Artırılmış Gerçeklik (AR) Eğitim Simülatörü Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tacikistan

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Artırılmış Gerçeklik (AR) Eğitim Simülatör Yazılımı, bireyleri kısmen sanal bir ortamda belirli rollere hazırlamak için tasarlanmıştır. Bu çözümler, çeşitli meslekler için gerekli olan önemli becerileri kazandırmak için artırılmış gerçeklikten yararlanıyor. Kullanıcıları tamamen sanal ortamlara çeken sanal gerçeklik eğitim simülatörlerinden farklı olarak AR eğitim simülatörleri, kameralarla donatılmış mobil cihazlar aracılığıyla 3 boyutlu görüntüleri gerçek dünyayla birleştirir. Gerçek hayattaki senaryoların bu şekilde kopyalanması, öğrenme sürecine katılımı ve kalıcılığı artırır. AR eğitim simülatörleri özellikle yüksek stresli mesleklerde çalışan kişiler için faydalıdır ve bu kişilerin işin gerektirdiği becerileri önceden kazanmalarına olanak tanır. Tıp ve kolluk kuvvetleri gibi uygulamalı kariyerlere hitap ederken aynı zamanda havacılık ve taşımacılık gibi niş alanlarda da değerli olduklarını kanıtlıyorlar. Üstelik bazı AR eğitim simülatörleri artırılmış gerçeklik SDK işlevleri sunarak geliştiricilerin platformu kuruluşlarının özel gereksinimlerine göre uyarlamasına olanak tanıyor.
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Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning, uzaktan yardım konusunda uzmanlaşmış bir hizmet olarak B2B yazılım (SaaS) şirketidir. Bir şirketin uzmanlarının dünyanın herhangi bir yerinde yardıma ihtiyacı olan herkesle neredeyse yan yana çalışmasına olanak tanıyan yeni nesil video işbirliği hizmetleri sağlar. Şirketin bulut tabanlı çözümü, gerçek zamanlı iletişimi geliştirmek ve zor sorunları çözmek için iki video akışının birleştirilmesi ve 3D açıklamaların kullanılması da dahil olmak üzere artırılmış gerçeklik özelliklerini uyguluyor. Yardım Yıldırım, karmaşık ekipman ve ürünlerin kurulumu, denetimi, eğitimi, servisi ve onarımı için kullanılır. Help Lightning ile müşteriler, ilk seferde onarım oranlarında artış, daha az kamyon devri, genişletilmiş iş gücü kapasitesi ve son müşteri memnuniyetinde artış dahil olmak üzere hizmet gelirini ve marjını artırırken anında performans iyileştirmeleri görüyor.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Geleceği Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. İmalat ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçeklik araçlarını iş teknolojisinin ön sıralarına getirme konusunda uzmanlaşan, zorlu bir güce dönüştük. Uzmanlığımız yalnızca fütüristik çözümler üretmek değildir; günümüzün dinamik iş ihtiyaçları için bunları erişilebilir ve pratik hale getirmektir. Son Teknoloji Özellikler SynergyXR'de biz sadece araçlar yaratmıyoruz; deneyimler şekillendiriyoruz. Ürünlerimiz yazılımdan çok daha fazlasıdır; bunlar etkileşim ve işbirliğinin yeni boyutlarına açılan kapılardır. Kullanıcı dostu arayüzlere ve sağlam işlevselliklere odaklanan XR çözümlerimiz, iş süreçlerinize kusursuz bir şekilde entegre olur. Kapsamlı eğitim modüllerinden etkileşimli ürün tanıtımlarına kadar, artırılmış ve sanal gerçekliğin moda sözcüklerden daha fazlası olmasını sağlıyoruz; bunların modern iş başarısı için temel araçlar olmasını sağlıyoruz. Eşsiz Değer ve Çözümler SynergyXR'ı diğerlerinden ayıran şey, gerçek dünyadaki iş zorluklarını çözme konusundaki kararlılığımızdır. Teknolojinin engel değil kolaylaştırıcı olarak hizmet ettiği, önce insan yaklaşımına inanıyoruz. Çözümlerimiz verimliliği artırmak, yeniliği teşvik etmek ve küresel ekipler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. İşletmeler, XR araçlarımızı benimseyerek geleneksel sınırları aşabilir, işbirliği, eğitim ve müşteri etkileşiminde yeni potansiyellerin kilidini açabilir. Genişletilmiş gerçekliğin işletmeniz için günlük bir gerçeklik haline geldiği SynergyXR ile geleceğe dalın.
SimX
simxvr.com
SimX'in yazılımı, fiziksel simülasyon mankenlerinizi, her yere yansıtılabilen, özelleştirilebilir, yüksek çözünürlüklü, 3 boyutlu sanal hastayla değiştirir.
Ajna Lens
ajnalens.com
AjnaVidya ile Herkesin XR'de Yaratmasına, Dağıtmasına ve Büyümesine Yardımcı Oluyoruz. Birkaç dakika içinde endüstri becerilerini öğrenin. En yeni araçları ve kaynakları kullanarak XR deneyimleri oluşturun, ardından bunları AjnaVidya'da devreye alın ve dağıtın. İçeriğiniz için analizlere erişin ve sınırsız büyüyün.
CareAR
carear.com
CareAR ile sorunları daha hızlı çözebilir, gönderimleri azaltabilir ve müşteri memnuniyeti puanlarını artırabilirsiniz. Hizmet Deneyimi Yönetimi (SXM) Platformumuz, müşterilere ve hizmet yönetimi ekiplerine uzaktan AR desteği ve kendi kendine yönlendirilen talimatlar sağlayarak müşterilerin, çalışanların ve saha personelinin deneyimini büyük ölçüde artırır. Faydalar: • Daha Hızlı Çözüm Süresi: Anında görsel bağlam elde edin; durumu değerlendirmek yerine sorunu çözmeye zaman ayırın • Daha Yüksek İlk Seferde Düzeltme Oranları: Ek açıklama araç kutusuyla desteklenen daha hızlı çözünürlük elde edin • Maliyetli Gönderileri Saptırın: Görsel yardım ve rehberlik yoluyla uzak çözünürlükleri artırın ve gereksiz gönderileri azaltın • Bilgi Transferi: Beceri açığınızı azaltın ve uzmanları daha kıdemsiz saha kaynakları veya yükleniciler için daha erişilebilir hale getirin • Müşteri Deneyimi: Eşsiz kalite, hizmet ve yetenekler aracılığıyla müşteri memnuniyetini ve NPS'yi artırın • Karbon ayak izinizi azaltın: Karbon ayak izinizi düşürürken ve paradan tasarruf ederken sorun çözümüne ulaşmak için kamyon rulolarını ortadan kaldırın veya azaltın • Kendi Kendine Çözüm Deneyimleri: Her kullanıcının cihazında adım adım AR görsel yönlendirmesi ile müşterilerin ve çalışanların kendi kendine çözüm etkinliğini artırın. CareAR Assist, daha hızlı, daha etkili sorun çözümü sağlamak, arıza süresini azaltmak ve seyahat ve nakliye maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf etmek isteyen servis yönetimi ekipleri için mükemmel bir araçtır. CareAR Instruct, müşteriler ve teknisyenler için ayrıntılı adım adım talimatlar sunarak, sorunları kendi başlarına çözmelerine olanak tanıyarak ilk seferde onarım oranının artmasına, müşteri hizmetleri çağrılarının azalmasına ve prosedür uyumluluğunun artmasına olanak sağlar. CareAR Experience yapısı, herhangi bir iş kullanıcısının, kod gerektirmeyen bir işaretle ve tıkla arayüzü aracılığıyla sürükleyici AR ve yapay zeka destekli dijital çalışma talimatları oluşturmasına olanak tanır. Temel Özellikler • Çok Taraflı İşbirliği: Yüksek çözünürlüklü canlı video akışlarını kullanarak sorunları uzaktan çözmek için istediğiniz sayıda ekip üyesiyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. • AR Açıklama Araçları: Canlı video yayınlarına ve paylaşılan görüntülere açıklama eklemek için CareAR'ın sektör lideri AR açıklama araç kutusunu kullanın ve sorunları hızlı bir şekilde çözmek için ayrıntılı görsel rehberlik sağlayın. • Kendi Kendine Çözüm Talimatları: Müşterilere ve teknisyenlere kurulum prosedürleri, rutin bakım, sorun giderme kılavuzları ve onarımlar konusunda rehberlik etmek için zengin, kendinden kılavuzlu, adım adım talimatlar sunun. • Deneyim Oluşturucu: Kod gerektirmeyen işaretle ve tıkla Deneyim Oluşturucu ile hızlı bir şekilde deneyimler oluşturun. Müşteri ve teknisyenin self servis hizmetini güçlendirmek amacıyla takip edilmesi kolay talimatlar için 3D içerik, video, resim ve metin kullanın. • Entegre Arama: Doğrudan kendi kendine çözüm deneyimi içinde arama işlevselliği sağlayarak kullanıcının bilgiye erişimini iyileştirin. • Görsel Doğrulama: Prosedür uyumluluğunu artırmak ve görevlerin doğru ve güvenli bir şekilde tamamlandığından emin olmak için yapay zeka destekli nesne ve durum algılamayı görüntü tanımayla birlikte kullanın. • Anında Bilgi Paylaşımı: Bağlantı, QR kodu veya CareAR mobil uygulaması aracılığıyla anında ve kolayca erişilebilen dijital çalışma talimatlarını yayınlayın. • Zengin Analitikler ve Kontrol Panelleri: CareAR'ın yöneticilerin, yöneticilerin ve ekip liderlerinin kullanımına sunulan ayrıntılı kontrol panellerini ve analizlerini kullanarak ekiplerin saha sorunlarını nasıl çözdüklerine dair daha derin bilgiler edinin. • Anketler: Kuruluşunuz için önemli olan temel performans göstergelerini ölçmek ve hızlı yineleme için müşterilerden ve teknisyenlerden yapılandırılmış geri bildirim toplamak için CareAR'ın anket oluşturucusunu kullanın. • Gerçek Yatırım Getirisi: İyileştirilmiş performans, artan dağıtım sapması, azaltılmış çözüm süreleri, azaltılmış kamyon dönüşleri/saha ziyaretleri ve iyileştirilmiş ilk seferde düzeltme oranları açısından yatırım getirisini belirlemek için CareAR tarafından sağlanan verilerden yararlanın. • ServiceNow: ServiceNow için CareAR, ServiceNow CSM, FSM ve ITSM ile uyumludur • Salesforce: CareAR for Salesforce, CareAR ile Salesforce Hizmet Bulutu ve Saha Hizmet Yönetimi ile uyumludur • API: CareAR'ı web API aracılığıyla kolayca kendi müşteri hizmetlerinize veya saha hizmet yönetimi uygulamanıza entegre edin
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