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Artırılmış Gerçeklik (AR) Eğitim Simülatörü Yazılımı
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Artırılmış Gerçeklik (AR) Eğitim Simülatörü Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Artırılmış Gerçeklik (AR) Eğitim Simülatör Yazılımı, bireyleri kısmen sanal bir ortamda belirli rollere hazırlamak için tasarlanmıştır. Bu çözümler, çeşitli meslekler için gerekli olan önemli becerileri kazandırmak için artırılmış gerçeklikten yararlanıyor. Kullanıcıları tamamen sanal ortamlara çeken sanal gerçeklik eğitim simülatörlerinden farklı olarak AR eğitim simülatörleri, kameralarla donatılmış mobil cihazlar aracılığıyla 3 boyutlu görüntüleri gerçek dünyayla birleştirir. Gerçek hayattaki senaryoların bu şekilde kopyalanması, öğrenme sürecine katılımı ve kalıcılığı artırır. AR eğitim simülatörleri özellikle yüksek stresli mesleklerde çalışan kişiler için faydalıdır ve bu kişilerin işin gerektirdiği becerileri önceden kazanmalarına olanak tanır. Tıp ve kolluk kuvvetleri gibi uygulamalı kariyerlere hitap ederken aynı zamanda havacılık ve taşımacılık gibi niş alanlarda da değerli olduklarını kanıtlıyorlar. Üstelik bazı AR eğitim simülatörleri artırılmış gerçeklik SDK işlevleri sunarak geliştiricilerin platformu kuruluşlarının özel gereksinimlerine göre uyarlamasına olanak tanıyor.

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CareAR

CareAR

carear.com

CareAR, uzaktan artırılmış gerçeklik desteği sunarak, sorunları hızlı çözmeyi, müşteri memnuniyetini artırmayı ve herhangi bir yere gitmeden yardımcı olmayı sağlar.

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR, kodsuz bir platform olarak, XR deneyimlerini geliştirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır, farklı devrelerdeki işletmelere hizmet verir.

Ajna Lens

Ajna Lens

ajnalens.com

Ajna Lens, XR deneyimleri oluşturma, dağıtma ve analiz etme imkanı sunan bir uygulamadır. Ayrıca sektörel beceriler öğrenmeyi sağlar.

SimX

SimX

simxvr.com

SimX, hemşirelik eğitimi için sanal gerçeklik simülasyonları sunan bir platformdur. Öğrenciler, sanal hastalarla pratik yaparak becerilerini geliştirir.

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Yardım Lightning, uzaktan destek ve işbirliğini geliştirmek için artırılmış gerçeklik özellikleriyle video hizmetleri sunan bir uygulamadır.

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Artırılmış Gerçeklik (AR) Eğitim Simülatörü Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog