Ses Düzenleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Uruguay

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Ses düzenleme yazılımı, kullanıcıların ses dosyaları oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Ses editörleri ve mühendisleri bu araçları sesin bölümlerini karıştırmak veya silmek, belirli bölgeleri ayarlamak ve yeni ses bileşenleri geliştirmek için kullanır. Bu programlar genellikle ses dosyalarının sesini çeşitli şekillerde değiştirmeye yönelik efektler içerir. Genellikle MP3, WAV, Windows Media ve MPEG-4 gibi birden fazla dosya formatını desteklerler. Ses düzenleme yazılımı, müzik, film ve televizyon yapımında ses mühendisleri, müzik yapımcıları, mikserler, editörler ve ses tasarımcıları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle video düzenleme yazılımıyla birlikte ve video prodüksiyon ekipleriyle işbirliği içinde kullanılır.
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Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri kolaylıkla oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Platform, kullanıcılara ses ve videoyu kaydedip düzenlemenin yanı sıra 10'a kadar katılımcıyla yapılan uzaktan röportajlardan podcast'ler oluşturmaları için bir araç paketi sunuyor. Stüdyo kalitesinde kayıtlar, yapay zeka destekli düzenleme ve kusursuz dışa aktarma işlemlerinin tümü tek bir web tabanlı platformda gerçekleştirilebilir. Araçlar arasında çok kanallı kayıt, ses transkripsiyonu, sezgisel düzenleme, metinden konuşmaya, Magic Dust, Revoice ve Silence Removal'ın yanı sıra arka plan gürültüsünü giderme, dolgu kelime algılama, sesten metne dönüştürme gibi yapay zeka destekli araçlardan oluşan bir paket yer alır. , podcast kaydı, MP3'ten metne ve format dönüştürme. Podcastle ayrıca hareket halindeyken kayıt yetenekleri sağlamak için iOS ve Android uygulamaları da sunar. Platform, deneyim düzeyi ne olursa olsun kullanıcıların hikayelerini paylaşmak ve hedef kitleleriyle bağlantı kurmak için podcast'ler oluşturmasını kolaylaştırmak için tasarlandı.
Soundtrap
soundtrap.com
Müzik Yapımı, Ses Düzenleme, Döngüler, Otomobil, Beat Maker, Müzik Ücretsiz Olmak İçin ihtiyacınız olan her şey. Soundtrap çevrimiçi, işbirlikçi bir müzik ve podcast kayıt stüdyosudur. Yüzlerce yazılım enstrümanı ve binlerce yüksek kaliteli döngü ile müzik yapın veya podcast'i kolayca kaydedin. Stüdyoda sohbeti kullanarak gerçek zamanlı olarak herkesle uzaktan işbirliği yapın. Hemen hemen her cihazda olursanız olun projeleriniz üzerinde çalışın, telefonunuzda bir proje başlatabilir ve bir bilgisayarda devam edebilmeniz için her şey bulutta saklanır. SoundTrap - Spotify by Everywhere Studio'nuz.
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster, uzak görüşmeler için yüksek kaliteli, yerel kayıt özellikleri sunarak, stüdyo sınıfı ses ve 4K'ye kadar video çözünürlüğe kadar podcasting'de devrim yaratır. Boomcaster, aynı anda canlı yayın yapmanıza izin verirken, katılımcının her biri için doğrudan mikrofon ve kameradan yüksek tanımlı ses ve videoyu kaydeder. Her katılımcının girdisi bağımsız olarak yakalanır, internet istikrarsızlığından kayıtları korur ve eşsiz netlik sağlar. Boomcaster'ın sezgisel platformu ayrıca otomatik işleme, gerçek zamanlı düzenleme ve büyük sosyal platformlara tek tıklamalı canlı yayın gibi özellikler içerir. Hem acemi podcast'ler hem de deneyimli yayıncılar için tasarlanan Boomcaster, podcast prodüksiyonunun teknik zorluklarını basitleştirerek içerik oluşturucuların zorlayıcı içerik sunmaya odaklanmasını sağlıyor. Ses ve video podcasting deneyimlerini yükseltmek için Boomcaster'a güvenen podcast'ların topluluğuna katılın.
Vollume
vollume.com
Vollume Control, müzisyenlerin ve müzik profesyonellerinin projelerde daha kolay işbirliği yapması için tasarlanmış bir müzik üretkenlik aracıdır. Güçlü çalma listesi yönetimi, mesajlaşma, dosya paylaşımı ve bulut depolamayı kullanımı kolay tek bir uygulamada birleştiriyor.
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio, yaratıcı sürecinizin her yönünü tek bir sezgisel platformda merkezileştirerek müzik projesi yönetiminin manzarasını yeniden tanımlıyor. Numa Studio ile müzik profesyonelleri benzersiz bir organizasyon deneyimi yaşayabilir, bu da önemli ölçüde zaman tasarrufu ve kolaylaştırılmış işbirliği sağlayabilir. Platformun tasarımı birden fazla araç ve platforma olan ihtiyacı ortadan kaldırarak sanatçıların, yapımcıların ve ekiplerin gerçekten önemli olan şeye, yani olağanüstü müzik yaratmaya odaklanmasına olanak tanıyor. Numa, gelişmiş paylaşım, yorum yapma ve sürüm kontrol özelliklerini entegre ederek, her proje detayının ulaşılabilir olmasını sağlayarak hem verimli hem de hassas bir işbirliği ortamını teşvik eder. Bu bütünsel yaklaşım sadece proje yönetimini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda iletişim ve geri bildirimin kalitesini de artırıyor, sonuçta yaratıcı çıktıyı artırıyor ve Numa'yı müzik endüstrisinde vazgeçilmez bir araç haline getiriyor.
Notetracks
notetracks.com
Notetracks, ses ve video yaratıcılarının yaratıcı projeleri (podcast'ler, müzik, videolar, pazarlama içeriği) incelemesine ve onaylamasına yardımcı olur. Taslaklarda revizyon yapmak için e-postalarda ileri geri gitmek, günümüzün uzaktan işbirliği dünyasında gidilecek yol değildir (örneğin, 1:20, 23:34 15:13'te um ve ah'ları alabilir miyiz?). Not almak ve e-postalarda, belgelerde, sohbetlerde ve çağrılarda ses dosyası adlarıyla zaman damgalarına atıfta bulunan konuşmalar yapmak, gözden kaçan düzenlemelere, hatalı değişikliklere, yanlış anlamalara, sonsuz revizyonlara ve sonuçta mutsuz editörlerin, ekip üyelerinin ve müşterilerin proje motivasyonunu ve ivmesini kaybetmesine neden olur. Ses ve video prodüksiyon ekiplerinin doğrudan medya dosyalarında doğru geri bildirimleri paylaşıp toplamaları için tasarlanmış bir platform olan Notetracks ile iletişimi net, sorunsuz ve üretken tutun.
Audiorista
audiorista.com
Kendi özel medya uygulamanızı oluşturmak için en iyi araç olan Audiorista ile içeriğinizin potansiyelini ortaya çıkarın. Sesli kitaplarınızı, podcast'lerinizi, e-kitaplarınızı, kurslarınızı ve daha fazlasını sorunsuz bir şekilde hem yerleşik kitlenize hem de yeni meraklılara hitap eden büyüleyici, abonelik tabanlı bir platforma dönüştürün. En iyi kısım? Herhangi bir kodlama uzmanlığına ihtiyacınız yok! Benzersiz markalama, sezgisel gezinme ve kusursuz oynatma işlevleriyle medya uygulamanızı mükemmel bir şekilde şekillendirin. Harika bir kullanıcı yolculuğu oluşturmak ve hedef kitlenizin ilgisini canlı tutmak için her yönü özelleştirin. Audiorista'yı seçin ve işinizde devrim yaparak abonelik sansasyonunu gerçekleştirin.
SoundPiece
soundpiece.co
AI ile güzel müzikler yaratın. İstediğiniz ruh halini, stili ve uzunluğu belirtin ve saniyeler içinde yeni bir şarkı oluşturun. Ayrıca şarkıları ayarlayabilir veya istediğiniz kadar varyasyon oluşturabilirsiniz. Orkestra, elektronik veya hatta basit bir ritim arıyorsanız, ses parçası ihtiyaçlarınıza uygun müziği üretebilir. Hepsinden iyisi - oluşturulan tüm şarkılar telifsizdir.
Krotos
krotos.studio
Ses teknolojisinde öncü olan Krotos tarafından geliştirilen Krotos Studio, insanların ses efektleriyle çalışma biçiminde devrim yaratmak için tasarlanmış çığır açan bir yazılımdır. Bu yenilikçi platform, ses oluşturma sürecini kolaylaştırarak hız, kalite ve yaratıcı özgürlüğün kusursuz bir karışımını sunarak kullanıcıların hızlı bir şekilde yüksek kaliteli, benzersiz ve telifsiz ses efektleri üretmesine olanak tanır. Kullanıcılar, fareyi basit bir tıklamayla veya hareket ettirerek kolayca özel sesler oluşturabilir, böylece ses kitaplıkları arasında arama yapma veya karmaşık kayıt ve düzenleme adımlarını ortadan kaldırabilirler. Krotos Studio yalnızca verimlilikle ilgili değildir; içerik oluşturuculara, izleyicilerinde gerçekten yankı uyandıran sesler üretme yeteneği kazandırmakla ilgilidir. Çeşitli kategorilerde 200'den fazla ses ön ayarı ve her ay eklenen yeni ayarlarla platform, her sesin farklı olmasını sağlayarak çok çeşitli projelere ve yaratıcı ihtiyaçlara cevap verir. Krotos CEO'su Orfeas Boteas, yapay zeka destekli yetenekleriyle Krotos Studio'nun, profesyonel ses tasarımının gücünü her seviyedeki yaratıcıların ellerine sunmak, üst düzey ses efektlerine erişimi demokratikleştirmek ve yaratıcı özgürlüğü teşvik etmek için tasarlandığını vurguluyor. . Çevrimiçi içerik, filmler, TV şovları veya reklamlar için Krotos Studio, ses tasarımlarını geliştirmek isteyen herkes için çok yönlü ve kullanıcı dostu bir araç sunar.
Audiohook
audiohook.com
Audiohook, işletmelerin müşterilerine tüm dijital ve geleneksel ses kanallarından ulaşmasını sağlayan tek duraklı bir mağazadır.
Alitu
alitu.com
Alitu, ham kayıtlarınızı alan ve bunları izleyici kitlesini büyüten harika bir gösteriye dönüştürmenize yardımcı olan web tabanlı bir podcast düzenleme aracıdır. Araç, acemi yayıncıları bir podcast düzenlemenin teknik kısımlarından kurtararak sevdikleri kısımlara odaklanmalarını sağlıyor. Arka plan gürültüsünü gidermek ve ses seviyenizi eşitlemek gibi teknik parçaları otomatikleştirin. Bölümlerinizi oluşturmak ve markalamak için podcast merkezli sürükle ve bırak araçlarının keyfini çıkarın. Kliplerinizi zahmetsizce kırpın ve hataları ortadan kaldırın. Gösterinizi dünyaya yayınlayın. Bitmiş bölümünüzü Alit'ten ayrılmadan doğrudan podcast sunucunuza yükleyin Alitu'nun podcasting kursları paketiyle şovunuzu başlatın, böylece tahminlere son verebilirsiniz. Bırakın Alitu sizin işinizin yükünü üstlensin ve düzenlemeye daha az, yaratmaya daha çok zaman harcayan 1500 podcast yayıncısına katılın.
Deepsync
deepsync.com
Deepsync, medya şirketlerinin ses içeriğini manuel üretime göre 10 kat daha hızlı üretmesine yardımcı olmak için ses klonlama teknolojisini kullanıyor. Podcast yayıncıları ve prodüksiyon stüdyoları için üretim sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Soundation
soundation.com
Tarayıcınızda ücretsiz bir çevrimiçi stüdyoda müzik yapın. İşbirliği yapın, ritimler yapın, sesleri kaydedin ve düzenleyin. 20.000'den fazla döngü ve örnek, sanal enstrüman ve efekt kullanın.
Audiotool
audiotool.com
Bulutta müzik yapmaya başlayın. Audiotool, doğrudan tarayıcınızda bulunan güçlü bir çevrimiçi müzik prodüksiyon stüdyosudur.
Auphonic
auphonic.com
Sinyal işleme ve makine öğrenimi tekniklerini kullanan otomatik ses post prodüksiyon web hizmeti.
Ableton
ableton.com
Ableton, küresel müzik yapımcıları topluluğu için yazılım, donanım ve diğer yaratıcı araçlar üretir.
Descript
descript.com
Descript, bir doktor kadar kolay olan yeni bir video editörüdür. Descripcy’nin AI destekli özellikleri ve sezgisel arayüz yakıt YouTube ve Tiktok kanalları, en iyi podcast'ler ve pazarlama, satış ve iç eğitim ve işbirliği için video kullanan işletmeler. Descript, videoyu dokümanların ve slaytların yanı sıra her iletişimcinin araç setinin temelini oluşturmayı amaçlamaktadır.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box, 140'tan fazla yerel ve hiper-yerel dilde konuşabilen 700'den fazla yapay zeka anlatıcı sunan, yapay zeka destekli bir metin okuma ve seslendirme şirketidir. Bu yapay zeka anlatıcılarının birçoğu bağlamın farkındadır ve farklı aksan ve duygulara sahip bağlamsal sesler geliştirmelerine olanak tanır. Anlatım Kutusu ile metni bir URL veya belge aracılığıyla içe aktarabilir ve tüm metin ve ses varlıklarınızı özel stüdyonuzda yönetebilirsiniz. Her AI anlatıcı, özel gereksinimlerinize göre özelleştirilebilen kendi özellikleriyle birlikte gelir. Ayrıca Narration Box, süreç boyunca size yardımcı olmak için güçlü ve hızlı yanıt veren müşteri desteği sağlar. İster projeniz için profesyonel bir seslendirmeye, ister sesli kitabınız için ilgi çekici bir anlatıcıya, ister çok dilli içeriğiniz için yerelleştirilmiş bir sese ihtiyacınız olsun, Narration Box, kapsamlı AI anlatıcı kütüphanesi ve kullanıcı dostu platformuyla kapsamlı bir çözüm sunar.
Avid
avid.com
Avid, medya yaratıcılarına dünyayı eğlendirmek, bilgilendirmek, eğitmek ve aydınlatmak için yenilikçi teknoloji ve işbirlikçi araçlarla güçlendirir. Medya vizyonerlerinin algılarını renklendiren ve kültürlerini zenginleştiren sanat yaratmalarına yardımcı olurlar. Yaratıcıların dünyayı eğlendirebilmesi, bilgilendirebilmesi, eğitebilmesi ve aydınlatabilmesi için sevinçlere ilham veren ve kıvılcım uyandıran yenilikçi teknoloji ve işbirlikçi araçlar yaparlar. Sanatçılarına inanıyorlar. Sektör liderlerine inanıyorlar. Ve eğlencenin geleceğine inanıyorlar. Zengin, 30 yıllık bir güç geçmişi var ve eğlence. Ancak tarihlerinin geleceklerini belirlemediğini biliyorlar, bu yüzden her zaman gelişiyorlar, daha iyi ve daha iyi hale getirmeye kararlılar. Birçok ürün yaparlar, ancak sadece bir şey yaparlar: şaşırtıcı üreticilerin ortamlarını en üst düzeye çıkarırlar. Avid'de, her dakika, her gün, daha büyük yaratıcılara güç veriyorlar.
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip, herhangi bir şarkıdaki vokalleri izole etmek veya kaldırmak için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi araçtır. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan araç, müzik tutkunları, karaoke severler, DJ'ler ve müzik yapımcıları için idealdir. Gelişmiş dijital sinyal işleme algoritmalarından yararlanan AudioStrip, bir şarkının vokal bileşenini etkileyici bir hassasiyet ve bütünlükle enstrümantal parçalarından ayırabilir. Birincil işlevi, karaoke, arka parçalar veya remiksler gibi kullanımlar için ideal, vokal içermeyen enstrümantal parçalar oluşturmaktır. Tersine, diğer yaratıcı amaçlar için izole edilmiş vokal parçalarının çıkarılması için de kullanılabilir. AudioStrip teknolojisinin özünde, karmaşık işitsel bilgileri farklı öğelere ayırarak kullanıcıların izole edilmiş vokalleri veya enstrümantal parçaları kendi gereksinimlerine göre değiştirmelerine olanak tanıma yeteneği yatmaktadır. Kullanıcılar, seçtikleri şarkıyı platforma yükleyerek bu aracı kullanabilirler; bunun ardından yazılım, sesi verimli bir şekilde işler ve vokalsiz bir parça sağlar. AudioStrip'in çalışması için JavaScript'in etkinleştirilmesi gerekirken, işlevlerine yaygın olarak kullanılan herhangi bir tarayıcı aracılığıyla erişilebilir ve herhangi bir ek yazılımın indirilmesi veya kurulması gerekmez. AudioStrip'in ücretsiz kullanıma sunulduğunu ancak sınırlamaların veya premium özelliklerin değişebileceğini lütfen unutmayın.
Dubverse
dubverse.ai
Dijital içerik oluşturmanın hızlı dünyasında Dubverse.ai, video yapımcıları, eğitimciler ve işletmeler için ezber bozan bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Bu yenilikçi platform, özellikle dil engellerini aşmaya ve içeriği evrensel olarak erişilebilir hale getirmeye odaklanarak video üretim sürecini kolaylaştırmak ve geliştirmek için yapay zekanın yeteneklerinden yararlanıyor. Dubverse.ai'nin sunduğu hizmetlerin kalbinde, insan yaratıcılığını son teknoloji yapay zeka teknolojisiyle güçlendiren sağlam bir Sentetik Medya motoru yatıyor. Süreç basit ama güçlü: * Yapay Zeka Altyazıları: Çeşitli dillerde otomatik olarak doğru altyazılar oluşturarak izleyici etkileşimini ve kavramayı artırır. * Metinden Konuşmaya: Metni doğal ses veren seslendirmelere dönüştürerek videolarınızı daha dinamik ve daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirin. Dubverse.ai, çeşitli içerik oluşturma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir dizi işlevsellik içerir: * Çok Dilli Destek: 60'tan fazla dil desteği sayesinde içerik oluşturucular, dil kısıtlaması olmadan küresel bir hedef kitleye ulaşabilir. * Konuşmacı Seçimi: Videonuzun tonu ve tarzına en uygun olanı bulmak için geniş bir AI sesleri yelpazesinden seçim yapın. * Komut Dosyası Düzenleyici: Gerçek zamanlı çeviri özelliğine sahip sezgisel bir komut dosyası düzenleyici, düzenleme sürecini kolaylaştırır. * İnsan Gibi Sesler: Dubverse.ai'nin metinden konuşmaya motoru, kulağa doğal ve ilgi çekici gelen sesler sağlar. * Yerleşik Paylaşım: Başkalarıyla kolayca işbirliği yapın ve geri bildirimleri tek bir yerde toplayın. * İndirilebilir Altyazılar: Çok dilli altyazılarla videonuzun SEO'sunu ve erişilebilirliğini geliştirin.
Typecast
typecast.ai
Typecast ile Duygusal Metin Okuma özelliğine sahip AI Ses Oluşturucu, kullanıcıların metni gerçekçi konuşmaya dönüştürmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir araçtır. 400'den fazla hiper gerçekçi sesten oluşan bir kütüphaneye sahip olan bu araç, kullanıcıların içeriği tam istedikleri gibi oluşturmalarına olanak tanır. Hikaye anlatımı, sunum, ürün pazarlama, eğitim videoları, YouTube videoları ve eğitim dahil olmak üzere farklı amaçlara yönelik çeşitli özellikler ve işlevler sunar. Typecast'in Yapay Zeka Ses Oluşturucusu, kullanıcıların video içeriklerini büyüleyici seslerle güçlendirmelerine olanak tanıyan gerçekçi Yapay Zeka sesleri ve avatarları sağlamak üzere tasarlanmıştır. ve ilgi çekici ses. Kullanıcılar kolayca bir karaktere rol verebilir, istedikleri metni yazabilir, ses stilini seçebilir ve oluşturulan sesi indirebilir. Araç ayrıca sesli kitaplar, eğitim, satış, belgeseller, eğitim ve oyun gibi farklı kategoriler için metinden sese şablonlar sunarak kullanıcıların başlamalarını kolaylaştırır. Typecast'in AI Ses Oluşturucusunu kullanmanın en önemli avantajlarından biri, yeteneğidir. Zamandan tasarruf etmek ve üretim maliyetlerindeki sıkıntıyı ortadan kaldırmak için. Araç, ekran kaydı ve post prodüksiyon düzenleme ihtiyacını ortadan kaldırdığı için kullanıcıların oyuncu tutmasına, film ekibini yönetmesine veya bir stüdyo kiralamasına gerek yok. Kullanıcıların yazılı içeriklerini doğrudan platforma yazmalarına, yapıştırmalarına veya içe aktarmalarına olanak tanıyan basit ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.Genel olarak Typecast'in AI Ses Oluşturucusu, kullanıcılara içerik oluşturmak için geniş bir seçenek yelpazesi sunan web tabanlı bir platformdur. insan benzeri sanal avatarlara sahip yüksek kaliteli video içeriği. Duygusal metinden sese ayarlar, geniş bir seslendirme aktörleri kütüphanesi ve kusursuz bir düzenleme deneyimi sunar. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleriyle Typecast'in AI Ses Oluşturucusu, videolarını gerçekçi ve ilgi çekici sesle geliştirmek isteyen içerik oluşturucular için değerli bir araçtır.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
Zencastr
zencastr.com
Zencastr doğrudan tarayıcınızda çalışacak şekilde tasarlanmıştır, böylece hiçbir şey yüklemeden istediğiniz yerde kayıt yapabilirsiniz. Misafirlerinizin tek yapması gereken davet bağlantısını tıklamak.
Speechify
speechify.com
Speakiny, dünyanın bilgiye erişmesini kolaylaştıran bir metin-konuşma uygulamasıdır. 20 milyondan fazla kişi Google Chrome uzantısı, web uygulaması, iOS uygulaması ve Android uygulamamızı kullanıyor. Misyonumuz, okumanın asla öğrenmeye engel olmadığından emin olmaktır. Şaşırtıcı kullanıcılarımız öğrenciler, profesyoneller ve üretkenlik severlerdir. Birçoğunun disleksi ve DEHB gibi öğrenme farklılıkları var, birçoğu daha hızlı okumak ve hareket halindeyken dinlemek istiyor. Speakiny ile herhangi bir kitabı, belgeyi veya web sitesini sese dönüştürebilir ve arabadayken dinleyin, çamaşır yıkayabilir, köpeğinizi yürümek, akşam yemeği yapmak, egzersiz yapmak, skydiving - günlük rutin ne olursa olsun! Konuşma ayrıca Medium, Star Tribune, The Direct ve daha fazlasını güçlendirir. Web sitenize kolayca metin-konuşma ekleyin. Korkusuz CEO'umuz Cliff Weitzman, 2017 yılında Brown Üniversitesi'ndeki bir yurt odasında konuştu, böylece üzerinde çalıştığı inanılmaz metin-konuşma yazılımını paylaşabildi. Cliff'in disleksi var ve okuması için ne kadar zaman ve enerji aldığı için hayal kırıklığına uğradı. Gelişmiş TTS teknolojisi tam bir gamechanger idi, okumalarını normal bir okuyucudan 3 kat daha hızlı bitirmesine ve bilgileri daha iyi anlamasına ve tutmasına izin verdi. Konuşma olarak amacımız okumak için asla kimseyi öğrenmek için bir engel olmamalıdır. Hiçbir şey sizi hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmekten uzak tutmamalıdır. Speakiny, sadece birkaç kısa yıl içinde dünyaya yayılmış 100'den fazla ekip üyesi istihdam etmek için büyüdü. Snapchat, Apple, Spotify, Amazon & Uber gibi şirketlerde daha önce lider ve kıdemli mühendis olan üyelerle inanılmaz bir ekiple gurur duyuyoruz. Hepimiz mülkiyeti seviyoruz ve öncelik veriyoruz, hızla değer katıyor, elimizden geldiğince öğreniyor ve kullanıcılarımıza güçlenmiş hissettiriyoruz.
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside, yüksek kaliteli kayıtlar ve yıldırım hızlı düzenleme için çevrimiçi stüdyomuzdur. AI tarafından güçlendirilir, ancak insan konuşmaları için üretilir, böylece podcast'lerden video pazarlamaya kadar her şey, nerede ekilirseniz, Wi-Fi'nizin ne kadar kabataslak hareket edip etmediği veya kabataslak olarak piksel mükemmel 4K video ve kristal berraklığında sesle yakalanır veya Konuklarınız düğmelere basmada iyi değil. Bunu bir şişedeki dijital cin olarak düşünün, ancak üç dilek yerine sonsuz, birinci sınıf kayıtlar ve süper kolay düzenleme elde edersiniz. Hillary Clinton'dan küçük işletmelere, Spotify, Marvel ve Verizon Media gibi büyük oyunculara kadar Riverside, kalitede bir ritmi kaçırmadan hikayeleri yayınlamak için seçilen sahne haline geldi.
LANDR
landr.com
Müzik dünyası değişti. Yeni teknoloji, sanatçıların çalışmalarını toplam bağımsızlıkla yaratmalarını ve paylaşmalarını kolay ve uygun fiyatlı hale getirdi, ancak müziği tamamen DIY bir işletme - mastering - yapmanın son adımı karmaşık ve zor bir adım olarak kaldı.
Lalal.ai
lalal.ai
Hızlı, kolay ve hassas kök çıkarma için yeni nesil vokal sökücü ve müzik kaynağı ayırma hizmeti. Vokal, enstrümantal, davul, bas, piyano, elektro gitar, akustik gitar ve synthesizer parçalarını kalite kaybı olmadan kaldırın.
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