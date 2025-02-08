Ses Düzenleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - San Marino

Speechify

speechify.com

Speechify, dünyanın bilgiye erişmesini kolaylaştıran bir metinden konuşmaya uygulamasıdır. 20 milyondan fazla kişi Google Chrome uzantımızı, web uygulamamızı, iOS uygulamamızı ve Android uygulamamızı kullanıyor. Misyonumuz okumanın asla öğrenmeye engel olmadığından emin olmaktır. Harika kullanıcılarımız öğrenciler, profesyoneller ve üretkenlik tutkunlarıdır. Birçoğunun disleksi ve DEHB gibi öğrenme farklılıkları var, birçoğu ise sadece daha hızlı okumak ve hareket halindeyken dinlemek istiyor. Speechify ile herhangi bir kitabı, belgeyi veya web sitesini sese dönüştürebilir ve arabadayken, çamaşır yıkarken, köpeğinizi gezdirirken, akşam yemeği hazırlarken, egzersiz yaparken, paraşütle atlarken (günlük rutininiz ne olursa olsun) dinleyebilirsiniz! Speechify aynı zamanda Medium, Star Tribune, The Direct ve daha fazlasını da destekler. Web sitenize kolayca metinden konuşmaya ekleyin. Korkusuz CEO'muz Cliff Weitzman, üzerinde çalıştığı inanılmaz metinden konuşmaya yazılımını başkalarıyla paylaşabilmek için 2017 yılında Brown Üniversitesi'ndeki bir yurt odasında Speechify'ı kurdu. Cliff'in disleksi hastası ve okumanın ne kadar zaman ve enerji gerektirdiğinden hayal kırıklığına uğradı. Gelişmiş TTS teknolojisi oyunun kurallarını tamamen değiştirdi; okumalarını normal bir okuyucuya göre 3 kat daha hızlı bitirmesine ve bilgileri daha iyi anlayıp saklamasına olanak sağladı. Speechify'da amacımız, okumanın asla hiç kimse için öğrenmenin önünde bir engel olmamasıdır. Hiçbir şey sizi bilgiyi hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmekten alıkoyamaz. Speechify, yalnızca birkaç yıl içinde dünyanın dört bir yanına dağılmış 100'den fazla ekip üyesini istihdam edecek şekilde büyüdü. Daha önce Snapchat, Apple, Spotify, Amazon ve Uber gibi şirketlerde lider ve kıdemli mühendis olan üyelerden oluşan inanılmaz ekiple gurur duyuyoruz. Hepimiz sahiplenmeyi, hızla değer sunmayı, öğrenebildiğimiz kadar öğrenmeyi ve kullanıcılarımızın kendilerini güçlü hissetmelerini sağlamayı seviyor ve önceliklendiriyoruz.