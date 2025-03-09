Artırılmış Gerçeklik (AR) Görselleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Artırılmış Gerçeklik (AR) Görselleştirme yazılımı, işletmelerin tüketicilere yönelik sürükleyici deneyimler oluşturmasına olanak tanır ve onların ürünlerle dinamik bir şekilde etkileşime geçmesine olanak tanır. Kullanıcılar bu platformlar aracılığıyla 3D içerik yükleyebilir, ölçeğine ince ayar yapabilir, renkleri ayarlayabilir ve ek ayrıntıları dahil edebilir; bunların tümü optimum kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Bu tür ürünlerin temel amacı tüketicilere, giyim ve mobilyadan çeşitli kişisel ve iş eşyalarına kadar uzanan ürünleri günlük yaşamlarına kusursuz bir şekilde entegre etme fırsatını sunmaktır. AR görselleştirme çözümleri, AR Yazılım Geliştirme Kitleri (SDK'ler) ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak geliştiricilerin AR deneyimlerini hedef demografik özelliklerine göre uyarlamalarına olanak tanır. Bu platformlar genellikle raporlama ve analiz işlevleriyle donatılmış olarak gelir ve kuruluşların, sundukları ürünlerle ilgili tüketici etkileşimleri hakkında fikir edinmelerine olanak tanır. AR görselleştirme yazılımının, verileri sanal ortamlarda görselleştirmeye çalışan mühendislere ve tasarımcılara hizmet veren VR muadilinden farklı olduğunu belirtmek önemlidir.
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Aryel
aryel.io
Aryel, ajanslara ve markalara sürükleyici görüntülü reklam kampanyaları oluşturma, dağıtma ve optimize etme yetkisi verirken, aynı zamanda izleyicilerin duygusal durumları ve yüz özellikleri de dahil olmak üzere değerli verileri toplayan, kod içermeyen bir platformdur. Aryel, özellikle WPP, Teads, Lavazza, PwC, Barilla, Ferrero ve diğerleri gibi tanınmış kuruluşların da dahil olduğu küresel bir müşteriye hizmet vermektedir. Aryel, 2020'deki lansmanından bu yana AR deneyimlerinin sunulma şeklini değiştirerek bir zamanlar imkansız olan fikirleri hayata geçirdi. Bugün 50.000'den fazla pazarlamacının Aryel'i kullanması, reklamcılıkta yeni bir çağa yön veriyor. Platformumuz, hem ücretsiz hem de ücretli çok çeşitli 3D varlıklar ve özelleştirilebilir şablonlar sunarak vizyonunuzu kolayca hayata geçirmenize olanak tanır. Ancak hepsi bu kadar değil: Yerleşik marka kiti özelliğimizle şirketinizin renklerini, yazı tiplerini ve varlıklarını kaydedebilir, tüm temas noktalarında tutarlılık sağlayarak yeni nesil görüntülü reklamcılık oluşturmanıza olanak tanıyabilirsiniz.
Emersya
emersya.com
Emersya'nın İnteraktif 3D'si, müşterilerin şunları yapmasına olanak tanıyan hepsi bir arada bir ortamdır: - Ürünlerin içini ve dışını, tüm açılardan ve ayrıntılı olarak keşfetme - En yüksek kalitede etkileşimli ürün görsellerine göz atma - Zenginleştirilmiş içerik aracılığıyla bir ürünün hikayesi hakkında bilgi edinme - Simüle etme ve ürün özelliklerini etkileşimli olarak deneyin - Genişletilmiş görünümler aracılığıyla ürün teknolojisini ve dahili bileşenleri keşfedin - Bir ürün yelpazesindeki tüm renk çeşitlerini önizleyin ve karşılaştırın
LEVAR
levar.io
LEVAR'ın 3D ve artırılmış gerçeklik alışveriş deneyimleriyle bugün daha fazla dönüşüm elde etmeye başlayın. E-Ticaret mağazanızda ve tüm pazarlama ve satış kanallarınızda (ürün sayfaları, e-posta, SMS, sosyal medya ve açılış sayfaları) 3D/AR ürün modelleri oluşturun ve dağıtın. LEVAR'ın tam ölçeğe uygun 3D ve artırılmış gerçeklik ürün modelleri, müşterilerin ürünlerinizi her açıdan ve kendi alanlarında deneyimlemelerine yardımcı olur. LEVAR ile satışlarınızı artırın, iadeleri azaltın ve müşteri etkileşimini artırın.
VNTANA
vntana.com
VNTANA, 3D varlık üretimini ve dağıtımını hızlandıran, optimizasyon ve dönüşüm için otomatik araçlar sunan bir SaaS platformudur.
Designhubz
designhubz.com
Designhubz, çevrimiçi markalara ve perakendecilere uçtan uca 3D ve Artırılmış Gerçeklik (AR) varlık oluşturma, yönetim ve dağıtım sağlar. Designhubz'ın web tabanlı paketi ve gelişmiş dijitalleştirme donanımları, tüm fiziksel envanterleri haftalar veya aylar yerine birkaç gün içinde 3D ve AR görselleştirmelerine ve sanal denemelere dönüştürür. Mevcut ticaret platformlarıyla kolayca entegre olur ve tüm tarayıcılarda ve uygulamalarda çalışır. Mevcut mutlu müşteriler arasında büyük mağaza perakendecisi, IKEA, tek adresli hediyelik eşya mağazası, JioGifts ve daha fazlası yer alıyor.
Yulio
yulio.com
Yulio, mimari ve iç tasarım gibi endüstrilerde sanal gerçeklik (VR) kullanarak 3D tasarımları sürükleyici deneyimlere dönüştüren bir platformdur.
Xarwin
xarwin.com
Xarwin, uygulamaları kodlamaya veya indirmeye gerek kalmadan maliyetleri düşürürken kampanyaları başlatmanıza, potansiyel müşteriler ve satışlar oluşturmanıza olanak tanıyan güçlü bir WebAR pazarlama platformudur. Xarwin'in desteklediği AR çözümleri arasında seçim yaparken işaretleyicisiz nesne yerleştirme, sürükle bırak yöntemi, kodsuz platform gibi ve tüm cihazlarla uyumludur. Kampanyalarınızı basit bir URL veya QR kodu aracılığıyla farklı kanallarda paylaşırken performansları, ölçüm hedefleri ve dönüşümleri hakkında yararlı bilgiler alın. Xarwin, AR aracılığıyla kodlama veya uygulama olmadan 3 boyutlu sanal modellerin gerçek dünyadaki alanda deneyimlenmesine olanak tanır.
Avataar
avataar.ai
Avataar, AI kullanarak otomatik yüksek kaliteli video üretimi yapar ve ürün tanıtımında etkili bir hikaye anlatım aracı sunar.
Camweara
camweara.com
Artırılmış gerçeklik yazılım eklentisi Camweara, müşterilerin sattığınız ürünleri evde, ofiste, arkadaşlarla bir restoranda veya mağazada gerçekçi bir şekilde giymelerine neredeyse olanak tanır. Satış dönüşüm oranını artırır ve çevrimiçi mağazalardaki ürün iadelerini azaltır. Shopify, Magento, Woocommerce ve özel platformlarla uyumludur.
Sayduck
sayduck.com
Sayduck, çevrimiçi olarak herhangi bir yere eklenmeye veya Artırılmış Gerçeklik'te görüntülenmeye hazır ilgi çekici, tamamen etkileşimli 3D modeller sunarak markaları ve perakendecileri birbirine bağlıyor
Sketchfab
sketchfab.com
SketchFab, 3D ve AR içeriklerini yayınlayıp paylaşmak için tasarlanmış bir platformdur; kullanıcılar bu içerikleri entegre edebilir ve özelleştirebilir.
CareAR
carear.com
CareAR ile sorunları daha hızlı çözebilir, gönderimleri azaltabilir ve müşteri memnuniyeti puanlarını artırabilirsiniz. Hizmet Deneyimi Yönetimi (SXM) Platformumuz, müşterilere ve hizmet yönetimi ekiplerine uzaktan AR desteği ve kendi kendine yönlendirilen talimatlar sağlayarak müşterilerin, çalışanların ve saha personelinin deneyimini büyük ölçüde artırır. Faydalar: • Daha Hızlı Çözüm Süresi: Anında görsel bağlam elde edin; durumu değerlendirmek yerine sorunu çözmeye zaman ayırın • Daha Yüksek İlk Seferde Düzeltme Oranları: Ek açıklama araç kutusuyla desteklenen daha hızlı çözünürlük elde edin • Maliyetli Gönderileri Saptırın: Görsel yardım ve rehberlik yoluyla uzak çözünürlükleri artırın ve gereksiz gönderileri azaltın • Bilgi Transferi: Beceri açığınızı azaltın ve uzmanları daha kıdemsiz saha kaynakları veya yükleniciler için daha erişilebilir hale getirin • Müşteri Deneyimi: Eşsiz kalite, hizmet ve yetenekler aracılığıyla müşteri memnuniyetini ve NPS'yi artırın • Karbon ayak izinizi azaltın: Karbon ayak izinizi düşürürken ve paradan tasarruf ederken sorun çözümüne ulaşmak için kamyon rulolarını ortadan kaldırın veya azaltın • Kendi Kendine Çözüm Deneyimleri: Her kullanıcının cihazında adım adım AR görsel yönlendirmesi ile müşterilerin ve çalışanların kendi kendine çözüm etkinliğini artırın. CareAR Assist, daha hızlı, daha etkili sorun çözümü sağlamak, arıza süresini azaltmak ve seyahat ve nakliye maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf etmek isteyen servis yönetimi ekipleri için mükemmel bir araçtır. CareAR Instruct, müşteriler ve teknisyenler için ayrıntılı adım adım talimatlar sunarak, sorunları kendi başlarına çözmelerine olanak tanıyarak ilk seferde onarım oranının artmasına, müşteri hizmetleri çağrılarının azalmasına ve prosedür uyumluluğunun artmasına olanak sağlar. CareAR Experience yapısı, herhangi bir iş kullanıcısının, kod gerektirmeyen bir işaretle ve tıkla arayüzü aracılığıyla sürükleyici AR ve yapay zeka destekli dijital çalışma talimatları oluşturmasına olanak tanır. Temel Özellikler • Çok Taraflı İşbirliği: Yüksek çözünürlüklü canlı video akışlarını kullanarak sorunları uzaktan çözmek için istediğiniz sayıda ekip üyesiyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. • AR Açıklama Araçları: Canlı video yayınlarına ve paylaşılan görüntülere açıklama eklemek için CareAR'ın sektör lideri AR açıklama araç kutusunu kullanın ve sorunları hızlı bir şekilde çözmek için ayrıntılı görsel rehberlik sağlayın. • Kendi Kendine Çözüm Talimatları: Müşterilere ve teknisyenlere kurulum prosedürleri, rutin bakım, sorun giderme kılavuzları ve onarımlar konusunda rehberlik etmek için zengin, kendinden kılavuzlu, adım adım talimatlar sunun. • Deneyim Oluşturucu: Kod gerektirmeyen işaretle ve tıkla Deneyim Oluşturucu ile hızlı bir şekilde deneyimler oluşturun. Müşteri ve teknisyenin self servis hizmetini güçlendirmek amacıyla takip edilmesi kolay talimatlar için 3D içerik, video, resim ve metin kullanın. • Entegre Arama: Doğrudan kendi kendine çözüm deneyimi içinde arama işlevselliği sağlayarak kullanıcının bilgiye erişimini iyileştirin. • Görsel Doğrulama: Prosedür uyumluluğunu artırmak ve görevlerin doğru ve güvenli bir şekilde tamamlandığından emin olmak için yapay zeka destekli nesne ve durum algılamayı görüntü tanımayla birlikte kullanın. • Anında Bilgi Paylaşımı: Bağlantı, QR kodu veya CareAR mobil uygulaması aracılığıyla anında ve kolayca erişilebilen dijital çalışma talimatlarını yayınlayın. • Zengin Analitikler ve Kontrol Panelleri: CareAR'ın yöneticilerin, yöneticilerin ve ekip liderlerinin kullanımına sunulan ayrıntılı kontrol panellerini ve analizlerini kullanarak ekiplerin saha sorunlarını nasıl çözdüklerine dair daha derin bilgiler edinin. • Anketler: Kuruluşunuz için önemli olan temel performans göstergelerini ölçmek ve hızlı yineleme için müşterilerden ve teknisyenlerden yapılandırılmış geri bildirim toplamak için CareAR'ın anket oluşturucusunu kullanın. • Gerçek Yatırım Getirisi: İyileştirilmiş performans, artan dağıtım sapması, azaltılmış çözüm süreleri, azaltılmış kamyon dönüşleri/saha ziyaretleri ve iyileştirilmiş ilk seferde düzeltme oranları açısından yatırım getirisini belirlemek için CareAR tarafından sağlanan verilerden yararlanın. • ServiceNow: ServiceNow için CareAR, ServiceNow CSM, FSM ve ITSM ile uyumludur • Salesforce: CareAR for Salesforce, CareAR ile Salesforce Hizmet Bulutu ve Saha Hizmet Yönetimi ile uyumludur • API: CareAR'ı web API aracılığıyla kolayca kendi müşteri hizmetlerinize veya saha hizmet yönetimi uygulamanıza entegre edin
Blippbuilder
blippar.com
BlippBuilder, artırılmış gerçeklik deneyimlerinin basit bir şekilde oluşturulmasını ve paylaşılmasını sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
Plattar
plattar.com
Plattar, hızla gelişen Artırılmış Gerçeklik (ARKit + ARCore) ve XR teknolojisini tüketici donanımı ve tarayıcı evrimiyle birleştirerek müşterilerin ürünleri fiziksel olarak mevcut olmadan 3D ve/veya bağlamda deneyimlemelerini sağlayan yeni bir kolaylaştırıcı görevi görüyor. Bunlar ve diğer gelişen teknolojiler, sanal eğitim, tamamlayıcı ürünlerin desteklenmesi ve üst düzey satış yoluyla benimsenme, kullanım ve sadakati birbirine bağlamanın sürekli bir yolu olan, ürünün yaşam döngüsü boyunca etkileşimde bulunma yeteneklerini sağlar.
Zapworks
zap.works
Zapworks, kullanıcıların 2D ve 3D artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir geliştirme platformudur.
Moderlry
modelry.ai
Modelry, küresel e-ticaret liderlerine 3D modelleri kullanarak muhteşem ürün görselleri ve AR deneyimleri oluşturma gücü veren uçtan uca 3D ürün görselleştirme platformudur.
Cylindo
cylindo.com
Cylindo, mobilya şirketlerine 3D görselleştirme, etkileşimli showroom ve AI destekli özelleştirme araçları sunan bir platformdur.
Zakeke
zakeke.com
Zakeke, 10.000'den fazla perakendeciye ve markaya, müşterilerine web'den baskıya, 3D ve AR Yapılandırmasına, Sanal Denemeye ve daha fazlasına yönelik Görsel Özelleştirme için eksiksiz bir araç seti sunma olanağı veren bir bulut platformudur. Müşteriler, satın almadan önce ürünleri metinler, resimler, malzemeler, renkler ve daha fazlasıyla kişiselleştirebilen yaratıcılar haline geldi.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple, ürünleri ekranda hayata geçirmek için yenilikçi teknolojiyi kullanarak daha hızlı, daha doğru ve daha iyi bir genel deneyim sağlayan bir dijital satın alma deneyimi sağlıyor. 3D ürün görselleştirme ve yapılandırma yeteneklerimiz, bağlantılı bir veri ortamı sağlamak için diğer yazılım sağlayıcılarla entegre olur. Dopple'ın platformu aracılığıyla işletmeler, etkileşimli ve ilgi çekici dijital ürün deneyimleriyle müşterilerini güçlendirebiliyor.
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