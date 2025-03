Teliqon

teliqon.io

Bulut iletişiminde üst düzey hizmet, DID Sanal numaraları ve SIP trunking, Bulut PBX oluşturma ve diğer iş çözümleri sağlıyoruz. Satışlarınızı artırmak için çok çeşitli birinci sınıf telekomünikasyon araçları ve hizmetleri sunuyoruz. Olağanüstü yardımımız, işinizi tüm aşamalarda kurmanızı ve büyütmenizi kolaylaştırır. İşletmeler, Bulut PBX çözümümüzü kullanarak müşterilerle yeni iletişim yönlerini genişletebilir. Çalışanlarınız, herhangi bir ekstra donanıma veya özel kuruluma gerek kalmadan, işin her zaman ve yerde mevcut olmasını sağlayan Sanal Numaralar (DID) ile, çalışanlarınız her yerden işlem yapabilir ve herhangi bir hedefi arayabilir. SIP trunking için kapsamlı doğrudan ve transit taşıyıcı ara bağlantı ağımız, müşterilerimizin aynı anda hem çevik fiyatlandırmaya hem de üstün ses kalitesine sahip olmalarını sağlar. Herhangi bir bölge veya ülkede müşteriyle güvenli telefon iletişimi gerektiren küçükten büyüğe her türlü işletme için güvenli bir çözüm.