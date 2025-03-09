ClickPoint

clickpointsoftware.com

ClickPoint LeadManager yazılımı, satış görevlilerinin daha kısa sürede daha fazla müşteri adayıyla iletişim kurmasına ve bunları kapatmasına yardımcı olan web tabanlı bir satış etkileşimi ve müşteri adayı yönetimi çözümüdür. Satış görevlileri potansiyel müşterilerinin %40-60'ını telefonda arayarak ve sohbet ederek kotalarını aşıyor. ClickPoint, birden fazla B2C sektöründe KOBİ ve kurumsal müşterilerle çalışır ve müşteri takibi sürecinizden elde ettiğiniz yatırım getirisini artırmak için en iyi satış uygulamalarını uygulama konusunda derin bir deneyime sahiptir. Müşteriler genellikle her olası müşteriye ilk ulaşanlar olarak 30 ila 60 gün içinde pozitif yatırım getirisi elde ederler; Otomatik potansiyel müşteri önceliklendirmesi ve çok dokunuşlu pazarlama desteği sayesinde, daha fazla potansiyel müşterinizi dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ana Özellikler • Akıllı arama ve potansiyel müşteri önceliklendirme • Satış komut dosyaları ve rehberli satış • Gelen çağrı takibi ve IVR • Potansiyel müşteri yakalama ve potansiyel müşteri kaynağı entegrasyonu • Otomatik metin ve e-posta desteği • Gerçek zamanlı puan tabloları, çağrı kontrol panelleri, performans kontrol panelleri Faydalar • Özel müşteri başarısı ve hesabınıza atanan uygulama uzmanı • İletişim hızını artırın, potansiyel müşterilere saniyeler içinde ulaşın • Metin, e-posta ve arama dahil olmak üzere çok kanallı pazarlama desteği • Çözümü birden çok satış kanalı için yapılandırın • Türünün en iyisi entegrasyonlar için geliştirme kaynaklarına sahip kuruluş