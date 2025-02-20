Artırılmış Gerçeklik (AR) İçerik Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Fransız Güney Toprakları

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Artırılmış Gerçeklik (AR) İçerik Yönetim Sistemleri, AR deneyimleri oluşturmak için gerekli olan toplu ham 3D içeriğin yüklenmesine yönelik platformlar olarak hizmet eder. Kullanıcılar, bu sistemlerdeki AR içerikleri üzerinde kapsamlı kontrole sahip olup, sürükle ve bırak işlevinden yararlanarak içeriği istedikleri gibi düzenleyebilirler. Bu tür düzenleme araçları, renk paletleri ve çeşitli dokular gibi öğeleri 3B yaratımlarına dahil ederek kullanıcılara içeriklerini değiştirme olanağı tanır. Temel düzenlemenin ötesinde, bir AR CMS, bir AR Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) olarak ikiye katlanarak özelleştirilmiş AR deneyimlerinin potansiyelini artırabilir. Tipik olarak bu içerik, sürükleyici oyunlardan etkileşimli alışveriş platformlarına kadar mobil cihazlar için bir dizi AR uygulaması geliştirmede uygulama bulur. Ayrıca bu çözümler, güçlü raporlama ve analiz özelliklerini de kapsayarak işletmelerin içerikleriyle hedef kitle etkileşim modellerini anlamalarını kolaylaştırır. AR CMS ile VR CMS arasında ayrım yapmak çok önemlidir; ikincisi, sanal gerçeklik içeriğini yönetmeye, yayınlamaya ve dağıtmaya odaklanan ayrı bir platformdur.
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SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Geleceği Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. İmalat ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçeklik araçlarını iş teknolojisinin ön sıralarına getirme konusunda uzmanlaşan, zorlu bir güce dönüştük. Uzmanlığımız yalnızca fütüristik çözümler üretmek değildir; günümüzün dinamik iş ihtiyaçları için bunları erişilebilir ve pratik hale getirmektir. Son Teknoloji Özellikler SynergyXR'de biz sadece araçlar yaratmıyoruz; deneyimler şekillendiriyoruz. Ürünlerimiz yazılımdan çok daha fazlasıdır; bunlar etkileşim ve işbirliğinin yeni boyutlarına açılan kapılardır. Kullanıcı dostu arayüzlere ve sağlam işlevselliklere odaklanan XR çözümlerimiz, iş süreçlerinize kusursuz bir şekilde entegre olur. Kapsamlı eğitim modüllerinden etkileşimli ürün tanıtımlarına kadar, artırılmış ve sanal gerçekliğin moda sözcüklerden daha fazlası olmasını sağlıyoruz; bunların modern iş başarısı için temel araçlar olmasını sağlıyoruz. Eşsiz Değer ve Çözümler SynergyXR'ı diğerlerinden ayıran şey, gerçek dünyadaki iş zorluklarını çözme konusundaki kararlılığımızdır. Teknolojinin engel değil kolaylaştırıcı olarak hizmet ettiği, önce insan yaklaşımına inanıyoruz. Çözümlerimiz verimliliği artırmak, yeniliği teşvik etmek ve küresel ekipler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. İşletmeler, XR araçlarımızı benimseyerek geleneksel sınırları aşabilir, işbirliği, eğitim ve müşteri etkileşiminde yeni potansiyellerin kilidini açabilir. Genişletilmiş gerçekliğin işletmeniz için günlük bir gerçeklik haline geldiği SynergyXR ile geleceğe dalın.
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönetmelerine, işlemelerine ve yayınlamalarına olanak tanıyan bir 3D öncelikli içerik yönetim sistemi (CMS) ve dağıtım ağı (CDN), varlık sıkıştırma ve dönüştürme araçları ve ölçeklenebilir bir BaaS altyapısı sunuyoruz. cihazlar. Platformumuzu gerçek zamanlı 3D deneyimler oluşturmak (sağlık hizmetleri, eğlence, perakende, oyun, pazarlama, eğitim ve daha fazlası için) ve etkileşimli içeriklerini yönetmek ve 3D varlıkları kendi genelinde keşfetmek, işlemek ve paylaşmak için kullanan 100.000'den fazla kullanıcıya hizmet veriyoruz. takımlar ve ötesi.
Zapworks
zap.works
Zapworks ödüllü bir WebAR platformudur. Yaratıcı araçlarımızı, SDK'larımızı, özel markalama ve barındırma çözümlerimizi ve güçlü CMS'yi kullanarak etkili WebAR deneyimleri oluşturun, yönetin ve yayınlayın. Kodsuz, düşük kodlu veya özel kodlu çözümlerle Zapworks, tasarımcılarınıza, geliştiricilerinize ve pazarlamacılarınıza, becerileri veya iş hedefleri ne olursa olsun sürükleyici WebAR deneyimleri oluşturma olanağı sağlar. WebAR için oluşturulmuş dünya lideri bilgisayar görüşü Temel izleme türlerimiz, bilgisayarlı görme alanında 10 yıldan fazla deneyime dayanmaktadır ve en düşük özelliklerden başlayarak geniş bir cihaz yelpazesindeki tarayıcılar için optimize edilmiştir. Ürünleri hızla prototiplemek, şirket içi inovasyonu teşvik etmek ve satış ve pazarlama çalışmalarınızın etkisini artırmak için araçlarımızı kullanın. ** En İyi Geliştirici Aracı 2022'nin Kazananı ** ** En İyi Oluşturucu ve Yazma Aracı 2022'nin Kazananı **
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR, sektörün en basit ve en güçlü AR platformuyla sınıfının en iyisidir. Küçük işletmelerin ve ajansların sürükleyici XR deneyimleri yaratması için amaca yönelik olarak oluşturulmuş temel. Baskınızı, satış malzemelerinizi, e-ticaret ürün görselleştirmenizi ve daha fazlasını artırılmış gerçeklik deneyimlerine dönüştürün. EvolveAR, müşterilerinize, ortaklarınıza ve arkadaşlarınıza tamamen sürükleyici bir kullanıcı deneyimi oluşturmanıza, oynamanıza ve sunmanıza yardımcı olacak eksiksiz bir AR özellikleri seti sunar. Videolar, sesler, eylem düğmeleri (CTA), resimler, 360° videolar ve 3D modeller gibi tüm önemli Artırılmış Gerçeklik özelliklerini içerir. 1) Sıfır programlama ve kodlama uzmanlığı gerekli 2) Gerçek zamanlı, derinlemesine AR odaklı analiz 3) Yeni içerik yönetimi ve pazarlama modları 4) Kullanıcıları dijital ve fiziksel dünyalar arasında birbirine bağlar
CGTrader
cgtrader.com
Lisanslanabilir stok ve özel 3D modeller için dünyanın en büyük kaynağı olan şirketin faaliyetleri birbiriyle ilişkili iki iş kolunu içermektedir. Şirketin 1.000.000'dan fazla lisanslanabilir 3D model içeren 3D modeller için self-servis CGTrader Pazaryeri ve kurumsal müşterilerin ve çevrimiçi perakendecilerin 2D ürün görsellerini fotogerçekçi 3D modellere dönüştürmeleri için CGTrader Enterprise 3D Modelleme. On binlerce yüksek vasıflı 3D tasarımcıdan oluşan yönetilen bir toplulukla CGTrader, her ölçekte, her karmaşıklıkta 3D modeller sunmak için mükemmel bir konuma sahiptir.
Vuframe
vuframe.com
Vuframe, kurumsal düzeyde 3D, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları oluşturma sürecinde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir platformdur. Geçmişte bu tür uygulamaları geliştirmek, uzmanlık becerileri, uzun geliştirme döngüleri ve önemli bütçeler gerektiriyordu. Artık Vuframe tüm süreci basitleştirerek her büyüklükteki işletmenin erişebilmesini sağladı.
Plattar
plattar.com
Plattar, hızla gelişen Artırılmış Gerçeklik (ARKit + ARCore) ve XR teknolojisini tüketici donanımı ve tarayıcı evrimiyle birleştirerek müşterilerin ürünleri fiziksel olarak mevcut olmadan 3D ve/veya bağlamda deneyimlemelerini sağlayan yeni bir kolaylaştırıcı görevi görüyor. Bunlar ve diğer gelişen teknolojiler, sanal eğitim, tamamlayıcı ürünlerin desteklenmesi ve üst düzey satış yoluyla benimsenme, kullanım ve sadakati birbirine bağlamanın sürekli bir yolu olan, ürünün yaşam döngüsü boyunca etkileşimde bulunma yeteneklerini sağlar.
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