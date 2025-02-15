Denetim Hizmeti Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co, 1986 yılında büyük ulusal muhasebe firmalarına alternatif olarak, bölgedeki yakın şirketlerin iş ihtiyaçlarına odaklanmak amacıyla kuruldu. Portland, Oregon ve Vancouver, Washington'da ofisleri bulunan Perkins, imalat, toptan dağıtım, emlak, inşaat, profesyonel ve yaratıcı hizmetler, teknoloji, yiyecek ve içecek, otomobil bayilikleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere birçok sektörde uzmanlaşmıştır. Müşteri hizmetleri mükemmelliği alanında ClearlyRated'in En İyi Muhasebe™ ödülünü 10 yıldır alan, 16 yıldır Portland Business Journal'ın En Beğenilen Şirketi, çoğunluğu kadınların sahip olduğu bir firma ve bölgenin En Çeşitli Muhasebe Firmalarından biri olan Perkins, bulunmaktan gurur duyuyor kalabalığın arasından çıktım. Perkins farkı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizi arayın!