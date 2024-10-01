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Artırılmış Gerçeklik (AR) Görselleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Endonezya
Artırılmış Gerçeklik (AR) Görselleştirme yazılımı, işletmelerin tüketicilere yönelik sürükleyici deneyimler oluşturmasına olanak tanır ve onların ürünlerle dinamik bir şekilde etkileşime geçmesine olanak tanır. Kullanıcılar bu platformlar aracılığıyla 3D içerik yükleyebilir, ölçeğine ince ayar yapabilir, renkleri ayarlayabilir ve ek ayrıntıları dahil edebilir; bunların tümü optimum kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Bu tür ürünlerin temel amacı tüketicilere, giyim ve mobilyadan çeşitli kişisel ve iş eşyalarına kadar uzanan ürünleri günlük yaşamlarına kusursuz bir şekilde entegre etme fırsatını sunmaktır. AR görselleştirme çözümleri, AR Yazılım Geliştirme Kitleri (SDK'ler) ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak geliştiricilerin AR deneyimlerini hedef demografik özelliklerine göre uyarlamalarına olanak tanır. Bu platformlar genellikle raporlama ve analiz işlevleriyle donatılmış olarak gelir ve kuruluşların, sundukları ürünlerle ilgili tüketici etkileşimleri hakkında fikir edinmelerine olanak tanır. AR görselleştirme yazılımının, verileri sanal ortamlarda görselleştirmeye çalışan mühendislere ve tasarımcılara hizmet veren VR muadilinden farklı olduğunu belirtmek önemlidir.
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Dopple.ai
dopple.ai
Dopple, ürünleri ekranda hayata geçirmek için yenilikçi teknolojiyi kullanarak daha hızlı, daha doğru ve daha iyi bir genel deneyim sağlayan bir dijital satın alma deneyimi sağlıyor. 3D ürün görselleştirme ve yapılandırma yeteneklerimiz, bağlantılı bir veri ortamı sağlamak için diğer yazılım sağlayı...
Sketchfab
sketchfab.com
İşletmeler için 3D ve AR görselleştirme çözümleri. Sketchfab, etkileşimli 3D ve AR deneyimlerini çevrimiçi her yerde yayınlamak, paylaşmak ve entegre etmek için önde gelen platformdur: web siteleri, e-Ticaret platformları, bloglar, makaleler ve reklam kampanyaları. Bizi ziyaret edin: Sketchfab.com/e...
Yulio
yulio.com
Yulio'daki misyonumuz, VR'yi iş için kolay, mobil ve uygun fiyatlı bir araç haline getirerek en iyi VR ve AR sunum yazılımını oluşturmaktır. İster ihale sürecinde öne çıkmayı amaçlayan bir mimar olun, ister yinelemeler arasındaki hataları yakalamaya çalışan bir iç tasarımcı olun, ister bir sonraki s...
CareAR
carear.com
CareAR ile sorunları daha hızlı çözebilir, gönderimleri azaltabilir ve müşteri memnuniyeti puanlarını artırabilirsiniz. Hizmet Deneyimi Yönetimi (SXM) Platformumuz, müşterilere ve hizmet yönetimi ekiplerine uzaktan AR desteği ve kendi kendine yönlendirilen talimatlar sağlayarak müşterilerin, çalışan...
Zapworks
zap.works
Zapworks ödüllü bir WebAR platformudur. Yaratıcı araçlarımızı, SDK'larımızı, özel markalama ve barındırma çözümlerimizi ve güçlü CMS'yi kullanarak etkili WebAR deneyimleri oluşturun, yönetin ve yayınlayın. Kodsuz, düşük kodlu veya özel kodlu çözümlerle Zapworks, tasarımcılarınıza, geliştiricileriniz...
Blippbuilder
blippar.com
AR oluşturmanın basit ama güçlü yolu Blippbuilder'dır. Tasarım aracının öğrenilmesi kolaydır ve poster, basılı reklam, etkinlik standı veya kitap gibi basılı malzemelerinize bir etkileşim katmanı eklemenizi sağlar. Animasyonlar, oyunlar veya 3D modellerle hayata geçirin. Satın alma bağlantıları ekle...
Moderlry
modelry.ai
Modelry, küresel e-ticaret liderlerine 3D modelleri kullanarak muhteşem ürün görselleri ve AR deneyimleri oluşturma gücü veren uçtan uca 3D ürün görselleştirme platformudur.
Cylindo
cylindo.com
Yüzlerce mobilya şirketi, mobilya satın alma yolculuğunun tamamında üstün ürün görselleri elde etmek için Cylindo ile ortaklık yapıyor. Yüksek kaliteli ürün görselleştirmenin ötesine geçen ve mobilya işletmelerine birden fazla temas noktasında yararlanabilecekleri çok yönlü varlıklar sağlayan bir pl...
LEVAR
levar.io
LEVAR'ın 3D ve artırılmış gerçeklik alışveriş deneyimleriyle bugün daha fazla dönüşüm elde etmeye başlayın. E-Ticaret mağazanızda ve tüm pazarlama ve satış kanallarınızda (ürün sayfaları, e-posta, SMS, sosyal medya ve açılış sayfaları) 3D/AR ürün modelleri oluşturun ve dağıtın. LEVAR'ın tam ölçeğe u...
VNTANA
vntana.com
VNTANA, 3D varlık üretimini ve dağıtımını hızlı ve ölçeklenebilir hale getiren bir SaaS platformudur. 3D, B2B ve B2C satışlarında yüksek yatırım getirisi sağlıyor (2 kat dönüşüm artışı ve getirilerde %40 azalma), ancak 3D'yi uygulamak, 3D sanatçısının zaman alıcı ve pahalı çok sayıda manuel çalışmas...
Emersya
emersya.com
Emersya'nın İnteraktif 3D'si, müşterilerin şunları yapmasına olanak tanıyan hepsi bir arada bir ortamdır: - Ürünlerin içini ve dışını, tüm açılardan ve ayrıntılı olarak keşfetme - En yüksek kalitede etkileşimli ürün görsellerine göz atma - Zenginleştirilmiş içerik aracılığıyla bir ürünün hikayesi ha...
Plattar
plattar.com
Plattar, hızla gelişen Artırılmış Gerçeklik (ARKit + ARCore) ve XR teknolojisini tüketici donanımı ve tarayıcı evrimiyle birleştirerek müşterilerin ürünleri fiziksel olarak mevcut olmadan 3D ve/veya bağlamda deneyimlemelerini sağlayan yeni bir kolaylaştırıcı görevi görüyor. Bunlar ve diğer gelişen t...
Zakeke
zakeke.com
Zakeke, 10.000'den fazla perakendeciye ve markaya, müşterilerine web'den baskıya, 3D ve AR Yapılandırmasına, Sanal Denemeye ve daha fazlasına yönelik Görsel Özelleştirme için eksiksiz bir araç seti sunma olanağı veren bir bulut platformudur. Müşteriler, satın almadan önce ürünleri metinler, resimler...
Avataar
avataar.ai
Avataar, mekansal hikaye anlatımının gücüyle sektörde devrim yaratıyor ve yapay zeka destekli üretken görsel deneyimler sağlayarak yeni bir görsel keşif çağına giriyor. Dünyanın ilk yapay zeka destekli Görüntü İşleme platformu, çeşitli kuruluşlar, markalar ve kullanıcılar için etkileşimli deneyim ol...
Sayduck
sayduck.com
Sayduck, çevrimiçi olarak herhangi bir yere eklenmeye veya Artırılmış Gerçeklik'te görüntülenmeye hazır ilgi çekici, tamamen etkileşimli 3D modeller sunarak markaları ve perakendecileri birbirine bağlıyor
Designhubz
designhubz.com
Designhubz, çevrimiçi markalara ve perakendecilere uçtan uca 3D ve Artırılmış Gerçeklik (AR) varlık oluşturma, yönetim ve dağıtım sağlar. Designhubz'ın web tabanlı paketi ve gelişmiş dijitalleştirme donanımları, tüm fiziksel envanterleri haftalar veya aylar yerine birkaç gün içinde 3D ve AR görselle...
Xarwin
xarwin.com
Xarwin, uygulamaları kodlamaya veya indirmeye gerek kalmadan maliyetleri düşürürken kampanyaları başlatmanıza, potansiyel müşteriler ve satışlar oluşturmanıza olanak tanıyan güçlü bir WebAR pazarlama platformudur. Xarwin'in desteklediği AR çözümleri arasında seçim yaparken işaretleyicisiz nesne yerl...
Camweara
camweara.com
Artırılmış gerçeklik yazılım eklentisi Camweara, müşterilerin sattığınız ürünleri evde, ofiste, arkadaşlarla bir restoranda veya mağazada gerçekçi bir şekilde giymelerine neredeyse olanak tanır. Satış dönüşüm oranını artırır ve çevrimiçi mağazalardaki ürün iadelerini azaltır. Shopify, Magento, Wooco...
Aryel
aryel.io
Aryel, ajanslara ve markalara sürükleyici görüntülü reklam kampanyaları oluşturma, dağıtma ve optimize etme yetkisi verirken, aynı zamanda izleyicilerin duygusal durumları ve yüz özellikleri de dahil olmak üzere değerli verileri toplayan, kod içermeyen bir platformdur. Aryel, özellikle WPP, Teads, L...