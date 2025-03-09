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Artırılmış Gerçeklik (AR) İçerik Yönetim Sistemleri, AR deneyimleri oluşturmak için gerekli olan toplu ham 3D içeriğin yüklenmesine yönelik platformlar olarak hizmet eder. Kullanıcılar, bu sistemlerdeki AR içerikleri üzerinde kapsamlı kontrole sahip olup, sürükle ve bırak işlevinden yararlanarak içeriği istedikleri gibi düzenleyebilirler. Bu tür düzenleme araçları, renk paletleri ve çeşitli dokular gibi öğeleri 3B yaratımlarına dahil ederek kullanıcılara içeriklerini değiştirme olanağı tanır. Temel düzenlemenin ötesinde, bir AR CMS, bir AR Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) olarak ikiye katlanarak özelleştirilmiş AR deneyimlerinin potansiyelini artırabilir. Tipik olarak bu içerik, sürükleyici oyunlardan etkileşimli alışveriş platformlarına kadar mobil cihazlar için bir dizi AR uygulaması geliştirmede uygulama bulur. Ayrıca bu çözümler, güçlü raporlama ve analiz özelliklerini de kapsayarak işletmelerin içerikleriyle hedef kitle etkileşim modellerini anlamalarını kolaylaştırır. AR CMS ile VR CMS arasında ayrım yapmak çok önemlidir; ikincisi, sanal gerçeklik içeriğini yönetmeye, yayınlamaya ve dağıtmaya odaklanan ayrı bir platformdur.
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SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR, kodsuz bir platform olarak, XR deneyimlerini geliştirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır, farklı devrelerdeki işletmelere hizmet verir.
echo3D
echo3d.com
echo3D, geliştiricilerin ve şirketlerin 3D varlıkları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bir yönetim platformudur.
Zapworks
zap.works
Zapworks, kullanıcıların 2D ve 3D artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir geliştirme platformudur.
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR, küçük işletmelerin ve ajansların etkileşimli artırılmış gerçeklik deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan kullanıcı dostu bir platformdur.
CGTrader
cgtrader.com
CGTrader, 3D modellerin satıldığı bir pazar ve kullanıcıların özelleştirilmiş 3D modeller oluşturmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Vuframe
vuframe.com
Vuframe, kurumsal düzeyde 3D, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları oluşturma sürecinde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir platformdur. Geçmişte bu tür uygulamaları geliştirmek, uzmanlık becerileri, uzun geliştirme döngüleri ve önemli bütçeler gerektiriyordu. Artık Vuframe tüm süreci basitleştirerek her büyüklükteki işletmenin erişebilmesini sağladı.
Plattar
plattar.com
Plattar, hızla gelişen Artırılmış Gerçeklik (ARKit + ARCore) ve XR teknolojisini tüketici donanımı ve tarayıcı evrimiyle birleştirerek müşterilerin ürünleri fiziksel olarak mevcut olmadan 3D ve/veya bağlamda deneyimlemelerini sağlayan yeni bir kolaylaştırıcı görevi görüyor. Bunlar ve diğer gelişen teknolojiler, sanal eğitim, tamamlayıcı ürünlerin desteklenmesi ve üst düzey satış yoluyla benimsenme, kullanım ve sadakati birbirine bağlamanın sürekli bir yolu olan, ürünün yaşam döngüsü boyunca etkileşimde bulunma yeteneklerini sağlar.
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