Ses Düzenleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Avid, medya yaratıcılarına dünyayı eğlendirmek, bilgilendirmek, eğitmek ve aydınlatmak için yenilikçi teknoloji ve işbirlikçi araçlarla güçlendirir. Medya vizyonerlerinin algılarını renklendiren ve kültürlerini zenginleştiren sanat yaratmalarına yardımcı olurlar. Yaratıcıların dünyayı eğlendirebilmesi, bilgilendirebilmesi, eğitebilmesi ve aydınlatabilmesi için sevinçlere ilham veren ve kıvılcım uyandıran yenilikçi teknoloji ve işbirlikçi araçlar yaparlar. Sanatçılarına inanıyorlar. Sektör liderlerine inanıyorlar. Ve eğlencenin geleceğine inanıyorlar. Zengin, 30 yıllık bir güç geçmişi var ve eğlence. Ancak tarihlerinin geleceklerini belirlemediğini biliyorlar, bu yüzden her zaman gelişiyorlar, daha iyi ve daha iyi hale getirmeye kararlılar. Birçok ürün yaparlar, ancak sadece bir şey yaparlar: şaşırtıcı üreticilerin ortamlarını en üst düzeye çıkarırlar. Avid'de, her dakika, her gün, daha büyük yaratıcılara güç veriyorlar.