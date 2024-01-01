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Ses Düzenleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Anguilla
Ses düzenleme yazılımı, kullanıcıların ses dosyaları oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Ses editörleri ve mühendisleri bu araçları sesin bölümlerini karıştırmak veya silmek, belirli bölgeleri ayarlamak ve yeni ses bileşenleri geliştirmek için kullanır. Bu programlar genellikle ses dosyalarının sesini çeşitli şekillerde değiştirmeye yönelik efektler içerir. Genellikle MP3, WAV, Windows Media ve MPEG-4 gibi birden fazla dosya formatını desteklerler. Ses düzenleme yazılımı, müzik, film ve televizyon yapımında ses mühendisleri, müzik yapımcıları, mikserler, editörler ve ses tasarımcıları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle video düzenleme yazılımıyla birlikte ve video prodüksiyon ekipleriyle işbirliği içinde kullanılır.
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Speechify
speechify.com
Daha akıllıca okuyun, daha zor değil. Lider metin-konuşma okuyucumuzla dinleyerek dokümanlar, makaleler, PDF'ler, e-postalar (okuduğunuz her şey) üzerinde güç sağlayın.
Soundtrap
soundtrap.com
Müzik yapma, ses düzenleme, döngüler, otomatik ayarlama, ritim oluşturucu, ücretsiz müzik oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Çevrimiçi ve işbirliğine dayalıdır; ücretsiz hesabınıza hemen kaydolun!
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm, podcast yayıncılarının ve medya şirketlerinin uzaktan röportajları stüdyo kalitesinde kaydetmesini kolaylaştırır. Sonuç? 4k video ve WAV ses içeriği.
Murf AI
murf.ai
Çok yönlü bir yapay zeka ses oluşturucuyla metinden konuşmaya geçin. Yapay zeka etkin, gerçek insanların sesleri. Dakikalar içinde stüdyo kalitesinde seslendirmeler yapın. Podcast'ler, videolar ve tüm profesyonel sunumlarınız için Murf'un gerçekçi yapay zeka seslerini kullanın.
Descript
descript.com
Descript ile ses ve videonuzu kaydedin, yazıya dökün, düzenleyin, karıştırın, ortak çalışın ve ustalaşın. Ücretsiz indirin →.
Lalal.ai
lalal.ai
Dünyanın ilk 8 gövdeli ayırıcısı🏆 Herhangi bir ses ve video dosyasından vokallerin, eşliklerin ve çeşitli müzik enstrümanlarının yapay zeka destekli çıkarılması.
Zencastr
zencastr.com
Zencastr doğrudan tarayıcınızda çalışacak şekilde tasarlanmıştır, böylece hiçbir şey yüklemeden istediğiniz yerde kayıt yapabilirsiniz. Misafirlerinizin tek yapması gereken davet bağlantısını tıklamak.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri saniyeler içinde oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Şirketin misyonu, profesyonel ama aynı zamanda eğlenceli, kullanımı kolay a...
AudioStrip
audiostrip.co.uk
Mükemmele Yakın Enstrümantal ve Vokal İzolasyonu Ücretsiz! Müzisyenler tarafından ses dosyalarındaki arka müzikten vokalleri ayırmak için kullanılan en iyi çevrimiçi araç. Toplu yükleme, 10 kat daha hızlı izolasyon ve daha fazlasını elde etmek için AudioStrip'i ücretsiz kullanın veya premium ödeyi...
Dubverse
dubverse.ai
Videoları Dublajlamanın en kolay (ve büyülü) yolu. Tek tuşla içeriğinizi çok dilli hale getirin ve daha fazla kişiye ulaşın.
Typecast
typecast.ai
Metninizi gerçeğe yakın konuşmaya dönüştürebilen çevrimiçi yapay zeka ses oluşturucu. 300'den fazla hiper gerçekçi ses. İçeriğinizi tam istediğiniz gibi oluşturun!
LANDR
landr.com
LANDR, sanatçıları müziklerinin tüm yaşam döngüsü boyunca destekleyen tek çevrimiçi platformdur. Yaratmak. Ağ. Usta. Serbest bırakmak. Duyulmak. Créez. İşbirliği yapın. Ustalaşın. Dağıtın. Soyez ekouté.
Soundation
soundation.com
Tarayıcınızda ücretsiz bir çevrimiçi stüdyoda müzik yapın. İşbirliği yapın, ritimler yapın, sesleri kaydedin ve düzenleyin. 20.000'den fazla döngü ve örnek, sanal enstrüman ve efekt kullanın.
Ableton
ableton.com
Ableton, küresel müzik yapımcıları topluluğu için yazılım, donanım ve diğer yaratıcı araçlar üretir.
Vollume
vollume.com
Vollume Control, müzisyenlerin ve müzik profesyonellerinin projelerde daha kolay işbirliği yapması için tasarlanmış bir müzik üretkenlik aracıdır. Güçlü çalma listesi yönetimi, mesajlaşma, dosya paylaşımı ve bulut depolamayı kullanımı kolay tek bir uygulamada birleştiriyor.
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio, yaratıcı sürecinizin her yönünü tek bir sezgisel platformda merkezileştirerek müzik projesi yönetiminin manzarasını yeniden tanımlıyor. Numa Studio ile müzik profesyonelleri benzersiz bir organizasyon deneyimi yaşayabilir, bu da önemli ölçüde zaman tasarrufu ve kolaylaştırılmış işbirliğ...
SoundPiece
soundpiece.co
AI ile güzel müzikler yaratın. İstediğiniz ruh halini, stili ve uzunluğu belirtin ve saniyeler içinde yeni bir şarkı oluşturun. Ayrıca şarkıları ayarlayabilir veya istediğiniz kadar varyasyon oluşturabilirsiniz. Orkestra, elektronik veya hatta basit bir ritim arıyorsanız, ses parçası ihtiyaçlarınıza...
Alitu
alitu.com
Alitu, ham kayıtlarınızı alan ve bunları izleyici kitlesini büyüten harika bir gösteriye dönüştürmenize yardımcı olan web tabanlı bir podcast düzenleme aracıdır. Araç, acemi yayıncıları bir podcast düzenlemenin teknik kısımlarından kurtararak sevdikleri kısımlara odaklanmalarını sağlıyor. Arka plan ...
Audiotool
audiotool.com
Bulutta müzik yapmaya başlayın. Audiotool, doğrudan tarayıcınızda bulunan güçlü bir çevrimiçi müzik prodüksiyon stüdyosudur.
Avid
avid.com
Avid, dünyayı eğlendirmek, bilgilendirmek, eğitmek ve aydınlatmak için medya yaratıcılarını yenilikçi teknoloji ve işbirlikçi araçlarla güçlendiriyor.
Notetracks
notetracks.com
Notetracks, ses ve video yaratıcılarının yaratıcı projeleri (podcast'ler, müzik, videolar, pazarlama içeriği) incelemesine ve onaylamasına yardımcı olur. Taslaklarda revizyon yapmak için e-postalarda ileri geri gitmek, günümüzün uzaktan işbirliği dünyasında gidilecek yol değildir (örneğin, 1:20, 23:...
Audiorista
audiorista.com
Kendi özel medya uygulamanızı oluşturmak için en iyi araç olan Audiorista ile içeriğinizin potansiyelini ortaya çıkarın. Sesli kitaplarınızı, podcast'lerinizi, e-kitaplarınızı, kurslarınızı ve daha fazlasını sorunsuz bir şekilde hem yerleşik kitlenize hem de yeni meraklılara hitap eden büyüleyici, a...
Krotos
krotos.studio
Ses teknolojisinde öncü olan Krotos tarafından geliştirilen Krotos Studio, insanların ses efektleriyle çalışma biçiminde devrim yaratmak için tasarlanmış çığır açan bir yazılımdır. Bu yenilikçi platform, ses oluşturma sürecini kolaylaştırarak hız, kalite ve yaratıcı özgürlüğün kusursuz bir karışımın...
Audiohook
audiohook.com
Audiohook, işletmelerin müşterilerine tüm dijital ve geleneksel ses kanallarından ulaşmasını sağlayan tek noktadan hizmet veren bir mağazadır.
Deepsync
deepsync.com
Deepsync, medya şirketlerinin ses içeriğini manuel üretime göre 10 kat daha hızlı üretmesine yardımcı olmak için ses klonlama teknolojisini kullanıyor. Podcast yayıncıları ve prodüksiyon stüdyoları için üretim sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Auphonic
auphonic.com
Sinyal işleme ve makine öğrenimi tekniklerini kullanan otomatik ses post prodüksiyon web hizmeti.
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster, uzaktan röportajlar için yüksek kaliteli yerel kayıt özellikleri sunarak, stüdyo kalitesinde ses ve 4K'ya kadar video çözünürlüğü sağlayarak podcasting'de devrim yaratıyor. Her katılımcının girişi bağımsız olarak yakalanarak kayıtları internet istikrarsızlığından korur ve benzersiz bir n...
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box, 140'tan fazla yerel ve hiper-yerel dilde konuşabilen 700'den fazla yapay zeka anlatıcı sunan, yapay zeka destekli bir metin okuma ve seslendirme şirketidir. Bu yapay zeka anlatıcılarının birçoğu bağlamın farkındadır ve farklı aksan ve duygulara sahip bağlamsal sesler geliştirmelerine ...