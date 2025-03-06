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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Otomatik çevirici yazılımı, bir listeden alınan telefon numaralarını çevirerek ve canlı bir temsilciyle veya önceden kaydedilmiş bir mesajla bağlantı kurarak çalışır. Bu teknoloji, bireysel numaraları çevirmek için gereken manuel çabayı ortadan kaldırarak temsilcilerin mesajlarının içeriğini ve iletilmesini iyileştirmeye odaklanmasına olanak tanır. Otomatik çeviriciler satış, sağlık, eğitim ve konaklama gibi çeşitli sektörlerde kullanım alanı bulur. Otomatik çevirici yazılımının uygulanması tipik olarak bir bilgisayar, bir ses modemi ve aktif bir telefon hattını içerir, ancak bulut tabanlı alternatiflere de erişilebilir. Bazı çözümler işletmelerin gerekli donanımı bağımsız olarak tedarik etmesini ve yönetmesini gerektirirken, diğerleri donanım barındırmayı ürün paketlerinin bir parçası olarak içerir veya ek bir abonelik aracılığıyla sunar. Uygulama bir bilgisayarda veya cep telefonunda çalışabildiği için gerekli donanım her zaman spesifik değildir.
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Dialpad
dialpad.com
DialPad ile Business VoIP alın ve ekibinizi iş iletişimini kolay ve daha verimli hale getiren bir bulut telefon sistemi ile bağlayın. Dialpad, en gelişmiş AI iletişim merkezi, AI satışları, AI ses ve AI mesajlaşma ile AI toplantılarını sorunsuz bir şekilde birleştiren güzel bir çalışma alanı ile dünyanın birlikte nasıl çalıştığını tamamen dönüştüren önde gelen AI destekli müşteri zekası platformudur. 30.000'den fazla yenilikçi marka ve milyonlarca insan, gerçek zamanlı AI anlayışlarıyla üretkenlik, işbirliği ve müşteri memnuniyetinin kilidini açmak için Dialpad'i kullanıyor. Müşteriler arasında WeWork, Uber, Motorola Solutions, Domo ve Xero bulunur. Yatırımcılar arasında Amasia, Andreessen Horowitz, Felicis Ventures, GV, ICONIQ Capital, Salesforce Ventures, Ölçek Girişim Ortakları, Bölüm 32, SoftBank ve Çalışma Anksası bulunmaktadır.
TalkChief
talkchief.io
Talkchief, ekibinizin tüm iletişim ihtiyaçları için nihai çözümdür. Talkchief ile ekibinizin tüm sohbetlerini, görüntülü görüşmelerini ve dosya paylaşımını tek bir güçlü ve sezgisel platformda kolayca yönetebilirsiniz. İster bir proje üzerinde işbirliği yapıyor olun, ister sanal bir toplantı gerçekleştiriyor olun, ister yalnızca hızlı bir şekilde bir dosyayı paylaşmaya ihtiyaç duyuyor olun, Talkchief yanınızdadır. Birden fazla iletişim uygulamasıyla hokkabazlık yapmaya elveda deyin ve kolaylaştırılmış, zahmetsiz ekip çalışmasına merhaba deyin. Talkchief ile ekibinizin iletişimini kusursuz ve verimli hale getirmek için tasarlanmış bir dizi özelliğin keyfini çıkarabilirsiniz. HD görüntülü ve sesli aramalardan gerçek zamanlı sohbete, ekran paylaşımına ve dosya depolamaya kadar her şey parmaklarınızın ucunda. Ayrıca, cihazlar arası uyumluluk sayesinde, ister masaüstü bilgisayarınızdan, ister dizüstü bilgisayarınızdan ya da mobil cihazınızdan olsun, konuşmalarınıza ve dosyalarınıza her yerden erişebilirsiniz. Böylece nerede olursanız olun iletişim halinde ve üretken kalabilirsiniz. Talkchief olarak, mükemmel iletişimin başarılı bir ekibin temeli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle hem güçlü hem de kullanıcı dostu bir platform oluşturduk ve ekibinizdeki herkesin kolayca bağlantıda kalabilmesini ve üretken kalabilmesini sağladık. Ekibinizle iletişim kurmanın ve işbirliği yapmanın daha iyi bir yolunu arıyorsanız Talkchief'i bugün deneyin ve ekip iletişiminin geleceğini deneyimleyin!
Squaretalk
squaretalk.com
Küresel etkileşimli iş iletişimi platformu Squaretalk ile işinizi güçlendirin ve optimize edilmiş iletişimin yolunu açın. Müşterilerimiz için akıllı, birleşik bir platform oluşturmak ekibimizdeki herkesin hedefidir ve Squaretalk, İş İletişimleri için birbirine bağlı bir ekosistem sağlarken, biz de bireysel çözümler sunabiliriz. Axiom Tam özellikli bulut PBX'imizdir. Dünyanın önde gelen CRM'lerinden bazılarıyla entegre olan Axiom, iletişim merkezlerine dünya çapındaki müşterilere kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Tek tıklamayla çağrıları çevirin, çağrı trafiğini doğrudan CRM'nizden yönetin. Her arama sırasında arayan ayrıntılarını ve satın alma geçmişini görüntüleyin, tüm aramaları kaydedin ve bunları CRM'nize bağlayın. Axiom ayrıca yöneticilerin çağrıları ve temsilcileri gerçek zamanlı olarak izlemesi, temsilcilere fısıldayarak tavsiyelerde bulunması veya gerekirse çağrıları devralması için kapsamlı özellikler sağlar. Matrix tahminli çevirici, kullanıcı başına 25 $ gibi düşük bir ücret karşılığında sınırsız aracıyı destekler. Özel Yönetici ve Temsilci arayüzleri ve gerçek zamanlı kontrol panelleri içeren Matrix, aynı anda 1000'e kadar kanalı yönetebilir. Squaretalk'tan Matrix, açılış sayfaları, CRM'ler, bağlı kuruluş siteleri ve listeler dahil olmak üzere tüm potansiyel müşteri oluşturma araçlarınızla entegredir. Matrix, potansiyel müşterilerinizi ve kişilerinizi özetler ve etkin telefon numaralarını tespit ederek ve saat dilimlerine göre optimize ederek onları iletişime hazırlar. Son derece yapılandırılabilir kampanyalar kullanılarak potansiyel müşteriler, pazarlama çabalarının ihtiyaçlarına en uygun şekilde aranır. Kampanyalarınızı Ezin ve konuşma süresini %400'e kadar artırın! Hiç böyle bir çevirici görmediniz. Express, müşterilerle bağlantı kurmak için daha da fazla yol sağlayan ve müşterilerimizin konuşmayı sürdürme, bir sorunu çözme veya zamanında destek sağlama fırsatını asla kaçırmamalarını sağlayan çok kanallı bir mesajlaşma çözümüdür. Express, işletmelerin ve iletişim merkezlerinin müşterileriyle nerede olurlarsa olsunlar, herhangi bir cihaz aracılığıyla, tercih ettikleri platform üzerinden bağlantı kurmasına olanak tanır. SMS ile başlayan platform, yakında WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram ve WeChat'i de içerecek. Vaşak. Kuruluşların tüm iş iletişim platformlarını ve araçlarını sorunsuz bir şekilde bir araya getirmesine olanak tanıyacak, kodsuz, gerçek zamanlı bir entegrasyon katmanı. Hiçbir uzmanlık bilgisi veya geliştirme süresi gerektirmeyen Lynx, karmaşık iletişim sistemlerinin entegrasyonunu ve otomatikleştirilmesini bir uygulamayı kullanmak kadar kolay hale getirerek iletişim merkezlerini ve BPO'ları güçlendirir. Lynx 100'den fazla iş uygulamasına güvenli erişim, şeffaf veri aktarımı ve iş gücü optimizasyonu sağladığından, Lynx aracılığıyla müşterilerimiz neredeyse istedikleri her sözleşme için teklif verme esnekliğine sahip olacak. BPO'lar için büyük bir kazanç.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin, öncü satış iletişimi yazılımı ve güçlü çeviricidir. Platformları ve güçlü çeviricileri, başucu kitaplarınızı tüm temas noktalarında uygulayarak, 3 kata kadar daha fazla potansiyel müşteri ve müşteriyle daha kısa sürede etkileşim kurmanıza, daha fazla anlaşma yapmanıza ve satışları hızlandırmanıza yardımcı olur.
FreJun
frejun.com
FreJun, iş aramalarınızı otomatikleştiren bir bulut telefon platformudur. Kullanıcılar benzersiz bir sanal numara kullanarak giden iş aramaları yapabilir ve aynı numaradan gelen aramaları alabilirler. Sanal numaralar üzerinden yapılan aramalar kayıt altına alınabiliyor ve CRM, ATS gibi her türlü iş akışı aracına entegre edilebiliyor. Ekip performansını artırmak için ayrıntılı çağrı analizleri ve yapay zeka öngörüleri oluşturulur. FreJun ayrıca kullanıcının otomatik olarak bir numara listesini arayabileceği benzersiz bir Otomatik arama özelliği (otomatik çevirici) sağlar. FreJun'u iş akışı aracınızla birlikte kullanarak tüm iletişim sistemi 5-10 dakika içinde otomatikleştirilebilir.
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint LeadManager yazılımı, satış görevlilerinin daha kısa sürede daha fazla müşteri adayıyla iletişim kurmasına ve bunları kapatmasına yardımcı olan web tabanlı bir satış etkileşimi ve müşteri adayı yönetimi çözümüdür. Satış görevlileri potansiyel müşterilerinin %40-60'ını telefonda arayarak ve sohbet ederek kotalarını aşıyor. ClickPoint, birden fazla B2C sektöründe KOBİ ve kurumsal müşterilerle çalışır ve müşteri takibi sürecinizden elde ettiğiniz yatırım getirisini artırmak için en iyi satış uygulamalarını uygulama konusunda derin bir deneyime sahiptir. Müşteriler genellikle her olası müşteriye ilk ulaşanlar olarak 30 ila 60 gün içinde pozitif yatırım getirisi elde ederler; Otomatik potansiyel müşteri önceliklendirmesi ve çok dokunuşlu pazarlama desteği sayesinde, daha fazla potansiyel müşterinizi dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ana Özellikler • Akıllı arama ve potansiyel müşteri önceliklendirme • Satış komut dosyaları ve rehberli satış • Gelen çağrı takibi ve IVR • Potansiyel müşteri yakalama ve potansiyel müşteri kaynağı entegrasyonu • Otomatik metin ve e-posta desteği • Gerçek zamanlı puan tabloları, çağrı kontrol panelleri, performans kontrol panelleri Faydalar • Özel müşteri başarısı ve hesabınıza atanan uygulama uzmanı • İletişim hızını artırın, potansiyel müşterilere saniyeler içinde ulaşın • Metin, e-posta ve arama dahil olmak üzere çok kanallı pazarlama desteği • Çözümü birden çok satış kanalı için yapılandırın • Türünün en iyisi entegrasyonlar için geliştirme kaynaklarına sahip kuruluş
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk, yüksek hacimli satış ve müşteri hizmetlerine yönelik bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Müşteriler KOBİ'lerden büyük Kurumsal müşterilere kadar çeşitlilik göstermektedir. Diğer büyük müşteri endüstrileri arasında; medya, güvenlik hizmetleri, enerji, telekomünikasyon, finansal hizmetler, pazar araştırması ve bağış toplama. Akıllı araçlarımız çağrı verimliliğini en üst düzeye çıkarmanıza ve daha fazla satış yapmanıza yardımcı olur. LeadDesk tek başına veya CRM sistemleriyle entegre olarak kullanılabilir. Müşterilerimiz, son derece verimli çağrı yönetimi, kesintisiz VoIP/GSM/PBX bağlantısı, entegre kişi listeleri, kişi verileri yönetimi ve gelişmiş izleme ve raporlama ile temsilci üretkenliğini artırır. LeadDesk bulut tabanlıdır ve yüksek düzeyde ölçeklenebilirdir. Satış organizasyonları LeadDesk'i tercih ediyor çünkü daha fazla kapanıyorlar, kesinti süreleri yok, başlangıç maliyetleri yok ve OPEX daha düşük.
Convolo AI
convolo.ai
Satışları Artırmak İçin Tasarlanan İletişim Araçları Gelen ve Giden Kampanyalarda YG'yi Artırın: Gelen: Her Yeni Potansiyel Müşteriyi 1 Dakika İçinde Arayın Giden: Arama Kampanyalarınızdan Daha Fazla Potansiyel Müşteriye Ulaşın
TCN
tcn.com
Çok kanallı erişimle rakipsiz üretkenlik. TCN Operatörü, kusursuz bir şekilde entegre edilmiş en iyi çağrı merkezi araçlarının bir koleksiyonudur. TCN'in sözleşme yok vaadi ile bulut tabanlı platform, tüm çağrı merkezi ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. TCN'nin çağrı merkezi yazılımı her yıl milyarlarca tüketici ve temsilci etkileşimini desteklemektedir. 1999 yılında kurulan TCN, çağrı merkezi kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik derin anlayışını son derece uygun fiyatlı bir dağıtım modeliyle birleştirerek güçlü çağrı merkezi çözümlerine anında erişim sağlar. TCN, kullanıcıların müşterilere nerede olurlarsa olsunlar, kullanımı en kolay çağrı merkezi yazılımıyla ulaşmalarına olanak tanır.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak'in Gücünü Keşfedin: Üstün Bulut Tabanlı İletişim Çözümünüz CommPeak'te, bulut tabanlı iş iletişiminde devrim yaratarak bunu her zamankinden daha kolay ve daha uygun fiyatlı hale getirme misyonundalar. Başarıya yol açan üstün kaliteli ürün ve hizmetlerle bireyleri ve sizinki gibi işletmeleri güçlendirmeye kendilerini adamıştır. CommPeak'in iletişim ihtiyaçlarınız için nihai çözüm olarak öne çıkmasının nedeni budur: || Satışları Arttıran Bulut İletişim Merkezi Çözümleri CommPeak, son derece özelleştirilebilir bulut tabanlı iletişim merkezi çözümleriyle iş iletişimini basitleştirir. İster gelen, ister giden, ister karma çağrı merkezlerine odaklanın, yenilikçi araçları benzersiz iş ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır. CommPeak ile aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz: * Küresel Kapsam: 10 bölgesel anahtar, ülke içi arama numaraları ve 75'ten fazla ülke için yerel DID'ler içeren dünya çapındaki A'dan Z'ye SIP sonlandırma hizmetleriyle erişiminizi genişletin. Sürekli olarak daha yüksek kaliteli çağrılar yaşayın. * Güvenli ve Güvenilir: Kurumsal kullanıma hazır çağrı merkezi bulut çözümlerini kullanarak güvenle çalışın. Uçtan uca şifreleme ve uluslararası güvenlik standartlarına bağlılık ile verilerinizin güvenliğini ön planda tutuyorlar. Ürünleri ölçeklenebilir ve güvenilir olduğundan müşterilerinize stressiz bir şekilde ulaşmanızı sağlar. * Üstün Kalite Taahhüdü: 1. kademe sağlayıcılarla doğrudan bağlantılarından ve özelleştirilebilir çağrı merkezi bulut çözümlerinden yararlanın. Daha kısa, daha hızlı küresel yönlendirmeyi mümkün kılan, 7/24/365 özel destekle desteklenen şirket içi, tescilli hizmetler sunarlar. || Uygun Maliyetli Küresel Bulut İletişimi Küresel bir bulut iletişim merkezi sağlayıcısı olarak CommPeak her zaman son derece rekabetçi fiyatlar sunar. Ancak bizi diğer bulut VoIP sağlayıcılarından gerçekten ayıran şey, onların başarınıza olan bağlılıklarıdır: * Özel Çözümler: CommPeak, işletmenize özel, uygun maliyetli iletişim merkezi çözümleri sunar. Birden fazla telekom sağlayıcıyla çalışmanın zorluğuna elveda deyin; bu sağlayıcılar, tüm iletişim ihtiyaçlarınızı karşılayacak eksiksiz bir bulut tabanlı hizmet paketi sunar. * Canlı Destek: Operasyonel başarınızı en üst düzeye çıkarmaya adanmış canlı destek ekibine 7/24/365 erişin. Yolun her adımında size yardımcı olmak için buradalar. * Hızlı Dağıtım CommPeak ile iletişim merkezinizi iki iş günü kadar kısa bir sürede çalışır hale getirebilir ve rekabette her zaman önde olmanızı sağlayabilirsiniz. Modüler olarak sunulan çözümleri, şirketlerin benzersiz iş modellerinize göre son derece özelleştirilmiş çözümler oluşturmasına olanak tanır. * CommPeak Dialer - Otomasyon, gerçek zamanlı analiz, özelleştirme, lider-acente eşleştirme, izleme ve 50'den fazla CRM entegrasyonu ile en üst düzey performans için optimize edilmiştir. * VoIP Hizmetleri - VoIP hizmetleriyle iletişiminizi yükseltin: üstün kalite, rekabetçi fiyatlar, küresel kapsama alanı ve 7/24 destek. * Bulut PBX - Bulut PBX ile operasyonlarınızı optimize edin: gerçek zamanlı analiz, kuyruk yönetimi, hızlı kurulum ve verimli iletişim için yerleşik yazılım telefonu. * DID Numaraları - Yerel DID numaralarıyla iletişimi geliştirin: hızlı aktivasyon, kapsamlı yetenekler ve ayrıntılı analizlere sahip sezgisel bir kullanıcı portalı. * SMS Platformu - SMS kampanyalarınızı kullanıcı dostu platformuyla güçlendirin: etkili iletişim için kapsamlı analizler, kişiselleştirme ve kolay API entegrasyonu. * Arama - Geçersiz numaralara zaman ve para harcamayı bırakın! API veya kullanıcı dostu panel aracılığıyla herhangi bir telefon numarası ve geçerliliği hakkında ayrıntılı bilgi edinin. * Konuşmadan Metne Dönüştürme - Makine öğrenimi destekli çözümü, 75'ten fazla dili desteklemesi, gelişmiş anahtar kelime araması ve güçlü gürültü yönetimi ile üst düzey transkripsiyon doğruluğu.
DCDial
dcdial.com
Bulut tabanlı iletişim merkezi çözümümüz, şirketlerin etkileşimli metin ve ses yoluyla milyonlarca müşteriye ulaşmasına yardımcı olur. Son derece özelleştirilebilir çözümümüz, müşterilerimizin gelişmiş iletişim stratejilerini hızlı ve nispeten kolay bir şekilde tasarlamasına ve uygulamasına olanak tanıyan sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Satış ve pazarlama, planlama, duyurular, ödeme işlemleri ve daha fazlası gibi iş süreçlerini otomatikleştirerek müşterilerimizin üretkenliğini artırmasına, verimliliğini artırmasına ve karlılığını artırmasına yardımcı oluyoruz. Atlanta, Georgia'da bulunmaktadır.
Salesfinity
salesfinity.co
Satış Salesfinity AI paralel çevirici ile anında müşteri görüşmeleri yapın. Çevir seslerini ve sesli mesajları duymaya daha az, potansiyel müşterilerle konuşmaya daha fazla zaman ayırın. Yapay zekamız çağrı kayıtlarını, potansiyel müşterileri araştırmayı ve arama ağaçlarında gezinmeyi otomatikleştirecek.
Megacall
megacall.uk
Çevirici, çıkmaz yol olarak kabul edilebilecek veya cevapsız kalabilecek çağrılar yaparak değerli zamanını kaybetmek istemeyen çağrı merkezleri için en iyi çözümdür.
Selmo
selmo.io
Selmo, çağrı merkezleri ve satış ekipleri için bulut tabanlı bir yazılımdır. Çağrı otomasyonunu uygulayarak ve satış süreçlerini iyileştirerek işletmelerin gelirlerinin artmasına ve müşteri tutma oranını artırmalarına yardımcı oluyoruz. Selmo'nun tahminli arama teknolojisi, temsilcilerin çalışma saatlerinin %80'e varan kısmını aramadan konuşmaya yönlendirir ve arama hızını 3 kat artırır. Satış, müşteri desteği, işe alım, anketler ve büyük miktarda çağrı gerektiren diğer görevlerde yardımcı olur. 2 ve üzeri temsilciden oluşan ekipler için mükemmeldir.
Teliqon
teliqon.io
Bulut iletişiminde üst düzey hizmet, DID Sanal numaraları ve SIP trunking, Bulut PBX oluşturma ve diğer iş çözümleri sağlıyoruz. Satışlarınızı artırmak için çok çeşitli birinci sınıf telekomünikasyon araçları ve hizmetleri sunuyoruz. Olağanüstü yardımımız, işinizi tüm aşamalarda kurmanızı ve büyütmenizi kolaylaştırır. İşletmeler, Bulut PBX çözümümüzü kullanarak müşterilerle yeni iletişim yönlerini genişletebilir. Çalışanlarınız, herhangi bir ekstra donanıma veya özel kuruluma gerek kalmadan, işin her zaman ve yerde mevcut olmasını sağlayan Sanal Numaralar (DID) ile, çalışanlarınız her yerden işlem yapabilir ve herhangi bir hedefi arayabilir. SIP trunking için kapsamlı doğrudan ve transit taşıyıcı ara bağlantı ağımız, müşterilerimizin aynı anda hem çevik fiyatlandırmaya hem de üstün ses kalitesine sahip olmalarını sağlar. Herhangi bir bölge veya ülkede müşteriyle güvenli telefon iletişimi gerektiren küçükten büyüğe her türlü işletme için güvenli bir çözüm.
Voiso
voiso.com
Voiso, iş ölçümlerini ve müşteri deneyimini geliştirirken iletişim merkezinizi kolayca başlatmanıza, ölçeklendirmenize ve çalıştırmanıza olanak tanıyan gelişmiş bir bulut tabanlı iletişim merkezi çözümüdür. Eksiksiz bir iletişim merkezi özellikleri seti, yerel arama deneyimini, akıllı otomatik çeviricileri, yapay zeka destekli konuşma tanımayı, temsilci yönetimi özelliklerini, çok kanallı desteği, telesekreter algılamayı ve çok daha fazlasını içerir. Voiso, bunu büyük CRM ve yardım masası sistemleriyle kullanıma hazır entegrasyonlarla birleştirerek iletişimlerinizi ölçeklendirmenize, en çok düzenlemeye tabi ülkelerde bile müşterilerinize ulaşmanıza ve işinizi küresel olarak büyütmenize yardımcı olur. Voiso tüm müşterilerine 7/24 destek sağlamaktadır.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ, müşteri adaylarını, e-postayla erişimi, çağrıları, görevleri ve sosyal satışı otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Binlerce satış ekibi potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak, kişiselleştirilmiş destek e-postaları göndermek, takipleri otomatikleştirmek ve daha fazla toplantı rezervasyonu yapmak için PersistIQ'yu kullanıyor. PersistIQ'nun satış destek platformu şunları içerir: * Çok Kanallı Destek Dizileri: E-posta, çağrı, Linkedin desteği ve görevler * Potansiyel Müşteri Belirleme: Potansiyel müşteri listelerinizi oluşturmak için doğrulanmış e-postaları bulun * Çağrı Çevirici: PersistIQ içindeki potansiyel müşterileri arayın, yerel telefon numaralarını kullanın ve çağrıyı kaydedin kayıtlar * Otomasyon Tetikleyicileri: Açılan e-postalara, yanıtlara ve CRM verilerine dayalı olarak sosyal yardım kampanyalarını tetikleyin * Gmail Uzantısı: Gmail içindeki e-posta şablonları, bildirimler, kampanyalar ve potansiyel profiller * Analitik: A/B Testi, yanıt duyarlılığı analizi ve raporlama * Ekip İşbirliği: Paylaşılan şablonlar, ekip raporlaması ve kullanıcı yönetimi * Entegrasyonlar: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce ve Zapier Kullanım örnekleri: * Giden Satışlar: Potansiyel müşterilerin e-postalarını bulun ve kişiselleştirilmiş giden kampanyaları geniş ölçekte otomatikleştirin * Gelen Satışlar: Takipleri otomatikleştirin gelen potansiyel müşteriler daha fazla anlaşma yapılmasını sağlar * İşe Alma: Potansiyel iş adaylarına ulaşın
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer, modern, mobil uyumlu kullanıcı arayüzüne sahip, bulut tabanlı, barındırılan bir güçlü çeviricidir. DandyDialer ile herhangi bir yere yazılım yüklemenize gerek yok. İhtiyacınız olan tek şey bir SIP / VoIP trunk sağlayıcısında bir hesaptır ve gerisini biz hallederiz.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder, müşteri deneyimlerini güçlendirmek için yapay zeka ses otomasyonunun gücünden yararlanan bir yazılım şirketidir. Yapay zeka sesli asistanlarıyla çağrı merkeziniz, daha fazla müşteriye ulaşmak ve onları etkinleştirmek için verileri otomatik olarak toplayıp analiz ederek ışık hızlarında insan benzeri kaliteli aramalar yapabilir. AI Rudder, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek ve temsilci iş yükünü azaltarak çağrı merkezlerinin maliyetleri azaltmasına yardımcı olur. Bu, ajanların yalnızca insanların yapabileceği şeylere odaklanmasını sağlar. Uzun vadede AI Rudder, iş iletişiminin geleceğini yeniden düşünmeyi hedefliyor.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree, birleşik iletişim kanallarını destekleyen popüler bir çağrı merkezi çözümüdür. Çok çeşitli özelliklere sahiptir. SLA çalışma süresinin %99,99'u ile ünlüdür. Tüm ölçekli işletmeler ve çağrı merkezleri için mükemmel bir şekilde kullanılabilen, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, sağlam, güvenli ve zengin özelliklere sahip bir çözümdür. DialShree'nin VoIP ve telefon uzmanları, 10'dan fazla sektörde 900'den fazla Çok Kanallı İletişim Çözümü uyguladı. BPO, KPO, Kurumsal Şirketler, Tahsilat Ajansları, İşletmeler, Telefonla Pazarlama Şirketleri, Çağrı Merkezleri, Bankacılık, Sağlık Hizmetleri, e-Ticaret, Otomotiv, Devlet
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ platformuna binlerce küçük, orta ve büyük işletme güvenmektedir ve dünya çapında sektör lideri bulut çağrı merkezi çözümü ve müşteri deneyimi (CX) platformu olarak tanınmaktadır. Müşteri görüşmesinin nerede başladığı veya bittiği önemli değil, Genesys Cloud CX müşteri deneyiminizi dönüştürür. Ekipler, araçlar ve etkileşimler arasındaki öngörüleri birbirine bağlar, böylece müşterilerin sorunlarını kolaylıkla çözecek verilere sahip olursunuz. Bir dizi dijital kanalla müşterilerinizle her yerde, her zaman, her kanalda buluşun. * Başarılı Sonuçları Otomatikleştirin Müşterilerle farklı kanallarda bağlantı kurma şeklinizi basitleştirin. Tüm müşteri yolculuğu boyunca akıllı otomasyon sayesinde, en iyi sonuçları elde etmek amacıyla doğru zamanda doğru eylemi gerçekleştirmek için elde edilen verileri ve öngörüleri kullanabilirsiniz. * Geniş Ölçekte Yenilik Yapın Bağlılığı artırmak, müşteri etkileşimlerini geliştirmek ve ekibinizin performansını artırmak için oluşturulmuş bir araçla çalışanlarınıza ve çağrı merkezi temsilcilerinize ihtiyaç duydukları bilgileri verin. * Önemli Deneyimleri Yeniden Tasarlayın Genesys Cloud CX'i hepsi bir arada bulut çağrı merkezi uygulaması olarak kullanın ve paketi yüzlerce paket entegrasyonla kolayca genişletin. Müşterilere her an, her kanaldan ulaşabilmeniz için üçüncü taraf entegrasyonlar ve uygulamalarla şekillendirilebilir müşteri deneyimi platformundan tam olarak yararlanın. Genesys Cloud CX'teki hepsi bir arada dijital özellikler paketiyle çağrı merkezi çalışanları ve müşteriler sohbet, e-posta, metin ve sosyal medya gibi dijital kanallarda kesintisiz görüşmelere katılabilir. Botlar ve tahmine dayalı yapay zeka (AI) ile müşteri deneyimini geliştirin ve müşterilerin daha karmaşık ihtiyaçları olduğunda bir insan çağrı merkezi temsilcisine yönlendirin. Genesys, yenilikçi çağrı merkezi yazılımıyla müşteri deneyimini yeniden tanımlıyor. Ödüllü Genesys Cloud CX'imiz birkaç gün içinde devreye alınır, kullanımı sezgiseldir ve her hafta yükseltmelerle yenilikler yapar. Gerçek zamanlı kontrol panelleri, basit yönetim araçları ve analizlerle Genesys Cloud CX, işinizi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlar. Temsilcilerinizin nerede bulunduğu veya hangi kanalları yönettikleri önemli değil, iletişim merkezinizi ve müşteri deneyimi stratejinizi yarına taşıyacaksınız.
CallFire
callfire.com
CallFire, ABD ve Kanada'daki binlerce işletmeye kullanımı kolay, self servis sesli pazarlama çözümleri sunmaktadır. IVR, Sesli Yayın ve Çağrı Takibi gibi sosyal yardım ve katılım hizmetleriyle yerel işletmelerin büyümesine ve gelirlerini korumasına yardımcı olma konusunda uzmanız. CallFire, yerel işletmelere hizmet vermenin yanı sıra, kar amacı gütmeyen kuruluşların, dini grupların ve diğer kuruluşların hedef kitleleriyle daha etkili bir şekilde bağlantı kurmasını sağlar. CallFire'ın genel merkezi Santa Monica, California'da olup bağlı ofisleri Austin, Texas ve Kiev, Ukrayna'da bulunmaktadır.
CallTools.com
calltools.com
Call Tools, iletişim oranlarını artırmak ve satış gelirini hızlandırmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir iletişim merkezi çözümü geliştirdi. Yazılım özelliklerimiz, ekibinizi internet bağlantısı olan her yerden izlemenizi kolaylaştırırken, müşterilerle ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurmanın birden fazla yolunu içerir. Çağrı Araçları, giden tahmine dayalı çevirici ve gelen çağrı merkezi çözümü de dahil olmak üzere gerçek zamanlı analizlere sahip, hepsi bir arada arama yazılımından oluşan eksiksiz bir paket sunar. Telefon yok, donanım yok, kodlama yok, indirmeye gerek yok. Çözümümüz, dünyanın her yerindeki küçük işletme ve kurumsal düzeydeki müşterilerimize hizmet vermemize olanak tanır. Çağrı Araçları, Salesforce.com, ZOHO ve Microsoft Dynamics dahil olmak üzere mevcut birçok CRM ile entegrasyon için mevcuttur. Misyonumuz şirketlere tüm telefonla pazarlama ihtiyaçları için uygun fiyatlı ve kapsamlı bir çözüm sunmaktır. Güvenilir bulut tabanlı platformumuzla üretkenliği ölçeklendirin ve kurumsal düzeyde hizmet sunun.
Five9
five9.com
Five9 Akıllı CX Platformu, müşterilerle seçtikleri kanal üzerinden etkileşime geçmek, yöneticilere iletişim merkezi performansına ilişkin içgörü ve zeka kazandırmak ve işletmenizi daha iyi iş sonuçları elde etmek ve Bring Joy to CX™ sağlayacak şekilde geliştirmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunar. Bulutta yerel, ölçeklenebilir ve güvenli platformumuz iletişim merkezini; çok kanallı etkileşim; İşgücüne Katılım Yönetimi; 1.400'den fazla ortak aracılığıyla genişletilebilirlik; ve platformun bir parçası olarak yerleşik yenilikçi, pratik yapay zeka, otomasyon ve yolculuk analitiği. Five9, dünya çapında 2.500'den fazla kuruluşa insanların, teknolojinin ve iş ortaklarının gücünü getiriyor.
ProspectBoss
prospectboss.com
ProspectBoss'un mobil arkadaşı uygulamasıyla işinizi her yerden çalıştırın. Kişileri, çağrıları, e -postaları, metinleri, görevleri ve randevuları doğrudan telefonunuzdan yöneterek satışlarınızı besleyin. ProspectBoss Companion uygulamasını kullanın: Verimliliği Artırın - İzinlerinizle ilişkili yaklaşan görevlere, randevulara ve hatırlatıcılara bakın. Bağlı kalın - çevrimdışı iken kişilere, notlara ve hatırlatıcılara erişin. Daha fazla satış kapatın - arayın, e -posta gönderin, herhangi bir kişiyi akılların üstünde kalmak için herhangi bir zamanda mesaj gönderin.
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 itibarıyla 1,25 milyar dolarlık konsolide gelir bildirdi. 2013'te başlayan bir dizi satın almayla, daha önce tüketici odaklı bir hizmet sağlayıcı olan Vonage, işletmeler arası pazardaki varlığını genişletti. Vonage'ın teklifleri arasında birleşik iletişim, iletişim merkezi uygulamaları ve iletişim API'leri yer alıyor.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
PhoneBurner
phoneburner.com
3000'den fazla müşteri için milyonlarca aylık görüşmeyi destekliyoruz. Kademe 1 taşıyıcıya sahip tek çeviriciyle çağrı yanıtlama oranlarını artırın ve canlı bağlantı kalitesini artırın. Satış ekiplerine 15 yıldır hizmet verdiğimiz için çağrıların geliri artırmadığının bilincindeyiz. Konuşmalar oluyor. PhoneBurner'ın güçlü çeviricisi hız ile kaliteyi dengeler ve satış temsilcilerini daha anlamlı konuşmalara ve daha olumlu sonuçlara yönlendiren gecikmesiz bağlantılar sunar. Spam bayrakları riskini azaltın. Garip bip sesi veya duraklama olmadan canlı etkileşimleri 4 kata kadar artırın. Sektör lideri iş akışı otomasyonuyla zamandan tasarruf edin. İş ortağınız olarak PhoneBurner, daha fazla kişiye ulaşmanıza, müşteri adayı değerini en üst düzeye çıkarmanıza ve geliri artıran en iyi uygulamaları ölçeklendirmenize yardımcı olur. Arıyorum. E-posta gönderme. SMS. CRM ve 150'den fazla entegrasyon. Kadans. Kurşun dağıtımı. Yerel kimlik. Markalı Arayan Kimliği. Numara izleme. Raporlama ve analiz. Koçluğu arayın. Hepsi burada. En verimli 1'e 1 arama platformuyla tanışın ve potansiyel müşterileri daha hızlı bir şekilde gelire dönüştürün. Kredi kartı olmadan ücretsiz olarak deneyin: - Saatte 80 kişiye kadar hızlı arama - Spam bayrakları riskini azaltın - Çağrı yanıtlama oranlarını artırın - Anında gecikmesiz bağlantılar edinin - Çağrıları, e-postayı ve SMS'i karıştırın - Tek tıklamayla bırakın sesli mesajlar - Çağrı kaydı + çağrı sonrası süreçleri otomatikleştirin - Gerçek zamanlı olarak koçluk yapın veya çağrıları kaydedin - Numara izleme ve işaretleme düzeltmesi alın - Çok dokunuşlu satış tempoları oluşturun - Potansiyel müşterileri akıllıca dağıtın - Özel raporlara ve analizlere erişin - 1'de liderle ortak olun 1'e Sorumlu İletişim (TM) Dahil edilen CRM'mizi kullanın veya Salesforce, Zoho, Hubspot, SugarCRM, monday.com, Zapier ve daha fazlasıyla entegre edin veya API'miz aracılığıyla özel entegrasyonlar oluşturun.
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmeler için hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
Adversus
adversus.io
Adversus, giden aramalarınızı kolaylaştırmaya, manuel süreçleri otomatikleştirmeye ve değerli bilgiler sağlamaya yardımcı olan bir otomatik giden arama aracıdır. Adversus, çok sayıda özellik ile arama stratejinizi özelleştirmenize olanak tanır. Tahminli, Aşamalı veya Manuel arama arasında seçim yapın veya bunları karıştırın! Adversus'un iş akışı iyileştirme ve zaman optimizasyonu araçlarıyla yöneticiler ve çalışanlar için tüm gündüz aktivitelerini kolaylaştırın.
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer, işletmeler için verimliliği ve üretkenliği artırmak üzere tasarlanmış güçlü ve kapsamlı bir giden arama çözümüdür. Çok hatlı arama, çağrı kaydetme ve yönlendirme, IVR ve özelleştirilebilir temsilci komut dosyaları gibi özelliklerle BatchDialer, satış, pazarlama ve BPO ekiplerine hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaşma ve hedeflerine ulaşma konusunda güç verir. BatchDialer'ın telefon numarası itibarını izleme, hızlı arama modu, görünümdeki mülk ayrıntıları ve dahil edilen telefon numaraları gibi benzersiz teklifleri, işletmelere rekabet avantajı sağlar. BatchDialer, kampanya yönetimini kolaylaştırarak, düzenlemelere uyumu sağlayarak ve değerli bilgiler ve araçlar sağlayarak işletmelerin telekomünikasyon çabalarını optimize etmelerine, üretkenliği en üst düzeye çıkarmalarına ve müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmalarına olanak tanır.
Aloware
aloware.com
Aloware, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmış çok kanallı, bulut tabanlı bir telefon sistemi ve müşteri etkileşimi platformudur. Aloware'in temel özelliklerinden biri, HubSpot, Pipedrive, Zoho gibi çeşitli CRM'lerle ve VoIP telefon çağrıları, SMS metin mesajları ve e-posta dahil olmak üzere iletişim kanallarıyla entegrasyonudur. Bu, KOBİ'lerin tüm müşteri görüşmelerini tek bir kontrol panelinden yönetmesine, etkileşimlerin izlenmesini kolaylaştırmasına, müşteri adaylarına ve destek bildirimlerine öncelik vermesine ve satış ve destek ekipleri için zamanında takip sağlanmasına olanak tanır. Aloware ayrıca, temsilcilerin yanlışlıkla DNC numaralarını çevirme veya "dolandırıcılık" olarak etiketlenme korkusu olmadan çağrı üretkenliğini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olan TCPA uyumlu Power Dialer'a da sahiptir. Aloware'in rekabetçi özellikler listesine en son eklenen, üçüncü taraf uygulama entegrasyonu gerektirmeyen ve onu daha sorunsuz, daha hızlı ve pazardaki en gelişmiş hale getiren, kendi uygulama içi AI sohbet robotu AlohaBot'tur. İşletmelere iş akışlarını otomatikleştirme ve SMS/MMS, çağrı ve e-posta kampanyaları gibi eylemleri tetikleme gücü veren efsanevi Sequence+ ile eşleştirilen Aloware, KOBİ'leri sektörlerinde en keskin avantajı elde etmeleri için hepsi bir arada iletişim aracıyla donatıyor.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk'un iş arama yazılımıyla CX'i en büyük avantajınız haline getirin. Doğrudan CloudTalk ile çağrı yapın, tüm müşteri verilerine erişin ve görevleri otomatikleştirin. CloudTalk ile iş görüşmesinin geleceğini deneyimleyin. 160'tan fazla uluslararası numaraya erişin, çağrı verimliliğini %87'ye kadar artırın ve ekibinizin asıl önemli olan şey için harcadığı zamandan tasarruf ederek müşteri memnuniyetini artırın. CloudTalk'un Tıkla ve Ara özelliğiyle doğrudan arama yapın ve alın. Tekrarlanan görevleri ortadan kaldırın ve iş akışlarınızı otomatikleştirin. Zahmetsiz iki yönlü senkronizasyonla kişi ayrıntılarını, geçmiş etkileşimleri, çağrı kayıtlarını ve SMS'leri her iki sistem arasında senkronize edin. 35'ten fazla entegrasyonla kurulumunuzu ve müşteri deneyiminizi özelleştirin. Gelişmiş çağrı günlüğü özellikleriyle gelen, giden ve cevapsız çağrıların nasıl günlüğe kaydedileceğini seçin. Konuşmayı Metne Dönüştürme özelliği ile her aramanın sonunda önemli bilgileri doğrudan CRM'nize kaydedin. CloudTalk'tan gönderilen SMS mesajlarını CRM hesabınıza senkronize ederek etkileşimlere ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde edin ve anlaşmaları kapatırken hiçbir önemli bilginin kaçırılmamasını sağlayın. CloudTalk'un müşterinizin deneyimi üzerinde size nasıl benzersiz bir kontrol sağlayabileceğini öğrenin ve beklentilerini bugünden karşılamaya başlayın. Bugün uzmanlarımızdan biriyle bir demo planlayın!
NeoDove
neodove.com
İhtiyaç duyacağınız tek telefon çevirici ve CRM. Üretkenliği artırmak ve satışları artırmak için tam özellikli bir Çevirici ve Telefonla Arama CRM'si.
Kixie
kixie.com
Kixie, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho ve diğer önde gelen CRM'ler için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme yoluyla satış ekibi performansını artıran bir satış etkileşim platformudur. Her etkileşimin otomatik olarak CRM'nize kaydedilmesiyle, tek tıklamayla CRM'nizden veya Google Chrome'daki herhangi bir web sayfasından numaraları arayın veya kısa mesaj gönderin. Kixie PowerCall Chrome uzantısı, satış ekiplerinin ve müşteriyle yüz yüze kalan diğer ekiplerin, gelişmiş arama ve mesajlaşma özellikleri paketiyle performansı artırmasına olanak tanır. Kixie, Chrome'da ziyaret ettiğiniz herhangi bir web sayfasındaki telefon numaralarını otomatik olarak tanır ve tek tıklamayla arama için her numaranın yanına bir tıkla ve ara düğmesi yerleştirir. Aramalar, mesajlar, işlemler ve aktiviteler CRM'nize otomatik olarak kaydedilir ve satış elemanlarının günlük aktivitelerini yavaşlatan sıkıcı manuel kayıt tutma ihtiyacını pratik olarak ortadan kaldırır. Özellikler şunları içerir: • Kişi listeleri arasında otomatik olarak PowerDial. Çok hatlı PowerDialer ile aynı anda 10'a kadar numarayı çevirerek üretkenliği on kat artırın • Gelişmiş yapay zeka destekli yerel iletişim durumu, kullanıcıların, aradıkları kişiyle aynı yerel alan koduna sahip bir numaradan arama yapmasına olanak tanır
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse, şirketlere satış hızlandırma, olası satışlar için Satış Çevirici, İletişim Merkezi, IntelliBlast ve Yanıtlama Hizmeti alanlarında yardımcı olan ticari iletişim hizmetleri ve satış yazılımı çözümleri sağlar. Daha fazlasını öğrenmek ve daha fazla satmak için bugün bizimle iletişime geçin!
Convoso
convoso.com
Convoso, satış ve potansiyel müşteri yaratma ekiplerine yönelik iletişim merkezi yazılımında CCaaS lideridir. Convoso, 2006'dan bu yana müşteri büyümesini teşvik etmek ve aynı zamanda mevzuat uyumluluğunu desteklemek için bulut tabanlı çevirici çözümlerini sürekli olarak yeniliyor. Çok kanallı yetenekleri arasında, satışları ve geliri daha da ölçeklendirmek için etkileşimli AI ezber bozan Voso.ai yer alıyor. Müşteriler Convoso'ya geçtiklerinde genellikle iletişim oranlarını önemli ölçüde [4 kata kadar] artırır. Çözüm, görüşmeleri artırmak için güçlü bir araç paketi ve akıllı arama stratejileri sunuyor. Popüler özellikler şunları içerir: – DX5 Dialer Engine, yönlendirme hızını artırır ve çağrı hacmi kapasitesini artırır – ClearCallerID monitörleri, DID'leri KPI'ları etkilemeden önce değiştirmek için bloke etti ve işaretledi – Hızlı ve doğru sesli posta algılama – Daha fazla satış sağlayan Voso.ai konuşma yapay zekası – Arama Yapılmaması gereken numaralar için otomatik liste temizleme – Gerçek zamanlı özelleştirilebilir derinlemesine raporlama ve analiz – Performansı artırmak için yüksek yapılandırılabilirlik – Gelişmiş müşteri adayı filtreleri ve becerilere dayalı yönlendirme – Konuşmaya dayalı yapay zeka da dahil olmak üzere çok kanallı erişim – Potansiyel müşteri yönetimi otomasyonu – Eğitimi hızlandırmak, uyumluluk gereksinimlerini sürdürmek ve aracıyı dönüşüm rotasında tutmak için dinamik komut dosyası oluşturma Convoso'nun çözümü, liste ve kampanya ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmiş bir tahminli çeviricinin yanı sıra güç, önizleme ve aşamalı arama modlarını içerir. Şirket, potansiyel müşteri yaratma ve giden satış alanında değerli bir lider ve teknoloji ortağıdır. Müşteriler platformun gücünü ve yapılandırılabilirliğini, satış ve dönüşümlerde kırdıkları yeni rekorları sevebilirler, ancak sürekli olarak bahsettikleri şey, işe alımdan teknik desteğe ve müşteri başarısına kadar aldıkları destektir. Convoso'nun ödüllü müşteri destek ekibi, işletmelerin Convoso ile olan ortaklıklarından mümkün olan en iyi yatırım getirisini elde etmelerine yardımcı olma konusundaki kararlılıkları nedeniyle sürekli olarak alkışlanıyor. Convoso deneyimi budur.
Nooks
nooks.ai
Nooks, SDR ekiplerinin konuşmalarını 5 kat artırmasına ve üretkenliği artırmasına yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Sanal Çevirici ve Sanal Satış Katıdır.
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