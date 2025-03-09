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Sesli konferans uygulamaları, barındırılan bir ses bağlantısı aracılığıyla farklı konumlardaki katılımcıları birbirine bağlar. Küçük grup çağrılarını yönetebilseler de asıl kullanımları toplantıları ve diğer profesyonel iletişimleri kolaylaştırmaktır. Bu araçlar aynı zamanda büyük ölçekli iletişimler için de etkilidir ve birden fazla büyük taraf arasındaki görüşmelere olanak sağlar. Uzaktan çalışan veya evden çalışan çalışanların yanı sıra çeşitli yerlerde faaliyet gösteren şirketlere de fayda sağlıyor. Sesli konferans, yerelleştirilmiş arama numaraları sunarak uluslararası aramaları basitleştirerek uluslararası telefon tarifelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Çoğu zaman bu çözümler, web seminerleri veya web konferansı gibi web tabanlı araçlarla entegre olarak sohbet, anlık mesajlaşma, ekran ve dosya paylaşımı gibi gelişmiş özellikler sağlar.
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JustCall
justcall.io
JustCall, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim sağlayan, iş süreçlerini otomatikleştiren bir iş iletişim platformudur.
Spike
spikenow.com
Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, sohbet ve belge paylaşımı gibi özellikler sunar.
Stork
stork.ai
Ekibinizin toplantıları otomatik olarak kaydeden ve yazıya döken çalışma alanı. Stork, asenkron sunumlar için güçlü Ekran Kaydına sahip bir Sesli ve Görüntülü Messenger'dır. Daha az toplantı. Artık kaçırılan toplantılar yok.
Verizon
verizon.com
Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışanlar dahil olmak üzere ekiplerin iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran bir iletişim platformudur.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak, işletmelere bulut tabanlı iletişim çözümleri sunan bir platformdur. Çağrı merkezi yönetimi, VoIP hizmetleri ve SMS kampanyaları gibi araçlar içerir.
Cisco
cisco.com
Cisco Spairs, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve şeyleri boşluklarla birleştiren bir bulut platformudur. Cisco cihazlarının gücünü sensörler (Catalyst, Meraki, Webex) ve Alanlar Ekosistemi olarak kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve sorunsuz hale getirmeyi amaçlamaktadır. Cisco Alanları, Cisco donanımının ve sensörlerinin (Catalyst, Meraki, Webex) gücünü kullanıyor.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab, sesli ve görüntülü görüşmeler, mesajlaşma gibi iletişim araçlarını bir araya getiren bir işbirliği platformudur. Mobil ve masaüstü cihazlarla uyumludur.
LoopUp
loopup.com
LoopUp, kurumsal kullanıcılar için gerekli güvenliği sağlarken, yüksek kaliteli uzaktan toplantılara ev sahipliği yapmayı kolaylaştıran birinci sınıf bir konferans görüşmesi çözümüdür. Eğitim gerekmez. Dünya çapında 7.000'den fazla işletme, günlük konferans görüşmelerinden yüksek görünürlüklü etkinliklere kadar önemli uzaktan toplantılar için LoopUp'a güveniyor. Müşteriler arasında Travelex, Kia Motors America, Clifford Chance ve BMJ bulunmaktadır. Müşteri tabanımıza dünya genelinde 17 lokasyondan destek sağlıyoruz.
Voximplant
voximplant.com
Voximplant, hizmet olarak bir iletişim platformudur; geliştiricilerin, herhangi bir arka uç altyapısı oluşturmaya gerek kalmadan uygulamalarına gerçek zamanlı iletişim özellikleri (ses, video ve mesajlaşma) eklemelerine olanak tanır. Voximplant mimarisi sunucusuz olarak tasarlanmıştır: geliştiriciler JavaScript kodlarını bulutumuza yüklerler ve yüklenen kod, platforma bir çağrı geldiğinde veya bir HTTP API komutu yürütüldüğünde otomatik olarak yürütülür. Platforma bir telefon ağından, bir SIP cihazından veya uygulamasından ve Voximplant Web veya Mobil SDK'dan bir çağrı gelebilir.
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
PhoneLiveStreaming, yaşlıları arar ve her başladığında onları geleneksel bir telefonla canlı yayınınıza bağlar.
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