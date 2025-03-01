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Yaygın olarak AR SDK olarak bilinen artırılmış gerçeklik yazılım geliştirme kiti, geliştiricilerin gerçek dünyaya sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş dijital öğeler oluşturmasına olanak tanır. AR deneyimleriyle ilgilenen her kuruluş için temel bir araç görevi görür. 3D nesne izleme, görüntü tanıma, görsel SLAM (eş zamanlı yerelleştirme ve haritalama), çoklu izleme ve daha fazlası gibi işlevlerle donatılmış bu araçlar, geliştiricilerin dijital görüntülere hayat vermesini sağlar. AR mühendisleri, mobil uygulamalar, çeşitli CAD platformları, etkileyici pazarlama karşılaşmaları ve daha fazlasını oluşturmak için bu SDK'lardan yararlanıyor. Tipik olarak belirli çerçeveler ve donanımlar için tasarlanmış olsa da, belirli AR SDK'ları birden fazla sistemi destekleyecek çok yönlülüğe sahiptir, bu da uyarlanabilirliği ve rahatlığı artırır.
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AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture, 3D modellerin AR formatında görüntülenmesini sağlayan, tasarım iş birliğine yönelik artırılmış gerçeklik platformudur.
Vossle
vossle.ai
Vossle, işletmelerin 1 dakikadan kısa sürede artırılmış gerçeklik oluşturabileceği, Kodsuz bir WebAR geliştirme SaaS platformudur. Vossle'ın temel AR+AI motorunu kullanan dünya hedefi, görüntü hedefi tabanlı kampanyalar, oyunlar veya yüz algılama tabanlı denemeleri deneyimlemek için uygulama gerektirmeyen indirmeler gerekir.
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK, Wikitude, VisionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai ve çok daha fazlası gibi mevcut tüm izleme sistemlerini kullanmanıza olanak tanır. Yalnızca uygulamayı şekillendirip doldurarak bir uygulama oluşturucuyla uygulamalar oluşturabilir veya viewar-api'yi kullanarak kendi uygulamalarınızı oluşturabilirsiniz. Şu adrese göz atın: www.viewar.com
Variant Launch
launchar.app
iOS ve Android'de WebAR - uygulama olmadan Basit Javascript SDK'mızla AR deneyiminizi herhangi bir bağlantıdan veya QR kodundan tarayıcıda başlatın. Görüntüleme başına maliyet olmadan yerel kalitede izleme. 100'e yakın AR deneyimi oluşturduktan sonra, mevcut WebAR hizmetlerinde hissettiğimiz sıkıntılı noktalara uzun ve derinlemesine bir göz attık. Launch'ı daha ucuz, daha güvenilir ve her yönüyle daha iyi olacak şekilde geliştirdik. İOS'ta WebXR desteği yok mu? Sorun değil. Launch ile iOS cihazlarda çalışan tarayıcı tabanlı deneyimler oluşturabilirsiniz. Fiyatlandırmadaki etiket şoku nedeniyle artık projeleri iptal etmek yok. Diğer AR platformlarının fiyatının çok altında sabit bir aylık maliyet. Artık bozuk ölçeklendirme yok. Artık sürüklenme yok. Artık titreme yok. ARCore ve ARKit aracılığıyla endüstri standardında, son derece sağlam dünya takibi.
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK bir AR uygulama geliştirme aracıdır. MAXST AR SDK'yı kullanarak kendi AR uygulamalarınızı kolayca oluşturabilirsiniz. MAXST AR SDK'nın içerdiği özellikler aşağıdadır. - Space Tracker - Object Tracker (hedef: 0,3m~1,5m arası boyuttaki 3D nesneler) - Image Tracker (hedef: 2D görüntüler) - Cloud Recognizer (sunucuda görüntü tanımaya hizmet eder) - AR Fusion Tracker (ARKit, ARCore kullanarak performansı artırın) ) - İşaretleyici Takipçisi (hedef: işaretleyiciler) - QR Kod Takipçisi (hedef: QR kodları) - QR/Barkod Okuyucu Ayrıca hedef nesnenin ve alanın harita dosyalarını oluşturmak için araçlarımız var. - MAXSCAN (App Store) - Görsel SLAM Aracı (App Store, Google Play Store) MAXST AR SDK'nın her izleyicisini örnek uygulamamızla deneyimleyin. - MAXST AR Görünümü (App Store, Google Play Store)
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti, yerelleştirilmiş Artırılmış Gerçeklik içeriklerini oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platform sunar.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), karma gerçeklik (MR), sürükleyici UI/UX tasarımları ve metaverse uygulamaları dahil olmak üzere sürükleyici teknoloji uygulamaları geliştirme sürecini basitleştiren bulut tabanlı bir kodsuz platformdur. Programlama becerileri olan veya olmayan herkesin sürükleyici teknoloji uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmasını sağlamak için tasarlanmıştır. PlugXR ile kullanıcılar 3D modelleri, animasyonları, görüntüleri ve videoları bir tuval üzerine kolayca sürükleyip bırakabilir ve herhangi bir kod yazmadan sürükleyici uygulamalar oluşturabilir. Kullanıcıların Android, iOS, Web, Masaüstü ve VR ve MR cihazları için web tabanlı ve yerel uygulamalar geliştirmelerini sağlayan ilk kodsuz platform olmaktan gurur duyuyoruz. PlugXR binası, fikirden bir ürün yol haritası oluşturmaya kadar MVP'yi geliştirmeye kadar çok öğrenme olmuştur. Platformu sürekli geliştiriyoruz ve mekansal bilgi işlem ve ötesi gibi fütüristik teknolojilerle uyum sağlamayı dört gözle bekliyoruz.
Onirix
onirix.com
Web AR içeriğini oluşturmanıza, barındırmanıza, yayınlamanıza ve paylaşmanıza yardımcı olan kodsuz, az kodlu ve SDK artırılmış gerçeklik platformu. 4,5 milyardan fazla küresel IOS ve Android kullanıcısı tarafından erişilebilir ve dünya çapındaki cihazların %92,94'ü uyumludur. Web AR, uygulama gerektirmez; son kullanıcı engellerini ortadan kaldıran AR deneyimini yaşamanın en hızlı ve en erişilebilir yoludur. Perakende, turizm, kültür, e-ticaret, eğlence ve eğlence, etkinlikler ve daha birçok etkileyici sektöre yönelik B2C deneyimleri için B2B çözümü. Düz JavaScript ve WebGL veya WebAssembly gibi diğer web standartları ile bir web tarayıcısında çalışacak şekilde optimize edilmiş şirket içi bilgisayarlı görme algoritmaları kullanılarak oluşturulmuştur. Embed SDK ile Onirix öğelerini, stillerini ve işlevlerini değiştirmek için bir dizi işleve erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra, her sahneye mesaj göndermek ve örneğin sahne öğelerini gizlemek, göstermek, canlandırmak ve çok daha fazlasını yapmak için etkinlik listemizi kullanabilirsiniz. AR Engine SDK'yı herhangi bir 3D web kitaplığıyla birleştirin Onirix AR Engine SDK, herhangi bir işleme motoruna agnostiktir (bağlı değildir), böylece onu aşağıdaki gibi herhangi bir 3D motor kitaplığıyla birleştirebilirsiniz: ThreeJS | BabylonJS | Aframe Çalışabileceğiniz farklı izleme türleri: Görüntü izleme - Projeniz için oluşturulan görüntü sınıflandırıcıyı yükleyecek ve algılama ve izlemeyi gerçekleştirecektir. Yüzey izleme - Herhangi bir yere veya yüzeye sabitlenmiş bir nesneyi izlemek için cihazın hareket sensörlerini (jiroskop) kullanır (yalnızca dönüş). Örnek projeler - Farklı izleme modları ve 3D rendering kütüphaneleri kullanan örnekler için GitHub hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Onirix size ayrıntılı bir dokümantasyon sunar: https://docs.onirix.com/onirix-sdk
Ocavu
ocavu.com
Ocavu, 3D ve artırılmış gerçeklik aracılığıyla ürün görselleştirme ve hikaye anlatımı için tek adresinizdir. Studio platformumuz aracılığıyla markaların satışlarını, bilinirliğini ve etkileşimini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Studio ile ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplayarak farklı platformlarda 3D ve AR deneyimleri oluşturabilir, yönetebilir ve dağıtabilirsiniz. Ürünler ve özellikler şunları içerir: -Tam 3D dosya yöneticisi -WebAR barındırma -AR deneyimi düzenleyici -3D ve AR yapılandırıcı -AR şablonları -3D modelleme ve tarama Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: Ocavu.com.
Vectary
vectary.com
Vectary, ilham veren, eğiten ve sorunları çözen etkileşimli 3D tasarımlar oluşturmaya yönelik bir platformdur. İndirme yok, kod yok; hepsi tarayıcıda. Fikirler, süreçler ve insanlar arasındaki noktaları birleştirmek için son derece işlevsel ve geliştirilmiş bir 3D iş akışı. Aynı zamanda endüstriyel tasarımcı olan Michal Koor ve ödüllü yazılım geliştiricisi Pavol Sovis adlı iki girişimci tarafından yönetilen Vectary, 2016 yılında Blue Yard Capital'den ve 2020'de EQT Vectures'tan tohum turu yatırımı aldı. Gerçek dünya için sürükleyici deneyimler oluşturun. Vectary Web AR ve tam özellikli bir 3D tasarım aracıyla 3D ve Artırılmış Gerçeklik içeriğini herhangi bir web sitesinde, tüm platformlarda yayınlayın. Projeler üzerinde ekip olarak çevrimiçi işbirliği yapın. ÇEVRİMİÇİ Her yerden, her zaman erişilebilir; her model tarayıcıda oluşturulur ve şirket hesabınız altında bulutta saklanır. KULLANIMI KOLAY ARAÇ Basitleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü ile VECTARY, 3D tasarıma geçmek isteyen ve hızlı bir şekilde profesyonel görünümlü sonuçlar bekleyen kullanıcı gruplarını hedefler. MİLYONLARCA VARLIKTAN OLUŞAN KÜTÜPHANE Ücretsiz 3D sahneler, modeller ve materyaller sayesinde sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz. İlk sahnenizi yalnızca sürükleyip bırakarak birleştirin ve birkaç dakika içinde gerçekçi bir çıktı elde edin. FOTOGERÇEKÇİ OLUŞTURMA Fotogerçekçi işleme - Vectary Photon, ayarları nasıl doğru yapacağınızı öğrenmek için günler harcamanıza gerek kalmadan tarayıcıda yol izlemeli, fiziksel tabanlı işleme çıktısını görmenizi sağlar. WEB AR GÖRÜNTÜLEYİCİ VE YAPILANDIRICI Tasarımınızı Artırılmış Gerçeklik'te anında önizleyin veya 3D modelinizi YouTube videosu kadar kolay bir şekilde web sitesine yerleştirin. Vectary Viewer API'si sayesinde özel malzemeler, animasyonlar ve şekillerle etkileşimli 3D yapılandırıcılar oluşturun. AR önizlemesi için ekstra uygulama kurulumuna gerek yoktur. İŞBİRLİĞİ Vectary dosyaları yalnızca çevrimiçi olduğundan tüm ekip her zaman en son sürümü görür, 3D yorumlarla geri bildirimde bulunabilir veya iş arkadaşlarının çalışmalarına devam edebilir. Her şeyi Google Drive benzeri bir kontrol panelinde yönetin. İTHALAT VE İHRACAT CAD dosyaları da dahil olmak üzere 60'tan fazla 3D dosya formatını içe aktarın ve dönüştürün, saniyeler içinde AR hazır dosyalara aktarın. Vectary dışa aktarma USDZ, GLTF ve daha fazlasını destekler. Vectary 3D düzenleme araçlarıyla geometrinizi süreçte optimize edin. SKETCH VE FIGMA EKLENTİ Figma ve Sketch için özel 3B modeller ve öğeler - En sevdiğiniz araçta 3B modeller ve öğeler kullanın. İstediğiniz görünümü ayarlayın. Kendi maketlerinizi ve 3D öğelerinizi oluşturun.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR, B2B kullanıcıları için Genişletilmiş Gerçeklik Bulut Varlık Yönetimi ve Kendi Kendine Hizmet Veren Yayınlama Platformudur. AR.js, Quick Look, 8th Wall for WebAR gibi farklı AR/VR teknolojilerinin yanı sıra Android ve iOS uygulamaları için ARKit/ARCore'u bir araya getirir ve ek geliştirme çabalarına gerek kalmadan birleşik bir web arayüzü aracılığıyla erişimi kolaylaştırır. Kullanıcılar aynı web arayüzü üzerinden içerik varlıklarını yönetebilir, projeler oluşturabilir ve ekip üyelerini ilgili projelere atayabilir. Otomatik QR kodu oluşturma, bağlantı yönetimi ve kapsamlı istatistikler de entegre edilmiştir. Danışmanlık da dahil olmak üzere teknolojimizi kurumsal bir çözüm olarak sunmaktan veya BT geliştirmeyi kendisi yapamayan veya yapmak istemeyen ancak yine de müşterilerine yenilikçi çözümler sunmak isteyen yaratıcı ve dijital ajanslara çözüm sağlayıcı olarak hareket etmekten mutluluk duyuyoruz. CLDXR 3 fiyatlandırma planı sunar - Girişimci, Küçük İşletme ve Kurumsal
ARGear
argear.io
ARGear, uygulama geliştiricilerin kendi uygulamaları için Snapchat benzeri AR özelliklerini ve içeriklerini uygulamalarına yardımcı olan SaaS tabanlı Artırılmış Gerçeklik Yazılımıdır. ARGEAR platformu, diğer AR çözümlerinden farklı olarak yalnızca hepsi bir arada AR SDK'sı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda AR etiketlerinden avatarlara kadar 6.000'in üzerinde AR içeriği sağlıyor. Gerçek zamanlı yüz izleme ve kamera filtresi gibi temel AR selfie özelliklerinin yanı sıra gerçek zamanlı güzelleştirme, 3D çıkartma ve çeşitli tetikleme efektleri gibi gelişmiş özellikler de sunacak. Seerslab, dünya çapında lider bir Artırılmış Gerçeklik (AR) şirketidir ve küresel akıllı telefon ve uygulama geliştiricilerine kanıtlanmış Artırılmış ve Karma Gerçeklik çözümleri ve içeriği sağlar. Samsung'un AR içerik ortağı olan Seerslab, Samsung Galaxy akıllı telefon serisinin varsayılan kamerası üzerinde çeşitli AR çıkartmaları ve efektleri sağlıyor ve 5G mobil ağda en deneyimli AR vakasına sahip.
Wikitude
wikitude.com
Bir Qualcomm şirketi olan Wikitude, mobil artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin tanınmış öncüsü ve akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı gözlükler için bir dizi ödüllü AR çözümünün arkasındaki şirkettir. Tamamen şirket içinde geliştirilmiş AR teknolojisi, ana ürünü olan Wikitude AR SDK ve binlerce uygulamanın, markanın, ajansın, geliştiricinin ve AR meraklısının proje hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir dizi ücretsiz ürün aracılığıyla mevcuttur. On binlerce geliştirici hesabı ve yayınlanmış AR uygulamalarıyla Wikitude, lider AR teknolojisi sağlayıcısıdır.
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega, şehir ölçeğinde AR bulut çözümü sağlar ve esnek satın alma şeması, lider haritalama ve yerelleştirme yeteneği ve kullanıcı dostu araç zinciri ile kültür ve turizmi, iş alanını, eğitimi, sanayiyi ve diğer birçok işletmeyi güçlendirir.
Augment
augment.com
Augment, kullanıcının ürünleri gerçek ortamda ve gerçek zamanlı olarak tablet veya akıllı telefon aracılığıyla 3 boyutlu olarak görselleştirmesine olanak tanıyan bir artırılmış gerçeklik platformudur.
Zapworks
zap.works
Zapworks ödüllü bir WebAR platformudur. Yaratıcı araçlarımızı, SDK'larımızı, özel markalama ve barındırma çözümlerimizi ve güçlü CMS'yi kullanarak etkili WebAR deneyimleri oluşturun, yönetin ve yayınlayın. Kodsuz, düşük kodlu veya özel kodlu çözümlerle Zapworks, tasarımcılarınıza, geliştiricilerinize ve pazarlamacılarınıza, becerileri veya iş hedefleri ne olursa olsun sürükleyici WebAR deneyimleri oluşturma olanağı sağlar. WebAR için oluşturulmuş dünya lideri bilgisayar görüşü Temel izleme türlerimiz, bilgisayarlı görme alanında 10 yıldan fazla deneyime dayanmaktadır ve en düşük özelliklerden başlayarak geniş bir cihaz yelpazesindeki tarayıcılar için optimize edilmiştir. Ürünleri hızla prototiplemek, şirket içi inovasyonu teşvik etmek ve satış ve pazarlama çalışmalarınızın etkisini artırmak için araçlarımızı kullanın. ** En İyi Geliştirici Aracı 2022'nin Kazananı ** ** En İyi Oluşturucu ve Yazma Aracı 2022'nin Kazananı **
Streem
streem.com
StreemCore®, kullanıma hazır artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerini kullanan, kurumsal sınıf bir uzaktan görsel yardım aracıdır. Etkileşimli, indirme gerektirmeyen bir video işbirliği aracının eklenmesiyle şirketler, uzaktan hızlı bir şekilde görebilir ve çözebilir; böylece teşhis ve destek çözüm süreleri hızlandırılır. Streem'in API'leri veya SDK'sı ile uzaktan AR özellikli video araçları, yerel uygulamalara ve mevcut iş akışlarına yerleştirilebilir ve/veya entegre edilebilir
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