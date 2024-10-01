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Artırılmış Gerçeklik (AR) Eğitim Simülatörü Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nikaragua
Artırılmış Gerçeklik (AR) Eğitim Simülatör Yazılımı, bireyleri kısmen sanal bir ortamda belirli rollere hazırlamak için tasarlanmıştır. Bu çözümler, çeşitli meslekler için gerekli olan önemli becerileri kazandırmak için artırılmış gerçeklikten yararlanıyor. Kullanıcıları tamamen sanal ortamlara çeken sanal gerçeklik eğitim simülatörlerinden farklı olarak AR eğitim simülatörleri, kameralarla donatılmış mobil cihazlar aracılığıyla 3 boyutlu görüntüleri gerçek dünyayla birleştirir. Gerçek hayattaki senaryoların bu şekilde kopyalanması, öğrenme sürecine katılımı ve kalıcılığı artırır. AR eğitim simülatörleri özellikle yüksek stresli mesleklerde çalışan kişiler için faydalıdır ve bu kişilerin işin gerektirdiği becerileri önceden kazanmalarına olanak tanır. Tıp ve kolluk kuvvetleri gibi uygulamalı kariyerlere hitap ederken aynı zamanda havacılık ve taşımacılık gibi niş alanlarda da değerli olduklarını kanıtlıyorlar. Üstelik bazı AR eğitim simülatörleri artırılmış gerçeklik SDK işlevleri sunarak geliştiricilerin platformu kuruluşlarının özel gereksinimlerine göre uyarlamasına olanak tanıyor.
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CareAR
carear.com
CareAR ile sorunları daha hızlı çözebilir, gönderimleri azaltabilir ve müşteri memnuniyeti puanlarını artırabilirsiniz. Hizmet Deneyimi Yönetimi (SXM) Platformumuz, müşterilere ve hizmet yönetimi ekiplerine uzaktan AR desteği ve kendi kendine yönlendirilen talimatlar sağlayarak müşterilerin, çalışan...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Geleceği Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. İmalat ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçek...
Ajna Lens
ajnalens.com
AjnaVidya ile Herkesin XR'de Yaratmasına, Dağıtmasına ve Büyümesine Yardımcı Oluyoruz. Birkaç dakika içinde endüstri becerilerini öğrenin. En yeni araçları ve kaynakları kullanarak XR deneyimleri oluşturun, ardından bunları AjnaVidya'da devreye alın ve dağıtın. İçeriğiniz için analizlere erişin ve s...
SimX
simxvr.com
SimX'in yazılımı, fiziksel simülasyon mankenlerinizi, her yere yansıtılabilen, özelleştirilebilir, yüksek çözünürlüklü, 3 boyutlu sanal hastayla değiştirir.
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning'in Uzaktan Yardım Yazılımı, bir şirketin uzmanlarının dünyanın herhangi bir yerinde yardıma ihtiyacı olan herkesle neredeyse yan yana çalışmasına olanak tanıyan video işbirliği hizmetleri sağlar. Şirketin bulut tabanlı çözümü, gerçek zamanlı iletişimi geliştirmek ve zor sorunları çözm...