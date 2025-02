CGTrader

cgtrader.com

Lisanslanabilir stok ve özel 3D modeller için dünyanın en büyük kaynağı olan şirketin faaliyetleri birbiriyle ilişkili iki iş kolunu içermektedir. Şirketin 1.000.000'dan fazla lisanslanabilir 3D model içeren 3D modeller için self-servis CGTrader Pazaryeri ve kurumsal müşterilerin ve çevrimiçi perakendecilerin 2D ürün görsellerini fotogerçekçi 3D modellere dönüştürmeleri için CGTrader Enterprise 3D Modelleme. On binlerce yüksek vasıflı 3D tasarımcıdan oluşan yönetilen bir toplulukla CGTrader, her ölçekte, her karmaşıklıkta 3D modeller sunmak için mükemmel bir konuma sahiptir.