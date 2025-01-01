Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Artırılmış Gerçeklik (AR) İçerik Yönetim Sistemleri
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Artırılmış Gerçeklik (AR) İçerik Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar

Artırılmış Gerçeklik (AR) İçerik Yönetim Sistemleri, AR deneyimleri oluşturmak için gerekli olan toplu ham 3D içeriğin yüklenmesine yönelik platformlar olarak hizmet eder. Kullanıcılar, bu sistemlerdeki AR içerikleri üzerinde kapsamlı kontrole sahip olup, sürükle ve bırak işlevinden yararlanarak içeriği istedikleri gibi düzenleyebilirler. Bu tür düzenleme araçları, renk paletleri ve çeşitli dokular gibi öğeleri 3B yaratımlarına dahil ederek kullanıcılara içeriklerini değiştirme olanağı tanır. Temel düzenlemenin ötesinde, bir AR CMS, bir AR Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) olarak ikiye katlanarak özelleştirilmiş AR deneyimlerinin potansiyelini artırabilir. Tipik olarak bu içerik, sürükleyici oyunlardan etkileşimli alışveriş platformlarına kadar mobil cihazlar için bir dizi AR uygulaması geliştirmede uygulama bulur. Ayrıca bu çözümler, güçlü raporlama ve analiz özelliklerini de kapsayarak işletmelerin içerikleriyle hedef kitle etkileşim modellerini anlamalarını kolaylaştırır. AR CMS ile VR CMS arasında ayrım yapmak çok önemlidir; ikincisi, sanal gerçeklik içeriğini yönetmeye, yayınlamaya ve dağıtmaya odaklanan ayrı bir platformdur.

Yeni Uygulama Gönder


Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks, kullanıcıların 2D ve 3D artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir geliştirme platformudur.

CGTrader

CGTrader

cgtrader.com

CGTrader, 3D modellerin satıldığı bir pazar ve kullanıcıların özelleştirilmiş 3D modeller oluşturmalarına olanak tanıyan bir platformdur.

echo3D

echo3D

echo3d.com

echo3D, geliştiricilerin ve şirketlerin 3D varlıkları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bir yönetim platformudur.

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR, kodsuz bir platform olarak, XR deneyimlerini geliştirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır, farklı devrelerdeki işletmelere hizmet verir.

EvolveAR

EvolveAR

evolvear.io

EvolveAR, küçük işletmelerin ve ajansların etkileşimli artırılmış gerçeklik deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan kullanıcı dostu bir platformdur.

Plattar

Plattar

plattar.com

Plattar, artırılmış gerçeklik (AR) ile ürünleri 3D olarak deneyimleme imkanı sunar, fiziksel varlık olmadan müşterilere bağlanmayı sağlar.

Vuframe

Vuframe

vuframe.com

Vuframe, şirketlerin 3D, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları oluşturmasını kolaylaştıran bir platformdur.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.