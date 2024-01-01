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Sesli Konferans Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cezayir
Sesli konferans uygulamaları, barındırılan bir ses bağlantısı aracılığıyla farklı konumlardaki katılımcıları birbirine bağlar. Küçük grup çağrılarını yönetebilseler de asıl kullanımları toplantıları ve diğer profesyonel iletişimleri kolaylaştırmaktır. Bu araçlar aynı zamanda büyük ölçekli iletişimler için de etkilidir ve birden fazla büyük taraf arasındaki görüşmelere olanak sağlar. Uzaktan çalışan veya evden çalışan çalışanların yanı sıra çeşitli yerlerde faaliyet gösteren şirketlere de fayda sağlıyor. Sesli konferans, yerelleştirilmiş arama numaraları sunarak uluslararası aramaları basitleştirerek uluslararası telefon tarifelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Çoğu zaman bu çözümler, web seminerleri veya web konferansı gibi web tabanlı araçlarla entegre olarak sohbet, anlık mesajlaşma, ekran ve dosya paylaşımı gibi gelişmiş özellikler sağlar.
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Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi ya...
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal...
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'...
Stackfield
stackfield.com
Stackfield, ekiplerin birlikte çalışması için gereken tüm özelliklere sahip, Almanya'dan bir Hepsi Bir Arada İşbirliği Aracıdır: Görev ve proje yönetimi, video konferans, ekip sohbeti, belgeler üzerinde ortak çalışma ve daha fazlası. Stackfield yalnızca DSGVO uyumlu olmakla kalmaz, aynı zamanda en y...
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi h...
CommPeak
commpeak.com
CommPeak'in Gücünü Keşfedin: Üstün Bulut Tabanlı İletişim Çözümünüz CommPeak olarak, bulut tabanlı iş iletişiminde devrim yaratarak bunu her zamankinden daha kolay ve uygun maliyetli hale getirme misyonundayız. Başarıyı sağlayan üstün kaliteli ürün ve hizmetlerle bireyleri ve sizinki gibi işletmeler...
Stork
stork.ai
Ekibinizin toplantıları otomatik olarak kaydeden ve yazıya döken çalışma alanı. Stork, asenkron sunumlar için güçlü Ekran Kaydına sahip bir Sesli ve Görüntülü Messenger'dır. Daha az toplantı. Artık kaçırılan toplantılar yok.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab, nerede olursanız olun, ihtiyaç duyduğunuz anda iletişime güvenli ve hızlı bir şekilde güç sağlayan kurumsal bir işbirliği platformudur. ANA AVANTAJLAR - İhtiyacınız olan her şey tek bir yerde - ses, video, mesajlaşma, iletişim durumu, konferans, mobilite ve ekip işbirliği için tek uy...
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
PhoneLiveStreaming, yaşlıları arar ve her başladığında onları geleneksel bir telefonla canlı yayınınıza bağlar.
Voximplant
voximplant.com
Voximplant, hizmet olarak bir iletişim platformudur; geliştiricilerin, herhangi bir arka uç altyapısı oluşturmaya gerek kalmadan uygulamalarına gerçek zamanlı iletişim özellikleri (ses, video ve mesajlaşma) eklemelerine olanak tanır. Voximplant mimarisi sunucusuz olarak tasarlanmıştır: geliştiricile...
LoopUp
loopup.com
LoopUp, kurumsal kullanıcılar için gerekli güvenliği sağlarken, yüksek kaliteli uzaktan toplantılara ev sahipliği yapmayı kolaylaştıran birinci sınıf bir konferans görüşmesi çözümüdür. Eğitim gerekmez. Dünya çapında 7.000'den fazla işletme, günlük konferans görüşmelerinden yüksek görünürlüklü etkinl...