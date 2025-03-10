CLDXR

cldxr.com

CLDXR, B2B kullanıcıları için Genişletilmiş Gerçeklik Bulut Varlık Yönetimi ve Kendi Kendine Hizmet Veren Yayınlama Platformudur. AR.js, Quick Look, 8th Wall for WebAR gibi farklı AR/VR teknolojilerinin yanı sıra Android ve iOS uygulamaları için ARKit/ARCore'u bir araya getirir ve ek geliştirme çabalarına gerek kalmadan birleşik bir web arayüzü aracılığıyla erişimi kolaylaştırır. Kullanıcılar aynı web arayüzü üzerinden içerik varlıklarını yönetebilir, projeler oluşturabilir ve ekip üyelerini ilgili projelere atayabilir. Otomatik QR kodu oluşturma, bağlantı yönetimi ve kapsamlı istatistikler de entegre edilmiştir. Danışmanlık da dahil olmak üzere teknolojimizi kurumsal bir çözüm olarak sunmaktan veya BT geliştirmeyi kendisi yapamayan veya yapmak istemeyen ancak yine de müşterilerine yenilikçi çözümler sunmak isteyen yaratıcı ve dijital ajanslara çözüm sağlayıcı olarak hareket etmekten mutluluk duyuyoruz. CLDXR 3 fiyatlandırma planı sunar - Girişimci, Küçük İşletme ve Kurumsal