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Ses Düzenleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Montserrat
Ses düzenleme yazılımı, kullanıcıların ses dosyaları oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Ses editörleri ve mühendisleri bu araçları sesin bölümlerini karıştırmak veya silmek, belirli bölgeleri ayarlamak ve yeni ses bileşenleri geliştirmek için kullanır. Bu programlar genellikle ses dosyalarının sesini çeşitli şekillerde değiştirmeye yönelik efektler içerir. Genellikle MP3, WAV, Windows Media ve MPEG-4 gibi birden fazla dosya formatını desteklerler. Ses düzenleme yazılımı, müzik, film ve televizyon yapımında ses mühendisleri, müzik yapımcıları, mikserler, editörler ve ses tasarımcıları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle video düzenleme yazılımıyla birlikte ve video prodüksiyon ekipleriyle işbirliği içinde kullanılır.
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Speechify
speechify.com
Speechify, dünyanın bilgiye erişmesini kolaylaştıran bir metinden konuşmaya uygulamasıdır. 20 milyondan fazla kişi Google Chrome uzantımızı, web uygulamamızı, iOS uygulamamızı ve Android uygulamamızı kullanıyor. Misyonumuz okumanın asla öğrenmeye engel olmadığından emin olmaktır. Harika kullanıcıla...
Soundtrap
soundtrap.com
Müzik yapma, ses düzenleme, döngüler, otomatik ayarlama, ritim oluşturucu, ücretsiz müzik oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Çevrimiçi ve işbirliğine dayalıdır; ücretsiz hesabınıza hemen kaydolun!
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside, yüksek kaliteli kayıtlar ve ışık hızında düzenleme için çevrimiçi stüdyonuzdur. Yapay zeka tarafından desteklenmektedir ancak insan konuşmaları için tasarlanmıştır; böylece podcast'lerden video pazarlamaya kadar her şey piksel mükemmelliğinde 4K video ve kristal netliğinde sesle yakalanır...
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * M...
Descript
descript.com
Descript, bir doküman kadar kolay olan yeni bir video düzenleyici türüdür. Descript'in yapay zeka destekli özellikleri ve sezgisel arayüzü, YouTube ve TikTok kanallarını, en iyi podcast'leri ve videoyu pazarlama, satış ve şirket içi eğitim ve işbirliği için kullanan işletmeleri besler. Descript, bel...
Lalal.ai
lalal.ai
Hızlı, kolay ve hassas kök çıkarma için yeni nesil vokal sökücü ve müzik kaynağı ayırma hizmeti. Vokal, enstrümantal, davul, bas, piyano, elektro gitar, akustik gitar ve synthesizer parçalarını kalite kaybı olmadan kaldırın.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri kolaylıkla oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Platform, kullanıcılara ses ve videoyu kaydedip düzenlemenin yanı sıra 10'a kada...
Zencastr
zencastr.com
Zencastr doğrudan tarayıcınızda çalışacak şekilde tasarlanmıştır, böylece hiçbir şey yüklemeden istediğiniz yerde kayıt yapabilirsiniz. Misafirlerinizin tek yapması gereken davet bağlantısını tıklamak.
Dubverse
dubverse.ai
Dijital içerik oluşturmanın hızlı dünyasında Dubverse.ai, video yapımcıları, eğitimciler ve işletmeler için ezber bozan bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Bu yenilikçi platform, özellikle dil engellerini aşmaya ve içeriği evrensel olarak erişilebilir hale getirmeye odaklanarak video üretim sürecini kol...
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip, herhangi bir şarkıdaki vokalleri izole etmek veya kaldırmak için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi araçtır. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan araç, müzik tutkunları, karaoke severler, DJ'ler ve müzik yapımcıları için idealdir. Gelişmiş dijital sinyal işleme algoritmalarından yarar...
Typecast
typecast.ai
Typecast ile Duygusal Metin Okuma özelliğine sahip AI Ses Oluşturucu, kullanıcıların metni gerçekçi konuşmaya dönüştürmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir araçtır. 400'den fazla hiper gerçekçi sesten oluşan bir kütüphaneye sahip olan bu araç, kullanıcıların içeriği tam istedikleri gibi oluşturmaların...
Soundation
soundation.com
Tarayıcınızda ücretsiz bir çevrimiçi stüdyoda müzik yapın. İşbirliği yapın, ritimler yapın, sesleri kaydedin ve düzenleyin. 20.000'den fazla döngü ve örnek, sanal enstrüman ve efekt kullanın.
LANDR
landr.com
Müzik dünyası değişti. Yeni teknoloji, sanatçıların çalışmalarını tam bir bağımsızlıkla yaratmalarını ve paylaşmalarını kolay ve uygun maliyetli hale getirdi, ancak müziği tamamen Kendin Yap girişimi haline getirmenin son adımı - ustalık - karmaşık ve anlaşılması zor bir adım olarak kaldı.
Ableton
ableton.com
Ableton, küresel müzik yapımcıları topluluğu için yazılım, donanım ve diğer yaratıcı araçlar üretir.
Audiotool
audiotool.com
Bulutta müzik yapmaya başlayın. Audiotool, doğrudan tarayıcınızda bulunan güçlü bir çevrimiçi müzik prodüksiyon stüdyosudur.
Auphonic
auphonic.com
Sinyal işleme ve makine öğrenimi tekniklerini kullanan otomatik ses post prodüksiyon web hizmeti.
SoundPiece
soundpiece.co
AI ile güzel müzikler yaratın. İstediğiniz ruh halini, stili ve uzunluğu belirtin ve saniyeler içinde yeni bir şarkı oluşturun. Ayrıca şarkıları ayarlayabilir veya istediğiniz kadar varyasyon oluşturabilirsiniz. Orkestra, elektronik veya hatta basit bir ritim arıyorsanız, ses parçası ihtiyaçlarınıza...
Alitu
alitu.com
Alitu, ham kayıtlarınızı alan ve bunları izleyici kitlesini büyüten harika bir gösteriye dönüştürmenize yardımcı olan web tabanlı bir podcast düzenleme aracıdır. Araç, acemi yayıncıları bir podcast düzenlemenin teknik kısımlarından kurtararak sevdikleri kısımlara odaklanmalarını sağlıyor. Arka plan ...
Krotos
krotos.studio
Ses teknolojisinde öncü olan Krotos tarafından geliştirilen Krotos Studio, insanların ses efektleriyle çalışma biçiminde devrim yaratmak için tasarlanmış çığır açan bir yazılımdır. Bu yenilikçi platform, ses oluşturma sürecini kolaylaştırarak hız, kalite ve yaratıcı özgürlüğün kusursuz bir karışımın...
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio, yaratıcı sürecinizin her yönünü tek bir sezgisel platformda merkezileştirerek müzik projesi yönetiminin manzarasını yeniden tanımlıyor. Numa Studio ile müzik profesyonelleri benzersiz bir organizasyon deneyimi yaşayabilir, bu da önemli ölçüde zaman tasarrufu ve kolaylaştırılmış işbirliğ...
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box, 140'tan fazla yerel ve hiper-yerel dilde konuşabilen 700'den fazla yapay zeka anlatıcı sunan, yapay zeka destekli bir metin okuma ve seslendirme şirketidir. Bu yapay zeka anlatıcılarının birçoğu bağlamın farkındadır ve farklı aksan ve duygulara sahip bağlamsal sesler geliştirmelerine ...
Deepsync
deepsync.com
Deepsync, medya şirketlerinin ses içeriğini manuel üretime göre 10 kat daha hızlı üretmesine yardımcı olmak için ses klonlama teknolojisini kullanıyor. Podcast yayıncıları ve prodüksiyon stüdyoları için üretim sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Avid
avid.com
Avid, dünyayı eğlendirmek, bilgilendirmek, eğitmek ve aydınlatmak için medya yaratıcılarını yenilikçi teknoloji ve işbirlikçi araçlarla güçlendiriyor. Medya vizyonerlerinin algılarını renklendiren ve kültürlerini zenginleştiren sanat yaratmalarına yardımcı olurlar. İçerik oluşturucuların dünyayı eğ...
Vollume
vollume.com
Vollume Control, müzisyenlerin ve müzik profesyonellerinin projelerde daha kolay işbirliği yapması için tasarlanmış bir müzik üretkenlik aracıdır. Güçlü çalma listesi yönetimi, mesajlaşma, dosya paylaşımı ve bulut depolamayı kullanımı kolay tek bir uygulamada birleştiriyor.
Audiorista
audiorista.com
Kendi özel medya uygulamanızı oluşturmak için en iyi araç olan Audiorista ile içeriğinizin potansiyelini ortaya çıkarın. Sesli kitaplarınızı, podcast'lerinizi, e-kitaplarınızı, kurslarınızı ve daha fazlasını sorunsuz bir şekilde hem yerleşik kitlenize hem de yeni meraklılara hitap eden büyüleyici, a...
Notetracks
notetracks.com
Notetracks, ses ve video yaratıcılarının yaratıcı projeleri (podcast'ler, müzik, videolar, pazarlama içeriği) incelemesine ve onaylamasına yardımcı olur. Taslaklarda revizyon yapmak için e-postalarda ileri geri gitmek, günümüzün uzaktan işbirliği dünyasında gidilecek yol değildir (örneğin, 1:20, 23:...
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster, uzaktan röportajlar için yüksek kaliteli yerel kayıt özellikleri sunarak, stüdyo kalitesinde ses ve 4K'ya kadar video çözünürlüğü sağlayarak podcasting'de devrim yaratıyor. Her katılımcının girişi bağımsız olarak yakalanarak kayıtları internet istikrarsızlığından korur ve benzersiz bir n...
Audiohook
audiohook.com
Audiohook, işletmelerin müşterilerine tüm dijital ve geleneksel ses kanallarından ulaşmasını sağlayan tek duraklı bir mağazadır.