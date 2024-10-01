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Artırılmış Gerçeklik (AR) İçerik Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Norfolk Adası
Artırılmış Gerçeklik (AR) İçerik Yönetim Sistemleri, AR deneyimleri oluşturmak için gerekli olan toplu ham 3D içeriğin yüklenmesine yönelik platformlar olarak hizmet eder. Kullanıcılar, bu sistemlerdeki AR içerikleri üzerinde kapsamlı kontrole sahip olup, sürükle ve bırak işlevinden yararlanarak içeriği istedikleri gibi düzenleyebilirler. Bu tür düzenleme araçları, renk paletleri ve çeşitli dokular gibi öğeleri 3B yaratımlarına dahil ederek kullanıcılara içeriklerini değiştirme olanağı tanır. Temel düzenlemenin ötesinde, bir AR CMS, bir AR Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) olarak ikiye katlanarak özelleştirilmiş AR deneyimlerinin potansiyelini artırabilir. Tipik olarak bu içerik, sürükleyici oyunlardan etkileşimli alışveriş platformlarına kadar mobil cihazlar için bir dizi AR uygulaması geliştirmede uygulama bulur. Ayrıca bu çözümler, güçlü raporlama ve analiz özelliklerini de kapsayarak işletmelerin içerikleriyle hedef kitle etkileşim modellerini anlamalarını kolaylaştırır. AR CMS ile VR CMS arasında ayrım yapmak çok önemlidir; ikincisi, sanal gerçeklik içeriğini yönetmeye, yayınlamaya ve dağıtmaya odaklanan ayrı bir platformdur.
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Zapworks
zap.works
Zapworks ödüllü bir WebAR platformudur. Yaratıcı araçlarımızı, SDK'larımızı, özel markalama ve barındırma çözümlerimizi ve güçlü CMS'yi kullanarak etkili WebAR deneyimleri oluşturun, yönetin ve yayınlayın. Kodsuz, düşük kodlu veya özel kodlu çözümlerle Zapworks, tasarımcılarınıza, geliştiricileriniz...
CGTrader
cgtrader.com
Lisanslanabilir stok ve özel 3D modeller için dünyanın en büyük kaynağı olan şirketin faaliyetleri birbiriyle ilişkili iki iş kolunu içermektedir. Şirketin 1.000.000'dan fazla lisanslanabilir 3D model içeren 3D modeller için self-servis CGTrader Pazaryeri ve kurumsal müşterilerin ve çevrimiçi perak...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönet...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Geleceği Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. İmalat ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçek...
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR, sektörün en basit ve en güçlü AR platformuyla sınıfının en iyisidir. Küçük işletmelerin ve ajansların sürükleyici XR deneyimleri yaratması için amaca yönelik olarak oluşturulmuş temel. Baskınızı, satış malzemelerinizi, e-ticaret ürün görselleştirmenizi ve daha fazlasını artırılmış gerçekli...
Plattar
plattar.com
Plattar, hızla gelişen Artırılmış Gerçeklik (ARKit + ARCore) ve XR teknolojisini tüketici donanımı ve tarayıcı evrimiyle birleştirerek müşterilerin ürünleri fiziksel olarak mevcut olmadan 3D ve/veya bağlamda deneyimlemelerini sağlayan yeni bir kolaylaştırıcı görevi görüyor. Bunlar ve diğer gelişen t...
Vuframe
vuframe.com
Vuframe, kurumsal düzeyde 3D, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları oluşturma sürecinde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir platformdur. Geçmişte bu tür uygulamaları geliştirmek, uzmanlık becerileri, uzun geliştirme döngüleri ve önemli bütçeler gerektiriyordu. Artık Vufra...