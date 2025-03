Ses Düzenleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayvan

Soundtrap

Müzik Yapımı, Ses Düzenleme, Döngüler, Otomobil, Beat Maker, Müzik Ücretsiz Olmak İçin ihtiyacınız olan her şey. Soundtrap çevrimiçi, işbirlikçi bir müzik ve podcast kayıt stüdyosudur. Yüzlerce yazılım enstrümanı ve binlerce yüksek kaliteli döngü ile müzik yapın veya podcast'i kolayca kaydedin. Stüdyoda sohbeti kullanarak gerçek zamanlı olarak herkesle uzaktan işbirliği yapın. Hemen hemen her cihazda olursanız olun projeleriniz üzerinde çalışın, telefonunuzda bir proje başlatabilir ve bir bilgisayarda devam edebilmeniz için her şey bulutta saklanır. SoundTrap - Spotify by Everywhere Studio'nuz.