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Artırılmış Gerçeklik (AR) SDK Yazılımı
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Artırılmış Gerçeklik (AR) SDK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yaygın olarak AR SDK olarak bilinen artırılmış gerçeklik yazılım geliştirme kiti, geliştiricilerin gerçek dünyaya sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş dijital öğeler oluşturmasına olanak tanır. AR deneyimleriyle ilgilenen her kuruluş için temel bir araç görevi görür. 3D nesne izleme, görüntü tanıma, görsel SLAM (eş zamanlı yerelleştirme ve haritalama), çoklu izleme ve daha fazlası gibi işlevlerle donatılmış bu araçlar, geliştiricilerin dijital görüntülere hayat vermesini sağlar. AR mühendisleri, mobil uygulamalar, çeşitli CAD platformları, etkileyici pazarlama karşılaşmaları ve daha fazlasını oluşturmak için bu SDK'lardan yararlanıyor. Tipik olarak belirli çerçeveler ve donanımlar için tasarlanmış olsa da, belirli AR SDK'ları birden fazla sistemi destekleyecek çok yönlülüğe sahiptir, bu da uyarlanabilirliği ve rahatlığı artırır.

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Vectary

Vectary

vectary.com

Vectary, kullanıcıların tarayıcıda etkileşimli 3D tasarımlar oluşturmasına ve artırılmış gerçeklik deneyimleri yaymasına olanak tanıyan bir platformdur.

Wikitude

Wikitude

wikitude.com

Wikitude, kullanıcıların kameralarını kullanarak çevrelerindeki nesneler hakkında bilgilere erişmelerini sağlayan konum tabanlı bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır.

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks, kullanıcıların 2D ve 3D artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir geliştirme platformudur.

Augment

Augment

augment.com

Augment, kullanıcıların ürünleri 3D olarak gerçek ortamda görselleştirmesine ve etkileşime girmesine olanak tanıyan bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır.

AUGmentecture

AUGmentecture

augmentecture.com

AUGmentecture, kullanıcıların mimari tasarımları artırılmış gerçeklikte görselleştirmelerini ve işbirliği yapmalarını sağlayan bir platformdur.

Vidinoti

Vidinoti

vidinoti.com

Vidinoti, kullanıcıların artırılmış gerçeklik içeriklerini oluşturup dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir platformdur.

Variant Launch

Variant Launch

launchar.app

WebAR deneyimlerinizi iOS ve Android tarayıcılarından, uygulama gerektirmeden başlatmanıza olanak tanır. Düşük maliyetle güvenilir AR deneyimleri sunar.

MAXST

MAXST

developer.maxst.com

MAXST AR SDK, kendi artırılmış gerçeklik uygulamalarınızı kolayca oluşturmanıza olanak tanıyan bir geliştirme aracıdır. Farklı izleyici özellikleri sunar.

EasyAR SDK

EasyAR SDK

easyar.com

EasyAR SDK, çeşitli platformlarda artırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirmek için kullanılan çok yönlü bir araçtır.

PlugXR

PlugXR

plugxr.com

PlugXR, kodlama gerektirmeden artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik uygulamaları oluşturan bulut tabanlı bir platformdur.

ARGear

ARGear

argear.io

ARGear, geliştiricilerin kendi uygulamalarında artırılmış gerçeklik özelliklerini uygulamalarına yardımcı olan SaaS tabanlı bir yazılımdır.

Ocavu

Ocavu

ocavu.com

Ocavu, 3D ve artırılmış gerçeklik ile ürün görselleştirme ve hikaye anlatımı için bir platformdur. Kullanıcılar, 3D deneyimlerini oluşturup yönetebilir.

ViewAR

ViewAR

viewar.com

ViewAR, artırılmış gerçeklik ile kullanıcıların sanal nesneleri gerçek dünya ortamında görselleştirip etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir platformdur.

Onirix

Onirix

onirix.com

Onirix, no-code ve low-code AR içerik oluşturmayı, barındırmayı ve paylaşmayı sağlayan bir platformdur. Çok sayıda cihaza uyumludur.

Streem

Streem

streem.com

Streem, uzaktan görsel destek sağlayan bir uygulamadır. Artırılmış gerçeklik ile video işbirliği yaparak sorunları hızlıca çözmeyi amaçlar.

CLDXR

CLDXR

cldxr.com

CLDXR, B2B kullanıcılar için uzaktan gerçeklik varlık yönetimi ve yayımlama platformudur. AR/VR teknolojilerini birleştirir ve içerik yönetimi sağlar.

Vossle

Vossle

vossle.ai

Vossle, işletmelerin 1 dakikadan kısa bir sürede artırılmış gerçeklik oluşturmasını sağlayan, uygulama indirmeye gerek olmayan bir platformdur.

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Artırılmış Gerçeklik (AR) SDK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog