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Artırılmış Gerçeklik (AR) SDK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çin Makao ÖİB
Yaygın olarak AR SDK olarak bilinen artırılmış gerçeklik yazılım geliştirme kiti, geliştiricilerin gerçek dünyaya sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş dijital öğeler oluşturmasına olanak tanır. AR deneyimleriyle ilgilenen her kuruluş için temel bir araç görevi görür. 3D nesne izleme, görüntü tanıma, görsel SLAM (eş zamanlı yerelleştirme ve haritalama), çoklu izleme ve daha fazlası gibi işlevlerle donatılmış bu araçlar, geliştiricilerin dijital görüntülere hayat vermesini sağlar. AR mühendisleri, mobil uygulamalar, çeşitli CAD platformları, etkileyici pazarlama karşılaşmaları ve daha fazlasını oluşturmak için bu SDK'lardan yararlanıyor. Tipik olarak belirli çerçeveler ve donanımlar için tasarlanmış olsa da, belirli AR SDK'ları birden fazla sistemi destekleyecek çok yönlülüğe sahiptir, bu da uyarlanabilirliği ve rahatlığı artırır.
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Vectary
vectary.com
Vectary Web AR Görüntüleyici ve 3D Ürün Yapılandırıcı ile e-ticaret web sitesi için sürükleyici deneyimler oluşturun. 3D ve Artırılmış Gerçeklik içeriğini herhangi bir web sitesinde, tüm mobil platformlarda (iOS ve Android) yayınlayın. Web sitesi ziyaretçilerinin tek tıklamayla Artırılmış gerçeklikt...
Wikitude
wikitude.com
Bir Qualcomm şirketi olan Wikitude, mobil artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin tanınmış öncüsü ve akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı gözlükler için bir dizi ödüllü AR çözümünün arkasındaki şirkettir. Tamamen şirket içinde geliştirilmiş AR teknolojisi, ana ürünü olan Wikitude AR SDK ve binler...
Zapworks
zap.works
Zapworks ödüllü bir WebAR platformudur. Yaratıcı araçlarımızı, SDK'larımızı, özel markalama ve barındırma çözümlerimizi ve güçlü CMS'yi kullanarak etkili WebAR deneyimleri oluşturun, yönetin ve yayınlayın. Kodsuz, düşük kodlu veya özel kodlu çözümlerle Zapworks, tasarımcılarınıza, geliştiricileriniz...
Augment
augment.com
Augment, kullanıcının ürünleri gerçek ortamda ve gerçek zamanlı olarak tablet veya akıllı telefon aracılığıyla 3 boyutlu olarak görselleştirmesine olanak tanıyan bir artırılmış gerçeklik platformudur.
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture, 3D modellerin AR formatında görüntülenmesini sağlayan, tasarım iş birliğine yönelik artırılmış gerçeklik platformudur.
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti, yerelleştirilmiş Artırılmış Gerçeklik içeriklerini oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platform sunar.
Variant Launch
launchar.app
iOS ve Android'de WebAR - uygulama olmadan Basit Javascript SDK'mızla AR deneyiminizi herhangi bir bağlantıdan veya QR kodundan tarayıcıda başlatın. Görüntüleme başına maliyet olmadan yerel kalitede izleme. 100'e yakın AR deneyimi oluşturduktan sonra, mevcut WebAR hizmetlerinde hissettiğimiz sıkıntı...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK bir AR uygulama geliştirme aracıdır. MAXST AR SDK'yı kullanarak kendi AR uygulamalarınızı kolayca oluşturabilirsiniz. MAXST AR SDK'nın içerdiği özellikler aşağıdadır. - Space Tracker - Object Tracker (hedef: 0,3m~1,5m arası boyuttaki 3D nesneler) - Image Tracker (hedef: 2D görüntüler) -...
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega, şehir ölçeğinde AR bulut çözümü sağlar ve esnek satın alma şeması, lider haritalama ve yerelleştirme yeteneği ve kullanıcı dostu araç zinciri ile kültür ve turizmi, iş alanını, eğitimi, sanayiyi ve diğer birçok işletmeyi güçlendirir.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR, kullanıcıların programlama becerileri olmadan AR çözümleri, ürün görselleştirmesi ve mekansal bilgi işlem deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir platformdur. Platform, kullanıcıların 3D modelleri, animasyonları, görüntüleri ve videoları kullanarak sürükleyici deneyimler o...
Onirix
onirix.com
Web AR içeriğini oluşturmanıza, barındırmanıza, yayınlamanıza ve paylaşmanıza yardımcı olan kodsuz, az kodlu ve SDK artırılmış gerçeklik platformu. 4,5 milyardan fazla küresel IOS ve Android kullanıcısı tarafından erişilebilir ve dünya çapındaki cihazların %92,94'ü uyumludur. Web AR, uygulama gerekt...
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK, Wikitude, VisionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai ve çok daha fazlası gibi mevcut tüm izleme sistemlerini kullanmanıza olanak tanır. Yalnızca uygulamayı şekillendirip doldurarak bir uygulama oluşturucuyla uygulamalar oluşturabilir veya viewar-api'yi kullanarak kendi uygulamalarınızı oluştur...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu, 3D ve artırılmış gerçeklik aracılığıyla ürün görselleştirme ve hikaye anlatımı için tek adresinizdir. Studio platformumuz aracılığıyla markaların satışlarını, bilinirliğini ve etkileşimini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Studio ile ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplayarak farklı pl...
Streem
streem.com
StreemCore®, kullanıma hazır artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerini kullanan, kurumsal sınıf bir uzaktan görsel yardım aracıdır. Etkileşimli, indirme gerektirmeyen bir video işbirliği aracının eklenmesiyle şirketler, uzaktan hızlı bir şekilde görebilir ve çözebilir; böylece teşhis ve destek çözüm s...
ARGear
argear.io
ARGear, uygulama geliştiricilerin kendi uygulamaları için Snapchat benzeri AR özelliklerini ve içeriklerini uygulamalarına yardımcı olan SaaS tabanlı Artırılmış Gerçeklik Yazılımıdır. ARGEAR platformu, diğer AR çözümlerinden farklı olarak yalnızca hepsi bir arada AR SDK'sı sağlamakla kalmıyor, aynı ...
Vossle
vossle.ai
Vossle, işletmelerin 1 dakikadan kısa sürede artırılmış gerçeklik oluşturabileceği, Kodsuz bir WebAR geliştirme SaaS platformudur. Vossle'ın temel AR+AI motorunu kullanan dünya hedefi, görüntü hedefi tabanlı kampanyalar, oyunlar veya yüz algılama tabanlı denemeleri deneyimlemek için uygulama gerekti...
CLDXR
cldxr.com
CLDXR, B2B kullanıcıları için Genişletilmiş Gerçeklik Bulut Varlık Yönetimi ve Kendi Kendine Hizmet Veren Yayınlama Platformudur. AR.js, Quick Look, 8th Wall for WebAR gibi farklı AR/VR teknolojilerinin yanı sıra Android ve iOS uygulamaları için ARKit/ARCore'u bir araya getirir ve ek geliştirme çaba...