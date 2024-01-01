Artırılmış Gerçeklik (AR) İçerik Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Dominika En Popüler Son Eklenenler

Artırılmış Gerçeklik (AR) İçerik Yönetim Sistemleri, AR deneyimleri oluşturmak için gerekli olan toplu ham 3D içeriğin yüklenmesine yönelik platformlar olarak hizmet eder. Kullanıcılar, bu sistemlerdeki AR içerikleri üzerinde kapsamlı kontrole sahip olup, sürükle ve bırak işlevinden yararlanarak içeriği istedikleri gibi düzenleyebilirler. Bu tür düzenleme araçları, renk paletleri ve çeşitli dokular gibi öğeleri 3B yaratımlarına dahil ederek kullanıcılara içeriklerini değiştirme olanağı tanır. Temel düzenlemenin ötesinde, bir AR CMS, bir AR Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) olarak ikiye katlanarak özelleştirilmiş AR deneyimlerinin potansiyelini artırabilir. Tipik olarak bu içerik, sürükleyici oyunlardan etkileşimli alışveriş platformlarına kadar mobil cihazlar için bir dizi AR uygulaması geliştirmede uygulama bulur. Ayrıca bu çözümler, güçlü raporlama ve analiz özelliklerini de kapsayarak işletmelerin içerikleriyle hedef kitle etkileşim modellerini anlamalarını kolaylaştırır. AR CMS ile VR CMS arasında ayrım yapmak çok önemlidir; ikincisi, sanal gerçeklik içeriğini yönetmeye, yayınlamaya ve dağıtmaya odaklanan ayrı bir platformdur.