Artırılmış Gerçeklik (AR) Görselleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Artırılmış Gerçeklik (AR) Görselleştirme yazılımı, işletmelerin tüketicilere yönelik sürükleyici deneyimler oluşturmasına olanak tanır ve onların ürünlerle dinamik bir şekilde etkileşime geçmesine olanak tanır. Kullanıcılar bu platformlar aracılığıyla 3D içerik yükleyebilir, ölçeğine ince ayar yapabilir, renkleri ayarlayabilir ve ek ayrıntıları dahil edebilir; bunların tümü optimum kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Bu tür ürünlerin temel amacı tüketicilere, giyim ve mobilyadan çeşitli kişisel ve iş eşyalarına kadar uzanan ürünleri günlük yaşamlarına kusursuz bir şekilde entegre etme fırsatını sunmaktır. AR görselleştirme çözümleri, AR Yazılım Geliştirme Kitleri (SDK'ler) ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak geliştiricilerin AR deneyimlerini hedef demografik özelliklerine göre uyarlamalarına olanak tanır. Bu platformlar genellikle raporlama ve analiz işlevleriyle donatılmış olarak gelir ve kuruluşların, sundukları ürünlerle ilgili tüketici etkileşimleri hakkında fikir edinmelerine olanak tanır. AR görselleştirme yazılımının, verileri sanal ortamlarda görselleştirmeye çalışan mühendislere ve tasarımcılara hizmet veren VR muadilinden farklı olduğunu belirtmek önemlidir.
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Sketchfab
sketchfab.com
SketchFab, 3D ve AR içeriklerini yayınlayıp paylaşmak için tasarlanmış bir platformdur; kullanıcılar bu içerikleri entegre edebilir ve özelleştirebilir.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple, ürünleri ekran üzerinde 3D olarak görselleştirip yapılandırarak, hızlı ve doğru dijital alışveriş deneyimi sunar.
Zapworks
zap.works
Zapworks, kullanıcıların 2D ve 3D artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir geliştirme platformudur.
Yulio
yulio.com
Yulio, mimari ve iç tasarım gibi endüstrilerde sanal gerçeklik (VR) kullanarak 3D tasarımları sürükleyici deneyimlere dönüştüren bir platformdur.
Blippbuilder
blippar.com
BlippBuilder, artırılmış gerçeklik deneyimlerinin basit bir şekilde oluşturulmasını ve paylaşılmasını sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
CareAR
carear.com
CareAR, uzaktan artırılmış gerçeklik desteği sunarak, sorunları hızlı çözmeyi, müşteri memnuniyetini artırmayı ve herhangi bir yere gitmeden yardımcı olmayı sağlar.
Moderlry
modelry.ai
Modelry, 3D modellerle etkileyici ürün görselleri ve AR deneyimleri oluşturmayı sağlayan, uçtan uca bir 3D ürün görselleştirme platformudur.
Cylindo
cylindo.com
Cylindo, mobilya şirketlerine 3D görselleştirme, etkileşimli showroom ve AI destekli özelleştirme araçları sunan bir platformdur.
LEVAR
levar.io
LEVAR, e-ticaret sitenizde 3D ve artırılmış gerçeklik ürün modelleri oluşturmanıza ve dağıtmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.
VNTANA
vntana.com
VNTANA, 3D varlık üretimini ve dağıtımını hızlandıran, optimizasyon ve dönüşüm için otomatik araçlar sunan bir SaaS platformudur.
Avataar
avataar.ai
Avataar, AI kullanarak otomatik yüksek kaliteli video üretimi yapar ve ürün tanıtımında etkili bir hikaye anlatım aracı sunar.
Zakeke
zakeke.com
Zakeke, perakendecilere ve markalara 3D ve AR özelleştirme, sanal deneme gibi araçlar sunarak müşterilerin ürünleri kişiselleştirmesine olanak tanır.
Emersya
emersya.com
Emersya uygulaması, kullanıcıların ürünleri 3D olarak keşfetmelerini, detaylı görsellerle incelemelerini ve ürün özelliklerini etkileşimli olarak denemelerini sağlar.
Camweara
camweara.com
Camweara, artırılmış gerçeklik ile ürünleri sanal olarak deneme imkanı sunarak çevrimiçi alışveriş deneyimini geliştirir. Çeşitli platformlarla uyumludur.
Plattar
plattar.com
Plattar, artırılmış gerçeklik (AR) ile ürünleri 3D olarak deneyimleme imkanı sunar, fiziksel varlık olmadan müşterilere bağlanmayı sağlar.
Designhubz
designhubz.com
Designhubz, fiziksel envanterleri 3D ve artırılmış gerçeklik görselleştirmelerine dönüştüren bir platformdur. Çevrimiçi markalar için envanter yönetimi ve dağıtımı sağlar.
Sayduck
sayduck.com
Sayduck, etkileşimli 3D modelleri çevrimiçi yayınlamak ve artırılmış gerçeklikte görüntülemek için bir platformdur.
Xarwin
xarwin.com
Xarwin, kodlama ya da uygulama indirmeden, WebAR ile kampanya oluşturma, satış ve liderlik sağlama imkanı sunan bir platformdur.
Aryel
aryel.io
Aryel, kod yazmadan etkileyici reklam kampanyaları oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar 3D varlıklar ve özelleştirilebilir şablonlarla kolayca içerik oluşturabilir.
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