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Otomatik Çevirici Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ekvador
Otomatik çevirici yazılımı, bir listeden alınan telefon numaralarını çevirerek ve canlı bir temsilciyle veya önceden kaydedilmiş bir mesajla bağlantı kurarak çalışır. Bu teknoloji, bireysel numaraları çevirmek için gereken manuel çabayı ortadan kaldırarak temsilcilerin mesajlarının içeriğini ve iletilmesini iyileştirmeye odaklanmasına olanak tanır. Otomatik çeviriciler satış, sağlık, eğitim ve konaklama gibi çeşitli sektörlerde kullanım alanı bulur. Otomatik çevirici yazılımının uygulanması tipik olarak bir bilgisayar, bir ses modemi ve aktif bir telefon hattını içerir, ancak bulut tabanlı alternatiflere de erişilebilir. Bazı çözümler işletmelerin gerekli donanımı bağımsız olarak tedarik etmesini ve yönetmesini gerektirirken, diğerleri donanım barındırmayı ürün paketlerinin bir parçası olarak içerir veya ek bir abonelik aracılığıyla sunar. Uygulama bir bilgisayarda veya cep telefonunda çalışabildiği için gerekli donanım her zaman spesifik değildir.
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Five9
five9.com
Five9 Akıllı CX Platformu, müşterilerle seçtikleri kanal üzerinden etkileşime geçmek, yöneticilere iletişim merkezi performansına ilişkin içgörü ve zeka kazandırmak ve işletmenizi daha iyi iş sonuçları elde etmek ve Bring Joy to CX™ sağlayacak şekilde geliştirmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunar...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
Dialpad
dialpad.com
Dialpad ile iş VoIP'sini edinin ve ekibinizi iş iletişimlerini daha kolay ve verimli hale getiren bir bulut telefon sistemine bağlayın. Ücretsiz deneyin!
Adversus
adversus.io
Adversus, giden aramalarınızı kolaylaştırmaya, manuel süreçleri otomatikleştirmeye ve değerli bilgiler sağlamaya yardımcı olan bir otomatik giden arama aracıdır. Adversus, çok sayıda özellik ile arama stratejinizi özelleştirmenize olanak tanır. Tahminli, Aşamalı veya Manuel arama arasında seçim yapı...
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
PhoneBurner
phoneburner.com
3000'den fazla müşteri için milyonlarca aylık görüşmeyi destekliyoruz. Kademe 1 taşıyıcıya sahip tek çeviriciyle çağrı yanıtlama oranlarını artırın ve canlı bağlantı kalitesini artırın. Satış ekiplerine 15 yıldır hizmet verdiğimiz için çağrıların geliri artırmadığının bilincindeyiz. Konuşmalar oluyo...
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmeler için hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
CallTools.com
calltools.com
Gelişmişlikten daha azına razı olmayın. Oyunun bu noktasında, tahminli çeviriciden gelen güçlendirilmiş çağrı ses seviyesi sağlanmalıdır. Zamanınız da saygıyı hak ediyor. CallTools.com'un tahminli arama çözümü işletme sahipleri tarafından işletme sahipleri için yapıldı. Üst düzey şirket içi müşteri ...
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk'un iş arama yazılımıyla CX'i en büyük avantajınız haline getirin. Doğrudan CloudTalk ile çağrı yapın, tüm müşteri verilerine erişin ve görevleri otomatikleştirin. CloudTalk ile iş görüşmesinin geleceğini deneyimleyin. 160'tan fazla uluslararası numaraya erişin, çağrı verimliliğini %87'ye k...
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer, işletmeler için verimliliği ve üretkenliği artırmak üzere tasarlanmış güçlü ve kapsamlı bir giden arama çözümüdür. Çok hatlı arama, çağrı kaydetme ve yönlendirme, IVR ve özelleştirilebilir temsilci komut dosyaları gibi özelliklerle BatchDialer, satış, pazarlama ve BPO ekiplerine hedef k...
Voiso
voiso.com
Voiso, iş ölçümlerini ve müşteri deneyimini geliştirirken iletişim merkezinizi kolayca başlatmanıza, ölçeklendirmenize ve çalıştırmanıza olanak tanıyan gelişmiş bir bulut tabanlı iletişim merkezi çözümüdür. Eksiksiz bir iletişim merkezi özellikleri seti, yerel arama deneyimini, akıllı otomatik çevir...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk, yüksek hacimli satış ve müşteri hizmetlerine yönelik bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Müşteriler KOBİ'lerden büyük Kurumsal müşterilere kadar çeşitlilik göstermektedir. Diğer büyük müşteri endüstrileri arasında; medya, güvenlik hizmetleri, enerji, telekomünikasyon, finansal ...
CallFire
callfire.com
CallFire, ABD ve Kanada'daki binlerce işletmeye kullanımı kolay, self servis sesli pazarlama çözümleri sunmaktadır. IVR, Sesli Yayın ve Çağrı Takibi gibi sosyal yardım ve katılım hizmetleriyle yerel işletmelerin büyümesine ve gelirlerini korumasına yardımcı olma konusunda uzmanız. CallFire, yerel iş...
Aloware
aloware.com
Aloware, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmış çok kanallı, bulut tabanlı bir telefon sistemi ve müşteri etkileşimi platformudur. Aloware'in temel özelliklerinden biri, HubSpot, Pipedrive, Zoho gibi çeşitli CRM'lerle ve VoIP telefon çağrıları, SMS metin mesajları ve...
Squaretalk
squaretalk.com
Küresel etkileşimli iş iletişimi platformu Squaretalk ile işinizi güçlendirin ve optimize edilmiş iletişimin yolunu açın. Müşterilerimiz için akıllı, birleşik bir platform oluşturmak ekibimizdeki herkesin hedefidir ve Squaretalk, İş İletişimleri için birbirine bağlı bir ekosistem sağlarken, biz de b...
Convoso
convoso.com
Convoso'nun 1 numaralı hepsi bir arada iletişim merkezi platformu, birden fazla iletişim kanalını kullanarak müşteri adaylarını daha hızlı oluşturur ve dönüştürür. Bulut tabanlı çözüm, birden fazla arama modu (tahminli/güç/önizleme) ile birlikte iki yönlü mesajlaşma, sesli yayın, giden e-posta gönde...
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ platformuna binlerce küçük, orta ve büyük işletme güvenmektedir ve dünya çapında sektör lideri bulut çağrı merkezi çözümü ve müşteri deneyimi (CX) platformu olarak tanınmaktadır. Müşteri görüşmesinin nerede başladığı veya bittiği önemli değil, Genesys Cloud CX müşteri deneyiminizi ...
TCN
tcn.com
Çok kanallı erişimle rakipsiz üretkenlik. TCN Operatörü, kusursuz bir şekilde entegre edilmiş en iyi çağrı merkezi araçlarının bir koleksiyonudur. TCN'in sözleşme yok vaadi ile bulut tabanlı platform, tüm çağrı merkezi ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. TCN'nin çağrı merkezi ya...
Convolo AI
convolo.ai
Satışları Artırmak İçin Tasarlanan İletişim Araçları Gelen ve Giden Kampanyalarda YG'yi Artırın: Gelen: Her Yeni Potansiyel Müşteriyi 1 Dakika İçinde Arayın Giden: Arama Kampanyalarınızdan Daha Fazla Potansiyel Müşteriye Ulaşın
NeoDove
neodove.com
İhtiyaç duyacağınız tek telefon çevirici ve CRM. Üretkenliği artırmak ve satışları artırmak için tam özellikli bir Çevirici ve Telefonla Arama CRM'si.
ProspectBoss
prospectboss.com
ProspectBoss'un mobil yardımcı uygulamasıyla işinizi her yerden yönetin. Kişileri, aramaları, e-postaları, mesajları, görevleri ve randevuları doğrudan telefonunuzdan yöneterek satışlarınızı geliştirin. ProspectBoss yardımcı uygulamasını kullanarak şunları yapın: Üretkenliği artırın - Müşteri adayla...
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin, öncü satış iletişimi yazılımı ve güçlü çeviricidir. Platformları ve güçlü çeviricileri, başucu kitaplarınızı tüm temas noktalarında uygulayarak, 3 kata kadar daha fazla potansiyel müşteri ve müşteriyle daha kısa sürede etkileşim kurmanıza, daha fazla anlaşma yapmanıza ve satışları hızland...
Nooks
nooks.ai
Nooks, SDR ekiplerinin konuşmalarını 5 kat artırmasına ve üretkenliği artırmasına yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Sanal Çevirici ve Sanal Satış Katıdır.
DCDial
dcdial.com
Bulut tabanlı iletişim merkezi çözümümüz, şirketlerin etkileşimli metin ve ses yoluyla milyonlarca müşteriye ulaşmasına yardımcı olur. Son derece özelleştirilebilir çözümümüz, müşterilerimizin gelişmiş iletişim stratejilerini hızlı ve nispeten kolay bir şekilde tasarlamasına ve uygulamasına olanak t...
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse, şirketlere satış hızlandırma, olası satışlar için Satış Çevirici, İletişim Merkezi, IntelliBlast ve Yanıtlama Hizmeti alanlarında yardımcı olan ticari iletişim hizmetleri ve satış yazılımı çözümleri sağlar. Daha fazlasını öğrenmek ve daha fazla satmak için bugün bizimle iletişime geçin...
TalkChief
talkchief.io
Talkchief, ekibinizin tüm iletişim ihtiyaçları için nihai çözümdür. Talkchief ile ekibinizin tüm sohbetlerini, görüntülü görüşmelerini ve dosya paylaşımını tek bir güçlü ve sezgisel platformda kolayca yönetebilirsiniz. İster bir proje üzerinde işbirliği yapıyor olun, ister sanal bir toplantı gerçekl...
Kixie
kixie.com
Kixie, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho ve diğer önde gelen CRM'ler için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme yoluyla satış ekibi performansını artıran bir satış etkileşim platformudur. Her etkileşimin otomatik olarak CRM'nize kaydedilmesiyle, tek tıklamayla ...
CommPeak
commpeak.com
CommPeak'in Gücünü Keşfedin: Üstün Bulut Tabanlı İletişim Çözümünüz CommPeak olarak, bulut tabanlı iş iletişiminde devrim yaratarak bunu her zamankinden daha kolay ve uygun maliyetli hale getirme misyonundayız. Başarıyı sağlayan üstün kaliteli ürün ve hizmetlerle bireyleri ve sizinki gibi işletmeler...
Selmo
selmo.io
Selmo, çağrı merkezleri ve satış ekipleri için bulut tabanlı bir yazılımdır. Çağrı otomasyonunu uygulayarak ve satış süreçlerini iyileştirerek işletmelerin gelirlerinin artmasına ve müşteri tutma oranını artırmalarına yardımcı oluyoruz. Selmo'nun tahminli arama teknolojisi, temsilcilerin çalışma saa...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ, müşteri adaylarını, e-postayla erişimi, çağrıları, görevleri ve sosyal satışı otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Binlerce satış ekibi potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak, kişiselleştirilmiş destek e-postaları göndermek, takipleri otomatikleştirmek ve daha fazla to...
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint LeadManager yazılımı, satış görevlilerinin daha kısa sürede daha fazla müşteri adayıyla iletişim kurmasına ve bunları kapatmasına yardımcı olan web tabanlı bir satış etkileşimi ve müşteri adayı yönetimi çözümüdür. Satış görevlileri potansiyel müşterilerinin %40-60'ını telefonda arayarak v...
Salesfinity
salesfinity.co
Satış Salesfinity AI paralel çevirici ile anında müşteri görüşmeleri yapın. Çevir seslerini ve sesli mesajları duymaya daha az, potansiyel müşterilerle konuşmaya daha fazla zaman ayırın. Yapay zekamız çağrı kaydetmeyi, potansiyel müşterileri araştırmayı ve arama ağaçlarında gezinmeyi otomatikleştire...
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer, modern, mobil uyumlu kullanıcı arayüzüne sahip, bulut tabanlı, barındırılan bir güçlü çeviricidir. DandyDialer ile herhangi bir yere yazılım yüklemenize gerek yok. İhtiyacınız olan tek şey bir SIP / VoIP trunk sağlayıcısında bir hesaptır ve gerisini biz hallederiz.
Teliqon
teliqon.io
Bulut iletişiminde üst düzey hizmet, DID Sanal numaraları ve SIP trunking, Bulut PBX oluşturma ve diğer iş çözümleri sağlıyoruz. Satışlarınızı artırmak için çok çeşitli birinci sınıf telekomünikasyon araçları ve hizmetleri sunuyoruz. Olağanüstü yardımımız, işinizi tüm aşamalarda kurmanızı ve büyütme...
FreJun
frejun.com
FreJun, iş aramalarınızı otomatikleştiren bir bulut telefon platformudur. Kullanıcılar benzersiz bir sanal numara kullanarak giden iş aramaları yapabilir ve aynı numaradan gelen aramaları alabilirler. Sanal numaralar üzerinden yapılan aramalar kayıt altına alınabiliyor ve CRM, ATS gibi her türlü iş ...
Megacall
megacall.uk
Çevirici, çıkmaz yol olarak kabul edilebilecek veya cevapsız kalabilecek çağrılar yaparak değerli zamanını kaybetmek istemeyen çağrı merkezleri için en iyi çözümdür.