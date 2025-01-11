Otomatik Çevirici Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan

Squaretalk

squaretalk.com

Küresel etkileşimli iş iletişimi platformu Squaretalk ile işinizi güçlendirin ve optimize edilmiş iletişimin yolunu açın. Müşterilerimiz için akıllı, birleşik bir platform oluşturmak ekibimizdeki herkesin hedefidir ve Squaretalk, İş İletişimleri için birbirine bağlı bir ekosistem sağlarken, biz de bireysel çözümler sunabiliriz. Axiom Tam özellikli bulut PBX'imizdir. Dünyanın önde gelen CRM'lerinden bazılarıyla entegre olan Axiom, iletişim merkezlerine dünya çapındaki müşterilere kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Tek tıklamayla çağrıları çevirin, çağrı trafiğini doğrudan CRM'nizden yönetin. Her arama sırasında arayan ayrıntılarını ve satın alma geçmişini görüntüleyin, tüm aramaları kaydedin ve bunları CRM'nize bağlayın. Axiom ayrıca yöneticilerin çağrıları ve temsilcileri gerçek zamanlı olarak izlemesi, temsilcilere fısıldayarak tavsiyelerde bulunması veya gerekirse çağrıları devralması için kapsamlı özellikler sağlar. Matrix tahminli çevirici, kullanıcı başına 25 $ gibi düşük bir ücret karşılığında sınırsız aracıyı destekler. Özel Yönetici ve Temsilci arayüzleri ve gerçek zamanlı kontrol panelleri içeren Matrix, aynı anda 1000'e kadar kanalı yönetebilir. Squaretalk'tan Matrix, açılış sayfaları, CRM'ler, bağlı kuruluş siteleri ve listeler dahil olmak üzere tüm potansiyel müşteri oluşturma araçlarınızla entegredir. Matrix, potansiyel müşterilerinizi ve kişilerinizi özetler ve etkin telefon numaralarını tespit ederek ve saat dilimlerine göre optimize ederek onları iletişime hazırlar. Son derece yapılandırılabilir kampanyalar kullanılarak potansiyel müşteriler, pazarlama çabalarının ihtiyaçlarına en uygun şekilde aranır. Kampanyalarınızı Ezin ve konuşma süresini %400'e kadar artırın! Hiç böyle bir çevirici görmediniz. Express, müşterilerle bağlantı kurmak için daha da fazla yol sağlayan ve müşterilerimizin konuşmayı sürdürme, bir sorunu çözme veya zamanında destek sağlama fırsatını asla kaçırmamalarını sağlayan çok kanallı bir mesajlaşma çözümüdür. Express, işletmelerin ve iletişim merkezlerinin müşterileriyle nerede olurlarsa olsunlar, herhangi bir cihaz aracılığıyla, tercih ettikleri platform üzerinden bağlantı kurmasına olanak tanır. SMS ile başlayan platform, yakında WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram ve WeChat'i de içerecek. Vaşak. Kuruluşların tüm iş iletişim platformlarını ve araçlarını sorunsuz bir şekilde bir araya getirmesine olanak tanıyacak, kodsuz, gerçek zamanlı bir entegrasyon katmanı. Hiçbir uzmanlık bilgisi veya geliştirme süresi gerektirmeyen Lynx, karmaşık iletişim sistemlerinin entegrasyonunu ve otomatikleştirilmesini bir uygulamayı kullanmak kadar kolay hale getirerek iletişim merkezlerini ve BPO'ları güçlendirir. Lynx 100'den fazla iş uygulamasına güvenli erişim, şeffaf veri aktarımı ve iş gücü optimizasyonu sağladığından, Lynx aracılığıyla müşterilerimiz neredeyse istedikleri her sözleşme için teklif verme esnekliğine sahip olacak. BPO'lar için büyük bir kazanç.