Sesli Konferans Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tanzanya

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Sesli konferans uygulamaları, barındırılan bir ses bağlantısı aracılığıyla farklı konumlardaki katılımcıları birbirine bağlar. Küçük grup çağrılarını yönetebilseler de asıl kullanımları toplantıları ve diğer profesyonel iletişimleri kolaylaştırmaktır. Bu araçlar aynı zamanda büyük ölçekli iletişimler için de etkilidir ve birden fazla büyük taraf arasındaki görüşmelere olanak sağlar. Uzaktan çalışan veya evden çalışan çalışanların yanı sıra çeşitli yerlerde faaliyet gösteren şirketlere de fayda sağlıyor. Sesli konferans, yerelleştirilmiş arama numaraları sunarak uluslararası aramaları basitleştirerek uluslararası telefon tarifelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Çoğu zaman bu çözümler, web seminerleri veya web konferansı gibi web tabanlı araçlarla entegre olarak sohbet, anlık mesajlaşma, ekran ve dosya paylaşımı gibi gelişmiş özellikler sağlar.
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Spike
spikenow.com
Spike, e -posta, takım sohbeti, işbirlikçi dokümanlar ve toplantıları bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu bir yem olarak çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e -postalarınızı sohbete dönüştüren konuşma e -posta uygulamasıyla daha iyi bir e -posta deneyimi alın. En önemli mesajlarınıza öncelik veren süper şarjlı bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibi, böylece en önemli şeylere odaklanabilirsiniz. Mevcut e-postanızı kullanın ve dağınık bir e-posta deneyiminin tadını çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunar. Takım sohbeti, e -posta, video toplantıları, AI araçları ve işbirlikçi belgeleri birleşik bir beslemede birleştirir. Spike, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar da dahil olmak üzere iç ekipler ve dış paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e -posta hizmetidir. Kendi e -posta etki alanınızı kullanarak veya Spike'dan özel bir etki alanı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Düzgün iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e -postanın ve mesajlaşmanın tadını çıkarın.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi hedefliyor. Cisco Spaces, Cisco donanım ve sensörlerinin (Catalyst, Meraki, Webex) gücünden yararlanarak binaları kusursuz insan deneyimleriyle güvenli, akıllı ve sürdürülebilir hale getiriyor.
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi bir arada iş iletişim platformu, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp'taki potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurar. 100'den fazla entegrasyon ve AI büyüsü ile iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Küresel olarak 6.000'den fazla işletme tarafından güvenilen JustCall, müşteriye dönük ekipleri gerçek zamanlı ve çağrı sonrası AI içgörüleri tarafından körüklenen kusursuz müşteri etkileşimleri sunmak için donatıyor. Dikkat edilmesi gereken en iyi JustCall özellikleri: * Gelen ve giden arama * SMS ve MMS gönder ve al * Satış çevirici (otomatik, öngörücü ve güç çeviricileri) * SMS iş akışları * SMS botları * Çok seviyeli IVR * Gerçek Zamanlı Ajan Yardımı * AI ile çalışan SMS Copilot * AI koçluğu * Duygu Analizi * AI Arama Puanlama * Canlı Çağrı İzleme * Paylaşılan WhatsApp Gelen Kutusu * Otomatik Çağrı Dağıtım (ACD) * 100+ CRM entegrasyonları * 70'den fazla ülkede iş telefonu numaraları
Stackfield
stackfield.com
Stackfield, ekiplerin birlikte çalışması için gereken tüm özelliklere sahip, Almanya'dan bir Hepsi Bir Arada İşbirliği Aracıdır: Görev ve proje yönetimi, video konferans, ekip sohbeti, belgeler üzerinde ortak çalışma ve daha fazlası. Stackfield yalnızca DSGVO uyumlu olmakla kalmaz, aynı zamanda en yüksek gizlilik ve veri güvenliği standartlarını da karşılar. Tüm veriler Almanya'da saklanmaktadır, AB dışından erişim mümkün değildir. Ayrıca Stackfield, tüm proje yönetimini ve tüm iş akışlarını uçtan uca şifrelemeyle koruyan tek sağlayıcıdır. Böylece Stackfield çalışanları dahil hiç kimse sohbet mesajlarının, görevlerin veya dosyaların içeriğini göremez. 10.000'den fazla şirket, projelerini yönetmek, ekip olarak daha iyi iletişim kurmak ve hedeflerine ulaşmak için Hepsi Bir Arada İşbirliği Aracını kullanıyor.
Stork
stork.ai
Ekibinizin toplantıları otomatik olarak kaydeden ve yazıya döken çalışma alanı. Stork, asenkron sunumlar için güçlü Ekran Kaydına sahip bir Sesli ve Görüntülü Messenger'dır. Daha az toplantı. Artık kaçırılan toplantılar yok.
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adıyla Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak çalışan bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal bir bağlantı platformudur ve grupların, anlık mesajlaşmanın ve haber akışının kullanımını içerir. Geliştirme, İşyeri Başkan Yardımcısı Julien Codorniou ve İşyeri Başkanı Karandeep Anand tarafından yönetilmektedir.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak'in Gücünü Keşfedin: Üstün Bulut Tabanlı İletişim Çözümünüz CommPeak'te, bulut tabanlı iş iletişiminde devrim yaratarak bunu her zamankinden daha kolay ve daha uygun fiyatlı hale getirme misyonundalar. Başarıya yol açan üstün kaliteli ürün ve hizmetlerle bireyleri ve sizinki gibi işletmeleri güçlendirmeye kendilerini adamıştır. CommPeak'in iletişim ihtiyaçlarınız için nihai çözüm olarak öne çıkmasının nedeni budur: || Satışları Arttıran Bulut İletişim Merkezi Çözümleri CommPeak, son derece özelleştirilebilir bulut tabanlı iletişim merkezi çözümleriyle iş iletişimini basitleştirir. İster gelen, ister giden, ister karma çağrı merkezlerine odaklanın, yenilikçi araçları benzersiz iş ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır. CommPeak ile aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz: * Küresel Kapsam: 10 bölgesel anahtar, ülke içi arama numaraları ve 75'ten fazla ülke için yerel DID'ler içeren dünya çapındaki A'dan Z'ye SIP sonlandırma hizmetleriyle erişiminizi genişletin. Sürekli olarak daha yüksek kaliteli çağrılar yaşayın. * Güvenli ve Güvenilir: Kurumsal kullanıma hazır çağrı merkezi bulut çözümlerini kullanarak güvenle çalışın. Uçtan uca şifreleme ve uluslararası güvenlik standartlarına bağlılık ile verilerinizin güvenliğini ön planda tutuyorlar. Ürünleri ölçeklenebilir ve güvenilir olduğundan müşterilerinize stressiz bir şekilde ulaşmanızı sağlar. * Üstün Kalite Taahhüdü: 1. kademe sağlayıcılarla doğrudan bağlantılarından ve özelleştirilebilir çağrı merkezi bulut çözümlerinden yararlanın. Daha kısa, daha hızlı küresel yönlendirmeyi mümkün kılan, 7/24/365 özel destekle desteklenen şirket içi, tescilli hizmetler sunarlar. || Uygun Maliyetli Küresel Bulut İletişimi Küresel bir bulut iletişim merkezi sağlayıcısı olarak CommPeak her zaman son derece rekabetçi fiyatlar sunar. Ancak bizi diğer bulut VoIP sağlayıcılarından gerçekten ayıran şey, onların başarınıza olan bağlılıklarıdır: * Özel Çözümler: CommPeak, işletmenize özel, uygun maliyetli iletişim merkezi çözümleri sunar. Birden fazla telekom sağlayıcıyla çalışmanın zorluğuna elveda deyin; bu sağlayıcılar, tüm iletişim ihtiyaçlarınızı karşılayacak eksiksiz bir bulut tabanlı hizmet paketi sunar. * Canlı Destek: Operasyonel başarınızı en üst düzeye çıkarmaya adanmış canlı destek ekibine 7/24/365 erişin. Yolun her adımında size yardımcı olmak için buradalar. * Hızlı Dağıtım CommPeak ile iletişim merkezinizi iki iş günü kadar kısa bir sürede çalışır hale getirebilir ve rekabette her zaman önde olmanızı sağlayabilirsiniz. Modüler olarak sunulan çözümleri, şirketlerin benzersiz iş modellerinize göre son derece özelleştirilmiş çözümler oluşturmasına olanak tanır. * CommPeak Dialer - Otomasyon, gerçek zamanlı analiz, özelleştirme, lider-acente eşleştirme, izleme ve 50'den fazla CRM entegrasyonu ile en üst düzey performans için optimize edilmiştir. * VoIP Hizmetleri - VoIP hizmetleriyle iletişiminizi yükseltin: üstün kalite, rekabetçi fiyatlar, küresel kapsama alanı ve 7/24 destek. * Bulut PBX - Bulut PBX ile operasyonlarınızı optimize edin: gerçek zamanlı analiz, kuyruk yönetimi, hızlı kurulum ve verimli iletişim için yerleşik yazılım telefonu. * DID Numaraları - Yerel DID numaralarıyla iletişimi geliştirin: hızlı aktivasyon, kapsamlı yetenekler ve ayrıntılı analizlere sahip sezgisel bir kullanıcı portalı. * SMS Platformu - SMS kampanyalarınızı kullanıcı dostu platformuyla güçlendirin: etkili iletişim için kapsamlı analizler, kişiselleştirme ve kolay API entegrasyonu. * Arama - Geçersiz numaralara zaman ve para harcamayı bırakın! API veya kullanıcı dostu panel aracılığıyla herhangi bir telefon numarası ve geçerliliği hakkında ayrıntılı bilgi edinin. * Konuşmadan Metne Dönüştürme - Makine öğrenimi destekli çözümü, 75'ten fazla dili desteklemesi, gelişmiş anahtar kelime araması ve güçlü gürültü yönetimi ile üst düzey transkripsiyon doğruluğu.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab, nerede olursanız olun, ihtiyaç duyduğunuz anda iletişime güvenli ve hızlı bir şekilde güç sağlayan kurumsal bir işbirliği platformudur. ANAHTAR FAYDALARI: - İhtiyacınız olan her şey tek bir yerde; ses, video, mesajlaşma, iletişim durumu, konferans, mobilite ve ekip işbirliği için tek uygulama - Birden fazla cihaz, tek deneyim – tüm cihazlarınızda tutarlı iletişim deneyimi - Artan iş üretkenliği - birleşik hizmetle, bağlantı kurmaya daha az zaman ayırın ve üretken iletişimlere daha fazla zaman ayırın - Ekiplerin gücünden yararlanın – Projeleri takip edin, meslektaşlarınızla bağlantıda kalın ve iş siloları arasında bilgi ve fikir paylaşımını artırın - Basit Dağıtımlar: Süreci basitleştirmek için QR kodlarını dağıtın ÖZELLİKLER: - Birleşik iletişim ve ekip işbirliği - PC, Mac, Web ve Mobil Cihazlarda Kullanılabilir - Mobil öncelikli tasarım - Gerçek zamanlı sesli ve görüntülü arama - Web paylaşımıyla sesli konferans - Tek numaraya ulaşma - Eşzamanlı zil sesi / Mobil eşleştirme - İşbirliğine dayalı çalışma alanları - Bireysel ve grup sohbeti - Dosya açıklaması - WebRTC yazılım telefonu - Outlook® ve takvim entegrasyonu - Dosya ve ekran paylaşımı - Çoklu güvenlik katmanları - Çoklu bölge/dil desteği
LoopUp
loopup.com
LoopUp, kurumsal kullanıcılar için gerekli güvenliği sağlarken, yüksek kaliteli uzaktan toplantılara ev sahipliği yapmayı kolaylaştıran birinci sınıf bir konferans görüşmesi çözümüdür. Eğitim gerekmez. Dünya çapında 7.000'den fazla işletme, günlük konferans görüşmelerinden yüksek görünürlüklü etkinliklere kadar önemli uzaktan toplantılar için LoopUp'a güveniyor. Müşteriler arasında Travelex, Kia Motors America, Clifford Chance ve BMJ bulunmaktadır. Müşteri tabanımıza dünya genelinde 17 lokasyondan destek sağlıyoruz.
Voximplant
voximplant.com
Voximplant, hizmet olarak bir iletişim platformudur; geliştiricilerin, herhangi bir arka uç altyapısı oluşturmaya gerek kalmadan uygulamalarına gerçek zamanlı iletişim özellikleri (ses, video ve mesajlaşma) eklemelerine olanak tanır. Voximplant mimarisi sunucusuz olarak tasarlanmıştır: geliştiriciler JavaScript kodlarını bulutumuza yüklerler ve yüklenen kod, platforma bir çağrı geldiğinde veya bir HTTP API komutu yürütüldüğünde otomatik olarak yürütülür. Platforma bir telefon ağından, bir SIP cihazından veya uygulamasından ve Voximplant Web veya Mobil SDK'dan bir çağrı gelebilir.
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
PhoneLiveStreaming, yaşlıları arar ve her başladığında onları geleneksel bir telefonla canlı yayınınıza bağlar.
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