Aryel

aryel.io

Aryel, ajanslara ve markalara sürükleyici görüntülü reklam kampanyaları oluşturma, dağıtma ve optimize etme yetkisi verirken, aynı zamanda izleyicilerin duygusal durumları ve yüz özellikleri de dahil olmak üzere değerli verileri toplayan, kod içermeyen bir platformdur. Aryel, özellikle WPP, Teads, Lavazza, PwC, Barilla, Ferrero ve diğerleri gibi tanınmış kuruluşların da dahil olduğu küresel bir müşteriye hizmet vermektedir. Aryel, 2020'deki lansmanından bu yana AR deneyimlerinin sunulma şeklini değiştirerek bir zamanlar imkansız olan fikirleri hayata geçirdi. Bugün 50.000'den fazla pazarlamacının Aryel'i kullanması, reklamcılıkta yeni bir çağa yön veriyor. Platformumuz, hem ücretsiz hem de ücretli çok çeşitli 3D varlıklar ve özelleştirilebilir şablonlar sunarak vizyonunuzu kolayca hayata geçirmenize olanak tanır. Ancak hepsi bu kadar değil: Yerleşik marka kiti özelliğimizle şirketinizin renklerini, yazı tiplerini ve varlıklarını kaydedebilir, tüm temas noktalarında tutarlılık sağlayarak yeni nesil görüntülü reklamcılık oluşturmanıza olanak tanıyabilirsiniz.