek verimliliği artıran ve CRM entegrasyonları sunan bir arama yönetim uygulamasıdır.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk, bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Satış ve müşteri hizmetleri için verimlilik artışı sağlar, çağrı yönetimi ve analiz araçları sunar.
Voiso
voiso.com
Voiso, bulut tabanlı bir iletişim merkezi çözümüdür. Müşteri görüşmelerini kolayca başlatır, ölçeklendirir ve yönetir, 7/24 destek sunar.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone, satış odaklı işletmeler için sesli görüşme, mesajlaşma ve lider yönetimi yapan bir iletişim platformudur.
CallTools.com
calltools.com
CallTools.com, çağrı yönetimini, etkileşim analizini ve müşteri hizmetlerini geliştirmek için bulut tabanlı bir çağrı merkezi çözümüdür.
TCN
tcn.com
TCN, özelleştirilebilir ve bulut tabanlı çağrı merkezi yazılımıdır. Müşterilere çoklu kanallardan ulaşmayı sağlar.
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk, işletmelere gelişmiş iletişim araçları sunan, çağrı yönetimi ve müşteri etkileşimini optimize eden bir iletişim platformudur.
ProspectBoss
prospectboss.com
ProspectBoss, satışları yönetmek için iletişim, arama, e-posta, metin, görev ve randevuları telefon üzerinden yapmanıza olanak tanır.
Selmo
selmo.io
Selmo, çağrı merkezleri ve satış ekipleri için bulut tabanlı bir yazılımdır. Çağrı otomasyonu ile gelirleri arttırmaya ve müşteri bağlılığını geliştirmeye yardımcı olur.
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer, iş iletişimini otomatikleştiren ve çoklu hat arama, çağrı kaydı, IVR gibi özellikler sunan bir otomatik çevirici uygulamasıdır.
NeoDove
neodove.com
NeoDove, müşteri etkileşimlerini yönetmek ve iletişimi geliştirmek için tasarlanmış bir CRM ve telecalling uygulamasıdır.
Kixie
kixie.com
Kixie, satış ekipleri için otomatik çağrı ve mesajlaşma sağlayan bir platformdur. Kullanıcıların CRM'lerinden hızlı iletişim kurmasını sağlar.
Aloware
aloware.com
Aloware, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik çok kanallı bir telefon sistemi ve müşteri etkileşim platformudur. CRM'lerle entegrasyonu sağlar.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud, çoklu kanallarda müşteri etkileşimlerini yönetmek için bulut tabanlı bir iletişim merkezi platformudur.
Convolo AI
convolo.ai
Convolo AI, otomatik çağrı ve ses analizi ile iletişimi optimize eden bir uygulamadır. Kullanıcıların görüşmelerini yönetmelerine yardımcı olur.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak, işletmelere bulut tabanlı iletişim çözümleri sunan bir platformdur. Çağrı merkezi yönetimi, VoIP hizmetleri ve SMS kampanyaları gibi araçlar içerir.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin, satış iletişimini ve süreçlerini optimize eden bir yazılımdır. Otomatik arama ve CRM entegrasyonu ile satış ekiplerine daha fazla müşteriyle etkileşim kurma imkanı sunar.
Nooks
nooks.ai
Nooks, yapay zeka destekli sanal bir arama ve satış platformudur. SDR ekiplerinin görüşmelerini artırarak verimliliklerini artırmalarına yardımcı olur.
DCDial
dcdial.com
DCDial, bulut tabanlı bir iletişim merkezi çözümüdür; metin ve sesli iletişimle firmaların milyonlarca müşteriyle etkin bir şekilde ulaşmasını sağlar.
TalkChief
talkchief.io
Talkchief, ekip üyelerinin iletişimini yönetmek için sohbet, video görüşme ve dosya paylaşımı yapılan bir platformdur.
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse, satış hızlandırma, potansiyel müşteri üretimi, çağrı merkezi ve yanıt hizmetleri sunan bir iş iletişim uygulamasıdır.
FreJun
frejun.com
FreJun, iş aramalarını otomatikleştiren bulut tabanlı bir telekomünikasyon platformudur. Sanal numara ile çağrı yapar ve alır, çağrıları kaydeder.
CallFire
callfire.com
CallFire, işletmelere sesli ve SMS pazarlama kampanyalarını yönetmeleri için araçlar sunan bir iletişim platformudur.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ, satış ekiplerinin e-posta, arama ve sosyal medya üzerinden potansiyel müşterilere ulaşıp otom otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir satış katılım platformudur.
Megacall
megacall.uk
Megacall, sesli etkileşimleri kolaylaştırarak çağrı yönetimini ve verimliliği artıran bir iletişim uygulamasıdır.
Salesfinity
salesfinity.co
Salesfinity, B2B satış süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. AI ile arama yönetimi, potansiyel müşteri araştırması ve takip planlaması yapar.
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint, satış süreçlerini yönetmeyi ve müşteri etkileşimlerini izlemeyi kolaylaştıran web tabanlı bir olası satış yönetim yazılımıdır.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree, müşteri etkileşimlerini yöneten entegre bir iletişim merkezi çözümüdür. Çağrı izleme, kayıt ve aktarım gibi özellikler sunar.
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer, bulut tabanlı bir güç arama uygulamasıdır. Kullanıcıların çağrıları, kişileri yönetmesini ve iletişimi kolaylaştırmasını sağlar.
Teliqon
teliqon.io
Teliqon uygulaması, sanal numaralar ve SIP trunking sunarak bulut tabanlı PBX çözümleri ile işletmelere iletişim hizmetleri sağlar.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder, çağrı merkezlerinde otomatik insan benzeri aramalar yaparak müşteri deneyimlerini iyileştiren bir yapay zeka ses otomasyon yazılımıdır.
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