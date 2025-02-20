Artırılmış Gerçeklik (AR) Görselleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Güney Toprakları

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Artırılmış Gerçeklik (AR) Görselleştirme yazılımı, işletmelerin tüketicilere yönelik sürükleyici deneyimler oluşturmasına olanak tanır ve onların ürünlerle dinamik bir şekilde etkileşime geçmesine olanak tanır. Kullanıcılar bu platformlar aracılığıyla 3D içerik yükleyebilir, ölçeğine ince ayar yapabilir, renkleri ayarlayabilir ve ek ayrıntıları dahil edebilir; bunların tümü optimum kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Bu tür ürünlerin temel amacı tüketicilere, giyim ve mobilyadan çeşitli kişisel ve iş eşyalarına kadar uzanan ürünleri günlük yaşamlarına kusursuz bir şekilde entegre etme fırsatını sunmaktır. AR görselleştirme çözümleri, AR Yazılım Geliştirme Kitleri (SDK'ler) ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak geliştiricilerin AR deneyimlerini hedef demografik özelliklerine göre uyarlamalarına olanak tanır. Bu platformlar genellikle raporlama ve analiz işlevleriyle donatılmış olarak gelir ve kuruluşların, sundukları ürünlerle ilgili tüketici etkileşimleri hakkında fikir edinmelerine olanak tanır. AR görselleştirme yazılımının, verileri sanal ortamlarda görselleştirmeye çalışan mühendislere ve tasarımcılara hizmet veren VR muadilinden farklı olduğunu belirtmek önemlidir.
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Aryel
aryel.io
Aryel, ajanslara ve markalara sürükleyici görüntülü reklam kampanyaları oluşturma, dağıtma ve optimize etme yetkisi verirken, aynı zamanda izleyicilerin duygusal durumları ve yüz özellikleri de dahil olmak üzere değerli verileri toplayan, kod içermeyen bir platformdur. Aryel, özellikle WPP, Teads, Lavazza, PwC, Barilla, Ferrero ve diğerleri gibi tanınmış kuruluşların da dahil olduğu küresel bir müşteriye hizmet vermektedir. Aryel, 2020'deki lansmanından bu yana AR deneyimlerinin sunulma şeklini değiştirerek bir zamanlar imkansız olan fikirleri hayata geçirdi. Bugün 50.000'den fazla pazarlamacının Aryel'i kullanması, reklamcılıkta yeni bir çağa yön veriyor. Platformumuz, hem ücretsiz hem de ücretli çok çeşitli 3D varlıklar ve özelleştirilebilir şablonlar sunarak vizyonunuzu kolayca hayata geçirmenize olanak tanır. Ancak hepsi bu kadar değil: Yerleşik marka kiti özelliğimizle şirketinizin renklerini, yazı tiplerini ve varlıklarını kaydedebilir, tüm temas noktalarında tutarlılık sağlayarak yeni nesil görüntülü reklamcılık oluşturmanıza olanak tanıyabilirsiniz.
Emersya
emersya.com
Emersya'nın İnteraktif 3D'si, müşterilerin şunları yapmasına olanak tanıyan hepsi bir arada bir ortamdır: - Ürünlerin içini ve dışını, tüm açılardan ve ayrıntılı olarak keşfetme - En yüksek kalitede etkileşimli ürün görsellerine göz atma - Zenginleştirilmiş içerik aracılığıyla bir ürünün hikayesi hakkında bilgi edinme - Simüle etme ve ürün özelliklerini etkileşimli olarak deneyin - Genişletilmiş görünümler aracılığıyla ürün teknolojisini ve dahili bileşenleri keşfedin - Bir ürün yelpazesindeki tüm renk çeşitlerini önizleyin ve karşılaştırın
LEVAR
levar.io
LEVAR'ın 3D ve artırılmış gerçeklik alışveriş deneyimleriyle bugün daha fazla dönüşüm elde etmeye başlayın. E-Ticaret mağazanızda ve tüm pazarlama ve satış kanallarınızda (ürün sayfaları, e-posta, SMS, sosyal medya ve açılış sayfaları) 3D/AR ürün modelleri oluşturun ve dağıtın. LEVAR'ın tam ölçeğe uygun 3D ve artırılmış gerçeklik ürün modelleri, müşterilerin ürünlerinizi her açıdan ve kendi alanlarında deneyimlemelerine yardımcı olur. LEVAR ile satışlarınızı artırın, iadeleri azaltın ve müşteri etkileşimini artırın.
VNTANA
vntana.com
VNTANA, 3D varlık üretimini ve dağıtımını hızlı ve ölçeklenebilir hale getiren bir SaaS platformudur. 3D, B2B ve B2C satışlarında yüksek yatırım getirisi sağlıyor (2 kat dönüşüm artışı ve getirilerde %40 azalma), ancak 3D'yi uygulamak, 3D sanatçısının zaman alıcı ve pahalı çok sayıda manuel çalışmasını gerektirdi. VNTANA'nın patentli Akıllı Optimizasyon algoritmaları, her yerde yayınlayabilmeniz için yüksek görsel doğruluğu korurken 3D model boyutunu %99'a kadar azaltır. API odaklıyız, dolayısıyla mevcut DAM'ler, PLM'ler, dijital sergi salonları ve ekiplerin mevcut iş akışlarına 3D yetenekler eklemesine olanak tanıyan neredeyse tüm diğer platformlarla entegre olabiliyoruz. Yazılımımız, adidas gibi müşterilerimizin yazılımımızı kullanarak eskiden 6 hafta süren işi 1 saatte tamamlamasına yardımcı oldu.
Designhubz
designhubz.com
Designhubz, çevrimiçi markalara ve perakendecilere uçtan uca 3D ve Artırılmış Gerçeklik (AR) varlık oluşturma, yönetim ve dağıtım sağlar. Designhubz'ın web tabanlı paketi ve gelişmiş dijitalleştirme donanımları, tüm fiziksel envanterleri haftalar veya aylar yerine birkaç gün içinde 3D ve AR görselleştirmelerine ve sanal denemelere dönüştürür. Mevcut ticaret platformlarıyla kolayca entegre olur ve tüm tarayıcılarda ve uygulamalarda çalışır. Mevcut mutlu müşteriler arasında büyük mağaza perakendecisi, IKEA, tek adresli hediyelik eşya mağazası, JioGifts ve daha fazlası yer alıyor.
Yulio
yulio.com
Yulio'daki misyonumuz, VR'yi iş için kolay, mobil ve uygun fiyatlı bir araç haline getirerek en iyi VR ve AR sunum yazılımını oluşturmaktır. İster ihale sürecinde öne çıkmayı amaçlayan bir mimar olun, ister yinelemeler arasındaki hataları yakalamaya çalışan bir iç tasarımcı olun, ister bir sonraki satış konuşmasında/toplantınızda etkilemeyi ümit eden bir satış elemanı olun, Yulio sizin için bir araçtır. Yulio, mimari, iç tasarım ve görsel hikaye anlatımının gücünden yararlanan tüm endüstriler için bir VR uygulaması arayanlar için hepsi bir arada bir araçtır. Kapsamlı özelleştirilebilir özelliklerimiz, yerleşik bulut oluşturma platformumuz ve çeşitli entegrasyonlarımızla, çarpıcı ve etkileyici sunumlar tasarlayabilir ve görsel hikayelerinizi daha ayrıntılı olarak anlatma yeteneğinin kilidini açabilirsiniz. Kullanıcılarımızın keyif alması için sürekli olarak yenilik yaptığımız ve yeni araçlar yarattığımız için Yulio, müşterilerinizle eskisinden daha iyi etkileşim kurarken ileriye dönük düşünmenizi sağlayan tek duraklı platformdur. Sanal tasarımlarınızı sorunsuz bir şekilde sergilemeye başlayın ve Yulio'nun gücünü deneyimleyin.
Xarwin
xarwin.com
Xarwin, uygulamaları kodlamaya veya indirmeye gerek kalmadan maliyetleri düşürürken kampanyaları başlatmanıza, potansiyel müşteriler ve satışlar oluşturmanıza olanak tanıyan güçlü bir WebAR pazarlama platformudur. Xarwin'in desteklediği AR çözümleri arasında seçim yaparken işaretleyicisiz nesne yerleştirme, sürükle bırak yöntemi, kodsuz platform gibi ve tüm cihazlarla uyumludur. Kampanyalarınızı basit bir URL veya QR kodu aracılığıyla farklı kanallarda paylaşırken performansları, ölçüm hedefleri ve dönüşümleri hakkında yararlı bilgiler alın. Xarwin, AR aracılığıyla kodlama veya uygulama olmadan 3 boyutlu sanal modellerin gerçek dünyadaki alanda deneyimlenmesine olanak tanır.
Avataar
avataar.ai
Avataar, mekansal hikaye anlatımının gücüyle sektörde devrim yaratıyor ve yapay zeka destekli üretken görsel deneyimler sağlayarak yeni bir görsel keşif çağına giriyor. Dünyanın ilk yapay zeka destekli Görüntü İşleme platformu, çeşitli kuruluşlar, markalar ve kullanıcılar için etkileşimli deneyim oluşturmayı mümkün kılmak üzere derin bir öğrenme yaklaşımını benimsiyor. 10'dan fazla patenti bulunan ve Khronos'ta 3D Ticaret Başkanı olarak hizmet veren Avataar, sinirsel inovasyonu teşvik etme ve birlikte çalışabilir endüstri standartlarının belirlenmesine katkıda bulunma konusunda ön sıralarda yer alıyor. Şirketin, Khronos, Nvidia, Meta, Google, AWS gibi büyük paydaşların yanı sıra mavi çip yatırımcılarıyla (Sequoia Capital ve Tiger Global) stratejik ortaklıkları, küresel ölçekte devrim niteliğinde bir değişime öncülük etme, ürün deneyimlerini yeniden tasarlama ve geliştirme konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Daha önce hiç olmadığı gibi görsel keşif.
Camweara
camweara.com
Artırılmış gerçeklik yazılım eklentisi Camweara, müşterilerin sattığınız ürünleri evde, ofiste, arkadaşlarla bir restoranda veya mağazada gerçekçi bir şekilde giymelerine neredeyse olanak tanır. Satış dönüşüm oranını artırır ve çevrimiçi mağazalardaki ürün iadelerini azaltır. Shopify, Magento, Woocommerce ve özel platformlarla uyumludur.
Sayduck
sayduck.com
Sayduck, çevrimiçi olarak herhangi bir yere eklenmeye veya Artırılmış Gerçeklik'te görüntülenmeye hazır ilgi çekici, tamamen etkileşimli 3D modeller sunarak markaları ve perakendecileri birbirine bağlıyor
Sketchfab
sketchfab.com
İşletmeler için 3D ve AR görselleştirme çözümleri. Sketchfab, etkileşimli 3D ve AR deneyimlerini çevrimiçi her yerde yayınlamak, paylaşmak ve entegre etmek için önde gelen platformdur: web siteleri, e-Ticaret platformları, bloglar, makaleler ve reklam kampanyaları. Bizi ziyaret edin: Sketchfab.com/enterprise
CareAR
carear.com
CareAR ile sorunları daha hızlı çözebilir, gönderimleri azaltabilir ve müşteri memnuniyeti puanlarını artırabilirsiniz. Hizmet Deneyimi Yönetimi (SXM) Platformumuz, müşterilere ve hizmet yönetimi ekiplerine uzaktan AR desteği ve kendi kendine yönlendirilen talimatlar sağlayarak müşterilerin, çalışanların ve saha personelinin deneyimini büyük ölçüde artırır. Faydalar: • Daha Hızlı Çözüm Süresi: Anında görsel bağlam elde edin; durumu değerlendirmek yerine sorunu çözmeye zaman ayırın • Daha Yüksek İlk Seferde Düzeltme Oranları: Ek açıklama araç kutusuyla desteklenen daha hızlı çözünürlük elde edin • Maliyetli Gönderileri Saptırın: Görsel yardım ve rehberlik yoluyla uzak çözünürlükleri artırın ve gereksiz gönderileri azaltın • Bilgi Transferi: Beceri açığınızı azaltın ve uzmanları daha kıdemsiz saha kaynakları veya yükleniciler için daha erişilebilir hale getirin • Müşteri Deneyimi: Eşsiz kalite, hizmet ve yetenekler aracılığıyla müşteri memnuniyetini ve NPS'yi artırın • Karbon ayak izinizi azaltın: Karbon ayak izinizi düşürürken ve paradan tasarruf ederken sorun çözümüne ulaşmak için kamyon rulolarını ortadan kaldırın veya azaltın • Kendi Kendine Çözüm Deneyimleri: Her kullanıcının cihazında adım adım AR görsel yönlendirmesi ile müşterilerin ve çalışanların kendi kendine çözüm etkinliğini artırın. CareAR Assist, daha hızlı, daha etkili sorun çözümü sağlamak, arıza süresini azaltmak ve seyahat ve nakliye maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf etmek isteyen servis yönetimi ekipleri için mükemmel bir araçtır. CareAR Instruct, müşteriler ve teknisyenler için ayrıntılı adım adım talimatlar sunarak, sorunları kendi başlarına çözmelerine olanak tanıyarak ilk seferde onarım oranının artmasına, müşteri hizmetleri çağrılarının azalmasına ve prosedür uyumluluğunun artmasına olanak sağlar. CareAR Experience yapısı, herhangi bir iş kullanıcısının, kod gerektirmeyen bir işaretle ve tıkla arayüzü aracılığıyla sürükleyici AR ve yapay zeka destekli dijital çalışma talimatları oluşturmasına olanak tanır. Temel Özellikler • Çok Taraflı İşbirliği: Yüksek çözünürlüklü canlı video akışlarını kullanarak sorunları uzaktan çözmek için istediğiniz sayıda ekip üyesiyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. • AR Açıklama Araçları: Canlı video yayınlarına ve paylaşılan görüntülere açıklama eklemek için CareAR'ın sektör lideri AR açıklama araç kutusunu kullanın ve sorunları hızlı bir şekilde çözmek için ayrıntılı görsel rehberlik sağlayın. • Kendi Kendine Çözüm Talimatları: Müşterilere ve teknisyenlere kurulum prosedürleri, rutin bakım, sorun giderme kılavuzları ve onarımlar konusunda rehberlik etmek için zengin, kendinden kılavuzlu, adım adım talimatlar sunun. • Deneyim Oluşturucu: Kod gerektirmeyen işaretle ve tıkla Deneyim Oluşturucu ile hızlı bir şekilde deneyimler oluşturun. Müşteri ve teknisyenin self servis hizmetini güçlendirmek amacıyla takip edilmesi kolay talimatlar için 3D içerik, video, resim ve metin kullanın. • Entegre Arama: Doğrudan kendi kendine çözüm deneyimi içinde arama işlevselliği sağlayarak kullanıcının bilgiye erişimini iyileştirin. • Görsel Doğrulama: Prosedür uyumluluğunu artırmak ve görevlerin doğru ve güvenli bir şekilde tamamlandığından emin olmak için yapay zeka destekli nesne ve durum algılamayı görüntü tanımayla birlikte kullanın. • Anında Bilgi Paylaşımı: Bağlantı, QR kodu veya CareAR mobil uygulaması aracılığıyla anında ve kolayca erişilebilen dijital çalışma talimatlarını yayınlayın. • Zengin Analitikler ve Kontrol Panelleri: CareAR'ın yöneticilerin, yöneticilerin ve ekip liderlerinin kullanımına sunulan ayrıntılı kontrol panellerini ve analizlerini kullanarak ekiplerin saha sorunlarını nasıl çözdüklerine dair daha derin bilgiler edinin. • Anketler: Kuruluşunuz için önemli olan temel performans göstergelerini ölçmek ve hızlı yineleme için müşterilerden ve teknisyenlerden yapılandırılmış geri bildirim toplamak için CareAR'ın anket oluşturucusunu kullanın. • Gerçek Yatırım Getirisi: İyileştirilmiş performans, artan dağıtım sapması, azaltılmış çözüm süreleri, azaltılmış kamyon dönüşleri/saha ziyaretleri ve iyileştirilmiş ilk seferde düzeltme oranları açısından yatırım getirisini belirlemek için CareAR tarafından sağlanan verilerden yararlanın. • ServiceNow: ServiceNow için CareAR, ServiceNow CSM, FSM ve ITSM ile uyumludur • Salesforce: CareAR for Salesforce, CareAR ile Salesforce Hizmet Bulutu ve Saha Hizmet Yönetimi ile uyumludur • API: CareAR'ı web API aracılığıyla kolayca kendi müşteri hizmetlerinize veya saha hizmet yönetimi uygulamanıza entegre edin
Blippbuilder
blippar.com
AR oluşturmanın basit ama güçlü yolu Blippbuilder'dır. Tasarım aracının öğrenilmesi kolaydır ve poster, basılı reklam, etkinlik standı veya kitap gibi basılı malzemelerinize bir etkileşim katmanı eklemenizi sağlar. Animasyonlar, oyunlar veya 3D modellerle hayata geçirin. Satın alma bağlantıları ekleyin, kullanıcı geri bildirimlerini toplayın, ürününüzü nasıl kullanacağınızı sergileyin ve daha fazlasını yapın.
Plattar
plattar.com
Plattar, hızla gelişen Artırılmış Gerçeklik (ARKit + ARCore) ve XR teknolojisini tüketici donanımı ve tarayıcı evrimiyle birleştirerek müşterilerin ürünleri fiziksel olarak mevcut olmadan 3D ve/veya bağlamda deneyimlemelerini sağlayan yeni bir kolaylaştırıcı görevi görüyor. Bunlar ve diğer gelişen teknolojiler, sanal eğitim, tamamlayıcı ürünlerin desteklenmesi ve üst düzey satış yoluyla benimsenme, kullanım ve sadakati birbirine bağlamanın sürekli bir yolu olan, ürünün yaşam döngüsü boyunca etkileşimde bulunma yeteneklerini sağlar.
Zapworks
zap.works
Zapworks ödüllü bir WebAR platformudur. Yaratıcı araçlarımızı, SDK'larımızı, özel markalama ve barındırma çözümlerimizi ve güçlü CMS'yi kullanarak etkili WebAR deneyimleri oluşturun, yönetin ve yayınlayın. Kodsuz, düşük kodlu veya özel kodlu çözümlerle Zapworks, tasarımcılarınıza, geliştiricilerinize ve pazarlamacılarınıza, becerileri veya iş hedefleri ne olursa olsun sürükleyici WebAR deneyimleri oluşturma olanağı sağlar. WebAR için oluşturulmuş dünya lideri bilgisayar görüşü Temel izleme türlerimiz, bilgisayarlı görme alanında 10 yıldan fazla deneyime dayanmaktadır ve en düşük özelliklerden başlayarak geniş bir cihaz yelpazesindeki tarayıcılar için optimize edilmiştir. Ürünleri hızla prototiplemek, şirket içi inovasyonu teşvik etmek ve satış ve pazarlama çalışmalarınızın etkisini artırmak için araçlarımızı kullanın. ** En İyi Geliştirici Aracı 2022'nin Kazananı ** ** En İyi Oluşturucu ve Yazma Aracı 2022'nin Kazananı **
Moderlry
modelry.ai
Modelry, küresel e-ticaret liderlerine 3D modelleri kullanarak muhteşem ürün görselleri ve AR deneyimleri oluşturma gücü veren uçtan uca 3D ürün görselleştirme platformudur.
Cylindo
cylindo.com
Yüzlerce mobilya şirketi, mobilya satın alma yolculuğunun tamamında üstün ürün görselleri elde etmek için Cylindo ile ortaklık yapıyor. Yüksek kaliteli ürün görselleştirmenin ötesine geçen ve mobilya işletmelerine birden fazla temas noktasında yararlanabilecekleri çok yönlü varlıklar sağlayan bir platform oluşturduk. Ürün sayfasındaki 360 döndürme ve 4K yakınlaştırmadan AR varlıklarına, özelleştirilebilir yaşam tarzı görüntülerine ve sepet küçük resimleri, alışveriş akışları, e-posta, sosyal medya, kataloglar, üçüncü taraf pazar yerleri ve mağaza içi kiosklar için ürün görsellerine kadar. Dört kentilyon ürün çeşidine ve ayda 10 milyon tekil kullanıcıya güç veren Cylindo, keyifli alışveriş deneyimlerini teşvik eden, perakendecilerin ve markaların daha fazla gösterip daha fazla satmasına yardımcı olan bir katalizördür. Cylindo Platformunu kullanan şirketler, dönüşüm oranlarını %36'nın üzerinde, ortalama sipariş değerini ise %88 artırırken, görselleştirme maliyetlerini de ortalama %58 oranında azalttı.
Zakeke
zakeke.com
Zakeke, 10.000'den fazla perakendeciye ve markaya, müşterilerine web'den baskıya, 3D ve AR Yapılandırmasına, Sanal Denemeye ve daha fazlasına yönelik Görsel Özelleştirme için eksiksiz bir araç seti sunma olanağı veren bir bulut platformudur. Müşteriler, satın almadan önce ürünleri metinler, resimler, malzemeler, renkler ve daha fazlasıyla kişiselleştirebilen yaratıcılar haline geldi.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple, ürünleri ekranda hayata geçirmek için yenilikçi teknolojiyi kullanarak daha hızlı, daha doğru ve daha iyi bir genel deneyim sağlayan bir dijital satın alma deneyimi sağlıyor. 3D ürün görselleştirme ve yapılandırma yeteneklerimiz, bağlantılı bir veri ortamı sağlamak için diğer yazılım sağlayıcılarla entegre olur. Dopple'ın platformu aracılığıyla işletmeler, etkileşimli ve ilgi çekici dijital ürün deneyimleriyle müşterilerini güçlendirebiliyor.
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