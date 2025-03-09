Onirix

onirix.com

Web AR içeriğini oluşturmanıza, barındırmanıza, yayınlamanıza ve paylaşmanıza yardımcı olan kodsuz, az kodlu ve SDK artırılmış gerçeklik platformu. 4,5 milyardan fazla küresel IOS ve Android kullanıcısı tarafından erişilebilir ve dünya çapındaki cihazların %92,94'ü uyumludur. Web AR, uygulama gerektirmez; son kullanıcı engellerini ortadan kaldıran AR deneyimini yaşamanın en hızlı ve en erişilebilir yoludur. Perakende, turizm, kültür, e-ticaret, eğlence ve eğlence, etkinlikler ve daha birçok etkileyici sektöre yönelik B2C deneyimleri için B2B çözümü. Düz JavaScript ve WebGL veya WebAssembly gibi diğer web standartları ile bir web tarayıcısında çalışacak şekilde optimize edilmiş şirket içi bilgisayarlı görme algoritmaları kullanılarak oluşturulmuştur. Embed SDK ile Onirix öğelerini, stillerini ve işlevlerini değiştirmek için bir dizi işleve erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra, her sahneye mesaj göndermek ve örneğin sahne öğelerini gizlemek, göstermek, canlandırmak ve çok daha fazlasını yapmak için etkinlik listemizi kullanabilirsiniz. AR Engine SDK'yı herhangi bir 3D web kitaplığıyla birleştirin Onirix AR Engine SDK, herhangi bir işleme motoruna agnostiktir (bağlı değildir), böylece onu aşağıdaki gibi herhangi bir 3D motor kitaplığıyla birleştirebilirsiniz: ThreeJS | BabylonJS | Aframe Çalışabileceğiniz farklı izleme türleri: Görüntü izleme - Projeniz için oluşturulan görüntü sınıflandırıcıyı yükleyecek ve algılama ve izlemeyi gerçekleştirecektir. Yüzey izleme - Herhangi bir yere veya yüzeye sabitlenmiş bir nesneyi izlemek için cihazın hareket sensörlerini (jiroskop) kullanır (yalnızca dönüş). Örnek projeler - Farklı izleme modları ve 3D rendering kütüphaneleri kullanan örnekler için GitHub hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Onirix size ayrıntılı bir dokümantasyon sunar: https://docs.onirix.com/onirix-sdk