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Denetim Hizmeti Sağlayıcıları
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Denetim Hizmeti Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

Denetim hizmetleri, bir şirketin mali kayıtlarının doğruluğunun doğrulanmasında ve bunların gerçekleştirilen işlemleri sadık bir şekilde temsil etmesini sağlamada çok önemli bir rol oynar. Bu hizmetler şirketlerin uyumlu mali tablolar hazırlamasına ve mali durumlarını bankalar, yatırımcılar/hissedarlar ve diğer mali ortaklar gibi paydaşlara etkili bir şekilde iletmelerine yardımcı olur. Tipik olarak bir şirketin finans ve muhasebe departmanlarına entegre edilen denetim hizmetleri genellikle finansal danışmanlık, defter tutma ve vergi hizmeti sağlayıcılarından alınan ek destekle tamamlanır.

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KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark, çevrimiçi defter tutma, vergi hazırlama, faturalandırma ve gider takibi gibi finansal yönetim hizmetleri sunar.

Perkins & Co

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co uygulaması, kullanıcıların finansal belgelere güvenli erişim ve paylaşım yapmasını sağlayarak muhasebe yönetimini kolaylaştırır.

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