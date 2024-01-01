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Otomatik Çevirici Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bangladeş
Otomatik çevirici yazılımı, bir listeden alınan telefon numaralarını çevirerek ve canlı bir temsilciyle veya önceden kaydedilmiş bir mesajla bağlantı kurarak çalışır. Bu teknoloji, bireysel numaraları çevirmek için gereken manuel çabayı ortadan kaldırarak temsilcilerin mesajlarının içeriğini ve iletilmesini iyileştirmeye odaklanmasına olanak tanır. Otomatik çeviriciler satış, sağlık, eğitim ve konaklama gibi çeşitli sektörlerde kullanım alanı bulur. Otomatik çevirici yazılımının uygulanması tipik olarak bir bilgisayar, bir ses modemi ve aktif bir telefon hattını içerir, ancak bulut tabanlı alternatiflere de erişilebilir. Bazı çözümler işletmelerin gerekli donanımı bağımsız olarak tedarik etmesini ve yönetmesini gerektirirken, diğerleri donanım barındırmayı ürün paketlerinin bir parçası olarak içerir veya ek bir abonelik aracılığıyla sunar. Uygulama bir bilgisayarda veya cep telefonunda çalışabildiği için gerekli donanım her zaman spesifik değildir.
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PhoneBurner
phoneburner.com
4 kat daha hızlı arama yapın ve satış çeviricimizle canlı görüşmeleri en üst düzeye çıkarın. Satış temsilcisi verimliliğini artırın ve geliri en üst düzeye çıkarın! PhoneBurner'ı bugün deneyin!
Five9
five9.com
Five9, acenteleri ve kuruluşları olağanüstü müşteri deneyimleri sunma konusunda güçlendiren müşteri istihbaratının ve içgörülerinin kilidini açtığı kanıtlanmış en güvenilir ve güvenilir bulut iletişim merkezini sunar. Five9 - Hizmet Olarak İletişim Merkezi - CCaaS.
CallTools.com
calltools.com
Bulut tabanlı giden ve gelen çağrı merkezi yazılım geliştirme.
BatchDialer
batchdialer.com
HER İŞ İÇİN TELEFON ARAYICI. Satışlarınızı Artırmanıza ve Verimliliği Artırmanıza Olanak Sağlayacak Tüm Araçları ve Özellikleri Keşfedin.
Kixie
kixie.com
HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Dialpad
dialpad.com
Dialpad ile iş VoIP'sini edinin ve ekibinizi iş iletişimlerini daha kolay ve verimli hale getiren bir bulut telefon sistemine bağlayın. Ücretsiz deneyin!
Adversus
adversus.io
Bugün giden aramaları iyileştirin. Çağrı merkezlerinin KPI'ları artırmasına, içgörüye dayalı daha iyi kararlar almasına ve kişileri daha akıllı yönetmesine yardımcı oluyoruz.
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmelere yönelik hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
Cloudtalk
cloudtalk.com
İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmak. 160'tan fazla ulusal telefon numarasıyla CloudTalk'un çağrı merkezi yazılımı, büyüyen işletmelerin yerel bölgelerin ötesine genişlemesine yardımcı olur.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk, yüksek hacimli satış ve müşteri hizmetlerine yönelik bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Müşteriler KOBİ'lerden büyük Kurumsal müşterilere kadar çeşitlilik göstermektedir. Diğer büyük müşteri endüstrileri arasında; medya, güvenlik hizmetleri, enerji, telekomünikasyon, finansal ...
CallFire
callfire.com
Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!
Voiso
voiso.com
Voiso - Her müşteri etkileşiminden en iyi sonucu almak için tasarlanmış hepsi bir arada çağrı merkezi çözümü
Aloware
aloware.com
Temsilci/ay başına 50$'dan başlayan fiyatlarla sınırsız çağrı ve mesajların keyfini çıkarın. HubSpot, Zoho ve daha fazlasıyla entegre olur! Power Dialer ve otomasyon araçlarıyla tamamlayın.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.
TCN
tcn.com
Çok kanallı erişimle rakipsiz üretkenlik. TCN Operatörü, kusursuz bir şekilde entegre edilmiş en iyi çağrı merkezi araçlarının bir koleksiyonudur. TCN'nin sözleşme yok vaadi ile bulut tabanlı platform, tüm çağrı merkezi ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. TCN'in çağrı merkezi ya...
Squaretalk
squaretalk.com
Küresel etkileşimli iş iletişimi platformu Squaretalk ile işinizi güçlendirin ve optimize edilmiş iletişimin yolunu açın. Müşterilerimiz için akıllı, birleşik bir platform oluşturmak ekibimizdeki herkesin hedefidir ve Squaretalk, İş İletişimleri için birbirine bağlı bir ekosistem sağlarken, biz de b...
Convoso
convoso.com
Convoso, 20'den fazla Temsilciye sahip Giden Çağrı Merkezleri için 1 Numaralı Tahminli Çeviricidir. Çok kanallı arama ihtiyaçlarınız için en iyi otomatik arama çözümü!
Convolo AI
convolo.ai
Satışları Artırmak İçin Tasarlanan İletişim Araçları Gelen ve Giden Kampanyalarda YG'yi Artırın: Gelen: Her Yeni Potansiyel Müşteriyi 1 Dakika İçinde Arayın Giden: Arama Kampanyalarınızdan Daha Fazla Potansiyel Müşteriye Ulaşın
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin, 3 kata kadar daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmanıza ve daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olan bulut tabanlı bir satış iletişim aracıdır. Şimdi daha fazlasını öğrenin.
NeoDove
neodove.com
İhtiyaç duyacağınız tek telefon çevirici ve CRM. Üretkenliği artırmak ve satışları artırmak için tam özellikli bir Çevirici ve Telefonla Arama CRM'si.
ProspectBoss
prospectboss.com
ProspectBoss'un mobil yardımcı uygulamasıyla işinizi her yerden yönetin. Kişileri, çağrıları, e-postaları, mesajları, görevleri ve randevuları doğrudan telefonunuzdan yöneterek satışlarınızı geliştirin. ProspectBoss yardımcı uygulamasını kullanarak şunları yapın: Üretkenliği artırın - Müşteri adayla...
Nooks
nooks.ai
Nooks, SDR ekiplerinin konuşmalarını 5 kat artırmasına ve üretkenliği artırmasına yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Sanal Çevirici ve Sanal Satış Katıdır.
DCDial
dcdial.com
Bulut tabanlı iletişim merkezi çözümümüz, şirketlerin etkileşimli metin ve ses yoluyla milyonlarca müşteriye ulaşmasına yardımcı olur. Son derece özelleştirilebilir çözümümüz, müşterilerimizin gelişmiş iletişim stratejilerini hızlı ve nispeten kolay bir şekilde tasarlamasına ve uygulamasına olanak t...
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse, şirketlere satış hızlandırma, olası satışlar için Satış Çevirici, İletişim Merkezi, IntelliBlast ve Yanıtlama Hizmeti alanlarında yardımcı olan ticari iletişim hizmetleri ve satış yazılımı çözümleri sağlar. Daha fazlasını öğrenmek ve daha fazla satmak için bugün bizimle iletişime geçin...
TalkChief
talkchief.io
Talkchief, ekibinizin tüm iletişim ihtiyaçları için nihai çözümdür. Talkchief ile ekibinizin tüm sohbetlerini, görüntülü görüşmelerini ve dosya paylaşımını tek bir güçlü ve sezgisel platformda kolayca yönetebilirsiniz. İster bir proje üzerinde işbirliği yapıyor olun, ister sanal bir toplantı gerçekl...
Selmo
selmo.io
Satışlarınızı sosyal medyada düzenleyin ve daha fazla siparişi yerine getirin
CommPeak
commpeak.com
CommPeak'in Gücünü Keşfedin: Üstün Bulut Tabanlı İletişim Çözümünüz CommPeak olarak, bulut tabanlı iş iletişiminde devrim yaratarak bunu her zamankinden daha kolay ve uygun fiyatlı hale getirme misyonundayız. Başarıyı sağlayan üstün kaliteli ürün ve hizmetlerle bireyleri ve sizinki gibi işletmeleri ...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ, müşteri adaylarını, e-postayla erişimi, çağrıları, görevleri ve sosyal satışı otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Binlerce satış ekibi potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak, kişiselleştirilmiş destek e-postaları göndermek, takipleri otomatikleştirmek ve daha fazla to...
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint LeadManager yazılımı, satış görevlilerinin daha kısa sürede daha fazla müşteri adayıyla iletişim kurmasına ve bunları kapatmasına yardımcı olan web tabanlı bir satış etkileşimi ve müşteri adayı yönetimi çözümüdür. Satış görevlileri potansiyel müşterilerinin %40-60'ını telefonda arayarak v...
Salesfinity
salesfinity.co
Satış Salesfinity AI paralel çevirici ile anında müşteri görüşmeleri yapın. Çevir seslerini ve sesli mesajları duymaya daha az, potansiyel müşterilerle konuşmaya daha fazla zaman ayırın. Yapay zekamız çağrı kaydetmeyi, potansiyel müşterileri araştırmayı ve arama ağaçlarında gezinmeyi otomatikleştire...
Teliqon
teliqon.io
Bulut iletişiminde üst düzey hizmet, DID Sanal numaraları ve SIP trunking, Bulut PBX oluşturma ve diğer iş çözümleri sağlıyoruz. Satışlarınızı artırmak için çok çeşitli birinci sınıf telekomünikasyon araçları ve hizmetleri sunuyoruz. Olağanüstü yardımımız, işinizi tüm aşamalarda kurmanızı ve büyütme...
FreJun
frejun.com
FreJun, iş aramalarınızı otomatikleştiren bir bulut telefon platformudur. Kullanıcılar benzersiz bir sanal numara kullanarak giden iş aramaları yapabilir ve aynı numaradan gelen aramaları alabilirler. Sanal numaralar üzerinden yapılan aramalar kayıt altına alınabiliyor ve CRM, ATS gibi her türlü iş ...
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer, modern, mobil uyumlu kullanıcı arayüzüne sahip, bulut tabanlı, barındırılan bir güçlü çeviricidir. DandyDialer ile herhangi bir yere yazılım yüklemenize gerek yok. İhtiyacınız olan tek şey bir SIP / VoIP trunk sağlayıcısında bir hesaptır ve gerisini biz hallederiz.
Megacall
megacall.uk
Çevirici, çıkmaz yol olarak kabul edilebilecek veya cevapsız kalabilecek çağrılar yaparak değerli zamanını kaybetmek istemeyen çağrı merkezleri için en iyi çözümdür.