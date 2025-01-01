Artırılmış Gerçeklik (AR) SDK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Yaygın olarak AR SDK olarak bilinen artırılmış gerçeklik yazılım geliştirme kiti, geliştiricilerin gerçek dünyaya sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş dijital öğeler oluşturmasına olanak tanır. AR deneyimleriyle ilgilenen her kuruluş için temel bir araç görevi görür. 3D nesne izleme, görüntü tanıma, görsel SLAM (eş zamanlı yerelleştirme ve haritalama), çoklu izleme ve daha fazlası gibi işlevlerle donatılmış bu araçlar, geliştiricilerin dijital görüntülere hayat vermesini sağlar. AR mühendisleri, mobil uygulamalar, çeşitli CAD platformları, etkileyici pazarlama karşılaşmaları ve daha fazlasını oluşturmak için bu SDK'lardan yararlanıyor. Tipik olarak belirli çerçeveler ve donanımlar için tasarlanmış olsa da, belirli AR SDK'ları birden fazla sistemi destekleyecek çok yönlülüğe sahiptir, bu da uyarlanabilirliği ve rahatlığı artırır.
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Vectary
vectary.com
Vectary, kullanıcıların tarayıcıda etkileşimli 3D tasarımlar oluşturmasına ve artırılmış gerçeklik deneyimleri yaymasına olanak tanıyan bir platformdur.
Wikitude
wikitude.com
Wikitude, kullanıcıların kameralarını kullanarak çevrelerindeki nesneler hakkında bilgilere erişmelerini sağlayan konum tabanlı bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır.
Zapworks
zap.works
Zapworks, kullanıcıların 2D ve 3D artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir geliştirme platformudur.
Augment
augment.com
Augment, kullanıcıların ürünleri 3D olarak gerçek ortamda görselleştirmesine ve etkileşime girmesine olanak tanıyan bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır.
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture, kullanıcıların mimari tasarımları artırılmış gerçeklikte görselleştirmelerini ve işbirliği yapmalarını sağlayan bir platformdur.
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti, kullanıcıların artırılmış gerçeklik içeriklerini oluşturup dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir platformdur.
Variant Launch
launchar.app
WebAR deneyimlerinizi iOS ve Android tarayıcılarından, uygulama gerektirmeden başlatmanıza olanak tanır. Düşük maliyetle güvenilir AR deneyimleri sunar.
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK, kendi artırılmış gerçeklik uygulamalarınızı kolayca oluşturmanıza olanak tanıyan bir geliştirme aracıdır. Farklı izleyici özellikleri sunar.
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR SDK, çeşitli platformlarda artırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirmek için kullanılan çok yönlü bir araçtır.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR, kodlama gerektirmeden artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik uygulamaları oluşturan bulut tabanlı bir platformdur.
ARGear
argear.io
ARGear, geliştiricilerin kendi uygulamalarında artırılmış gerçeklik özelliklerini uygulamalarına yardımcı olan SaaS tabanlı bir yazılımdır.
Ocavu
ocavu.com
Ocavu, 3D ve artırılmış gerçeklik ile ürün görselleştirme ve hikaye anlatımı için bir platformdur. Kullanıcılar, 3D deneyimlerini oluşturup yönetebilir.
ViewAR
viewar.com
ViewAR, artırılmış gerçeklik ile kullanıcıların sanal nesneleri gerçek dünya ortamında görselleştirip etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir platformdur.
Onirix
onirix.com
Onirix, no-code ve low-code AR içerik oluşturmayı, barındırmayı ve paylaşmayı sağlayan bir platformdur. Çok sayıda cihaza uyumludur.
Streem
streem.com
Streem, uzaktan görsel destek sağlayan bir uygulamadır. Artırılmış gerçeklik ile video işbirliği yaparak sorunları hızlıca çözmeyi amaçlar.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR, B2B kullanıcılar için uzaktan gerçeklik varlık yönetimi ve yayımlama platformudur. AR/VR teknolojilerini birleştirir ve içerik yönetimi sağlar.
Vossle
vossle.ai
Vossle, işletmelerin 1 dakikadan kısa bir sürede artırılmış gerçeklik oluşturmasını sağlayan, uygulama indirmeye gerek olmayan bir platformdur.
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