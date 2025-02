Artırılmış Gerçeklik (AR) SDK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tonga

Vectary

vectary.com

Vectary, ilham veren, eğiten ve sorunları çözen etkileşimli 3D tasarımlar oluşturmaya yönelik bir platformdur. İndirme yok, kod yok; hepsi tarayıcıda. Fikirler, süreçler ve insanlar arasındaki noktaları birleştirmek için son derece işlevsel ve geliştirilmiş bir 3D iş akışı. Aynı zamanda endüstriyel tasarımcı olan Michal Koor ve ödüllü yazılım geliştiricisi Pavol Sovis adlı iki girişimci tarafından yönetilen Vectary, 2016 yılında Blue Yard Capital'den ve 2020'de EQT Vectures'tan tohum turu yatırımı aldı. Gerçek dünya için sürükleyici deneyimler oluşturun. Vectary Web AR ve tam özellikli bir 3D tasarım aracıyla 3D ve Artırılmış Gerçeklik içeriğini herhangi bir web sitesinde, tüm platformlarda yayınlayın. Projeler üzerinde ekip olarak çevrimiçi işbirliği yapın. ÇEVRİMİÇİ Her yerden, her zaman erişilebilir; her model tarayıcıda oluşturulur ve şirket hesabınız altında bulutta saklanır. KULLANIMI KOLAY ARAÇ Basitleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü ile VECTARY, 3D tasarıma geçmek isteyen ve hızlı bir şekilde profesyonel görünümlü sonuçlar bekleyen kullanıcı gruplarını hedefler. MİLYONLARCA VARLIKTAN OLUŞAN KÜTÜPHANE Ücretsiz 3D sahneler, modeller ve materyaller sayesinde sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz. İlk sahnenizi yalnızca sürükleyip bırakarak birleştirin ve birkaç dakika içinde gerçekçi bir çıktı elde edin. FOTOGERÇEKÇİ OLUŞTURMA Fotogerçekçi işleme - Vectary Photon, ayarları nasıl doğru yapacağınızı öğrenmek için günler harcamanıza gerek kalmadan tarayıcıda yol izlemeli, fiziksel tabanlı işleme çıktısını görmenizi sağlar. WEB AR GÖRÜNTÜLEYİCİ VE YAPILANDIRICI Tasarımınızı Artırılmış Gerçeklik'te anında önizleyin veya 3D modelinizi YouTube videosu kadar kolay bir şekilde web sitesine yerleştirin. Vectary Viewer API'si sayesinde özel malzemeler, animasyonlar ve şekillerle etkileşimli 3D yapılandırıcılar oluşturun. AR önizlemesi için ekstra uygulama kurulumuna gerek yoktur. İŞBİRLİĞİ Vectary dosyaları yalnızca çevrimiçi olduğundan tüm ekip her zaman en son sürümü görür, 3D yorumlarla geri bildirimde bulunabilir veya iş arkadaşlarının çalışmalarına devam edebilir. Her şeyi Google Drive benzeri bir kontrol panelinde yönetin. İTHALAT VE İHRACAT CAD dosyaları da dahil olmak üzere 60'tan fazla 3D dosya formatını içe aktarın ve dönüştürün, saniyeler içinde AR hazır dosyalara aktarın. Vectary dışa aktarma USDZ, GLTF ve daha fazlasını destekler. Vectary 3D düzenleme araçlarıyla geometrinizi süreçte optimize edin. SKETCH VE FIGMA EKLENTİ Figma ve Sketch için özel 3B modeller ve öğeler - En sevdiğiniz araçta 3B modeller ve öğeler kullanın. İstediğiniz görünümü ayarlayın. Kendi maketlerinizi ve 3D öğelerinizi oluşturun.