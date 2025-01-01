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Sesli Konferans Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Sesli konferans uygulamaları, barındırılan bir ses bağlantısı aracılığıyla farklı konumlardaki katılımcıları birbirine bağlar. Küçük grup çağrılarını yönetebilseler de asıl kullanımları toplantıları ve diğer profesyonel iletişimleri kolaylaştırmaktır. Bu araçlar aynı zamanda büyük ölçekli iletişimler için de etkilidir ve birden fazla büyük taraf arasındaki görüşmelere olanak sağlar. Uzaktan çalışan veya evden çalışan çalışanların yanı sıra çeşitli yerlerde faaliyet gösteren şirketlere de fayda sağlıyor. Sesli konferans, yerelleştirilmiş arama numaraları sunarak uluslararası aramaları basitleştirerek uluslararası telefon tarifelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Çoğu zaman bu çözümler, web seminerleri veya web konferansı gibi web tabanlı araçlarla entegre olarak sohbet, anlık mesajlaşma, ekran ve dosya paylaşımı gibi gelişmiş özellikler sağlar.

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Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.

Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace, uzaktan çalışanlar dahil olmak üzere ekiplerin iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran bir iletişim platformudur.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim sağlayan, iş süreçlerini otomatikleştiren bir iş iletişim platformudur.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, sohbet ve belge paylaşımı gibi özellikler sunar.

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

CommPeak, işletmelere bulut tabanlı iletişim çözümleri sunan bir platformdur. Çağrı merkezi yönetimi, VoIP hizmetleri ve SMS kampanyaları gibi araçlar içerir.

Mitel MiCollab

Mitel MiCollab

mitel.com

Mitel MiCollab, sesli ve görüntülü görüşmeler, mesajlaşma gibi iletişim araçlarını bir araya getiren bir işbirliği platformudur. Mobil ve masaüstü cihazlarla uyumludur.

PhoneLiveStreaming

PhoneLiveStreaming

phonelive.io

PhoneLiveStreaming, yaşlıları her canlı yayın başladığında geleneksel telefonla arayarak bağlantı kurar.

Stork

Stork

stork.ai

Stork, otomatik olarak toplantıları kaydeden ve transkribe eden bir ekip çalışma alanıdır. Sesli ve görüntülü mesajlaşma ile ekran kaydı yapar.

Voximplant

Voximplant

voximplant.com

Voximplant, geliştiricilerin uygulamalarına gerçek zamanlı ses, video ve mesajlaşma özellikleri eklemesini sağlayan bir iletişim platformudur.

LoopUp

LoopUp

loopup.com

LoopUp, yüksek kaliteli uzaktan toplantılar düzenlemeye olanak tanıyan güvenli bir konferans çağrısı çözümüdür. Kullanıcı dostu arayüze sahiptir.

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