Artırılmış Gerçeklik (AR) Eğitim Simülatörü Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guadeloupe En Popüler Son Eklenenler

Artırılmış Gerçeklik (AR) Eğitim Simülatör Yazılımı, bireyleri kısmen sanal bir ortamda belirli rollere hazırlamak için tasarlanmıştır. Bu çözümler, çeşitli meslekler için gerekli olan önemli becerileri kazandırmak için artırılmış gerçeklikten yararlanıyor. Kullanıcıları tamamen sanal ortamlara çeken sanal gerçeklik eğitim simülatörlerinden farklı olarak AR eğitim simülatörleri, kameralarla donatılmış mobil cihazlar aracılığıyla 3 boyutlu görüntüleri gerçek dünyayla birleştirir. Gerçek hayattaki senaryoların bu şekilde kopyalanması, öğrenme sürecine katılımı ve kalıcılığı artırır. AR eğitim simülatörleri özellikle yüksek stresli mesleklerde çalışan kişiler için faydalıdır ve bu kişilerin işin gerektirdiği becerileri önceden kazanmalarına olanak tanır. Tıp ve kolluk kuvvetleri gibi uygulamalı kariyerlere hitap ederken aynı zamanda havacılık ve taşımacılık gibi niş alanlarda da değerli olduklarını kanıtlıyorlar. Üstelik bazı AR eğitim simülatörleri artırılmış gerçeklik SDK işlevleri sunarak geliştiricilerin platformu kuruluşlarının özel gereksinimlerine göre uyarlamasına olanak tanıyor.