Ses Düzenleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Türkiye

Speechify

speechify.com

Speakiny, dünyanın bilgiye erişmesini kolaylaştıran bir metin-konuşma uygulamasıdır. 20 milyondan fazla kişi Google Chrome uzantısı, web uygulaması, iOS uygulaması ve Android uygulamamızı kullanıyor. Misyonumuz, okumanın asla öğrenmeye engel olmadığından emin olmaktır. Şaşırtıcı kullanıcılarımız öğrenciler, profesyoneller ve üretkenlik severlerdir. Birçoğunun disleksi ve DEHB gibi öğrenme farklılıkları var, birçoğu daha hızlı okumak ve hareket halindeyken dinlemek istiyor. Speakiny ile herhangi bir kitabı, belgeyi veya web sitesini sese dönüştürebilir ve arabadayken dinleyin, çamaşır yıkayabilir, köpeğinizi yürümek, akşam yemeği yapmak, egzersiz yapmak, skydiving - günlük rutin ne olursa olsun! Konuşma ayrıca Medium, Star Tribune, The Direct ve daha fazlasını güçlendirir. Web sitenize kolayca metin-konuşma ekleyin. Korkusuz CEO'umuz Cliff Weitzman, 2017 yılında Brown Üniversitesi'ndeki bir yurt odasında konuştu, böylece üzerinde çalıştığı inanılmaz metin-konuşma yazılımını paylaşabildi. Cliff'in disleksi var ve okuması için ne kadar zaman ve enerji aldığı için hayal kırıklığına uğradı. Gelişmiş TTS teknolojisi tam bir gamechanger idi, okumalarını normal bir okuyucudan 3 kat daha hızlı bitirmesine ve bilgileri daha iyi anlamasına ve tutmasına izin verdi. Konuşma olarak amacımız okumak için asla kimseyi öğrenmek için bir engel olmamalıdır. Hiçbir şey sizi hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmekten uzak tutmamalıdır. Speakiny, sadece birkaç kısa yıl içinde dünyaya yayılmış 100'den fazla ekip üyesi istihdam etmek için büyüdü. Snapchat, Apple, Spotify, Amazon & Uber gibi şirketlerde daha önce lider ve kıdemli mühendis olan üyelerle inanılmaz bir ekiple gurur duyuyoruz. Hepimiz mülkiyeti seviyoruz ve öncelik veriyoruz, hızla değer katıyor, elimizden geldiğince öğreniyor ve kullanıcılarımıza güçlenmiş hissettiriyoruz.