Artırılmış Gerçeklik (AR) İçerik Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar

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Artırılmış Gerçeklik (AR) İçerik Yönetim Sistemleri, AR deneyimleri oluşturmak için gerekli olan toplu ham 3D içeriğin yüklenmesine yönelik platformlar olarak hizmet eder. Kullanıcılar, bu sistemlerdeki AR içerikleri üzerinde kapsamlı kontrole sahip olup, sürükle ve bırak işlevinden yararlanarak içeriği istedikleri gibi düzenleyebilirler. Bu tür düzenleme araçları, renk paletleri ve çeşitli dokular gibi öğeleri 3B yaratımlarına dahil ederek kullanıcılara içeriklerini değiştirme olanağı tanır. Temel düzenlemenin ötesinde, bir AR CMS, bir AR Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) olarak ikiye katlanarak özelleştirilmiş AR deneyimlerinin potansiyelini artırabilir. Tipik olarak bu içerik, sürükleyici oyunlardan etkileşimli alışveriş platformlarına kadar mobil cihazlar için bir dizi AR uygulaması geliştirmede uygulama bulur. Ayrıca bu çözümler, güçlü raporlama ve analiz özelliklerini de kapsayarak işletmelerin içerikleriyle hedef kitle etkileşim modellerini anlamalarını kolaylaştırır. AR CMS ile VR CMS arasında ayrım yapmak çok önemlidir; ikincisi, sanal gerçeklik içeriğini yönetmeye, yayınlamaya ve dağıtmaya odaklanan ayrı bir platformdur.
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Zapworks
zap.works
Zapworks, kullanıcıların 2D ve 3D artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir geliştirme platformudur.
CGTrader
cgtrader.com
CGTrader, 3D modellerin satıldığı bir pazar ve kullanıcıların özelleştirilmiş 3D modeller oluşturmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
echo3D
echo3d.com
echo3D, geliştiricilerin ve şirketlerin 3D varlıkları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bir yönetim platformudur.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR, kodsuz bir platform olarak, XR deneyimlerini geliştirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır, farklı devrelerdeki işletmelere hizmet verir.
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR, küçük işletmelerin ve ajansların etkileşimli artırılmış gerçeklik deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan kullanıcı dostu bir platformdur.
Plattar
plattar.com
Plattar, artırılmış gerçeklik (AR) ile ürünleri 3D olarak deneyimleme imkanı sunar, fiziksel varlık olmadan müşterilere bağlanmayı sağlar.
Vuframe
vuframe.com
Vuframe, şirketlerin 3D, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları oluşturmasını kolaylaştıran bir platformdur.
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