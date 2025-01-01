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En Popüler Son Eklenenler Artırılmış Gerçeklik (AR) SDK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yaygın olarak AR SDK olarak bilinen artırılmış gerçeklik yazılım geliştirme kiti, geliştiricilerin gerçek dünyaya sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş dijital öğeler oluşturmasına olanak tanır. AR deneyimleriyle ilgilenen her kuruluş için temel bir araç görevi görür. 3D nesne izleme, görüntü tanıma, görsel SLAM (eş zamanlı yerelleştirme ve haritalama), çoklu izleme ve daha fazlası gibi işlevlerle donatılmış bu araçlar, geliştiricilerin dijital görüntülere hayat vermesini sağlar. AR mühendisleri, mobil uygulamalar, çeşitli CAD platformları, etkileyici pazarlama karşılaşmaları ve daha fazlasını oluşturmak için bu SDK'lardan yararlanıyor. Tipik olarak belirli çerçeveler ve donanımlar için tasarlanmış olsa da, belirli AR SDK'ları birden fazla sistemi destekleyecek çok yönlülüğe sahiptir, bu da uyarlanabilirliği ve rahatlığı artırır.