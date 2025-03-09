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Otomatik çevirici yazılımı, bir listeden alınan telefon numaralarını çevirerek ve canlı bir temsilciyle veya önceden kaydedilmiş bir mesajla bağlantı kurarak çalışır. Bu teknoloji, bireysel numaraları çevirmek için gereken manuel çabayı ortadan kaldırarak temsilcilerin mesajlarının içeriğini ve iletilmesini iyileştirmeye odaklanmasına olanak tanır. Otomatik çeviriciler satış, sağlık, eğitim ve konaklama gibi çeşitli sektörlerde kullanım alanı bulur. Otomatik çevirici yazılımının uygulanması tipik olarak bir bilgisayar, bir ses modemi ve aktif bir telefon hattını içerir, ancak bulut tabanlı alternatiflere de erişilebilir. Bazı çözümler işletmelerin gerekli donanımı bağımsız olarak tedarik etmesini ve yönetmesini gerektirirken, diğerleri donanım barındırmayı ürün paketlerinin bir parçası olarak içerir veya ek bir abonelik aracılığıyla sunar. Uygulama bir bilgisayarda veya cep telefonunda çalışabildiği için gerekli donanım her zaman spesifik değildir.
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TalkChief
talkchief.io
Talkchief, ekip üyelerinin iletişimini yönetmek için sohbet, video görüşme ve dosya paylaşımı yapılan bir platformdur.
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk, işletmelere gelişmiş iletişim araçları sunan, çağrı yönetimi ve müşteri etkileşimini optimize eden bir iletişim platformudur.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin, satış iletişimini ve süreçlerini optimize eden bir yazılımdır. Otomatik arama ve CRM entegrasyonu ile satış ekiplerine daha fazla müşteriyle etkileşim kurma imkanı sunar.
FreJun
frejun.com
FreJun, iş aramalarını otomatikleştiren bulut tabanlı bir telekomünikasyon platformudur. Sanal numara ile çağrı yapar ve alır, çağrıları kaydeder.
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint LeadManager yazılımı, satış görevlilerinin daha kısa sürede daha fazla müşteri adayıyla iletişim kurmasına ve bunları kapatmasına yardımcı olan web tabanlı bir satış etkileşimi ve müşteri adayı yönetimi çözümüdür. Satış görevlileri potansiyel müşterilerinin %40-60'ını telefonda arayarak ve sohbet ederek kotalarını aşıyor. ClickPoint, birden fazla B2C sektöründe KOBİ ve kurumsal müşterilerle çalışır ve müşteri takibi sürecinizden elde ettiğiniz yatırım getirisini artırmak için en iyi satış uygulamalarını uygulama konusunda derin bir deneyime sahiptir. Müşteriler genellikle her olası müşteriye ilk ulaşanlar olarak 30 ila 60 gün içinde pozitif yatırım getirisi elde ederler; Otomatik potansiyel müşteri önceliklendirmesi ve çok dokunuşlu pazarlama desteği sayesinde, daha fazla potansiyel müşterinizi dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ana Özellikler • Akıllı arama ve potansiyel müşteri önceliklendirme • Satış komut dosyaları ve rehberli satış • Gelen çağrı takibi ve IVR • Potansiyel müşteri yakalama ve potansiyel müşteri kaynağı entegrasyonu • Otomatik metin ve e-posta desteği • Gerçek zamanlı puan tabloları, çağrı kontrol panelleri, performans kontrol panelleri Faydalar • Özel müşteri başarısı ve hesabınıza atanan uygulama uzmanı • İletişim hızını artırın, potansiyel müşterilere saniyeler içinde ulaşın • Metin, e-posta ve arama dahil olmak üzere çok kanallı pazarlama desteği • Çözümü birden çok satış kanalı için yapılandırın • Türünün en iyisi entegrasyonlar için geliştirme kaynaklarına sahip kuruluş
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk, bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Satış ve müşteri hizmetleri için verimlilik artışı sağlar, çağrı yönetimi ve analiz araçları sunar.
Convolo AI
convolo.ai
Convolo AI, otomatik çağrı ve ses analizi ile iletişimi optimize eden bir uygulamadır. Kullanıcıların görüşmelerini yönetmelerine yardımcı olur.
TCN
tcn.com
Çok kanallı erişimle rakipsiz üretkenlik. TCN Operatörü, kusursuz bir şekilde entegre edilmiş en iyi çağrı merkezi araçlarının bir koleksiyonudur. TCN'in sözleşme yok vaadi ile bulut tabanlı platform, tüm çağrı merkezi ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. TCN'nin çağrı merkezi yazılımı her yıl milyarlarca tüketici ve temsilci etkileşimini desteklemektedir. 1999 yılında kurulan TCN, çağrı merkezi kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik derin anlayışını son derece uygun fiyatlı bir dağıtım modeliyle birleştirerek güçlü çağrı merkezi çözümlerine anında erişim sağlar. TCN, kullanıcıların müşterilere nerede olurlarsa olsunlar, kullanımı en kolay çağrı merkezi yazılımıyla ulaşmalarına olanak tanır.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak, işletmelere bulut tabanlı iletişim çözümleri sunan bir platformdur. Çağrı merkezi yönetimi, VoIP hizmetleri ve SMS kampanyaları gibi araçlar içerir.
DCDial
dcdial.com
Bulut tabanlı iletişim merkezi çözümümüz, şirketlerin etkileşimli metin ve ses yoluyla milyonlarca müşteriye ulaşmasına yardımcı olur. Son derece özelleştirilebilir çözümümüz, müşterilerimizin gelişmiş iletişim stratejilerini hızlı ve nispeten kolay bir şekilde tasarlamasına ve uygulamasına olanak tanıyan sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Satış ve pazarlama, planlama, duyurular, ödeme işlemleri ve daha fazlası gibi iş süreçlerini otomatikleştirerek müşterilerimizin üretkenliğini artırmasına, verimliliğini artırmasına ve karlılığını artırmasına yardımcı oluyoruz. Atlanta, Georgia'da bulunmaktadır.
Salesfinity
salesfinity.co
Satış Salesfinity AI paralel çevirici ile anında müşteri görüşmeleri yapın. Çevir seslerini ve sesli mesajları duymaya daha az, potansiyel müşterilerle konuşmaya daha fazla zaman ayırın. Yapay zekamız çağrı kayıtlarını, potansiyel müşterileri araştırmayı ve arama ağaçlarında gezinmeyi otomatikleştirecek.
Megacall
megacall.uk
Megacall, sesli etkileşimleri kolaylaştırarak çağrı yönetimini ve verimliliği artıran bir iletişim uygulamasıdır.
Selmo
selmo.io
Selmo, çağrı merkezleri ve satış ekipleri için bulut tabanlı bir yazılımdır. Çağrı otomasyonunu uygulayarak ve satış süreçlerini iyileştirerek işletmelerin gelirlerinin artmasına ve müşteri tutma oranını artırmalarına yardımcı oluyoruz. Selmo'nun tahminli arama teknolojisi, temsilcilerin çalışma saatlerinin %80'e varan kısmını aramadan konuşmaya yönlendirir ve arama hızını 3 kat artırır. Satış, müşteri desteği, işe alım, anketler ve büyük miktarda çağrı gerektiren diğer görevlerde yardımcı olur. 2 ve üzeri temsilciden oluşan ekipler için mükemmeldir.
Teliqon
teliqon.io
Bulut iletişiminde üst düzey hizmet, DID Sanal numaraları ve SIP trunking, Bulut PBX oluşturma ve diğer iş çözümleri sağlıyoruz. Satışlarınızı artırmak için çok çeşitli birinci sınıf telekomünikasyon araçları ve hizmetleri sunuyoruz. Olağanüstü yardımımız, işinizi tüm aşamalarda kurmanızı ve büyütmenizi kolaylaştırır. İşletmeler, Bulut PBX çözümümüzü kullanarak müşterilerle yeni iletişim yönlerini genişletebilir. Çalışanlarınız, herhangi bir ekstra donanıma veya özel kuruluma gerek kalmadan, işin her zaman ve yerde mevcut olmasını sağlayan Sanal Numaralar (DID) ile, çalışanlarınız her yerden işlem yapabilir ve herhangi bir hedefi arayabilir. SIP trunking için kapsamlı doğrudan ve transit taşıyıcı ara bağlantı ağımız, müşterilerimizin aynı anda hem çevik fiyatlandırmaya hem de üstün ses kalitesine sahip olmalarını sağlar. Herhangi bir bölge veya ülkede müşteriyle güvenli telefon iletişimi gerektiren küçükten büyüğe her türlü işletme için güvenli bir çözüm.
Voiso
voiso.com
Voiso, iş ölçümlerini ve müşteri deneyimini geliştirirken iletişim merkezinizi kolayca başlatmanıza, ölçeklendirmenize ve çalıştırmanıza olanak tanıyan gelişmiş bir bulut tabanlı iletişim merkezi çözümüdür. Eksiksiz bir iletişim merkezi özellikleri seti, yerel arama deneyimini, akıllı otomatik çeviricileri, yapay zeka destekli konuşma tanımayı, temsilci yönetimi özelliklerini, çok kanallı desteği, telesekreter algılamayı ve çok daha fazlasını içerir. Voiso, bunu büyük CRM ve yardım masası sistemleriyle kullanıma hazır entegrasyonlarla birleştirerek iletişimlerinizi ölçeklendirmenize, en çok düzenlemeye tabi ülkelerde bile müşterilerinize ulaşmanıza ve işinizi küresel olarak büyütmenize yardımcı olur. Voiso tüm müşterilerine 7/24 destek sağlamaktadır.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ, satış ekiplerinin e-posta, arama ve sosyal medya üzerinden potansiyel müşterilere ulaşıp otom otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir satış katılım platformudur.
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer, modern, mobil uyumlu kullanıcı arayüzüne sahip, bulut tabanlı, barındırılan bir güçlü çeviricidir. DandyDialer ile herhangi bir yere yazılım yüklemenize gerek yok. İhtiyacınız olan tek şey bir SIP / VoIP trunk sağlayıcısında bir hesaptır ve gerisini biz hallederiz.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder, müşteri deneyimlerini güçlendirmek için yapay zeka ses otomasyonunun gücünden yararlanan bir yazılım şirketidir. Yapay zeka sesli asistanlarıyla çağrı merkeziniz, daha fazla müşteriye ulaşmak ve onları etkinleştirmek için verileri otomatik olarak toplayıp analiz ederek ışık hızlarında insan benzeri kaliteli aramalar yapabilir. AI Rudder, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek ve temsilci iş yükünü azaltarak çağrı merkezlerinin maliyetleri azaltmasına yardımcı olur. Bu, ajanların yalnızca insanların yapabileceği şeylere odaklanmasını sağlar. Uzun vadede AI Rudder, iş iletişiminin geleceğini yeniden düşünmeyi hedefliyor.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree, birleşik iletişim kanallarını destekleyen popüler bir çağrı merkezi çözümüdür. Çok çeşitli özelliklere sahiptir. SLA çalışma süresinin %99,99'u ile ünlüdür. Tüm ölçekli işletmeler ve çağrı merkezleri için mükemmel bir şekilde kullanılabilen, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, sağlam, güvenli ve zengin özelliklere sahip bir çözümdür. DialShree'nin VoIP ve telefon uzmanları, 10'dan fazla sektörde 900'den fazla Çok Kanallı İletişim Çözümü uyguladı. BPO, KPO, Kurumsal Şirketler, Tahsilat Ajansları, İşletmeler, Telefonla Pazarlama Şirketleri, Çağrı Merkezleri, Bankacılık, Sağlık Hizmetleri, e-Ticaret, Otomotiv, Devlet
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud, çoklu kanallarda müşteri etkileşimlerini yönetmek için bulut tabanlı bir iletişim merkezi platformudur.
CallFire
callfire.com
CallFire, işletmelere sesli ve SMS pazarlama kampanyalarını yönetmeleri için araçlar sunan bir iletişim platformudur.
CallTools.com
calltools.com
CallTools.com, çağrı yönetimini, etkileşim analizini ve müşteri hizmetlerini geliştirmek için bulut tabanlı bir çağrı merkezi çözümüdür.
Dialpad
dialpad.com
Dialpad, bulut tabanlı VoIP iletişim platformu olup, ekipler arası iletişimi geliştiren video konferans ve çağrı özellikleri sunar.
Five9
five9.com
Five9, bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımı olup, çok kanallı müşteri etkileşimlerini yönetmeyi ve operasyon verimliliğini artırmayı sağlar.
ProspectBoss
prospectboss.com
ProspectBoss'un mobil arkadaşı uygulamasıyla işinizi her yerden çalıştırın. Kişileri, çağrıları, e -postaları, metinleri, görevleri ve randevuları doğrudan telefonunuzdan yöneterek satışlarınızı besleyin. ProspectBoss Companion uygulamasını kullanın: Verimliliği Artırın - İzinlerinizle ilişkili yaklaşan görevlere, randevulara ve hatırlatıcılara bakın. Bağlı kalın - çevrimdışı iken kişilere, notlara ve hatırlatıcılara erişin. Daha fazla satış kapatın - arayın, e -posta gönderin, herhangi bir kişiyi akılların üstünde kalmak için herhangi bir zamanda mesaj gönderin.
Vonage
vonage.com
Vonage uygulaması, ses, video ve metin iletişimini birleştirerek işletmelerin etkili işbirliği yapmasını sağlar. İnteraktif müşteri destek hizmetleri sunar.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner, satış ekiplerinin çağrılarını otomatikleştirerek verimliliği artıran ve CRM entegrasyonları sunan bir arama yönetim uygulamasıdır.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone, satış odaklı işletmeler için sesli görüşme, mesajlaşma ve lider yönetimi yapan bir iletişim platformudur.
Adversus
adversus.io
Adversus, çıkış aramalarını kolaylaştıran, manüel süreçleri otomatikleştiren ve iletişim akışlarını optimize eden bir otomatik çevirici uygulamasıdır.
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer, iş iletişimini otomatikleştiren ve çoklu hat arama, çağrı kaydı, IVR gibi özellikler sunan bir otomatik çevirici uygulamasıdır.
Aloware
aloware.com
Aloware, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik çok kanallı bir telefon sistemi ve müşteri etkileşim platformudur. CRM'lerle entegrasyonu sağlar.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk, bulut tabanlı çağrı merkezi yazılımı, işletmelere çağrı yönetimi, müşteri verileri erişimi ve otomasyon çözümleri sunar.
NeoDove
neodove.com
NeoDove, müşteri etkileşimlerini yönetmek ve iletişimi geliştirmek için tasarlanmış bir CRM ve telecalling uygulamasıdır.
Kixie
kixie.com
Kixie, satış ekipleri için otomatik çağrı ve mesajlaşma sağlayan bir platformdur. Kullanıcıların CRM'lerinden hızlı iletişim kurmasını sağlar.
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse, şirketlere satış hızlandırma, olası satışlar için Satış Çevirici, İletişim Merkezi, IntelliBlast ve Yanıtlama Hizmeti alanlarında yardımcı olan ticari iletişim hizmetleri ve satış yazılımı çözümleri sağlar. Daha fazlasını öğrenmek ve daha fazla satmak için bugün bizimle iletişime geçin!
Convoso
convoso.com
Convoso, satış ve lider yaratma ekipleri için bulut tabanlı bir çağrı merkezi yazılımıdır. Çok kanallı özellikler sunarak müşteri etkileşimini artırır.
Nooks
nooks.ai
Nooks, SDR ekiplerinin konuşmalarını 5 kat artırmasına ve üretkenliği artırmasına yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Sanal Çevirici ve Sanal Satış Katıdır.
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